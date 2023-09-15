Сколько веревочке не виться, а конец Зеленскому придет

Проходящий во Владивостоке Восточный экономический форум и выступление на его пленарном заседании президента России В. В. Путина, безусловно, являются одним из значимых международных событий для нашей страны и стран мирового сообщества. Выступление российского лидера, как всегда, было многоплановым и глубоким по содержанию.
Но меня привлекло высказывание Владимира Владимировича по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к мирным переговорам и его глубоких сожалениях по позиции России, никак не соглашающейся начать эти переговоры. Особенно порадовал его пассаж о том, что «танго танцуют вдвоем». Это заставило меня более внимательно посмотреть на ситуацию в зоне СВО и отношение к ней участников и бывших наших партнеров.
А ситуация и в самом деле непростая.
И прежде всего для администрации Байдена. Чем дольше ВСУ бьется, как муха о стекло, о нашу оборону, чем больше они несут потери в ходе боев, тем яснее становится провал украинского контрнаступа, который громко пиарили СМИ недружественных стран.
Понимают это и в администрации президента США. Это заставляет Вашингтон искать выход из создавшегося положения. При этом в госдепе прекрасно понимают, что второго Афганистана американцы власть предержащим не простят. А на носу выборы президента их страны, и предвыборная гонка уже набирает обороты. Это, так сказать, внутренний аспект проблемы.
Но есть еще и международный.
Белый дом всерьез намеревается «прекратить» китайский рост и выход Поднебесной на лидирующие позиции в экономике, рост её военного могущества, не допустить законного объединения с Тайванем в единое китайское государство. Опять же, потерпеть поражение на Украине – значит потерять лицо перед союзниками по НАТО, другими странами, идущими в фарватере внешней политики Вашингтона.
Возникает законный вопрос: и что же прикажите делать?
Победить Россию на поле боя точно не удастся. Затягивать конфликт до последнего украинца становится все проблематичней. Народ ропщет, экономику трясет, а расходы на поддержку укрорейха только взлетают! Да и имиджевые издержки растут как на дрожжах: один за другим рушатся мифы о непобедимости западной техники, превосходстве западной системы подготовки войск к ведению современных боевых действий.
Надежды на скорый экономический крах России тоже не оправдались. Внутреннюю смуту не посеять, соровские выкормыши с началом СВО быстренько умотали из страны. Простой народ, наоборот, только сильнее сплотился. Об этом свидетельствуют рейтинги власти и независимые опросы общественного мнения граждан России… Беда, да и только!
А войну таки как-то нужно кончать. Желательно компромиссно и к обоюдному удовольствию сторон, ну или хотя бы с сохранением красивой мины при плохой игре. И главным препятствием в этом, как ни странно, является глава украинского режима, г-н Зеленский. И это, видимо, наконец-то осознали в администрации Белого дома.
Следовательно, «помеху» нужно как-то убрать из процесса. Но как?
Первым тревожным звонком для Зеленского послужило требование заокеанских кураторов о проведении в марте 2024 года очередных президентских выборов. Они, по мысли Вашингтона, должны будут пройти на подконтрольной Киеву территории, как воплощение истинной демократии и т. п.
Почуяв откуда дует ветер, Зеленский возопил, что на проведение президентских выборов на Украине нужно 5 млрд долларов, которые он не собирается изымать из бюджета ЗСУ. Поэтому, справедливо полагая, что ему их никто давать не собирается, Зеленский потребовал выделение этих средств от заокеанских спонсоров.
Услышав такое, в Вашингтоне потеряли дар речи. Потому как ничего не ответили на эти финансовые претензии укронацистского фюрера. Зато вдруг вспомнили, что коррупция – это грех, и не только по американским законам. Поэтому решили зайти к клиенту с другой стороны, то есть со стороны закона. Кто в Украине главный коррупционер, в Белом доме знали очень хорошо, и даже на личном опыте.
Поэтому в Вашингтон были вызваны руководители трех высших органов украинской власти, которым законом поручено заниматься антикоррупционной деятельностью в «незалежной». Вот что сообщало по этому поводу агентство РИА «Новости»:
«В последние дни августа в США на ковер вызваны руководители всех трех основных «антикоррупционных» структур Украины, которые американцы тщательно выстраивали под себя с целью тотального контроля над киевскими элитами: Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.
Они там находились больше недели и были приняты даже самим советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Было понятно, что американцы готовят очень серьезную операцию на Украине».
Они там находились больше недели и были приняты даже самим советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Было понятно, что американцы готовят очень серьезную операцию на Украине».
Понимал это и г-н Зеленский. Чутье ему подсказывало, что нужно вывести из-под удара своего бывшего благодетеля, олигарха с большой дороги, Игоря Коломойского. Потому как, если Беня попадет в американскую облаву, то он, спасая свою шкуру, точно пойдет на сделку со следствием: все расскажет и всех сдаст. А это чревато для г-на президента «фатальными непрятностями», вплоть до… Потому как с 2012 по 2016 год именно Беня с подельниками через офшорные счета Зеленского выводил из «Приватбанка» ну очень немаленькие суммы… подальше от соотечественников. Естественно, выводил он их незаконно.
