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Военкор объяснил причины нанесения Украиной удара по объектам флота в Севастополе

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Военкор объяснил причины нанесения Украиной удара по объектам флота в Севастополе

Сегодня ночью украинские вооруженные силы предприняли масштабную атаку на объекты военной промышленности и Черноморского флота в Севастополе. Причины нанесения удара по этим целям анализирует военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.


Удары наносились десятью крылатыми ракетами и тремя морскими безэкипажными катерами. Семь ракет были сбиты, а корабли Черноморского флота уничтожили все катера противника. С помощью катеров ВСУ собирались атаковать корабли на базе, а ракеты попали, в том числе, и на территорию Севастопольского морского завода.

Сладков отвечает на насущный вопрос о том, почему в качестве цели удара был выбран именно Черноморский флот и почему это произошло именно сейчас.

У врага заканчиваются, но «контрнаступ» враг не может прекратить сам (реноме, приказ Запада). Поэтому Киев теперь нас завет в наступление

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

Есть две главные причины, по которым ВСУ решили атаковать именно Севастополь. Во-первых, отмечает Сладков, Запад считает Крымский полуостров «украинской» территорией, поэтому не возражает к применению любых видов оружия по объектам в этом регионе России.

Во-вторых, киевский режим может опасаться, что Черноморскому флоту суждено сыграть большую роль в последующем уже российском наступлении. Здесь с военкором сложно не согласиться. Если Россия пойдет на Николаев и Одессу, то без Черноморского флота не обойтись, и ему предстоит решить в рамках предполагаемого наступления многие важные задачи.
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107 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:10
    +42
    Причины?Блин..Что такое???А!Идет война,вот и причина.И это будет продолжаться ,если мы не уничтожим украинство
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 10:20
      +24
      Причины?Блин..Что такое???А!Идет война,вот и причина.И это будет продолжаться ,если мы не уничтожим украинство
      Видимо очевидный ответ так и не пришёл в голову военному корреспонденту! Наверное этому не учили.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 12:19
        +4
        Поэтому Киев теперь нас завет в наступление
        Но мы, конечно же, не пойдём у него на поводу.
    2. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:20
      +17
      Действительно, какие причины? -Война.
      Вот одна единственная причина, по которой бандеровцы воюют без ограничений в выборах целей. Куда смогли дотянуться - ударят. Но, это у них с нами война.
      А, вот у нас - СВО.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:43
        +2
        Власти Украины тоже считают, что это не война, поэтому на днях, якобы, собираются объявить нам войну согласно всем формальностям.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 11:11
          +4
          Цитата: igorbrsv
          Власти Украины тоже считают, что это не война, поэтому на днях, якобы, собираются объявить нам войну согласно всем формальностям.

          Нет никаких "формальностей" - страны давно уже воюют друг с другом без формального объявления войны.
          США, например, в последний раз объявляли войну в 1941 году Германии и Италии. А воевали США после этого много где и много с кем.
          А в последний раз в мире войну объявлял Ирак Ирану в 1980 году, и то в закамуфлированном виде - 4 сентября 1980 года Саддам Хусейн обвинил Тегеран в провоцировании конфликта, сказал что расценивает это как объявление войны, и поэтому Ирак начинает боевые действия против Ирана.
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 11:39
          -1
          Со стороны 404 не осмотрительно объявлять войну России . Так то это война. Но все играются с формулировками, и это можно использовать в медийных целях как со стороны украины так и России (типа мы не начинали и вообще белые и пушистые) а тут вдруг война и война объявленная украиной России, официально без Б.
          Перспективы для 404 так себе. Да будет так .Аминь yes Историки потом не одну диссертацию на эту тему накатают.
      2. Arzt
        Arzt Сегодня, 10:47
        +4
        Действительно, какие причины? -Война.
        Вот одна единственная причина, по которой бандеровцы воюют без ограничений в выборах целей. Куда смогли дотянуться - ударят. Но, это у них с нами война.
        А, вот у нас - СВО.

        Точнее даже не война, а работа.
        Работа такая - проснулся помылся, позавтракал, поехал в штаб. Принял доклады разведки, рекомендованные цели. Поручил оперативному отделу разработать удар, с учетом погоды, местности, сил и средств своих и чужих и т.д.
        Через неделю заслушал начопера, утвердил, начали готовить. Еще через пару дней - время "Ч". Оценили, сделали выводы, поощрили (наказали), работают дальше....

