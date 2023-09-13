Минобороны сообщило о повреждении находящихся на ремонте двух кораблей в результате ракетного удара противника по морскому заводу в Севастополе

Министерство обороны России прокомментировало сегодняшнюю ракетную атаку войск киевского режима на Севастополь. Напомним, что атаку противник осуществлял в ночные часы. По словам губернатора Севастополя, на южной площадке Севморзавода вспыхнул пожар, пострадали 24 человека.
Российское оборонное ведомство сообщает, что противник для удара по Севастополю использовал 10 крылатых ракет. Они направлялись на судоремонтный завод им.Серго Орджоникидзе. Также противник использовал три безэкипажных катера для попытки атаковать корабли Черноморского флота на морском переходе.
Минобороны РФ:
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
О том, какие именно корабли в момент ракетной атаки находились на ремонте на территории морского завода им.Орджоникидзе, на данный момент не сообщается, как и о том, какие именно крылатые ракеты были применены войсками киевского режима. Вполне возможно, что речь идёт о ракетах западного производства.