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The Times: Жалобы местных жителей заставили Минобороны Великобритании сократить тренировки украинских военных

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The Times: Жалобы местных жителей заставили Минобороны Великобритании сократить тренировки украинских военных

Военнослужащая британской армии



Европа продолжает вооружать Украину, а также обучать украинских военных для борьбы с Россией. Однако не всем европейцам по нраву участившиеся из-за украинцев военные учения.

Как пишет британская газета The Times, оборонное ведомство Великобритании приняло решение значительно сократить продолжение тренировок на своей военной базе Lydd Ranges на юго-востоке Англии, где также проходят обучение и военнослужащие ВСУ.

Такое решение было принято после жалоб жителей близлежащих населенных пунктов на шум и дым от тренировочных стрельб и взрывов. В частности, свое недовольство высказали жители города Лидд, рядом с которым находится военная база. После многочисленных жалоб Минобороны Великобритании было вынуждено принять меры и заявило, что уровень шума будет ограничен, а тренировки сокращены на треть. При этом командующий базой подполковник Марк Пауэлл заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с «добрыми жителями Лидда».

Некоторые же жители Лидда, например, 63-летний Алан Смарт, и вовсе призывают закрыть военный полигон.
Я ненавижу это. Здесь стало невозможно жить. Из-за учений на базе у меня вибрирует весь дом и дребезжат стёкла

- заявил Смарт.

По данным The Times, на территории Великобритании с начала конфликта на Украине прошли обучение около 17 тысяч военнослужащих ВСУ, которые в основном проходят подготовку в течение пяти недель.
Использованы фотографии:
Минобороны Британии
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:10
    0
    The Times: Жалобы местных жителей заставили Минобороны Великобритании сократить тренировки украинских военных
    Не понимают, что кто то там терпел и ИМ ВЕЛЕЛ!
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:33
      0
      По огородам местных шастают,однако.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 11:22
        0
        Такое решение было принято после жалоб жителей близлежащих населенных пунктов на шум и дым от тренировочных стрельб и взрывов

        тренировочные взрывы? рельсы взрывали?
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:15
    +1
    Из-за учений на базе у меня вибрирует весь дом и дребезжат стёкла

    ***
    — "Если , вдруг , к вам война постучит?" ...
    ***
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:16
    +1
    Из-за учений на базе у меня вибрирует весь дом и дребезжат стёкла
    тренируемые скачут, поди?
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:21
    -1
    При этом командующий базой подполковник Марк Пауэлл заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с «добрыми жителями Лидда».

    А, в целях сохранения хороших отношений с «добрыми жителями Лидда», Россия не желает «убить пару зайцев» (и базу, и содержимое) точным гиперзвуковым пуском? wassat
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:23
    +1
    Как посмели эти английские людишки препятствовать интересам американских марионеток,в желании само убиться ?
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:35
    -1
    Военнослужащая на фото тоже инструктор? Тогда понятны их успехи. С такими учителями можно и вообще не учиться, только деньги и время на ветер. Отловили, автомат в руки и вперёд на разминирование. В принципе даже можно и без автоматов обойтись, казённое имущество целее будет.
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 10:46
    +2
    Чем жаловаться, занялись бы привычным. Украинские военные боевики пусть отработают по местным британцам из РСЗО. Тогда жители займутся организацией ополчения и прочим сепаратизмом. Иначе что это за учения, оторваны от известных реалий.
    Десять лет украинского террора Донецка

    Instead of complaining, we would do the usual. Let the Ukrainian military militants work on the local British with MLRS. Then the residents will start organizing militias and other separatism. Otherwise, what kind of teachings are these, divorced from known realities?
    Ten years of Ukrainian terror in Donetsk