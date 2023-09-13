Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций в Гегаркуникской области

Если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, – всё, о чем речь-то? Статус Карабаха определила сама Армения

Сегодня ночью, по информации армянской стороны, подразделения вооруженных сил Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на участке Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.По утверждению армянского военного ведомства, обстрел имел место около 03:40. До этого вечером, сообщают представители министерства обороны, азербайджанские войска обстреляли армянские позиции в районе Срашена в Сюникской области.В свою очередь, азербайджанские официальные ведомства опровергают информацию об обстрелах армянских позиций. Они называют ее фейковой, но при этом сообщают, будто бы армянские военнослужащие обстреливали азербайджанские позиции.Отношения Еревана и Баку с каждым днем становятся все более напряженными. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене призвал международное сообщество заступиться за Ереван и пресечь «агрессию» со стороны Баку.Вчера президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что у Москвы отсутствуют какие-либо проблемы в отношениях с Ереваном, отметив наличие постоянной связи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В то же время, он весьма определенно высказался по поводу судьбы Нагорного Карабаха.- подчеркнул Путин.Вероятно, от этого и надо отталкиваться России, отвечая на упреки Еревана в отсутствии помощи тем, что и сама Армения не стала признавать Нагорный Карабах.