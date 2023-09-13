Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

Мы еще раз подтверждаем наш призыв к важности открытия двух коридоров как в краткосрочной перспективе, так и достижению окончательного соглашения между двумя странами в долгосрочной

Соединенные Штаты продолжают заниматься вопросами, связанными с урегулированием конфликтной ситуации в Закавказье, где возросла напряженность между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.По утверждению представителя американского внешнеполитического ведомства, государственный секретарь США Энтони Блинкен лично принимает участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. В Госдепе отметили, что только в последние сутки через Агдам в Нагорный Карабах прибыла партия гуманитарных грузов.- заявил представитель Госдепа.В то же время, американский чиновник не стал комментировать прозвучавшее на Восточном экономическом форуме заявление президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер критикует позицию Еревана. Один из журналистов спросил Миллера, что он думает по вопросу о возможной отправке в Армению ЧВК «Вагнер», о чем ранее сообщал ряд западных СМИ. Но представитель Госдепа подчеркнул, что не будет отвечать на данный вопрос.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, будто Россия якобы сама устранилась от решения проблем Южного Кавказа, что не соответствует действительности. На самом деле, именно Ереван в последнее время дистанцируется от России, о чем свидетельствует критика ОДКБ, действий Москвы и проведение совместных военных учений Армении и США, которые стартовали на днях в стране.