        Зарплата за работу, вот причина! laughing
        1. V.B.
          V.B. Сегодня, 11:21
          +3
          Да что Вы! Как можно! Вначале надо объяснить на пальцах и перепроверить, понял ли он чуть-чуть. Образования военного нет, от слова совсем. Речи- только по бумажке, следовательно, ни речь ни ум не развит, впрочем, как у всех ельцинцев. А главное, красть и семейку обеспечивать. Флот, мост и Крым, будет под угрозой, пока или не отодвинуть на недосягаемое для ракет расстояние, или на этом расстоянии всё превратить в хлам и развалины. Население окраины нас ненавидит, да и наплевать. В Гражданской войне нет пленных и мирных. Поэтому, Киев- мать городов русских, Львов, Одесса, Николаев и т.д., Дрезден, Гамбург, Кёнигсберг. На окраине сразу у бандерлогов наступит прозрение и просветление в безмозглой коробке, а у всего мира тоже пропадёт желание в затылочек упоротым становиться, да только гешефтмахеры и которых за нос водят, не способны ни на что. " Великие хотят тогда, когда простые хотят хотеть". А ЭТИ хотят только гешефт. Севастополь, пока, превращается в Порт-Артур. А флот, вернее, что останется, если не принять кардинальных мер, придётся сначала перегонять в Новороссийск, а дальше- 1918год.
      3. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 12:43
        -2
        у них с нами война. А, вот у нас - СВО

        У них - тоже не война. Бандерлоги=укрофашисты сейчас хотят объявить войну Росси, но боятся, мочатся от страха. Внесли в раду законопроект об объявлении войны. Посмотрим, что из этого дурдома выйдет.
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:27
      +10
      всем вроде очевидно почему так происходит дк сша и европа планов не меняли победа на поле боя да и ракеты разные дают киеву и не только ! РФ же в обороне сидит !
    4. Санчо да Винча
      Санчо да Винча Сегодня, 10:32
      +14
      "И это будет продолжаться ,если мы не уничтожим украинство." Ув. коллега, разрешите добавить свою версию - "политическое украинство". Так-то народ невозможно уничтожить, а переформатировать - вполне. А РАКЕТЫ сегодня ночью летели по звуку - довольно мощные, гудели как реактивный самолет.
    5. Narrator
      Narrator Сегодня, 10:35
      +15
      А зачем нам их уничтожать? В чем идея? Такая риторика напоминает немного …тех победу над которыми мы чтим 9 мая.
      Наши предки умирали чтобы не было таких людоедов которые уничтожают народы.
    6. ТОЗ-34
      ТОЗ-34 Сегодня, 10:44
      +10
      Немного добавлю. Странно, что военный корреспондент задаёт такие вопросы, т.к. если ракеты и БПЛА летят туда, то он полетят и оттуда. И смертельно недальновидным считать, что если атакуются Москва, Псков и Белгород, то уж Крым не посмеют. Посмеют. Везде, где найдут нашу слабость - посмеют.
      К этому надо просто быть готовым.
      1. frolishe
        frolishe Сегодня, 11:21
        -6
        Как по мне, то всё правильно сказано. Такое впечатление что те кто осуждает пост dmi.pris1, вообще не понимают что он написал. Впечатление такое, что это школьники или недавно окончившие школу, причем со справкой))
        Как я понял, для людей слово украинства и украинец это одно и тоже!
        И сразу накинулись осуждать человека и сравнивать с фашистами, 9 мая припоминать. Просто ужас. Деградация!
        Narrator, 9 мая празднуем победу над фашизмом, а не над немецким народом! Так же и украинство- это не украинский народ, а состояние в котором пребывает этот народ, которое привело к тому что имеем.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:49
          +2
          Вы верро заметили,я понимаю под украинством-корявую идею,государственность.А не народ.Полно рожденных на Украине,и переехавших достаточно давно в Россию и страстно поддерживающих нас.И так же полно русских,волею судьбы оказавшиеся на вна.И ставшие ярыми бандеровцами hi
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 12:07
          +2
          Вы тут на русурсе луч света в тёмном царстве? Основная недалёкая масса не приняла посыл (не поняла и не погрузилась в глубину, всех глубин, ПЛЕБС чё с них взять.
          и только (ВЫ тут ТУЗ козырный, вы ЗНАЕТЕ ИСТИННЫЙ ПУТЬ), остальные либо заблуждаются либо колхозники как я, либо пока ещё не просветились и не прониклись wassat не пропитались так сказать.
          А может ну ево нафик.
          Начните с себя. recourse
          1. marswell
            marswell Сегодня, 12:41
            0
            ПЛЕБС колхозники! Ну вы нас прям возвысили! Вам же сказали светочи умнейшие - поголовно школьники со справками которые вообще не понимают что этот светоч написал.
    7. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:46
      -2
      Ну я бы назвал - чубатство, отделять над украинца от хохла, а потом интегрировать.
      Вот своими шовинисткими высказываниями,, вы настраиваете лояльных украинцев против нас.
      Чубатый-л, этот не украинец, а польский/турецкий холоп/раб, который чуб то носит, что бы его хозяину было сподручней ему голову рубить за провинность холопа.
      К стати холоп созвучно с, чубатым
    8. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      И это будет продолжаться ,если мы не уничтожим украинство...

