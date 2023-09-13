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Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Тверской области

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Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Тверской области

Сегодня в Конаковском округе Тверской области силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он был запущен в сторону региона с территории Украины.


По информации местных СМИ, пострадавших в результате уничтожения беспилотника нет. Сейчас на месте падения его фрагментов работают специалисты экстренных служб. Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказывать всестороннее содействие оперативным службам.

Отметим, что в последнее время украинские формирования активизировали атаки российской территории с помощью беспилотной авиации. Если раньше атакам дронов подвергались, прежде всего, пограничные регионы России – Белгородская, Брянская и Курская области, а также Республика Крым, то сейчас противник все чаще запускает дроны вглубь Центральной России, включая Калужскую, Тверскую, Московскую области.

Активные атаки вражеских БПЛА по российской территории делают все более актуальным вопрос совершенствования борьбы с беспилотной авиацией. Ранее сообщалось, что в составе Воздушно-космических сил России создаются специальные вертолетные подразделения для противодействия беспилотной авиации противника. Летный состав этих подразделений уже проходит соответствующую подготовку, а в ряде регионов есть примеры успешного применения вертолетов для уничтожения беспилотников.
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4 комментария
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 08:50
    0
    в последнее время украинские формирования активизировали атаки российской территории с помощью беспилотной авиации.

    Вот ведь "назойливые мухи"!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:51
    +1
    Вероятно, он был запущен в сторону региона с территории Украины.
    . Когда/если журналисты не знают откуда/куда/кем был запущен сбитый/не сбитый беспилотник, это ладно...
    Когда об этом не знают, те, кому положено знать, это как то напряжённо, знаете ли!
    Впрочем, нам докладов и не нужно, нужно что б все было под контролем не на словах, а реально, конкретно...
  3. KCA
    KCA Сегодня, 08:51
    +1
    Неуютно, как-то, у меня от дома до Конаково 30км по дороге, по прямой полёта БПЛА ближе
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 09:17
    0
    Тип БПЛА не указан, но почему то мне кажется, что запускали не с территории Украины, как и многие до этого. Запускаются "по штучке" ,а не как наши "Герани" - толпой. И перехват почти всегда близко к "адресату" после якобы пролета немалых территорий. Возможно и ошибаюсь, специально не изучал вопрос.