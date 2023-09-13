Румынское Минобороны показало возводимые военными бетонные укрытия на границе с Украиной

Военное ведомство Румынии сообщает о том, что румынская армия начала возведение бомбоубежищ вдоль границы с Украиной. Общая протяжённость румынско-украинской границы по суше и рекам составляет около 580 км. Бомбоубежища строятся на одном из участков.
В сводке говорится о том, что для возведения бомбоубежищ задействованы «около пятидесяти румынских военнослужащих». И обусловлены такие работы «падением обломков российских беспилотников на территории Румынии».
Из сообщения:
Бетонными укрытиями, бомбоубежищами смогут воспользоваться жители приграничных румынских населённых пунктов.
Ранее румынские власти предложили жителям придунайских населённых пунктов, расположенных напротив украинских городов, перебраться «в более безопасные места». Сделали это единицы. Многие остались в своих родных сёлах. Речь идёт в основном о коммуне Чаталкёй, селе Плауру. Плауру расположено на правом берегу Дуная, напротив Измаильского морвокзала.
Если строятся бомбоубежища, значит, предполагается и использование сирен воздушной тревоги или иных методов оповещения местного населения.
Показан и внешний вид строящихся укрытий. Это шеренга бетонных конструкций, обкладываемых мешками с песком и строительным мусором. Устанавливаются они просто на открытый грунт. В одном таком укрытии могут разместиться на короткое время до 40 человек.
Напомним, что ранее официальный Бухарест неоднократно заявлял, что российские удары по украинским объектам не направлены против Румынии. Это отмело украинские попытки выставить ситуацию в таком свете, будто ВС РФ сознательно наносят удары по территории страны НАТО.