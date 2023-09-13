Вооруженными силами Российской Федерации к утру 13 сентября были проведены атаки на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.
В районе Новопрокоповки на Запорожском направлении ВС РФ отражают попытки украинских формирований атаковать российские позиции при поддержке артиллерии. Ожесточенные бои продолжаются и в районе Вербового.
ВС РФ были нанесены удары по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в Новоданиловке, Малой Токмачке, Омельнике. Украинские формирования обстреливают в ответ российские позиции в Ильченкове, Новопокровке, Копанях.
Российские военные корреспонденты сообщают, что с раннего утра украинская пехота пыталась продвигаться в районе Вербового, но по ней отработала артиллерия. Кроме того, вертолеты Ка-52 нанесли удары по скоплениям украинских боевиков. По информации одного из источников, вчера вечером в течение двадцати минут по позициям ВСУ были нанесены удары восьмью авиабомбами ФАБ-500.
Подразделения российской армии после проведенной артиллерийской подготовки атаковали позиции ВСУ к юго-западу от села Работино на Запорожском направлении. Наши военные пытаются ударить во фланг украинским войскам на этом участке фронта.
Продолжаются бои в городской черте Марьинки, у Новомихайловки и Авдеевки на Донецком направлении. На Артемовском направлении, как сообщают военкоры, идут бои в Клещеевке и к северу от этого населенного пункта. Здесь российские бойцы укрепились за железнодорожной линией. У Орехово-Васильевки наши войска, напротив, атакую украинские позиции.
На Краснолиманском и Купянском направлении инициатива – у ВС РФ. Российская армия ведет здесь наступление на обороняемые украинскими формированиями позиции. Кроме того, были нанесены удары по местам размещения украинских сил и средств в Белогоровке, Ивановке, Макеевке, Новоегоровке, Синьковке.