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Минобороны сообщило о повреждении находящихся на ремонте двух кораблей в результате ракетного удара противника по морскому заводу в Севастополе

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Минобороны сообщило о повреждении находящихся на ремонте двух кораблей в результате ракетного удара противника по морскому заводу в Севастополе

Министерство обороны России прокомментировало сегодняшнюю ракетную атаку войск киевского режима на Севастополь. Напомним, что атаку противник осуществлял в ночные часы. По словам губернатора Севастополя, на южной площадке Севморзавода вспыхнул пожар, пострадали 24 человека.


Российское оборонное ведомство сообщает, что противник для удара по Севастополю использовал 10 крылатых ракет. Они направлялись на судоремонтный завод им.Серго Орджоникидзе. Также противник использовал три безэкипажных катера для попытки атаковать корабли Черноморского флота на морском переходе.

Минобороны РФ:

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

О том, какие именно корабли в момент ракетной атаки находились на ремонте на территории морского завода им.Орджоникидзе, на данный момент не сообщается, как и о том, какие именно крылатые ракеты были применены войсками киевского режима. Вполне возможно, что речь идёт о ракетах западного производства.
Использованы фотографии:
сайт Севастопольского морского завода
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81 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:19
    +11
    Ну, блин, опять шароварные смогли напакостить..... am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:21
      +21
      По данным очевидца-камрада с сайта(30 ВИС)налет был массовым.Что то сбили,что то прорвалось.Абсолютной ПВО не существует
      1. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 07:48
        +7
        Верно . Точно . Не существует . Не существует , не закроемся .А делаем что ? План какой? Он , вообще, есть ?
        1. qqqq
          qqqq Сегодня, 08:28
          +11
          Цитата: Серж9901
          План какой?

          Судя по происходящим событиям, глубоко окопаться и надеяться на переговоры. К сожалению, выбрана тактика пассивной обороны, а это только дело времени, когда её прорвут.
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 08:38
            +9
            24.02.2022: "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."
            1. Хорон
              Хорон Сегодня, 08:46
              +6
              Цитата: Борис Сергеев
              24.02.2022: "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."

              Это всего лишь слова, слова за которыми не наблюдается реальных угроз понятных для запада. request
        2. Constantin N
          Constantin N Сегодня, 08:35
          -11
          президент сказал надо развивать дальний восток,значит началась подготовка к переселению за урал,когда в войне с нато западные территории европе перейдут.
          1. belovvladimir
            belovvladimir Сегодня, 09:10
            -1
            Западные территории и будут могилой для НАТО, если вы и готовы сдаться то я нет! , и по хрен что возраст уже не тот но винтовку или автомат в руках удержу.
      2. БорзРио
        БорзРио Сегодня, 08:33
        +5
        И чем больше таких ракет становится у Украины, тем чаще будут такие налеты.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:22
      +22
      А чего им не пакостить, если кто ещё "не начинал" , похоже и не думает "начинать"?
      1. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 07:44
        +4
        Да ему не до этого. Тут олигархи с аммиакопроводами , газотрубами и кременчугским нпз( а где нашу нефть перерабатывать?), там - маратик со своими таджиками ( ну, тоже, надо кому-то работать), а недалеко - конрад наш карлович с посланиями от баронов ( тут связь с мировым правительством). А все бла-бла - для нас , сирых .
      2. Андрей М
        Андрей М Сегодня, 08:54
        0
        А вот не надо тут ! Как это не начинали, а Стрелков ?
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:02
        -1
        Цитата: Владимир М
        А чего им не пакостить, если кто ещё "не начинал" , похоже и не думает "начинать"?

