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Президент РФ назвал причину встречи с лидером КНДР именно на космодроме «Восточный»

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Президент РФ назвал причину встречи с лидером КНДР именно на космодроме «Восточный»

Сегодня на космодром «Восточный» прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Его встретил президент Российской Федерации Владимир Путин. Сама церемония торжественной встречи северокорейского руководителя состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.


Владимир Путин поприветствовал Ким Чен Ына, отметив, что рад его видеть и поинтересовавшись, как он добрался. В ответ северокорейский лидер поблагодарил Путина за приглашение в Россию и встречу, несмотря на занятость.

После посещения космодрома «Восточный» Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут более обстоятельные переговоры по важным вопросам сотрудничества двух государств. В последнее время Россия и Северная Корея активно налаживают связи друг с другом и развивают сотрудничество в различных сферах.

Встреча на космодроме в этом плане представляет особый интерес: КНДР давно развивает свою ракетную программу, но она нуждается, в том числе, и в новых технологиях, и Россия здесь может оказать бесценную помощь Пхеньяну. На вопрос о том, планирует ли Россия помогать КНДР развивать собственные спутники, Владимир Путин ответил: «Мы затем сюда и приехали».

Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать

- подчеркнул глава российского государства.

Западные СМИ считают, что во время переговоров Путина и Ким Чен Ына может быть достигнута договоренность о поставках России северокорейских боеприпасов. Но ни РФ, ни КНДР об этом не сообщают. Зато посещение космодрома может свидетельствовать о том, что главы государств договорятся о более активном взаимодействии в космической сфере.

Использованы фотографии:
kremlin.ru
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50 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 07:48
    +21
    На вопрос о том, планирует ли Россия помогать КНДР развивать собственные спутники, Владимир Путин ответил: «Мы затем сюда и приехали».

    У американцев нервно задёргался левый глаз...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:58
      +4
      Цитата: Msi
      У американцев нервно задёргался левый глаз...

      Американский глаз в лице Чумадеда, всегда закрыт - он спит.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:15
        +1
        Это зицпредседатель Фукс по -Ильфу и Петрову.Смотрят там совсем иные.А этот может и дальше полусонным падать
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:58
      +5
      Цитата: Msi
      На вопрос о том, планирует ли Россия помогать КНДР развивать собственные спутники, Владимир Путин ответил: «Мы затем сюда и приехали».

      У американцев нервно задёргался левый глаз...

      Это западные сигнальщики, по привычке сигналят кому-то направо и налево. "Мы послали чёткий сигнал Путину (России, Белоруссии...)".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:13
        +3
        Ясная .ВС силы КНДР в ознаменовании исторической встречи двух лидеров ядерных держав отсалютовали ( сегодня ночью)двумя балистическими ракетами в сторону моря! Пока без реальных боеголовок.Может нам тоже отсалютовать двумя МБР ,но заранее предупредить байдена,чтобы тот бед не натворил.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:02
      +7
      У американцев нервно задёргался левый глаз...

      Скорее - сфинктер неожиданно и резко спазмировался...
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: Msi
      У американцев нервно задёргался левый глаз...

      Ну,это ещё ничего ! Если при этом признаки диареи и энуреза не проявились ! yes
    5. Zoer
      Zoer Сегодня, 09:23
      0
      Скорее у ЮКорейцев и Японцев. Но и америкосы явно тоже напряглись. laughing
  2. Msi
    Msi Сегодня, 07:50
    +6
    Сегодня на космодром «Восточный» прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын

    Если фото с Путиным именно со встречи, то обратите внимание, что товарищ Ын просто сияет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:54
      +14
      Логично же, он и его страна дождались исторического момента. Учитывая, что большая часть северной Кореи это горы, меньшая часть пригодная для сельского хозяйства пострадала от прошлой войны, нормальные экономические отношения очень важны.
      Ну и если кто помнит. У них там регулярные военные учения с каким то эпическим количеством ствольной артиллерии, над чем раньше смеялись, а теперь оказывается штука то работает.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:59
      +5
      Цитата: Msi
      Сегодня на космодром «Восточный» прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын

      Если фото с Путиным именно со встречи, то обратите внимание, что товарищ Ын просто сияет.

