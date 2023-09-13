Военное обозрение
Войти Регистрация

Ночью ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Измаиле, Рени, Сумах и на оккупированной ВСУ части Херсонской области

12
Ночью ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Измаиле, Рени, Сумах и на оккупированной ВСУ части Херсонской области

Иллюстрационное фото



Вооружённые силы России в ночь на среду, 13 сентября, нанесли серию ударов по объектам противника в различных областях. Интерактивная карта Украины окрашивалась ночью в красный цвет более чем на 50% территорий.

По состоянию на текущий момент известно, что комбинированные удары с применением так называемых «обманок» были нанесены по объектам киевского режима в Сумской и Одесской областях.

На объекты в Сумах и Измаиле был совершён налёт «Гераней», большая часть которых сбита ПВО противника не была.

Ставленник киевского режима в Измаиле:

Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар.

При этом «мэр» называет все поражённые в Измаиле объекты гражданскими, не говоря о том, что через порт идёт активная перевалка оружия и ГСМ для нужд войск киевского режима.

Одновременно с этим атакованы объекты припортовой инфраструктуры киевского режима в портовом (дунайском) городе Рени. Туда прилетает уже не в первый раз за последние несколько недель.

Также стало известно о нанесении ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отработала дальнобойная артиллерия, в том числе по местам, откуда противник вновь собирался направить десант, как он называет, «для взятия плацдарма» на левобережье Херсонщины.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:51
    +6
    Гу, вот и ответ о перпективах участия Украины в зерновой сделке. Таковой не предполагается ни в каком виде.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +3
    Измаил: Зафиксированы повреждения припортовой и другой инфраструктуры. Рени: атакованы объекты припортовой инфраструктуры..
    Вот это радует. Не в первый и конечно не в последний раз удары по украинским портам. Про Одессу не стоит забывать. Разнести порты, чтобы не было возможности не только производить разгрузку-погрузку, но и причаливать кораблям. Слишком вольготно они чувствовали себя до этого используя ту же "зерновую сделку" в военных целях.
  3. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 07:16
    -9
    А про удары укров по Севастополю не хотят рассказать? Что скажет его мальтийское рыцарство? Опять нахмурит брови грозно. И пообещает ответ, как на применение кассетных. У меня вопрос. Укры во всю применяют кассетные боеприпасы. А мы? Приказ на применение отдан, или опять тишина и плебеев не жалко? Спасибо, господин министр. Побольше поездок за границу совершайте, ведь у нас нет недостатков в связи и во всем остальном, благодаря Вашему гению.
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 07:28
      +3
      Цитата: Русский ватник
      Приказ на применение отдан, или опять тишина и плебеев не жалко?

      К сведению, их уже давно применяют, просто не афишировали.
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 07:34
        -5
        У меня друг приехал в краткосрочный отпуск. Два дня назад. И у него только маты по поводу руководства войсками нашими гениями. Особенно контрбатарейной борьбой. И у меня вопрос. Когда пересмотрели приказ?
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 07:45
          +3
          Цитата: Русский ватник
          У меня друг приехал в краткосрочный отпуск. Два дня назад. И у него только маты по поводу руководства войсками нашими гениями. Особенно контрбатарейной борьбой.

          А, сам "друг" говорит, как надо управлять войсками и контрбатарейной борьбой? Что ему не давали делать, чтобы вести эффективно вести эту борьбу?
          Я, уже стала забывать, как выглядит "дочь офицера".

          Вам, кстати, постоянно кто-то и что-то рассказывает и только негатив
          Русский ватник
          Сегодня, 07:44
          Где завтра будем брать снаряды? В Северной Корее?

          Родственник рассказывал занимательную историю. Работает в организации , располагающейся на территории завода, который выпускал стойки для шасси истребителей.
          1. Русский ватник
            Русский ватник Сегодня, 07:51
            -3
            Друг штурмовик находился на передке. И в отличие от вас четко называл время ответа арты со стороны укров. И с нашей. И не в нашу пользу. По поводу дочерей офицеров. Понимаю, неудобные утверждения на которые нечего возразить сразу об объявляют вражеской пропагандой. Сим победиши.
            1. Серж9901
              Серж9901 Сегодня, 08:13
              -2
              Поддержу . Против тебя, брат ,под личиной мадамы какой-нибудь бледнолицый жиробас неслуживший , таких в маскве много .
  4. jonht
    jonht Сегодня, 07:18
    +1
    Как показала статистика, даже при зерновой сделке цена на продовольствие и не падала сильно, так что всё это по большей части для "электората". Типа вот Русские в росте цен виноваты. hi
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +5
    Цитата: Русский ватник
    А про удары укров по Севастополю не хотят рассказать?
    Ну почему. Уже две статьи на эту тему на ВО или вы не видели их?
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 07:37
      -1
      Когда писал комментарий, еще не видел. hi
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:39
    +2
    Румынам и американцам в дельте Дуная понравились наши боевые учения ? Мы внесли в их учения свою корректировку.Сейчас в штатах медальку состряпают: "Видевший удары русских ракет по портам Украины!"У нас нарисовалась закономерность ,по украинским данным - за ударом по о Змеиный следует бессонная ночь в Одесской области.Что то какелы постоянно таскают из ПВО на о Змеиный - притягивая наше внимание.