      Какое нафик украинство??? Тем более, его уничтожить невозможно. Уничтожать надо объекты инфраструктуры, в первую очередь транспортные узлы, мосты. Что мешает, например, обрушить один из мостов в Киеве? Вот прямо сейчас, в ответку на удар по Севастополю? Тут и удар по столичной логистике и психологическая атака. Почему нет? Ничего не понимаю...
    9. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:10
      +4

      Заявление от 20 июня 2023 года
      интересно что будет ? уже нанесли удар по крыму
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:35
        +2
        Цитата: opuonmed
        Заявление от 20 июня 2023 года
        интересно что будет ? уже нанесли удар по крыму

        Прочитает ещё одно заявление.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:13
    +12
    70% сбитых - это хороший результат...чтобы там ни вещали "военкоры"...просто перегрузили ПВО и, при смене боекомплекта - три ракеты прорвались. Это вина не ПВО, а МО РФ в целом, что не обеспечили своевременное производство систем ПВО, не закрыли главные направления многослойной защитой или...или не устроили вражеской разведке "погонялки" в виде десятков площадок под ПВО с постоянно перемещающимися Панцирями.
    1. илья63
      илья63 Сегодня, 10:18
      +10
      Объясните делетанту, с400 это просто фейк?они вообще кого-то сбивают?или у на с только торы ,панцирь и бук всё ПВО?только не надо говорить что ракета с400 дорогая,не дороже корабля.за всю войну не одной информацией о работе триумфа
      1. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 10:25
        +7
        Ну почему фейк. Они есть и сбивают. Всё дело в количестве и тактике применения. Например, конструктор на голодном финансовом пайке сделал отечественный процессор не хуже западного. Разработал технологию и изготовил установочную партию для испытаний, проб и выявления косяков. Попалась эта новость чиновнику на глаза и вот, СМИ трубят о импортозамещении и т.д. и т.п. и о том, что "под мудрым руководством и щедром финансировании......трыньдынь, трындынь, трындынь". Они есть? Есть! Они выпускаются серийно и применяются на практике? Нет! И главное, никто откровенно не врёт.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:48
          +4
          . Они есть? Есть! Они выпускаются серийно и применяются на практике? Нет!

          Ну уж простите... Они даже на экспорт выпускаются. И они применяются в соответствии с их предназначением.
          1. AKuzenka
            AKuzenka Сегодня, 11:28
            +1
            Ну уж простите... Они даже на экспорт выпускаются. И они применяются в соответствии с их предназначением.
            Ничего страшного. Просто привёл пример. Знаю, что выпускаются и работают. Товарищ работает в этой конторе. Но внедрение идёт (тут вырезано цензурой) и всё равно их давят штурмовщиной, типа: давай-давай и лучше без денег. А как совершенствовать и т.д.?!
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:31
        +7
        Около месяца назад на ВО была статья об ударе ВСУ по системе ПВО в Крыму.
        Без указания типа системы ПВО.
        Это ответ на Ваш вопрос.
      3. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 10:37
        +13
        Цитата: илья63
        Объясните делетанту, с400 это просто фейк?

        А мне вот что интересует
        Удары наносились десятью крылатыми ракетами и тремя морскими безэкипажными катерами. Семь ракет были сбиты

        Сбили 7 из 10. А если в следующий раз полетит 20 или 40 одновременно?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:52
          +6
          Смотря на какой обьект. Если в Задрипищинск, то вообще все долетят. Если только сама какая-нибудь не упадёт. Ракеты летят не самоделки. Это передовые технологии многих стран мира
          1. FIR FIR
            FIR FIR Сегодня, 10:54
            +6
            Цитата: igorbrsv
            Если в Задрипищинск

            Так 10 штук не на Задрипищенск летели, а на ВМБ.
      4. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:43
        +4
        Цитата: илья63
        Объясните делетанту, с400 это просто фейк?они вообще кого-то сбивают?