      Естественно, что до встречи Путина и Ына все принципиальные вопросы обговорены решены.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:05
      +6
      Похоже - он таки получил то, чего им больше всего требуется. ГСМ и удобрения. И того и другого - у нас нонеча навалом, не знаем куда девать. Впрочем - конечно и от остального сырья да и технологий чучхейцы точно не откажутся.
    4. maiman61
      maiman61 Сегодня, 09:24
      0
      Почему Ыну не сиять? Вот если бы вы выиграли в лоторею миллиард рублей, то и вы бы сияли! Ему открываются возможности о которых он мог только мечтать!
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:52
    +6
    Планирует ли Россия помогать КНДР развивать собственные спутники —

    ***
    — И не только спутники ...


    ***
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:02
      +11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Планирует ли Россия помогать КНДР развивать собственные спутники —

      ***
      — И не только спутники ...


      ***

      Северокорейской выносливости, принципиальности, верности своей идеи, бесстрашию ... можно только восхищаться.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:25
        +4
        Это вообще свойства любых настоящих коммунистов.
  4. Msi
    Msi Сегодня, 07:53
    +4
    Западные СМИ считают, что во время переговоров Путина и Ким Чен Ына может быть достигнута договоренность о поставках России северокорейских боеприпасов.

    Ну укросвиньи спешите...спешите занимать участки для себя и своих родственников под Киевом...на кладбище.
    1. Комментарий был удален.
    2. ave0123
      ave0123 Сегодня, 07:58
      +3
      ЦИПСО резко затухло: методичку по "могилизации" еще не подвезли ...
  5. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:59
    -7
    Во дает гарант.
    Сначала санкции ООН в отношении КНДР полностью поддержал. Эмбарги там всякие...
    А теперь, как боеприпасы понадобились, сразу стал лучшим другом корейских коммунистов!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:29
      +2
      Там санкции для видимости только поддерживались. Их не было никогда. Сейчас просто другой уровень взаимодействия предлагается
  6. Андрей83
    Андрей83 Сегодня, 07:59
    +3
    Почему-то вспомнилась книга Э. Гранта"неестественный отбор". В части, когда корейские космические станции, построенные РФ при финансировании Китая начали падать на территорию сша...
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:02
    +8
    Лидеру КНДР Ким Чен Ын моё глубочайшее почтение...в условиях мировых санкций против его страны он умудрился создать ядерный щит для своей страны...теперь стратегические подлодки осваивает...повторил успех СССР, респект ему.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 09:00
      0
      И Северная Корея никогда не забывала кому обязана своей независимостью.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:03
    +5
    Встретили, поговорили...
    Встретились, договорились, что то решили...
    Встретились, договорились, многое решили и теперь все изменится, на пользу наших стран/народов, а врагам... да пофиг на них.
    Какие варианты, что будет?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:31
      +1
      Главное что "недруги" от этого писают кипятком wassat а там разберёмся
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:16
      0
      Какие варианты, что будет?
      ...жаль Витя что ты не понял...идёт полным ходом создание восточного военного блока..возможно к нему присоединица и Иран...при чём все страны с ядерными дубинками
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:05
    +1
    Цитата: Оби Ван Кеноби
    теперь, как боеприпасы понадобились, сразу стал лучшим другом корейских коммунистов!

    Так и с китайскими коммунистами у нас мир, дружба...товарищ МАО в гробу наверно крутится от удивления.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:06
    +4
    В сегодняшней ситуации приезд т. Ким Чен Ына в Россию - знаковое событие в т.ч. для Запада, который нервно наблюдает за происходящем пытаясь анализировать каждую мелочь. Их больше всего волнует возможная (по их мнению) поставка боеприпасов из КНДР, хотя это является исключительно внутренним делом двух стран. Интерес к космосу со стороны корейского лидера понятен - стать полноправной космической державой дело почетное. В 2012 г КНДР произвел успешный запуск своего спутника, Но дополнительная помощь и новые технологии никогда не помешают.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:06
    +5
    Нашли место где встречаться ,вот космодром Восточный это самое то место откуда можно послать лидерам России и КНДР пальмовую веточку мира США.Если не примете - можем послать другое,для чего космодром предназначенСимволисты?!!! laughing
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:09
    +2
    Цитата: rocket757
    Какие варианты, что будет?

