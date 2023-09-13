Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр ВВС США: Без реформы воздушных сил Вашингтон может проиграть в войне с Китаем

7
Министр ВВС США: Без реформы воздушных сил Вашингтон может проиграть в войне с Китаем

Американский министр ВВС Фрэнк Кендалл призвал власти США начать подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем.


Как сообщает американское издание The Hill, Кендалл заявил, что США следует как можно дольше сдерживать начало возможного конфликта, чтобы в случае, когда он произойдет, победить в нем. Министр ВВС США также добавил, что речь идет о необходимости провести реформу Воздушно-космических войск, без которой Вашингтон может проиграть в этом вооруженном конфликте.

Кендалл отметил, что Китай продолжает наращивать свои вооруженные силы для возможных боестолкновений с США. По данным американской разведки Пекин создал два новых рода войск, один из которых специализируется на нанесении ударов по авианосцам и аэродромам, а второй призван осуществлять стратегическую поддержку для информационного превосходства в киберпространстве и в космосе.

По словам американского министра, руководство Китая на протяжении более 20 лет проводит оптимизирование своих вооруженных сил для возможного противостояния сверхдержав, чтобы одержать победу над США в западной части Тихоокеанского региона.

Обострению отношений между Китаем и Тайванем поспособствовал визит на остров тогдашней спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Во время провокационной поездки Пелоси китайская армия провела масштабные учения в непосредственной близости от берегов Тайваня. Американский флот также усилил свое присутствие в регионе.
Использованы фотографии:
Wikipedia/N509FZ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:12
    +1
    Министр ВВС США: Без реформы воздушных сил Вашингтон может проиграть в войне с Китаем
    Повторяется министр или повторяют уже написанное ранее?
    А так ... изменения необходимы, много где, много в чём!
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 11:09
      0
      Похоже,что информация,накопившаяся в ходе СВО, и будет основной причиной реформы,что не удивительно.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:19
    +1
    Министр ВВС США: Без реформы воздушных сил Вашингтон может проиграть в войне с Китаем

    Не проиграют . Не уже министру не заметно - смена тактики США ?Сейчас все больше стараются воевать чужими руками и цели у американцев стали шире . Заманят Японию,Ю Корею в войну ,себе как всегда оставят место снабженца.
    Много ли надо для начала войны ,потопить пару катеров Китая ..........
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:32
    0
    Министр ВВС США: Без реформы воздушных сил Вашингтон может проиграть в войне с Китаем

    А, без желания Тайваня поддерживать Вашингтон и проявлений «любви с первого взгляда» некоторых стран ЮВА, - США АПРИОРИ НЕ НАЧНУТ ВОЕВАТЬ С КИТАЕМ - слишком высока вероятность высоких потерь...
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:34
    0
    западные сми все дезу дезу лепят ))))))))))а кто то все хавает и хавает
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:41
    0
    Ну конечно, надо большой давать денег на вооружение...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    0
    Фрэнк Кендалл призвал власти США начать подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем.
    С Китаем, Россией, КНДР, Ираном... планируют повоевать в Сша. А силенок на всех хватит, устоят на таком шпагате ? Хоть зареформируйся, но воевать даже на два фронта для американцев сегодня проблематично. Но реформы конечно проводить необходимо с учетом анализа украинского конфликта, что бы сделали и в других странах имея такие средства и возможности.