        Сбивают, конечно. Собственно говоря, едва не большинство ракет и реактивных снарядов, от хаймарса до точек-у перехватывается именно ими, если верить bmpd, а это вполне серьезный ресурс
      5. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:59
        -2
        Цитата: илья63
        Объясните делетанту, с400 это просто фейк?они вообще кого-то сбивают?или у на с только торы ,панцирь и бук всё ПВО?только не надо говорить что ракета с400 дорогая,не дороже корабля.за всю войну не одной информацией о работе триумфа

        Что нибудь об воздушных эшелонах слышали? Сбивать то они могут, но промахи никто не отменял и повторять "эффективность" на укропский манер как-то не хочется. Кроме эшелонов есть ещё и сектора поражения, это делается для того чтобы обломки и промахнувшиеся ракеты не падали на гражданские обьекты, так работают и выстраиваются все системы пво. Правда укропы преуспели работать в круговую, а потом списывать свои "косяки" на неточность работы российских ракет. Помните укропский миф про примегение российскими войсками ракет с-300 по наземным целям? Предлагаете нашим военным работать так же?
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:39
      -9
      Цитата: Fisherman
      Это вина не ПВО, а МО РФ в целом, что не обеспечили своевременное производство систем ПВО, не закрыли главные направления многослойной защитой или...

      А СССР смогло? Когда Руст на Красной плошади сел?
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 10:50
        +11
        Руста все видели и прослеживали,был приказ не трогать
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:04
          +2
          Цитата: сергей_вакк
          Руста все видели и прослеживали,был приказ не трогать

          Точнее: так и не поступило приказа тронуть.
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 12:46
          0
          Цитата: сергей_вакк
          Руста все видели и прослеживали,был приказ не трогать

          Ну врать то зачем...
          1) его дважды теряли
          2) такого приказа не было и быть не могло

          Цитата: Doccor18
          Цитата: свой1970
          Когда Руст на Красной плошади сел?

          Он же не на истребителе сел, не на крылатой ракете приземлился...
          Его видели и вели практически всё время. Просто неверно оценили ситуацию. В то время был расцвет малой авиации, кукурузников летало...
          Но за это, тем не менее слетело немало высших чинов...

          А теперь представьте себе что он например мог нести ядерный боеприпас или еще страшнее- какую нибудь чуму/холеру/Ковид?
          Достоверно знать что это хулиган- даже сейчас нельзя, он где то на час терялся.Что он делал в этот час -- не известно...
          И да, военных не способных принять командирское решение было к этому овердофига в СА- весь поголовно командный состав.Что и показала гибель СССР -когда никто из военных не исполнил присягу
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 13:08
            +4
            Цитата: свой1970
            Что и показала гибель СССР -когда никто из военных не исполнил присягу

            Зачем же так категорично. Исполняли присягу, некоторые до конца, правда не из тех, у кого яркие лампасы на брюках...
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:51
        +7
        Цитата: свой1970
        Когда Руст на Красной плошади сел?

        Он же не на истребителе сел, не на крылатой ракете приземлился...
        Его видели и вели практически всё время. Просто неверно оценили ситуацию. В то время был расцвет малой авиации, кукурузников летало...
        Но за это, тем не менее слетело немало высших чинов...
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 11:16
          +4
          Цитата: Doccor18
          Его видели и вели практически всё время. Просто неверно оценили ситуацию. В то время был расцвет малой авиации, кукурузников летало...

          Его видели и вели все, и каждый крестился, когда Руст выходил из зоны их ответственности...
        2. Andriuha077
          Andriuha077 Сегодня, 12:47
          +2
          По словам дежурного генерала на ЦП ПВО 28 мая 1987 года С.Мельникова, бывший председатель КГБ В.Крючков, спустя много лет после этого фантастического прилёта в Москву Руста, в разговоре который происходил в доверительной форме сообщил ему, что
          “лично готовил эту операцию по указанию Горбачёва”.
          Её итогом стал разгром военного руководства СССР           и удаление большей части высшего командного состава. В газетах прилёт Руста в Москву моментально был представлен как провал системы ПВО страны.

          Очень скоро после произошедшего инцидента выяснилось, что автоматизированная система ПВО Московского военного округа была отключена для профилактических работ.

          В воздух поднимались дежурные звенья МиГ-21, МиГ-23. Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на свой аэродром.

          Радиотехнические подразделения ПВО обнаружили самолёт сразу после пересечения им границы. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую готовность, но команды на уничтожение не получали.
    3. NKT
      NKT Сегодня, 10:39
      +7
      просто перегрузили ПВО и, при смене боекомплекта - три ракеты прорвались

      10 ракет и перегрузка ПВО? А если будет удар 20 ракетами, что тогда?
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:00
        -2
        Цитата: NKT
        просто перегрузили ПВО и, при смене боекомплекта - три ракеты прорвались

        10 ракет и перегрузка ПВО? А если будет удар 20 ракетами, что тогда?