    Черт его знает...предмет переговоров неизвестен. what
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:21
      +3
      Самое главное, что последует за этими переговорами.
      Всё таки, переговоры между двумя реальными лидерами, руководителями государств, именно между теми КТО РЕШАЕТ!!! Это серьёзно и многое может изменить или не изменить... Есть над чем подумать, возможно увидим то, о чем они договорились.
      Только ждать и посмотреть.
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:14
    -2
    Насмотрелся я подобного за 30 лет..... .. Почему-то вспоминается бессмертная фраза Черномырдина :"Хотели как лучше...."
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:20
    +3
    Не знаю какие будут практические договоренности, но эту встречу стоило провести только ради этого троллинга западенцев на космодроме Восточный. Эх, еще бы Кубу добавить к этому уравнению.
  15. Ив762
    Ив762 Сегодня, 08:22
    0
    Не знаю чЁ там за символизм, но недавняя "Луна-25" таки с Восточного стартовала... feel
    Впрочем, "аппарат" на/(в) луну таки попал.... Так что дело лишь "в мощности боевой части"... wink
  16. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 08:22
    0
    Ну, все бывшие, менее умелые в освоении космоса, партнеры нас обогнали, Китай и Индия. Можно и северо корейцев подтянуть.
  17. ALARI
    ALARI Сегодня, 08:25
    +1
    Большевики и коммунисты зашевелились в гробах. Коммунист ручкается с классовым врагом.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 08:50
      0
      Ну... зря Вы так.
      Коммунисты (как и чекисты) бывшими не бывают. )
  18. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 08:26
    +2
    Может лучше свою спутниковую группировку нарастить? А то сейчас она даже до десятой части СССР не догоняет. В то время как американцы буквально заселяют орбиту военными спутниками-инспекторами, уж не говоря об остальных, только Старлинк несколько тысяч повесил, да и Китай в топе, нам его уже не догнать по количеству и качеству.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 08:48
      0
      Учитывая возможности... да и то, что орбита не резиновая...
      я бы занялся "прорежением" имеющихся.
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    +2
    В ответ на встречу Путина и Ким Чен Ына, Байден срочно сошел со сцены и вышел не в ту дверь.....................
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:41
    -1
    Цитата: ALARI
    Коммунист ручкается с классовым врагом.

    Да уж what Марксу и Энгельса такое не снилось...даже не знаю что и сказать... не укладывается это противоречие в бессмертный "Капитал".
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 09:02
      0
      Вполне себе укладывается. Вы Ленина вспомните: "Капиталист сам продаст нам верёвку на которой его повесят". laughing
  21. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 08:43
    0
    России нужен РД250 (ракетный двигатель SS18 «Сатана») производства Северной Кореи, любезно проданный (или обменянный на возмутительные кулинарные рецепты) украинцами? am
  22. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:53
    0
    Цитата: Msi
    Сегодня на космодром «Восточный» прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын

    Если фото с Путиным именно со встречи, то обратите внимание, что товарищ Ын просто сияет.

    Он почти всегда сияет.
  23. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:56
    0
    Чучхейцам можно и схему и образец Геранек подогнать. ЮКорея и Япония рядом, в ущерб дальности они заряд увеличат, если что - тиранить и кошмарить будут так этими Гераньками что мало не покажется. А осилить из своих компонентов - они осилят. Глонас мы им для автопилота предоставим.
  24. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:06
    -1
    Северная Корея расправляет крылья. Товарищ Ын ведёт страну правильным путем и не только в космос.
    А что Россия и Путин? Куда пришли? Заблудились в подрожании западному либерализму.
  25. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:07
    0
    Зерно в обмен на снаряды, это самое главное на сегодня, запад должен быть разбит, и нужно организовать бригады серекорейских товарищей-добровольцев за наши зарплаты, они с радостью покрошат бандеровцев, и опыт получат и заработают soldier
  26. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:16
    0
    Кстати, сегодня Северная Корея выпустила две баллистические ракеты.
    Ким даже пукает за границей :о
  27. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:21
    0
    Этот приезд Ким Чен Ына в Россию может стать поворотным событием и в судьбе КНДР и в судьбе России. Можно разрабатывать новую МКС совместно...
    И не только...Северо-корейские специалисты гораздо лучше тех, кого шлют заботливые лидеры бывших союзных республик.
  28. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 09:26
    0
    Интересно, как истерично отреагирует пресса на "Западе". Пока они, вероятно, грызут ногти в предвкушении.