        Когда уже Банковскую с землёй сровняем? Где ответка? Зима близко. Почему ещё не уничтожены тепло и электростанции? Почему мы снабжаем нацистскую Украину нефтью и газом?
        Просто зла не хватает. am
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:22
      +23
      Цитата: Nexcom
      Ну, блин, опять шароварные смогли напакостить..... am

      Гниды и будут кусать, пока их не уничтожить.
      1. влад сваргин_2
        влад сваргин_2 Сегодня, 07:40
        +10
        Гниды и будут кусать, пока их не уничтожить

        И уничтожить обязательно гнездо, откуда пришел этот режим, "вонь" уже начиналась ещё при советской власти, когда Никита выпустил досрочно бандероцев из лагерей и в результате они "расплодились" благодаря западенской пропаганде о якобы "истинных украинцев"
    4. AVA77
      AVA77 Сегодня, 07:27
      +16
      Пакостить они будут всегда даже если полностью исчезнет Украина. Бендеровская дрянь не исчезнет просто так вместе с Украиной , это на десятилетия.
      1. Елис_С
        Елис_С Сегодня, 08:21
        0
        Пакостить они будут всегда

        Нет уж не всегда - пакостить они могут только когда страх теряют.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 08:34
          +5
          Цитата: Елис_С
          Пакостить они будут всегда

          Нет уж - пакостить они могут только когда страх теряют.

          "Пакостят"? Да проснитесь уже!
          Пакостят на коммунальной кухне, когда соседка в суп плюет. А тут боевые военные действия идут, где люди убивают друг друга всеми доступными способами.
      2. Елис_С
        Елис_С Сегодня, 08:33
        +2
        Бендеровская дрянь не исчезнет просто так вместе с Украиной

        Конечно, их же в Канаде десятилетьями "грели и взращивали" У них там "целая диаспора". А сейчас и по всей европе себе гнездышки вьют....
        Зато теперь во время СВО они всему миру свое лицо показали - посмотрим сколько их будут терпеть...
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:11
        0
        Цитата: AVA77
        Пакостить они будут всегда даже если полностью исчезнет Украина. Бендеровская дрянь не исчезнет просто так вместе с Украиной , это на десятилетия.

        Она не исчезнет только при массовой поддержке населения- как было до 1957 там.
        Как только массовой поддержки не станет- как в Германии летом 1945- любой "Вервольф" тут же кончиться.
        Так что все зависит от населения
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:20
    +6
    Российское оборонное ведомство сообщает, что противник для удара по Севастополю использовал 10 крылатых ракет —

    ***
    — Отвечать надо многократно "ассиметрично" ...
    ***
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:25
      +5
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Российское оборонное ведомство сообщает, что противник для удара по Севастополю использовал 10 крылатых ракет —

      ***
      — Отвечать надо многократно "ассиметрично" ...
      ***

      Думаю, всё, что разведано, по тому и бьём.
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 08:52
        +3
        А как же утверждение господина министра обороны ? Он обещал сокрушительные удары в случае атак на Крым. Мосты целы, жд узлы целы. Насчет Бескидского тоннеля не скажу. Вроде один раз атаковали. Но без подтверждения. Кременчугский НПЗ пашет. Он не передвижной и координаты известны Много чего можно написать . Вот сижу и жду сокрушительный удар, обещанный неоднократно. И вижу, что за слова наши бонзы не отвечают. Они то же дочери офицера или все же государственные мужи? Видимо первое.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:25
      +16
      belay Многократно,ассимитрично..Это как,ассимитрично?По "партнерам",что ли?И почему надо ОТВЕЧАТЬ,а не работать на упреждение?
      1. Barmaglot_07
        Barmaglot_07 Сегодня, 07:50
        -16
        Цитата: dmi.pris1
        Многократно,ассимитрично..Это как,ассимитрично?

        По рынкам и торговым центрам. По больницам и школам. По детским садам и жилым многоэтажкам. По частному сектору. Мало, разве, возможностей асимметрично ответить на удар по военному объекту?
      2. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 08:54
        +2
        Потому что думать надо. Проще блеять что нас опять кинули.
    3. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 07:27
      +3
      Это не наш метод. Наш метод терпеть и не жалеть плебеев. Одно решение не отвечать на применение украми кассетных боеприпасоа симметрично говорит о многом. Или нет или за родственников своих и корешей, что за границей , страшно.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:45
        +6
        Цитата: Русский ватник
        Это не наш метод. Наш метод терпеть и не жалеть плебеев.

