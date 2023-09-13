Министр ВВС США: Без реформы воздушных сил Вашингтон может проиграть в войне с Китаем

Американский министр ВВС Фрэнк Кендалл призвал власти США начать подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем.Как сообщает американское издание The Hill, Кендалл заявил, что США следует как можно дольше сдерживать начало возможного конфликта, чтобы в случае, когда он произойдет, победить в нем. Министр ВВС США также добавил, что речь идет о необходимости провести реформу Воздушно-космических войск, без которой Вашингтон может проиграть в этом вооруженном конфликте.Кендалл отметил, что Китай продолжает наращивать свои вооруженные силы для возможных боестолкновений с США. По данным американской разведки Пекин создал два новых рода войск, один из которых специализируется на нанесении ударов по авианосцам и аэродромам, а второй призван осуществлять стратегическую поддержку для информационного превосходства в киберпространстве и в космосе.По словам американского министра, руководство Китая на протяжении более 20 лет проводит оптимизирование своих вооруженных сил для возможного противостояния сверхдержав, чтобы одержать победу над США в западной части Тихоокеанского региона.Обострению отношений между Китаем и Тайванем поспособствовал визит на остров тогдашней спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Во время провокационной поездки Пелоси китайская армия провела масштабные учения в непосредственной близости от берегов Тайваня. Американский флот также усилил свое присутствие в регионе.