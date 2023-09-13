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Зарубежная пресса: Лидер КНДР крайне редко совершает зарубежные поездки, а в Россию прибыл с большой делегацией

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Зарубежная пресса: Лидер КНДР крайне редко совершает зарубежные поездки, а в Россию прибыл с большой делегацией

Многие зарубежные СМИ сегодня отдают свои передовицы для освещения новости о визите главы КНДР в Россию. Напомним, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына проходит на космодроме «Восточный», что вызвало особый интерес у западных журналистов и аналитиков. Основной вопрос: «Почему именно космодром, и не является ли это неким сигналом в адрес Запада?»


Находясь на территории города-спутника космодрома – Циолковского – глава КНДР поблагодарил Владимира Путина за приглашение. Японские и европейские СМИ обращают внимание на заявление, сделанное в этот момент Ким Чен Ыном. А сказал руководитель Северной Кореи следующее:

Слава России, как страны первопроходцев в освоении космоса, не померкнет никогда и будет вечной.

Японские аналитики предположили, что между Россией и КНДР может начаться активный обмен военно-космическими технологиями, а также может быть налажено сотрудничество в плане строительства орбитальной станции. Официальных заявлений от Москвы и Пхеньяна на этот счёт нет.

Служба информации «Аль-Джазира», комментируя прибытие Ким Чен Ына в Россию, пишет, что сами по себе зарубежные визиты северокорейского лидера крайне редки, а в этом случае визит во многом особый ещё и потому, что вместе с ним прибыла большая делегация, в составе которой и министр обороны КНДР, и директор департамента военной промышленности.

«Аль-Джазира»:

Американские эксперты считают, что Москва будет добиваться от Пхеньяна поставок оружия и боеприпасов советского калибра, которых у Северной Кореи миллионы. Пхеньян же заинтересован в российских технологиях освоения космоса и создания атомного подводного флота.

Тем временем сам Ким Чен Ын заявил, что готов вместе с Россией продолжать борьбу с империализмом.
Использованы фотографии:
KCNA
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4 комментария
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  1. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:21
    -2
    Слава России, как страны первопроходцев в освоении космоса.... hi я бы уточнил: Былая слава..... а нынче то падает, то недолетает, то разворовывается....как то пилится.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:25
    0
    «Почему именно космодром, и не является ли это неким сигналом в адрес Запада?»

    ***
    — "Нет,это сигнал в сторону Востока" ...


    ***
  3. monetam
    monetam Сегодня, 09:26
    +2
    Добро пожаловать, товарищ Ын !
    В России всегда рады союзникам !
    Вы нам поможете, а мы - вам !
  4. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 09:29
    0
    Санкции с КНДР РФ снимет или это другое?