        Сколько существует Россия, она всегда кого то жалеет, сколько существует Запад он никого и никогда не жалел.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:16
        +6
        Разве нами не используются кассетные боеприпасы?
        1. solar
          solar Сегодня, 08:38
          0
          Используются активно с самого начала войны. Есть фото с площадок, на которые в Харькове собирают остатки разорвавшихся боеприпасов, там их полно.
      3. Barmaglot_07
        Barmaglot_07 Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Русский ватник
        Одно решение не отвечать на применение украми кассетных боеприпасоа симметрично говорит о многом.


        Затруднительно решить начать применять кассетные боеприпасы если их начали применять уже полтора года назад, с первого дня войны, включая засыпание ими жилых районов городов.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:21
    +11
    Ну и как всегда за день и во время оного действа возле Крыма кружили стервятники в виде американских бпла да? И Путин продолжая жевать сопли боится их все выкосить. Амеры уже не стесняясь в открытую кружал возле носа наводя свое же оружие по нашей территории....и ничего...реакции ноль. Через годик амеры дадут ТЯО укровермахту и реакции будет ноль.
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 07:30
      +13
      Это значит, что не мы рисуем красные линии, а нашим бонзам нарисовали, за которые наши «крутые» руководители не рискнут заступить. Видимо луноликому и его окружению так хвост прищемили, что они только щеки способны надувать. Терпилы.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:19
        +1
        . Терпилы

        Конечно терпилы. И будем ими. Пока сами оружие в руки не возьмём и не отправимся
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 09:05
          0
          Цитата: igorbrsv
          . Терпилы

          Конечно терпилы. И будем ими. Пока сами оружие в руки не возьмём и не отправимся

          Отправимся зачистить пятую колонну?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:49
      +6
      Цитата: Землекоп
      Через годик амеры дадут ТЯО укровермахту и реакции будет ноль.

      Свое ТЯО штаты не дадут, а вот на Украине США, создаст его и скажет - "Мы ни причем, это бешеные укры, с ними и разбирайтесь."
    3. Voronezh
      Voronezh Сегодня, 07:59
      +8
      Нападение на летательных аппараты другого государства в международном воздушном пространстве равносильно объявлению войны. Вы хотите объявить войну НАТО?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Voronezh
        Нападение на летательных аппараты другого государства в международном воздушном пространстве равносильно объявлению войны. Вы хотите объявить войну НАТО?

        Может для начала объявить войну Украине? Тогда де-юре все страны, поставляющие вооружения Украине, становятся её союзниками и нашими врагами, законными целями для нашего ядерного оружия.
      2. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 09:21
        0
        наведение американскими бпла и американскими спутниками американского и британского оружия по целям внутри России это не объявление войны?
    4. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 08:40
      +1
      БАЛА американские летают в международном пространстве, вдоль границ. Собьете один, на его место прилетит другой, но уже в сопровождении двух истребителей. Будете и их сбивать? Захотелось в третью мировую поиграть? Если вам скучно, хочется посбивать - Вэл ком в Российское ПВО, в зону СВО. Скучно не будет.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:53
        +1
        Цитата: БорзРио
        БАЛА американские летают в международном пространстве, вдоль границ. Собьете один, на его место прилетит другой, но уже в сопровождении двух истребителей. Будете и их сбивать? Захотелось в третью мировую поиграть? Если вам скучно, хочется посбивать - Вэл ком в Российское ПВО, в зону СВО. Скучно не будет.

        Что-то американцев не беспокоит игра в третью мировую. winked
      2. uRRY
        uRRY Сегодня, 09:02
        0
        Летать рядом и глушить эфир никто не мешает, но на всё нужна политическая воля
  4. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 07:26
    +8
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Российское оборонное ведомство сообщает, что противник для удара по Севастополю использовал 10 крылатых ракет

    ***
    — Отвечать надо многократно "ассиметрично" ...
    ***


    Скорее "...многократно и ПРИВЕНТИВНО! "
    Они уже не "щёлкают по носу", бандеры уже бьют наотмашь по "физиономии". Со смехом!
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 08:46
      +1
      Жду массовых ударов по украм. Ведь говаривал когда то мальтийский рыцарь, что в случае ударов по Крыму будет сокрушительный ответ. Вот сижу и жду.
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:27
    +13
    Уже массовые налеты крылатыми ракетами? Тут даже комментировать нечего.
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:28
    -13
    Опять вояки проспали атаку .. Когда уже начнут органы контрразвндки проверять подобные факты ?
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 07:52
      +4
      Цитата: FoBoss_VM
      Опять вояки проспали атаку .. Когда уже начнут органы контрразвндки проверять подобные факты ?

