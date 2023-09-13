The Times: Жалобы местных жителей заставили Минобороны Великобритании сократить тренировки украинских военных

Военнослужащая британской армии

Я ненавижу это. Здесь стало невозможно жить. Из-за учений на базе у меня вибрирует весь дом и дребезжат стёкла

Европа продолжает вооружать Украину, а также обучать украинских военных для борьбы с Россией. Однако не всем европейцам по нраву участившиеся из-за украинцев военные учения.Как пишет британская газета The Times, оборонное ведомство Великобритании приняло решение значительно сократить продолжение тренировок на своей военной базе Lydd Ranges на юго-востоке Англии, где также проходят обучение и военнослужащие ВСУ.Такое решение было принято после жалоб жителей близлежащих населенных пунктов на шум и дым от тренировочных стрельб и взрывов. В частности, свое недовольство высказали жители города Лидд, рядом с которым находится военная база. После многочисленных жалоб Минобороны Великобритании было вынуждено принять меры и заявило, что уровень шума будет ограничен, а тренировки сокращены на треть. При этом командующий базой подполковник Марк Пауэлл заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с «добрыми жителями Лидда».Некоторые же жители Лидда, например, 63-летний Алан Смарт, и вовсе призывают закрыть военный полигон.- заявил Смарт.По данным The Times, на территории Великобритании с начала конфликта на Украине прошли обучение около 17 тысяч военнослужащих ВСУ, которые в основном проходят подготовку в течение пяти недель.