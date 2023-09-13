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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций в Гегаркуникской области

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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций в Гегаркуникской области

Сегодня ночью, по информации армянской стороны, подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на участке Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.


По утверждению армянского военного ведомства, обстрел имел место около 03:40. До этого вечером, сообщают представители министерства обороны, азербайджанские войска обстреляли армянские позиции в районе Срашена в Сюникской области.

В свою очередь, азербайджанские официальные ведомства опровергают информацию об обстрелах армянских позиций. Они называют ее фейковой, но при этом сообщают, будто бы армянские военнослужащие обстреливали азербайджанские позиции.

Отношения Еревана и Баку с каждым днем становятся все более напряженными. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене призвал международное сообщество заступиться за Ереван и пресечь «агрессию» со стороны Баку.

Вчера президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что у Москвы отсутствуют какие-либо проблемы в отношениях с Ереваном, отметив наличие постоянной связи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В то же время, он весьма определенно высказался по поводу судьбы Нагорного Карабаха.

Если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, – всё, о чем речь-то? Статус Карабаха определила сама Армения

- подчеркнул Путин.

Вероятно, от этого и надо отталкиваться России, отвечая на упреки Еревана в отсутствии помощи тем, что и сама Армения не стала признавать Нагорный Карабах.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Армении
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7 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:36
    +1
    о чем речь-то? Статус Карабаха определила сама Армения

    Пашинян сдает всех, в том числе армян в Карабахе, ну все как Зеленский.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 08:45
      +5
      После присоединения Армении к Римскому статуту (напомню МУС выдала ордер на арест ВВП), могу посоветовать армянам не надеяться на помощь России. Пусть сами свои проблемы решают.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:48
      +2
      Не зря же революция была в Армении в 2018 году.
      В итоге вышло, что последним шансом для Армении стал Иран, концентрирующий на границе серьёзную военную группировку. В Иране прекрасно понимают: сожрут тюрки Карабах и Армению, следующим будет иранский Азербайджан.


      Кроме того, в Азербайджане пошвыряли в тюрьмы "агентов Ирана", всех, кто либо учился в Иране, либо с ним контактировал по работе или семейным отношениям.Это сложно расценить иначе, чем подготовку к войне за доминирование в регионе, в которой Азербайджан выступает в роли "Украины", ведомой турками и стоящими за ними Великобританией и Израилем. Поэтому Иран к ситуации безучастным не останется.Иран рассматривает Закавказье как зону своих жизненных интересов и, в отличие от России, озабочен своей безопасностью. Поэтому в стороне не останется. Либо ударит дистанционно, у Ирана прекрасные ракеты и БПЛА, либо введут войска и разнесут Азербайджан в хлам. А Турция в войну с 80-миллионным Ираном вмешиваться не будет,– говорит Каринэ Геворгян.
      Ментально иранцы готовы: желание Азербайджана "освободить иранских азербайджанцев" там известно, и вряд ли лидер страны – этнический азербайджанец аятолла Хоменеи захочет, чтобы его "освобождали". А значит, считает Геворгян, проведения иранской СВО исключать нельзя.

      https://dzen.ru/a/ZP9-bhYF5lP-IeAh
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:59
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Кроме того, в Азербайджане пошвыряли в тюрьмы "агентов Ирана", всех, кто либо учился в Иране

        Кроме того в Азербайджане много иранцев, которые прибыли во время ВОВ. В советское время были школы на фарси, после развала их закрыли. Некоторые иранцы принимали советское гражданство, а многие жили в Азербайджане без гражданства. Сейчас на них смотрят как на агентов Ирана.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:58
    +1
    Всём армянам из Москвы и Сочи пора ехать в Вашингтон и Лас Вегас
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:06
      0
      Данные всероссийской переписи 2021 года.
  3. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:08
    0
    Как француз я знаю, что своими маленькими мускулистыми ручками мы не сможем помочь Армении. Верхний Карабах не стоит и залпа ракет М51, и экспедиционный корпус, рассчитанный на Нигер, будет уничтожен там.
    Горе побежденным!