      Прррравильно! Всех пвошников - расстрелять, и затем отправить на лесоповал! А на их место поставить свежемобилизованных!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:32
    +5
    Судя по видео и фото корабли ЧФ не боевые,но пока видел два варианта.На них точно не боевые - снабженцы.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:39
      +4
      БДК проекта 775 загорелся от попаданий.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:50
        +1
        Возьмите фото БДК проекта 775 с кормы и сравните с представленным вами фото.На вашем фото горит не БДК проекта 775.
        У горящего ,кормовая надстройка несколько другая.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:55
          +4
          Нашел фото БДК проекта 775, можем сравнить.


          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 08:20
            +3
            ЖЭК Водогрей по шлюпбалке это уже точно БДК 775 ,и похоже он уже на грунте.Судя по фото из соцсетей ,нас ждёт много интересного сегодня и не лицеприятного.
            1. ЖЭК-Водогрей
              ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:37
              +4
              Судя по спутниковому снимку, на 12 сентября в доке завода находились большой десантный корабль проекта 775 и подводная лодка проекта 877/636.

              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 09:00
                +1
                Развожаев молодец ,сам требует стерильности в интернете и тут же сам фотографируется на фоне поражённого объекта находящегося в стратегическом объекте.
  8. евгений татаринский
    евгений татаринский Сегодня, 07:35
    +4
    В доке скорее всего стояли. А со спутников США уродов навели.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:37
    +9
    Минобороны сообщило о повреждении находящихся на ремонте двух кораблей в результате ракетного удара противника по морскому заводу в Севастополе
    Обмен ракетные ударами и никто не может защитить свои объекты в достаточной степени.
    Ударные средства впереди и чтоб нивелировать эту угрозу надо... да нет абсолютной защиты, никто не может себе позволить защищаться и только защищаться. Это дорого, да и средства нападения будут искать лозейки/возможности достать до объектов защиты и скорее всего такая возможность будет найдена.
    Меч против щита!!! У меча вариантов возможностей несколько больше, как всегда.
  10. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 07:38
    +3
    Частота атак хохла растет.Растет эффективность.А достойного ответа нет,"мы еще не начинали"...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:52
      +4
      Цитата: AVESSALOM
      Частота атак хохла растет.Растет эффективность.

      Эффективность зависит от поставок запада, а запад не жалеет ничего для наемного убийцы.
    2. Морриган
      Морриган Сегодня, 08:30
      0
      А что для вас достойный ответ? ЯО по центру Киева?
  11. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:39
    +3
    МО должно , обязано, провести массированный ответ по Окраине, Одесса, Николаев, стереть всё порты, будем жалеть, понесём больше потерь.
    1. alanery
      alanery Сегодня, 09:21
      0
      Не принято ещё политического решения для такого!
  12. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 07:45
    -10
    Зато сразу написали, сработало ПВО))) А по факту корабли горят))) Клоуны
  13. avia12005
    avia12005 Сегодня, 07:46
    +14
    Даже комментировать не хочется. Похоже, наша главная цель в СВО состоит в том, чтобы её не иметь. От того, и стратегии нет, а есть какая-то инсценировка её подобия.
  14. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 07:50
    +3
    С такими новостями превратишься в пошлого хэйтера президента .
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:51
    +3
    Для того чтобы прекратить подобные атаки на русскую землю необходимо исполнить обещания данные ДАМ.
  16. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:51
    +4
    Цитата: Nexcom
    Ну, блин, опять шароварные смогли напакостить..... am

