Вооруженными силами Российской Федерации к утру 13 сентября были проведены атаки на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.В районе Новопрокоповки на Запорожском направлении ВС РФ отражают попытки украинских формирований атаковать российские позиции при поддержке артиллерии. Ожесточенные бои продолжаются и в районе Вербового.ВС РФ были нанесены удары по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в Новоданиловке, Малой Токмачке, Омельнике. Украинские формирования обстреливают в ответ российские позиции в Ильченкове, Новопокровке, Копанях.Российские военные корреспонденты сообщают, что с раннего утра украинская пехота пыталась продвигаться в районе Вербового, но по ней отработала артиллерия. Кроме того, вертолеты Ка-52 нанесли удары по скоплениям украинских боевиков. По информации одного из источников, вчера вечером в течение двадцати минут по позициям ВСУ были нанесены удары восьмью авиабомбами ФАБ-500.Подразделения российской армии после проведенной артиллерийской подготовки атаковали позиции ВСУ к юго-западу от села Работино на Запорожском направлении. Наши военные пытаются ударить во фланг украинским войскам на этом участке фронта.Продолжаются бои в городской черте Марьинки, у Новомихайловки и Авдеевки на Донецком направлении. На Артемовском направлении, как сообщают военкоры, идут бои в Клещеевке и к северу от этого населенного пункта. Здесь российские бойцы укрепились за железнодорожной линией. У Орехово-Васильевки наши войска, напротив, атакую украинские позиции.На Краснолиманском и Купянском направлении инициатива – у ВС РФ. Российская армия ведет здесь наступление на обороняемые украинскими формированиями позиции. Кроме того, были нанесены удары по местам размещения украинских сил и средств в Белогоровке, Ивановке, Макеевке, Новоегоровке, Синьковке.