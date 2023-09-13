Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Тверской области

Сегодня в Конаковском округе Тверской области силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он был запущен в сторону региона с территории Украины.
По информации местных СМИ, пострадавших в результате уничтожения беспилотника нет. Сейчас на месте падения его фрагментов работают специалисты экстренных служб. Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказывать всестороннее содействие оперативным службам.
Отметим, что в последнее время украинские формирования активизировали атаки российской территории с помощью беспилотной авиации. Если раньше атакам дронов подвергались, прежде всего, пограничные регионы России – Белгородская, Брянская и Курская области, а также Республика Крым, то сейчас противник все чаще запускает дроны вглубь Центральной России, включая Калужскую, Тверскую, Московскую области.
Активные атаки вражеских БПЛА по российской территории делают все более актуальным вопрос совершенствования борьбы с беспилотной авиацией. Ранее сообщалось, что в составе Воздушно-космических сил России создаются специальные вертолетные подразделения для противодействия беспилотной авиации противника. Летный состав этих подразделений уже проходит соответствующую подготовку, а в ряде регионов есть примеры успешного применения вертолетов для уничтожения беспилотников.