У врага заканчиваются, но «контрнаступ» враг не может прекратить сам (реноме, приказ Запада). Поэтому Киев теперь нас завет в наступление

Сегодня ночью украинские вооруженные силы предприняли масштабную атаку на объекты военной промышленности и Черноморского флота в Севастополе. Причины нанесения удара по этим целям анализирует военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.Удары наносились десятью крылатыми ракетами и тремя морскими безэкипажными катерами. Семь ракет были сбиты, а корабли Черноморского флота уничтожили все катера противника. С помощью катеров ВСУ собирались атаковать корабли на базе, а ракеты попали, в том числе, и на территорию Севастопольского морского завода.Сладков отвечает на насущный вопрос о том, почему в качестве цели удара был выбран именно Черноморский флот и почему это произошло именно сейчас.- пишет Сладков в своем Telegram-канале Есть две главные причины, по которым ВСУ решили атаковать именно Севастополь. Во-первых, отмечает Сладков, Запад считает Крымский полуостров «украинской» территорией, поэтому не возражает к применению любых видов оружия по объектам в этом регионе России.Во-вторых, киевский режим может опасаться, что Черноморскому флоту суждено сыграть большую роль в последующем уже российском наступлении. Здесь с военкором сложно не согласиться. Если Россия пойдет на Николаев и Одессу, то без Черноморского флота не обойтись, и ему предстоит решить в рамках предполагаемого наступления многие важные задачи.