        А если миллионом? wassat
        1. NKT
          NKT Сегодня, 11:11
          +2
          С400 может сопровождать 70 целей, Тор-М2 - до 45, Панцирь - до 20.
          Где перегрузка ПВО? Скорее всего "ошибка" в перераспределении целей и реакции.
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 12:13
            +5
            Цитата: NKT
            С400 может сопровождать 70 целей, Тор-М2 - до 45, Панцирь - до 20.
            Где перегрузка ПВО?

            Не надо путать возможность сопровождения целей и возможности их поражения. Это совсем разные показатели. Если упростить донельзя, то у ЗРК есть два радара. Один - обзорный, вот он видит много и сопровождает много. Второй - подсветки целей, и вот он может одновременно наводить ракеты по куда меньшему количеству.
            Если, к примеру, взять любимый наш американский эсминец "Арли Берк", то его обзорный "спай" может сопровождать 250 целей. Но одновременно эсминец может обстреливать ракетами Стандарт СМ2 лишь три из них.
            1. NKT
              NKT Сегодня, 12:41
              +1
              Хорошо, тогда вы можете привезти пример "перегрузки" ПВО 10 ракетами. Один С400 вроде бы до 6 целей может одновременно поражать?
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:14
    +9
    БДК Минск и ПЛ Ростов повреждены.
    Так утверждает российская Лента.ру
    1. mixpetroff
      mixpetroff Сегодня, 10:39
      +4
      Совершенно верно. Было по 1 попаданию Шторм Шедоу. На БДК обьемный пожар.
    2. mixpetroff
      mixpetroff Сегодня, 10:41
      0
      Мне вот интересно, кто этот минусатор и за что синусит.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:55
        +4
        Цитата: mixpetroff
        Мне вот интересно, кто этот минусатор и за что минусит.

        Задайте вопрос мужчине с сигарой по имени Вадим Смирнов... yes
        Это он разделяет «минусаторов» на хороших и плохих и ведает наказаниями для них...
        yes
    3. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 10:41
      +12
      Если 10 ракет прорвали ПВО, главной базы флота, то что с ней сделает залп 6 флота США?
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:03
        -7
        Цитата: Cartalon
        Если 10 ракет прорвали ПВО, главной базы флота, то что с ней сделает залп 6 флота США?

        Главное тогда будет что будет с вашингтоном. Да и с самим 6 флотом. Или вы приверженец войны "на кулачках" с нато?
        1. Cartalon
          Cartalon Сегодня, 11:16
          +5
          А вы приверженец звезды смерти, только вот вдруг у нас РВСН, так же как со всем остальным.
          1. Хорон
            Хорон Сегодня, 11:25
            -7
            Цитата: Cartalon
            А вы приверженец звезды смерти, только вот вдруг у нас РВСН, так же как со всем остальным.

            Не надейтесь.
            1. Хорон
              Хорон Сегодня, 11:46
              -2
              Минусует видимо олегофрен, который либо готов ползти на запад и лизать своему хозяину пятки, либо шапкозакидыватель, который в армии не служил и считает, что без него армия обойдётся и даже нато победит одной левой. А ядерное оружие россии это просто мультик, такой же как крымский мост или ракетные системы "кинжал".
              Добро всегда побеждает зло, даже если его гниющие остатки портят злу жизнь своим запахом. wassat
    4. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 11:53
      +4
      БДК Минск и ПЛ Ростов повреждены.

      -- читай, уничтожены. Чему там так буйно гореть? Если в ремонте, то должны быть без топлива.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    +4
    Рассуждения, версии ... понятно, что происходящие события подталкивают, провоцируют на определённые действия, любую сторону конфликта.
    Вопрос в том, кто сможет реализовать свои планы???
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:53
      +8
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, кто сможет реализовать свои планы???

      Вопрос в том, кто НЕ БОИТСЯ реализовывать свои планы демилитаризации и денацификации, а кто просто мелет языком...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:45
        0
        Много странного, много людей испытывают... недоумение, злость, а то и похуже.
        В общем, это не может длится вечно, такое количество непонятно ещё никого до добра не доводили.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:16
    +9
    Минобороны России
    ⚡️
    Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
    ▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

    Вроде бы повреждён БДК?
    Нужна мощная беспощадная ответка ВКС.
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:20
      +11
      Горький сарказм..Ответка???Если будем отвечать(хоть как)по факту случившегося-проиграем.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 10:35
      +3
      Нужна мощная беспощадная ответка ВКС.