    Это не шароварные напакастили, а "дорогие западные партнёры".
  17. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 08:05
    -1
    Рецепт простой. 10 ракет сюда. 100 ракет туда. На Киев, Львов. И пора уже расчехлить ядерные ракеты. Ждать нечего.
  18. faiver
    faiver Сегодня, 08:07
    +5
    комментировать нечего т.к. писать что думаешь нельзя.... hi
  19. олег варинов
    олег варинов Сегодня, 08:18
    -1
    как не прискорбно это писать но мы сейчас используем
    ( а нас за что)
  20. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 08:26
    +1
    "Получили повреждения" в исполнении МО, это очень стремно читать. Помните о самолётах, тоже "получивших повреждения"?
  21. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 08:30
    +1
    "Вечер перестает быть томным..."
  22. shifro
    shifro Сегодня, 08:31
    +1
    интересно, откуда били крылатыми ракетами и какими? почему пуски не были зафиксированы или взлеты самолетов? От точки прилета до ближайшей контролируемой террористами территории 230 км, но с передка точно не могут осуществлять запуски. Опять вопросы к МО и компетентности
    1. solar
      solar Сегодня, 08:46
      +2
      От точки прилета до ближайшей контролируемой террористами территории 230 км

      Нептун- дальность действия 280 км.
  23. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:31
    +8
    Повреждении!? Там там рвануло и полыхало... Жаль людей, корабли... Кто нибудь, объясните вечно всеми обманутому и хихикающему главкому, что этих и.других ракет, дронов Запад будет производить и передавать Украине все больше и больше. И лететь они будут чаще, дальше и точнее. И что никакого ПВО не хватит все сбить. Что надо менять всю стратегию СВО, а не сидеть в обороне, популивая Геранями по нипойми кому. И как минимум нужно уничтожать военное руководство и глав спецслужб, командные центры, мосты, жд станции. Иначе летать с Украины будет чаще намного в наши города, аэродромы и порты. Дальше будет хуже.
    1. alanery
      alanery Сегодня, 09:18
      0
      Для уничтожения всего, что вы написали нужны железные яйца. А их "там" у кого надо - НЕТ!!! Всё чаще меня смущает смерть Жириновского прямо перед началом СВО. Он бы другие слова подбирал, не такие, как у вас!
  24. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:50
    +1
    Кого-то удивляет? А не нужно быть провидцем чтобы понять что будет всё по нарастающей, больше ракет запустят и больше шансов что что-то долетит. Вопрос в том что нужно менять подходы к сво, чтобы это всё не шло по нарастающей.
  25. Комментарий был удален.
  26. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:15
    0
    В принципе если подумать, людей конечно жалко, но фатального ущерба нет. Даже может Украина помогает нам избавиться от старья и заставляет строить новые корабли. Сколько лет этому БДК? Сколько можно его латать и вооружение его с середины прошлого века.
    А вот все места откуда прилетели ракеты нужно подчистить под ноль. Это законы жанра и войны.
    Длина грузовых причалов в Одессе девять километров. Очень достойная цель во всех отношениях.
    Промахнуться практически невозможно. Уничтожить крановое хозяйство, нефтяной причал и т.д.
    Жалко умер Жванецкий, он там работал кажется механиком, он бы точно рассказал как уничтожить Одесский порт. soldier
  27. alanery
    alanery Сегодня, 09:15
    +1
    Интересно а какого цвета эта красная линия?
  28. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:22
    0
    Будет ли на этот раз признано, что удары по Крыму наносятся ракетами НАТО?

    Ведь в этом случае снова встанет вопрос об обещанном С.Шойгу ответе. На который у него нет полномочий от Кремля.

    Пока Минобороны тщательно обходит этот вопрос (удары нанесены таинственными "ракетами ВСУ").

    В июне на коллегии МО Шойгу завил:

    ....использование НАТОвских ракетных систем вне зоны реализации задач спецоперации Москва будет расценивать как полноценное включение в конфликт сил Великобритании и США...
    ...и если таковые действия киевские власти применят, имея в виду РСЗО HIMARS и Storm Shadow, то русской армией будут незамедлительно уничтожены центры принятия решений киевского военно-политического управления...
  29. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 09:27
    0
    повреждены два судна: дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они загорелись. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.
    2 человека погибли в результате ракетного удара по территории морского завода в Севастополе, погибшими оказались сотрудники завода
  30. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 09:28
    0
    Время работает на нас, говорили они ...