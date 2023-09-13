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ВСУ готовятся к укреплению своих позиций на Купянском направлении

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ВСУ готовятся к укреплению своих позиций на Купянском направлении

Прошло более трех месяцев, как украинские войска перешли в «контрнаступление», основной удар которого был направлен на Запорожское направление. Однако не менее ожесточенные бои все это время продолжались и на других участках фронта.


Одним из таких направлений является Купянское, что на стыке Харьковской области и Луганской Народной Республики. Здесь украинская сторона решила укрепить те позиции, которые пока не потеряла, что, очевидно, связано с тем, что они ждут российских атак. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование готовится к проведению инженерных работ на Купянском направлении в районе села Сеньково, что в Харьковской области. Об этом Марочко рассказал в интервью РИА Новости.

Свои предположения отставной офицер НМ ЛНР подкрепил тем, что в этом районе находятся группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прибытие которых было замечено российскими военными.

Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики, две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства

- сказал Марочко.

Он также отметил, что в общем наблюдается увеличение украинских подразделений на Купянском направлении.
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