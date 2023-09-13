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Правительство КНР обнародовало план «экономической интеграции» Тайваня, но жителей острова это не впечатлило

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Правительство КНР обнародовало план «экономической интеграции» Тайваня, но жителей острова это не впечатлило

Власти КНР обнародовали «новый путь к комплексному развитию» совместно Тайванем, заключающийся в экономической интеграции острова и содержащий предложения по улучшению условий жизни, учебы и работы тайваньцев в Китае.


Как пишет издание China Daily, в новых мерах, обнародованных Центральным комитетом правящей Коммунистической партии и Государственным советом КНР говорится, что прибрежная провинция Фуцзянь (провинция на юго-востоке Китая) станет «демонстрационной зоной» комплексного развития Китая и Тайваня.

21 мера, предложенная китайскими властями, включает в себя облегчение жизни тайваньцев в Фуцзяни путем доступа к социальным услугам, расширение набора тайваньских учащихся в школы провинции, а также углубление промышленного сотрудничества.

Этот шаг направлен на углубление комплексного развития по обе стороны пролива и продвижение мирного воссоединения родины

- говорится в статье.

Кроме того, эксперты считают, что «парные города» Сямынь и Киньмэнь, а также Фучжоу и Мацу будут играть еще более заметную роль в вышеупомянутой интеграции. В частности, тайваньские острова Киньмэнь и Мацу находятся всего в нескольких километрах от материковой части Китая и имеют культурные, а также экономические связи с КНР.

Стоит отметить, что заявление китайских властей широко освещалось и тайваньскими СМИ. При этом на острове не разделяют оптимизма властей КНР по поводу вышеупомянутого «комплексного развития». Более того, там считают, что данные меры нацелены на привлечение жителей Тайваня на рынок недвижимости КНР, где сейчас наблюдаются серьезные проблемы.

Китайское правительство срезало лук-порей среди собственного народа, теперь они обращаются к тайваньцам

- заявил один из комментаторов, используя идиому, которая относится к финансовым отраслям и характеризует доверчивых инвесторов.

Аналогичные комментарии жители Тайбея давали и изданию The Guardian.

Я не хочу инвестировать в собственность в коммунистической стране, делясь своей собственностью с этим правительством. Я не хочу работать в автократической стране, потому что права человека и трудовые права полностью контролируются правительством

- заявил 37-летний работник фармацевтической промышленности

В свою очередь, учительница на пенсии заявила, что молодые люди могут принимать свои собственные решения, но политическая обстановка в Китае настолько отличается от тайваньской, что последним будет очень сложно адаптироваться.

Впрочем, не все жители острова приняли предложение властей КНР «в штыки». Например, ассистентка телевизионного продюсера рассказала журналистам, что ее заинтересовали предложения по расширению программ обмена для студентов, а также для теле- и радиоиндустрии.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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15 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:38
    -2
    Тараписса нэ нада. Тайвань всё равно присоединится к Китаю. Нужно просто потерпеть ещё лет 50. Китайцы это умеют.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:44
    +2
    Я не хочу инвестировать в собственность в коммунистической стране, делясь своей собственностью с этим правительством. Я не хочу работать в автократической стране, потому что права человека и трудовые права полностью контролируются правительством

    - заявил 37-летний работник фармацевтической промышленности

    Пусть этот работник фарм индустрии пообщается с коллегами из электронной отрасли по поводу "прав человека и трудовых прав". Думается, что тысячи рабочих TCMC ему много об этом смогут рассказать. Интересно, там активные демонстрации/бунты притихли, или островные СМИ просто замалчивают проблемы. Но как же это не демократично...
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:50
      0
      и там и там сложно...такой регион и такие органы власти...выбор меж двух непростых систем тоже не прост...да и кто их будет спрашивать? КНР делает верные шаги исключительно для того, чтобы меньше рыпались когда их тёплыми присоединять начнут.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:47
    0
    Вопрос... процесс идёт или не идёт?
    В общем, не все так однозначно, по крайне мере с одно стороны.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 10:55
      +1
      Тайванцы давно уже в "кружевных труселях" и они просто по инертности мышления, по устаревшим сведениям о КНР, не хотят обратно в "семейники". Если у КНР с экономикой будет и дальше развитие, а также расти международный вес, то процесс присоединения к КНР тайванцы сами возглавят.
      План выше - это попытка демонстрации экономического статуса КНР.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 10:59
        +2
        "А если не будут брать, отключим газ" (с)
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 11:04
        0
        А если КНР не будет дальше так расти ?
        1. FIR FIR
          FIR FIR Сегодня, 11:14
          -1
          Цитата: Кронос
          А если КНР не будет дальше так расти ?

          А он и не будет. Но островитянам сделают такое предложение в будущем, от которого они вряд ли смогут отказаться - объединение или смерть.
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 11:50
            0
            Пока они под крылом США им угрозы не страшны.
            1. сойка_тк
              сойка_тк Сегодня, 12:03
              +1
              Как раз "под крылом" США страшнее всего - спросите у украинцев. Они и тайваньцев втащат в такое же
        2. Azim77
          Azim77 Сегодня, 11:14
          0
          Если не будет расти, то также сильное снижение экономического уровня условного Запада может стать причиной. Тайваню придётся прагматично смотреть на будущее.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    -1
    Этот шаг направлен на углубление комплексного развития по обе стороны пролива и продвижение мирного воссоединения родины
    Китай прилагает усилия, чтобы решить тайваньскую проблему мирным путем, но вот позволят ли Сша это сделать - вопрос. Американцы по всей видимости не против нового вооруженного конфликта в этой точке мира.
    Я не хочу работать в автократической стране
    Придет время и ни кто тебя не спросит хочешь или нет. Не хочешь - побежишь под крыло американцев в Сша (если сможешь), а более толерантные к КНР будут спокойно продолжать работать и жить, как жили.
    1. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 12:05
      0
      за крыло уцепиться невозможно, как показали афганцы - можно только за шасси и то лишь на несколько минут.

      Вопрос в том, дадут ли в фашингтонске провести президентские выборы на Тайване, они должны состояться уже в январе, когда мы будем отмечать Старый Новый год. Тогда Тайваню может настать Хоу Юй-и, так зовут главу Гоминьдана. Кандидата от правящей партии зовут Лай Цзин-те. Времени осталось мало. И если военные действия начнутся, то непосредственно перед, вовремя или сразу после выборов.
      1. сойка_тк
        сойка_тк Сегодня, 12:32
        0
        ну а так посмотрели бы на Гонконг - с 1997г в составе Китая, и что изменилось?
  5. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 12:32
    0
    Подушевой номинальный ВВП в Тайване 34 тыс. $ на человека, в Китае 14 тыс. $ на человека, логично, что интегрироваться с не богатым, но огромным Китаем у Тайваня никакого желания нет.