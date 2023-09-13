Ночью ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Измаиле, Рени, Сумах и на оккупированной ВСУ части Херсонской области

Иллюстрационное фото
Вооружённые силы России в ночь на среду, 13 сентября, нанесли серию ударов по объектам противника в различных областях. Интерактивная карта Украины окрашивалась ночью в красный цвет более чем на 50% территорий.
По состоянию на текущий момент известно, что комбинированные удары с применением так называемых «обманок» были нанесены по объектам киевского режима в Сумской и Одесской областях.
На объекты в Сумах и Измаиле был совершён налёт «Гераней», большая часть которых сбита ПВО противника не была.
Ставленник киевского режима в Измаиле:
Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар.
При этом «мэр» называет все поражённые в Измаиле объекты гражданскими, не говоря о том, что через порт идёт активная перевалка оружия и ГСМ для нужд войск киевского режима.
Одновременно с этим атакованы объекты припортовой инфраструктуры киевского режима в портовом (дунайском) городе Рени. Туда прилетает уже не в первый раз за последние несколько недель.
Также стало известно о нанесении ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отработала дальнобойная артиллерия, в том числе по местам, откуда противник вновь собирался направить десант, как он называет, «для взятия плацдарма» на левобережье Херсонщины.