      Этих мощных ответок ВКС не один десяток был. Никто их уже не боится.
      Пора нам начинать боятся мощных украинских ответок. Дальше всё пойдёт только по нарастающей. И противопоставить им, как выясняется, особо нечего.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:56
        +5
        Ну зачем панику наводить-то. Ракеты им поставляют - они ими пользуются. Сегодня ночью наши тоже разнесут в клочья что-нибудь. Или если по нам стреляют в ответ - то это ненормально?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:01
          +7
          Почему панику? Это печальная реальность. Такими темпами через год от ЧФ вообще ничего не останется.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:04
          +1
          Ненормально.Потому что это происходит ВСЕОДА.Только по факту.
        3. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 12:01
          +2
          Сегодня ночью наши тоже разнесут в клочья что-нибудь.

          Только не киевские мосты. Они заколдованы :(
  6. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:19
    +12
    10 ракет? Если считать по 2 ракеты с носителя то у укров еще 5 шт боеспособных Су-24. Минимум!!!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:24
      +8
      Не факт что только Штормы запускали, могли наземную ПУ для Гарпунов дать ххлам на испытания
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:20
    0
    нудк оружие дают и ракеты все больше и мощней вот всу и начинает бить уже по крыму !
    ну что РФ делать будет ????? так по мне надо РФ ударить так что бы у друзей киева ноги зашатались и побежали и сказали разбирайтесь сами киеву ! чем дальше тем больше и сильней будет сша и европа от планов не уходили победа на поле боя !
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:58
      +6
      Просто оружие им стали давать дальнобойнее. Разве кто-то из нас не ожидал, что они им непременно воспользуются
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    +5
    Единственное что понятно,что перегрузили наше ПВО количеством ракет и били по целям - цель неподвижная ,а если посмотреть на карте что находится на против завода .Там вроде взрывов не было .Один вывод там было пусто или стояло что то малозначимое.Обычно там такое стоит .Пока в сети есть три очага пожаров.Пользователи соцсетей очень недовольны поступком Развожаева с опубликования кадров прилёта и уже ясно что это за корабль на заднем плане в " дрова".Может пора Развожаеву служебное несоответствие влепить.От других требует не публиковать кадры прилётов,народ всю ночь убирает эти кадры.А тут на тебе ,Развожаев нарисовывается.Счас фото Развожаева в Киеве обсудят по полной.Посмакуют отдуши.
    1. Garris199
      Garris199 Сегодня, 10:36
      +22
      10 ракет перегрузили ПВО? Как тогда мы собирались отражать ракетный удар НАТО? Там если что полетят сотни ракет.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 10:41
        +9
        тоже удивила если бы полетело 50 тамаговак за раз то что было бы
      2. Mедвежонок
        Mедвежонок Сегодня, 10:44
        +14
        Обычная война с НАТО не может быть выиграна, и наши лица, принимающие решения, это знают. В самолетостроении преимущество 4:1, в высокоточном ракетном оружии разрыв наверное еще больше, США еще не использовали со своих складов ни одного «Томагавка».
      3. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 10:50
        +12
        Надеюсь что вообще собирались.
        Ибо потёмкинство всюду.
        Шикарные отчеты, фоточки, 30+лет идут презентации того КАК БУДЕТ.
        И ничо не делается особо.
      4. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:51
        +6
        Судоремонтный завод находится на первой линии ПВО.В море ничего нет.И похоже это ещё не конец,отмечена чрезмерная активность воздушной разведки НАТО в Чёрном море.
    2. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 12:08
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Пользователи соцсетей очень недовольны поступком Развожаева с опубликования кадров прилёта и уже ясно что это за корабль на заднем плане в " дрова"

      Если бы Развозжаев не опубликовал, то враг не узнал бы, что попали-таки в БДК? Ерунда всё это. Куда вреднее слухи и неизвестность.
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:26
    +24
    Сладков отвечает на насущный вопрос о том, почему в качестве цели удара был выбран именно Черноморский флот —

    ***
    — Тихоокеанский далеко ...
    ***
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:34
    +6
    Котёнок не мудрствует лукаво как Сладков, а просто даёт объективную нелицеприятную информацию:
    ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Севастополю. Не менее 10 ракет, часть удалось сбит. Целью был судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.
    Предварительно, двое погибших. Раненых — 24, среди них несколько тяжелых.
    Повреждены два судна, находящихся на ремонте в сухом доке. По неофициальной информации, это дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен!
  11. Комментарий был удален.
  12. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 10:45
    +6
    Причина проста: - есть возможность нанести удар, враг его наносит. А вот почему у нас нет такой возможности уничтожить всю бандеровскую верхушку, устраивающую эти удары по нам, это вопрос.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 11:53
      +3
      Лично я думаю, что у нас не всё в порядке с РВСН. Скорее всего, сейчас все усилия брошены на приведение их на должный уровень. Поэтому наши и не обостряют ситуацию с НАТО. имхо.
  13. staer-62
    staer-62 Сегодня, 10:47
    +3
    На фоне бездействия политиков Запад борзеет все больше. Я уже писал что даже однократный ядерный удар по российскому городу не приведет ни к какому ответу кроме воплей. Все это будет до тех пор пока Запад не узнает воздействия ЯО России.
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:47
    +4
    ...причины, по которым ВСУ решили атаковать именно Севастополь.

