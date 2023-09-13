Правительство КНР обнародовало план «экономической интеграции» Тайваня, но жителей острова это не впечатлило

Этот шаг направлен на углубление комплексного развития по обе стороны пролива и продвижение мирного воссоединения родины

Китайское правительство срезало лук-порей среди собственного народа, теперь они обращаются к тайваньцам

Я не хочу инвестировать в собственность в коммунистической стране, делясь своей собственностью с этим правительством. Я не хочу работать в автократической стране, потому что права человека и трудовые права полностью контролируются правительством

Власти КНР обнародовали «новый путь к комплексному развитию» совместно Тайванем, заключающийся в экономической интеграции острова и содержащий предложения по улучшению условий жизни, учебы и работы тайваньцев в Китае.Как пишет издание China Daily, в новых мерах, обнародованных Центральным комитетом правящей Коммунистической партии и Государственным советом КНР говорится, что прибрежная провинция Фуцзянь (провинция на юго-востоке Китая) станет «демонстрационной зоной» комплексного развития Китая и Тайваня.21 мера, предложенная китайскими властями, включает в себя облегчение жизни тайваньцев в Фуцзяни путем доступа к социальным услугам, расширение набора тайваньских учащихся в школы провинции, а также углубление промышленного сотрудничества.- говорится в статье.Кроме того, эксперты считают, что «парные города» Сямынь и Киньмэнь, а также Фучжоу и Мацу будут играть еще более заметную роль в вышеупомянутой интеграции. В частности, тайваньские острова Киньмэнь и Мацу находятся всего в нескольких километрах от материковой части Китая и имеют культурные, а также экономические связи с КНР.Стоит отметить, что заявление китайских властей широко освещалось и тайваньскими СМИ. При этом на острове не разделяют оптимизма властей КНР по поводу вышеупомянутого «комплексного развития». Более того, там считают, что данные меры нацелены на привлечение жителей Тайваня на рынок недвижимости КНР, где сейчас наблюдаются серьезные проблемы.- заявил один из комментаторов, используя идиому, которая относится к финансовым отраслям и характеризует доверчивых инвесторов.Аналогичные комментарии жители Тайбея давали и изданию The Guardian.- заявил 37-летний работник фармацевтической промышленностиВ свою очередь, учительница на пенсии заявила, что молодые люди могут принимать свои собственные решения, но политическая обстановка в Китае настолько отличается от тайваньской, что последним будет очень сложно адаптироваться.Впрочем, не все жители острова приняли предложение властей КНР «в штыки». Например, ассистентка телевизионного продюсера рассказала журналистам, что ее заинтересовали предложения по расширению программ обмена для студентов, а также для теле- и радиоиндустрии.