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Румынское Минобороны показало возводимые военными бетонные укрытия на границе с Украиной

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Румынское Минобороны показало возводимые военными бетонные укрытия на границе с Украиной

Военное ведомство Румынии сообщает о том, что румынская армия начала возведение бомбоубежищ вдоль границы с Украиной. Общая протяжённость румынско-украинской границы по суше и рекам составляет около 580 км. Бомбоубежища строятся на одном из участков.


В сводке говорится о том, что для возведения бомбоубежищ задействованы «около пятидесяти румынских военнослужащих». И обусловлены такие работы «падением обломков российских беспилотников на территории Румынии».

Из сообщения:

Бетонными укрытиями, бомбоубежищами смогут воспользоваться жители приграничных румынских населённых пунктов.

Ранее румынские власти предложили жителям придунайских населённых пунктов, расположенных напротив украинских городов, перебраться «в более безопасные места». Сделали это единицы. Многие остались в своих родных сёлах. Речь идёт в основном о коммуне Чаталкёй, селе Плауру. Плауру расположено на правом берегу Дуная, напротив Измаильского морвокзала.

Если строятся бомбоубежища, значит, предполагается и использование сирен воздушной тревоги или иных методов оповещения местного населения.



Показан и внешний вид строящихся укрытий. Это шеренга бетонных конструкций, обкладываемых мешками с песком и строительным мусором. Устанавливаются они просто на открытый грунт. В одном таком укрытии могут разместиться на короткое время до 40 человек.



Напомним, что ранее официальный Бухарест неоднократно заявлял, что российские удары по украинским объектам не направлены против Румынии. Это отмело украинские попытки выставить ситуацию в таком свете, будто ВС РФ сознательно наносят удары по территории страны НАТО.
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13 комментариев
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  1. Ив762
    Ив762 Сегодня, 07:11
    +2
    И это в сельской местности, где погребов да подвалов по определению много...
    Чую, господа знают толк... в распилах бюджетов. lol
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:14
      +2
      Это сделано прежде всего для военнослужащих,пограничников.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 07:29
        +1
        Хорошо, что на 26 секунде человек появился чтобы понять размеры сооружения.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:35
      +1
      Цитата: Ив762
      И это в сельской местности, где погребов да подвалов по определению много...
      Чую, господа знают толк... в распилах бюджетов. lol

      Судя по двум элементам (блок и мешок с мусором), плюс разгрузка, это начинающиеся пилильщики. На их уровне можно было на земляных работах, скамейках... навариться winked
    3. Msi
      Msi Сегодня, 07:41
      +1
      Ранее румынские власти предложили жителям придунайских населённых пунктов, расположенных напротив украинских городов, перебраться «в более безопасные места».

      Не надо перебираться. Видио последствий наших ударов кто будет снимать?
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:16
    +3
    Лотки бетонного коллектора перевернули кверх ногами и сочли это - бомбоубежищем...
    Дешево и сердито...
    Чисто от падающих обломков сбитых ракет.
    А зная сельчан- фиг они туда полезут
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:31
      0
      Был я в Измаиле,правдо давно.Смотрель на Румынию,через Дунай.Да,есть там какие то домишки,правда далековато от реки
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:37
      +2
      Цитата: свой1970
      А зная сельчан- фиг они туда полезут

      Если в туалет приспичит, (а приспичит точно), то полезут.
      Без сторожа никак no
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    румынская армия начала возведение бомбоубежищ вдоль границы с Украиной.
    При этом задействованы всего 50 румынских в/сл, что может говорить о профанации данного мероприятия. Тем более причина такой суеты смехотворна - «падением обломков российских беспилотников на территории Румынии». По моему кроме украинских ракет ничто и не залетало. Желание показать ЕС, что находятся на переднем крае и подвергаются опасности, а под шумок выклянчить какое-нибудь финансирование на защиту от "российской угрозы".
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:07
      +1
      Цитата: rotmistr60
      При этом задействованы всего 50 румынских в/сл, что может говорить о профанации данного мероприятия.

      Оборонительная, стратегически-глобально-непреодолимая, цыганско-румынская линия-конструкция "Чавэло-Румынино" fellow
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:48
    0
    Привезли с ближайшей стройки лотки железобетонные с прокладки коммуникаций, на полянку уложили, мешками с строительным мусором обложили (внутри видно мешки с выпирающими углами из внутренностей мешка), фоточки наделали, по деньгам возможно выделенным на "бомбоубежище" отчитались.
    Сомнительна эффективность такой "фортификации".
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 08:16
    0
    Конечно, глядя на него больше, чем на военных, он похож на бункер, построенный остроумным и дружелюбным фермером. laughing
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:43
    0
    показуха какая-то......................................