    Запад считает Крымский полуостров «украинской» территорией, поэтому не возражает к применению любых видов оружия по объектам в этом регионе России...

    ...поставлял, поставляет и будет поставлять нацистам ЛЮБОЕ оружие, лишь бы те соглашались воевать.
    В то же время Россия, считая Крым своей территорией, «стесняется» признать территорию Украины вражеской и отказывается от применения любых видов оружия для уничтожения нацистского государства.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: ROSS 42
      отказывается от применения любых видов оружия для уничтожения нацистского государства.

      "Любых"- это каких?
      ЯО не применяем оттого что не нужны загаженные территории.Армату не применяют ввиду малого количества.
      Что еще НЕ применяют?
      Там сейчас весь ассортимент работает того что есть....
  15. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:48
    +17
    Как тут пишут оправдатели типа перезагрузили ПВО, если 10 ракет способны перезагрузить ПВО ЧФ, то как мы вообще собирались воевать с их сотнями и тысячами томагавков? Скоро им дадут несколько десятков ф-16 и полетят уже не 10, а десятки и сотни ракет, получается что они смогут любой наш стратегический объект в зоне досягаемости разнести в прух и прах раз мы не можем 10 ракет даже перехватить? Весёлое будущее нас ждёт очевидно, но трагическое
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:58
      -1
      Цитата: Shamil88
      получается что они смогут любой наш стратегический объект в зоне досягаемости разнести в прух и прах раз мы не можем 10 ракет даже перехватить?

      Отвечу не своими словами
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Если, к примеру, взять любимый наш американский эсминец "Арли Берк", то его обзорный "спай" может сопровождать 250 целей. Но одновременно эсминец может обстреливать ракетами Стандарт СМ2 лишь три из них.

      Не 10- всего 3(три!!)
  16. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 10:49
    -3
    завет в наступление

    Блин, ну как так то? Проверочное слово ZOV.
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:51
    +13
    Почему ВО публикует сопли Сладкова при всём к нему уважении?
    Анализ Рамзая стократ конкретнее:
    Сегодняшний ракетный налёт на Севастополь, к огромному сожалению, был давно предсказан и очевиден
    По мере накопления запасов крылатых ракет, плотность таких залпов будет только возрастать. Очевидно, что при высокой плотности залпа, часть ракет будет достигать целей, "перегружая" систему ПВО. Собственно, так вышло с сегодняшним ударом по севастопольскому кораблестроительному заводу, когда, расстреляв боекомплект, ЗРК, прикрывавший этот сектор, просто вышел из боя на перезарядку и оставшиеся ракеты долетели до целей. Сегодняшний удар не мог не пройти без участия средств разведки НАТО, которые "нащупали" наиболее перспективное для удара "окно" прорыва. И, эффективность ПВО, прикрывавшей севастопольскую бухту, на уровне 70% нельзя назвать удовлетворительной. 30%, прорвавшихся к целям ракет, недопустимо высокий процент, фактически гарантирующий противнику успех удара.
    Несколько странно, что для отражения налетов вообще не используются истребители и, особенно, истребители МиГ-31, специально "заточенные" под перехват крылатых ракет противника. Мы воюем с умным и расчетливым врагом, который постоянно ищет новые объекты для ударов и способы прорвать нашу оборону своими средствами воздушного и морского нападения. И, надо признать, что пока он явно опережает наше черноморское командование и владеет инициативой.
    ____________

