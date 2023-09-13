Президент РФ назвал причину встречи с лидером КНДР именно на космодроме «Восточный»

Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать

Сегодня на космодром «Восточный» прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Его встретил президент Российской Федерации Владимир Путин. Сама церемония торжественной встречи северокорейского руководителя состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.Владимир Путин поприветствовал Ким Чен Ына, отметив, что рад его видеть и поинтересовавшись, как он добрался. В ответ северокорейский лидер поблагодарил Путина за приглашение в Россию и встречу, несмотря на занятость.После посещения космодрома «Восточный» Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут более обстоятельные переговоры по важным вопросам сотрудничества двух государств. В последнее время Россия и Северная Корея активно налаживают связи друг с другом и развивают сотрудничество в различных сферах.Встреча на космодроме в этом плане представляет особый интерес: КНДР давно развивает свою ракетную программу, но она нуждается, в том числе, и в новых технологиях, и Россия здесь может оказать бесценную помощь Пхеньяну. На вопрос о том, планирует ли Россия помогать КНДР развивать собственные спутники, Владимир Путин ответил: «Мы затем сюда и приехали».- подчеркнул глава российского государства.Западные СМИ считают, что во время переговоров Путина и Ким Чен Ына может быть достигнута договоренность о поставках России северокорейских боеприпасов. Но ни РФ, ни КНДР об этом не сообщают. Зато посещение космодрома может свидетельствовать о том, что главы государств договорятся о более активном взаимодействии в космической сфере.