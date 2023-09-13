Зарубежная пресса: Лидер КНДР крайне редко совершает зарубежные поездки, а в Россию прибыл с большой делегацией

Многие зарубежные СМИ сегодня отдают свои передовицы для освещения новости о визите главы КНДР в Россию. Напомним, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына проходит на космодроме «Восточный», что вызвало особый интерес у западных журналистов и аналитиков. Основной вопрос: «Почему именно космодром, и не является ли это неким сигналом в адрес Запада?»
Находясь на территории города-спутника космодрома – Циолковского – глава КНДР поблагодарил Владимира Путина за приглашение. Японские и европейские СМИ обращают внимание на заявление, сделанное в этот момент Ким Чен Ыном. А сказал руководитель Северной Кореи следующее:
Слава России, как страны первопроходцев в освоении космоса, не померкнет никогда и будет вечной.
Японские аналитики предположили, что между Россией и КНДР может начаться активный обмен военно-космическими технологиями, а также может быть налажено сотрудничество в плане строительства орбитальной станции. Официальных заявлений от Москвы и Пхеньяна на этот счёт нет.
Служба информации «Аль-Джазира», комментируя прибытие Ким Чен Ына в Россию, пишет, что сами по себе зарубежные визиты северокорейского лидера крайне редки, а в этом случае визит во многом особый ещё и потому, что вместе с ним прибыла большая делегация, в составе которой и министр обороны КНДР, и директор департамента военной промышленности.
«Аль-Джазира»:
Американские эксперты считают, что Москва будет добиваться от Пхеньяна поставок оружия и боеприпасов советского калибра, которых у Северной Кореи миллионы. Пхеньян же заинтересован в российских технологиях освоения космоса и создания атомного подводного флота.
Тем временем сам Ким Чен Ын заявил, что готов вместе с Россией продолжать борьбу с империализмом.