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Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

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Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

Соединенные Штаты продолжают заниматься вопросами, связанными с урегулированием конфликтной ситуации в Закавказье, где возросла напряженность между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.


По утверждению представителя американского внешнеполитического ведомства, государственный секретарь США Энтони Блинкен лично принимает участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. В Госдепе отметили, что только в последние сутки через Агдам в Нагорный Карабах прибыла партия гуманитарных грузов.

Мы еще раз подтверждаем наш призыв к важности открытия двух коридоров как в краткосрочной перспективе, так и достижению окончательного соглашения между двумя странами в долгосрочной

- заявил представитель Госдепа.

В то же время, американский чиновник не стал комментировать прозвучавшее на Восточном экономическом форуме заявление президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер критикует позицию Еревана. Один из журналистов спросил Миллера, что он думает по вопросу о возможной отправке в Армению ЧВК «Вагнер», о чем ранее сообщал ряд западных СМИ. Но представитель Госдепа подчеркнул, что не будет отвечать на данный вопрос.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, будто Россия якобы сама устранилась от решения проблем Южного Кавказа, что не соответствует действительности. На самом деле, именно Ереван в последнее время дистанцируется от России, о чем свидетельствует критика ОДКБ, действий Москвы и проведение совместных военных учений Армении и США, которые стартовали на днях в стране.
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:56
      -1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

      Дерьмовые из американского ГАИ регулировщики, уже весь мир заставили по встречной полосе ездить.
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 11:20
        0
        Согласно традиции пошлют бензовозы вместо пожарных машин...
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 11:33
          0
          Согласно традиции пошлют бензовозы вместо пожарных машин...
          Что будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов Америки и американского народа, то они и сделают. Люди хотят и умеют работать на благо своей Родины.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:37
        0
        Зададимся логичным вопросом...

        И сколько же конфликтов, где и когда, "госдеп"-кАнтора Дяди Сэма уже "урегулировала"?..
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:53
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

    самая смешная новость наверное за сегодняшний день, смешнее уже не будет wassat
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      самая смешная новость

      А я здесь ничего смешного не вижу, наооборот, грустно всё.
      секретарь США Энтони Блинкен лично принимает участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

      Демократоры таки пролезли в Армению, Азербайджан плотно завязан на Турции (член НАТО), что означает лишь одно - Кавказ уводят из под влияния России. А что может быть дальше после американского "урегулирования" в регионе мы все хорошо понимаем...
      Так чему же здесь радоваться?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:54
    0
    Как урегулируют конфликты США все знают, победит сильнейший.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:55
    0
    Забавно слышать, что США пытаются что-то урегулировать, не слышал ни об одной их миссии закончившейся миром, только разруха и раздрай. В части Армении интересно посмотреть как США попрут против Турции, или надеются Россию, которая по их мнению кинется помогать армянам стравить с турками, ну это надо быть крайне не дальновидными в данной обстановке помогать армянам на фоне их американизма. Надо просто посмотреть за поеданием семечек что получится из этого "урегулирования".
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:57
    -1
    Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

    ***
    — "Прощай,Армения!" ...
    ***
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Прощай,Армения!" ...
      ***

      Была Армения, становится Кабала.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:58
    0
    Ну сейчас они там нарегулируют. Скорее бы уж Азербайджан им накостылял при поддержке султана. С иранцами я думаю наши добазарются, чтобы не влезали. Очень неблагодарный народишко, даже похлеще укров и грузин.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:02
      +1
      Цитата: lukash66
      С иранцами я думаю наши добазарются, чтобы не влезали.

      Но это лучше, чем американцы.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:00
    0
    Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

    Значит будет новая война .Американцы на высшем уровне заявили ,что занялись проблемой мира .
    Это как " Фонд мира ЕС" ,поставляет снаряды ВСУ
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:07
      +1
      Будет, азера своё заберут, в рамках всеми признанных границ и никто слова плохого не скажет. Ереванским же соросятам открытого общества дадут то чего они добиваются, евроинтеграции и полноценной торговлей собой. Машина пропаганды для населения, даже не их, а западная, само собой всю кровь и унижение некогда гордого кавказского народа, спишет на РФ.
  8. Corvair
    Corvair Сегодня, 11:01
    +1
    Знаем мы, как америкосы "урегулируют" такое вопросы.
  9. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:08
    0
    Сейчас с молчаливого согласия Москвы - прикрылись Гум. коридором. Добавив себе политические очки.
    Потом что? Финансы и техническое обеспечение, ради роста ВВП в ВПК и связанных отраслях США и ЕС?!
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:15
    -1
    Ну, да. Сначала разжечь конфликт, а затем "заниматься его урегулированием".
    В остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:30
    0
    Значит НЕ ТОЛЬКО Карабах Армения потеряет. Так всегда, как только впрягаются штаты, их рабы теряют территорию. А то и государственность
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:38
      +1
      Полный контроль Азербайджана над Карабахом выгоден ВСЕМ сторонам участвующим в процессе. К чему азербайджанцам лезть дальше в Армению?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    0
    Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
    Если американцы взялись урегулировать конфликт, то жди его обострения. Аксиома.
  13. Seal
    Seal Сегодня, 13:53
    0
    Цитата: Doccor18
    А что может быть дальше после американского "урегулирования" в регионе мы все хорошо понимаем...
    А что может быть ? Вот я не понимаю...хорошо. Поясните пожалуйста.
    Тем более, что Армения изначально была завязана на США. Еще Саргсян начиная с 2009 года начал запускать на территорию Армению бактериологические лаборатории США, число которых к концу его правления достигло 12-ти штук. А в этих лабораториях каждый второй - сотрудник ЦРУ. Если не каждый первый. А это уже целая армия. Тем более, что и численность посольства 2500 человек - это минимум бригада.
    В США на Армению работает много конгрессменов ....вот они
    https://anca.org/armenian-caucus/