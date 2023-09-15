Сколько веревочке не виться, а конец Зеленскому придет

«В последние дни августа в США на ковер вызваны руководители всех трех основных «антикоррупционных» структур Украины, которые американцы тщательно выстраивали под себя с целью тотального контроля над киевскими элитами: Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Они там находились больше недели и были приняты даже самим советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Было понятно, что американцы готовят очень серьезную операцию на Украине».

«Поняв это, Зеленский срочно вносит в Верховную раду предложение приравнять коррупцию к госизмене. Если это предложение проходит, то в ведении упомянутых «антикоррупционных» органов останутся лишь дела о мелких хищениях, а все «крупняки» будут переданы исключительно в те органы, которые подконтрольны офису президента Украины, в частности в СБУ.

И в тот же день, когда Салливан собирает своих подопечных «антикоррупционеров», – Зеленский проводит экстренное совещание со своим силовым блоком, после чего СБУ совершает показательное «задержание» Коломойского, препровождая того под свою тюремную охрану. По сути дела, команда Зеленского сорвала спецоперацию, тщательно планировавшуюся в Вашингтоне. И уже через несколько дней после этого в Киеве внезапно оказались Блинкен и Нуланд!»