Военное обозрение
Войти Регистрация

Польская пресса анализирует плюсы от предстоящей продажи США Польше систем боевого управления ПВО IBCS

7
Польская пресса анализирует плюсы от предстоящей продажи США Польше систем боевого управления ПВО IBCS

Продажа Соединенными Штатами систем боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны IBCS Польше будет иметь большое значение для укрепления вооруженных сил страны. К такому выводу приходит польская пресса, анализируя недавнее решение Вашингтона, озвученное Государственным департаментом США.


Ранее стало известно, что США собираются продать Польше системы управления ПВО IBCS, предназначенные для программ противоракетной и противовоздушной обороны Wisła (Patriot) и Narew (CAMM-ER). Общая стоимость сделки составит 4 млрд долларов США, но фактически стоимость может оказаться ниже.

По информации польских СМИ, Варшава получит до 93 операционных центров IBCS (EOC) и до 175 ретрансляторов управления огнем IFCN (Интегрированная сеть управления огнем), а также криптографические системы, помощь в разработке программного обеспечения, техническую поддержку и иную инфраструктуру.

После приобретения компонентов боевого управления, польские батареи ПВО смогут действовать в рамках единой интегрированной системы. Это значительно повысит эффективность боевой работы противовоздушной обороны страны. В перспективе, сообщает польская пресса, планируется интегрировать с системами боевого управления ПВО истребители F-35, а, возможно, и ракетно-артиллерийские системы. Это позволит проводить многодоменные операции.

Кроме того, польская пресса подчеркивает, что с помощью США Варшава создает одну из самых современных систем ПВО не только в Европе, но и в мире в целом. Но ее надо будет постоянно совершенствовать и развивать, дополняя новыми компонентами, например – для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Darkone
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:54
    +2
    Вопрос, а откуда у Польши деньги на вооружения, не подарили же Штаты им несколько печатных станков?! Польша, последнее время, активно закупает вооружения...
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 08:57
      +2
      Оттуда, откуда и у бывшей украины - кредиты под залог территории.
    2. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 09:13
      0
      Это в их интересах и планируется. Я не до конца понимаю, откуда у них такие огромные деньги, но "любимая жена" получает все, что хочет. Америка хочет вооружить Польшу до такой степени, чтобы она могла спокойно позаботиться о Китае, зная, что у него есть непроходимый буфер в Европе. Лично у соседа эти вооружения являются проблемой и беспокойством, я верю в наших военных, но не думаю, что самостоятельно остановить НАТО более чем на несколько дней удастся.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:55
    0
    Ну... тут для Польши единственный минус (следствие):
    вечная бессоница.
    Вместо того, чтобы строить добрососедские отношения и спать спокойно.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      вечная бессоница.
      Вместо того, чтобы строить добрососедские отношения и спать спокойно.

      Это у поляков игрища такие, национальные, не любят они спать спокойно.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:01
    -2
    ПВО не панацея от все бед, увы. Ударные средства находят свои пути преодоления, а от массового, комплексного нападения никто не может себя защитить достаточно эффективно.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:11
      -2
      ПВО как лобковые волосы - прикрывают, но не защищают ¯\_(ツ)_/¯