    У диванных шапкозакидателей, шапки ещё остались?
    В остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:04
      +12
      Шапок у них уже не осталось. Израсходовали. И сказать им нечего. Но будут тихо минусовать.
  18. spirit
    spirit Сегодня, 10:51
    +13
    Любому здравому уму было понятно, что уменьшение ударов КР было связано с накоплением и выбором цели и времени.От этого нет панацеи.Это только клуб"розовых" очков в том числе на этом сайте(откройте любую статью про штормы их там полно шапкаЗРКашников ) пяткой в грудь себя били что это связано с тем что штормы и прочие кр противника это "мусор" и их научились всех сбивать,поэтому нет больше пусков)
    У Украины та же история где часть ракет сбивают зрк но все перекрыть не удается.Но там это подаеться под соусом что патриоты и прочее это "бесполезное зрк" в случае прорыва ракет, тут же эти же самые граждане разводят руками ну мол бывает что то до перехватил же.Как эти люди живут со своей биполяркой лично я не понимаю hi
  19. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:57
    -1
    сам факт атаки на РФ ракетами за такое любой страны не должно быть на карте мира !
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 11:56
      +1
      Только не для руководства и Верховного (не) командующего России.
  20. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 11:07
    -3
    НУжно понимать, что по ЧФ бьют в основном британцы. Именно их технологии, ракеты и спецы постоянно в этом участвуют. Сама украина не способна на подобные атаки.
  21. Olive1
    Olive1 Сегодня, 11:10
    +7
    А чего тут объяснять. Коррумпированное, бездарное руководство - основная причина. Дырявое ПВО и все прочее - как следствие
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Olive1
      А чего тут объяснять. Коррумпированное, бездарное руководство - основная причина. Дырявое ПВО и все прочее - как следствие

      Это вы про СССР- с бездарно прокаканым М.Рустом на Красной площади?
      Абсолютно согласен- их не снимать , их вешать надо было....
  22. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 11:14
    +4
    Дискотеки в киеве и львове,вот и вся причина атак синежёлтых папуасов.Безнаказанность порождает наглость.Нацисты сидят в киеве,дают интервью,лыбятся на камеры,угрожают и преспопокойно исполняют угрозы...
  23. Лина Шувалова
    Лина Шувалова Сегодня, 11:15
    +2
    По-моему ЗА такое "Оглавление" статьи НАДО УВОЛЬНЯТЬ! НЕ читая далее обьясняю "причины" ракетных ударов НАТО руками ВСУ -- лишить Россию Черноморского Флота, во всяком случае нанести наибОльший ущерб, чтобы Флот понёс существенные потери, в дальнейших боях ЗА черноморское побережье и русские города - Одессу, Николаев и т.д., не раз политые кровью русских моряков и солдат!!!
  24. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:24
    +6
    Замечательное объяснение... У нас там БДК и подводная лодка попали под удар, а Сладков объясняет что думает украинец. Это в стиле нашего МИДа - мы вас осуждаем. Тут не осуждать надо, а разнести в Киеве пару кварталов в отместку. Заодно англичанам и французам что-нибудь неожиданно потопить руками повстанцев.
  25. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:39
    +12
    Ну в общем регресс через 19 месяцев СВО очевиден . Везде глухая оборона - это есть факт .
    Беспилотники дотягиваются до Москвы, в Пскове уничтожают военно транспортную авиацию .
    Теперь долбят базы ЧМ ....
    теперь если придут ATACMC и F16
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:52
      +3
      Ну так это не с маленькой Грузией воевать тут США частно предупреждали будут снабжать по полной и помогать всем.
  26. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:58
    +6
    Ох уж эти бриты, любят мистеру Пу оплеухи отвешивать на фоне визита немногочисленных союзников.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:18
      0
      Вот именно! Акционеры этих атак англичане, которые хитро стоят в стороне. Пока наша власть ссыт по ним жахнуть, они так и будут нам гадить и вредить. Удар по подводной лодке ракетой во времена СССР был невозможен, за таким актом недоброй воли последовал бы ядерный удар, и никто бы не тянул кота за причинное место...
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Удар по подводной лодке ракетой во времена СССР был невозможен, за таким актом недоброй воли последовал бы ядерный удар, и никто бы не тянул кота за причинное место...

        При Сталине спокойно разбомбили Сухую Речку и где ядерный удар без тягомотины кота??
        Просто И.В.С был адекватным и думал НЕ причинным местом, а головой..
  27. amr
    amr Сегодня, 12:15
    +6
    А что у нас есть черноморский флот? и что он делает? ну то что он с пирса калибрами пуляет эт мы поняли, еще что? его же потопят если что..
  28. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 12:29
    +5
    В руководстве ЧФ такое беспроственое болото, что надеятся на улучшение ситуации не стоит.
    Имхо, к окончанию СВО этот флот потеряет почти всё более-менее угрожающее противнику.
    Кстати, а с морской авиацией полная безнадега? Она существует только на бумаге, судя по всему...
  29. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 12:53
    0
    Военкор должен давать информацию. И только. А выводы, умозаключения и т.п.- дело блохеров.
  30. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 13:07
    +2
    "Киев теперь нас завет в наступление". Сладков так и пишет "зАвет" через А, или это такой грамотный автор? Я что то сомневаюсь, что это Сладков так ЕГЭшничает.