«Поняв это, Зеленский срочно вносит в Верховную раду предложение приравнять коррупцию к госизмене. Если это предложение проходит, то в ведении упомянутых «антикоррупционных» органов останутся лишь дела о мелких хищениях, а все «крупняки» будут переданы исключительно в те органы, которые подконтрольны офису президента Украины, в частности в СБУ.
И в тот же день, когда Салливан собирает своих подопечных «антикоррупционеров», – Зеленский проводит экстренное совещание со своим силовым блоком, после чего СБУ совершает показательное «задержание» Коломойского, препровождая того под свою тюремную охрану. По сути дела, команда Зеленского сорвала спецоперацию, тщательно планировавшуюся в Вашингтоне. И уже через несколько дней после этого в Киеве внезапно оказались Блинкен и Нуланд!»
И в тот же день, когда Салливан собирает своих подопечных «антикоррупционеров», – Зеленский проводит экстренное совещание со своим силовым блоком, после чего СБУ совершает показательное «задержание» Коломойского, препровождая того под свою тюремную охрану. По сути дела, команда Зеленского сорвала спецоперацию, тщательно планировавшуюся в Вашингтоне. И уже через несколько дней после этого в Киеве внезапно оказались Блинкен и Нуланд!»
Прошло еще немного времени и, по возвращению в Вашингтон, г-н Блинкен во всеуслышание заявляет о том, что «украинские власти готовы пойти на переговоры, а Россия де этого не хочет…
Как относиться к столь откровенной лжи, разъяснил В. В. Путин, отвечая на вопрос модератора Восточного экономического форума.
Может, это уловка для того, чтобы получить перерыв в боевых действиях, и по старой схеме использовать это время, чтобы накачать ВСУ оружием и людскими ресурсами. А может, это попытка протащить хотя бы одно из «10 условий заключения мира» Зеленского, как одно из условий «восстановления территориальной целостности» «незалежной».
Поясню: речь идет о планах стратегов НАТО в ходе продолжения «контрнаступа» ВСУ все-таки прогрызть нашу оборону на Запорожском направлении, захватить Токмак, выйти к Азовскому морю, а затем и к границам Крыма. В качестве условия заключения мира, потребовать от России демилитаризации полуострова. То есть сухопутной смерти Севастопольской ВМБ и всей системы базирования сил КЧФ. А это, если вам память не изменяет – давнишняя мечта англосаксов, начиная с Крымской войны 1853–1856 гг.
Но на пути даже такого ущербного «мирного договора» стоит декрет Зеленского, который запрещает вести с руководством РФ какие-либо мирные переговоры. Только победа над «агрессором»! Добровольно Зеленский его не отменит. Вашингтон, конечно, может под угрозой прекращения военной помощи заставить украинского фюрера отменить этот декрет. Но не факт.
Понимая реальность такого развития событий, Зеленский во всеуслышание объявил об угрозе стабильности и порядку в странах, приютивших украинцев, покинувших батькивщину с началом СВО. Вот таков неприкрытый шантаж недавних «благодетелей»! Такова благодарность за их участие в судьбе украинских беженцев.
Но и это не все.
Прошла информация о том, что украинское руководство всерьез подумывает над объявлением войны России. Ну если это так, то не о каких выборах, естественно, речи быть уже не может.
Почему раньше не объявляли?
Наверное, все-таки надеялись пролезть в НАТО, ну или хотя бы в программу «Партнерство ради мира». Не получилось.
Но есть у украинского руководства еще надежда втянуть кого-либо из членов НАТО в кровавую авантюру. Хотя бы ту же Польшу, с ее немереным территориальным аппетитом. Или Румынию под предлогом ответа на атаки российских дронов её порта Рени на Дунае. На худой конец сгодится и Молдова. Осталось только спровоцировать или инсценировать нападение российского воинского контингента, охраняющего склады с боезапасом в Приднестровье, на молдавских военнослужащих.
Все эти варианты вертятся в воспаленном мозгу нынешних киевских горе-руководителей. И каждый из перечисленных вариантов грозит эскалацией вооруженного противостояния, территориальным разрастанием конфликта, вовлечением в него новых участников.
Поэтому самым оптимальным для вашингтонских кураторов г-на Зеленского и менее болезненным для него самого был бы его проигрыш на предстоящих выборах президента Украины. После этого можно и укатить для ПМЖ на Туманный Альбион, гражданином которого, по данным бывшего депутата верховной рады Украины г-на Кивы, он является. Так же, кстати, как его жена и дети.
Такой выход из тупика обеспечивает Зеленскому иммунитет от выдачи его, как военного преступника, правоохранительным органам Российской Федерации или одной из наших новых республик – ДНР или ЛНР. Мне кажется, что такова ближайшая перспектива развития событий в ходе СВО.
Но пока колесо истории крутится, и как все сложится в дальнейшем – нам еще предстоит увидеть. В одном только я твердо уверен – фашизм не пройдет. Наше дело правое, Победа будет за нами!