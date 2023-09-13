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Военкоры: ВС РФ предприняли атаку позиций ВСУ к юго-западу от села Работино на Запорожском направлении

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Военкоры: ВС РФ предприняли атаку позиций ВСУ к юго-западу от села Работино на Запорожском направлении

Вооруженными силами Российской Федерации к утру 13 сентября были проведены атаки на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


В районе Новопрокоповки на Запорожском направлении ВС РФ отражают попытки украинских формирований атаковать российские позиции при поддержке артиллерии. Ожесточенные бои продолжаются и в районе Вербового.

ВС РФ были нанесены удары по местам размещения личного состава и военной техники ВСУ в Новоданиловке, Малой Токмачке, Омельнике. Украинские формирования обстреливают в ответ российские позиции в Ильченкове, Новопокровке, Копанях.


Российские военные корреспонденты сообщают, что с раннего утра украинская пехота пыталась продвигаться в районе Вербового, но по ней отработала артиллерия. Кроме того, вертолеты Ка-52 нанесли удары по скоплениям украинских боевиков. По информации одного из источников, вчера вечером в течение двадцати минут по позициям ВСУ были нанесены удары восьмью авиабомбами ФАБ-500.

Подразделения российской армии после проведенной артиллерийской подготовки атаковали позиции ВСУ к юго-западу от села Работино на Запорожском направлении. Наши военные пытаются ударить во фланг украинским войскам на этом участке фронта.

Продолжаются бои в городской черте Марьинки, у Новомихайловки и Авдеевки на Донецком направлении. На Артемовском направлении, как сообщают военкоры, идут бои в Клещеевке и к северу от этого населенного пункта. Здесь российские бойцы укрепились за железнодорожной линией. У Орехово-Васильевки наши войска, напротив, атакую украинские позиции.

На Краснолиманском и Купянском направлении инициатива – у ВС РФ. Российская армия ведет здесь наступление на обороняемые украинскими формированиями позиции. Кроме того, были нанесены удары по местам размещения украинских сил и средств в Белогоровке, Ивановке, Макеевке, Новоегоровке, Синьковке.
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19 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 11:14
    +2
    По информации одного из источников, вчера вечером в течение двадцати минут по позициям ВСУ были нанесены удары восьмью авиабомбами ФАБ-500.

    После сегодняшнего удара по Севастополю надо по всей территории Окраины ещё часок ФАБАми поработать..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:17
      +5
      А полторашками, что, стыдимся что ли работать? я б вообще на Банковую ФАБ -9000 скинул. Две. yes
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:30
        +3
        я б вообще на Банковую ФАБ -9000 скинул.
        Дмитрий, Вы хотите записаться в камикадзе? Но тут одного вашего желания мало будет, надо ещё подыскать самолет, который сможет поднять ФАБ-9000 и долететь до Банковой вместе с вами. Зачем так рисковать собой, оставайтесь на форуме где от вас больше пользы и я с удовольствием читаю ваши комментарии. lol
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:38
          +2
          Благодарю, Сабуров_Александр53 hi
          Хоть один оценил мои старательные шлёпанья по клавиатуре..... crying
    2. Умальта
      Умальта Сегодня, 11:29
      +3
      Да про удар по Севастополю тишина, а там прилетело по судостроительному заводу, где в сух доке было 2е единицы наших кораблей, надоела эта благость, за счёт простых солдат, в отношении Запада и бандеровцев, что-то такое из истории припоминаю: очень мягкий император Николай 2ой.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:08
        0
        Да про удар по Севастополю тишина,
        Может со слухом что? А посмотреть на других сайтах или внимательно покопаться на ВО. Какой же вы нетерпеливый... Спокойнее надо быть, откуда у вас такой нетерпёж, больше узнать о наших потерях. Истерику прекратить и пахать, пахать, и пахать. А ещё можно помочь фронту, маленьким взносом в фонд "Все для Победы!" и так хорошо станет на душе, что не отсиделся на диване, а хоть чем-то помог. Рекомендую!
    3. Умальта
      Умальта Сегодня, 11:33
      +1
      И ещё добавлю,, в ближайшее время в районе тер вод Румынии будут военно-морские учения НАТО, под их прикрытием и притащат кучу вооружений в бандерлогию!!!! Всё время только неубедительно отвечаем, никогда на опережение, никогда!!!
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:51
        -1
        Умальта, спасибо за бдительность! Ваша информация о военно-морских учениях будет обязательно доведена до ГШ РФ и меры противодействия будут приняты. Но вы точно знаете, что учения ограничатся территориальными водами Румынии, т.е прибрежной полосой в 12 морских миль или около 25 км от берега? Нам ещё важно знать, какие корабли стран НАТО будут принимать участие в учениях, если помнить о Доктрине Монтрё, которой пока свято придерживается Турция, не допуская в Черное море корабли стран, не входящие в Черноморский регион, пока идет война (СВО).

        под их прикрытием и притащат кучу вооружений в бандерлогию!!!!
        А выгружать вооружение будут где? Если в портах Румынии, то мы не отважимся на конфликт со страной НАТО и любое оружие свободно везут через Румынию поездами, автотранспортом и по Дунаю, где ещё никто не запрещал свободу судоходства от самой Германии.
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:50
        +1
        зачем придумывать что то чтобы протащить вооружение если граница с Польшей открыта?
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:18
    +1
    Ситуация в районе Работино закончится тем, что наши парни вернут все территории обратно и у хохла еще отожмут важные населенные пункты. Надо просто набраться терпения, украинец скоро будет обескровлен и побежит.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:23
      +3
      Цитата: Михаил-Иванов
      украинец скоро будет обескровлен и побежит.

      У них ещё не менее миллиона мобрезерв, а Запад их вооружит.
      В остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:52
        0
        1. мобики есть но какие из них мотивированные солдаты?
        2. вооружить надо еще! это не дать автомат один
        3. подготовить надо до полугода хотя бы
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:28
      -1
      Ну побежит-то вряд ли. Для этого нужно что-то кардинально менять, чтобы, как минимум, прекратить поддержку с Запада. Иначе и дальше будет такая тягомотина.

      Тут, намедни, вроде Лукашенко обмолвился, что после того, как окончательно затухает наступление, возможен отрезающий удар на Молдавию.

      Не очень верится, конечно, но очень было бы здорово. После того, как украинцы перекинут резервы на левый берег для организации обороны, бахнуть мосты и ударить со всей дури, отрезая Украину от Польши. Тогда я бы понял, почему эти мосты всё ещё стоят и это было бы красиво
      1. ViktorX
        ViktorX Сегодня, 11:46
        +1
        Поддержка Западом не прекратится, пока укры готовы бесплатно складывать свои головы.
        Во всем мире таких идиотов, готовых идти даром в "мясные штурмы", найти очень тяжело,
        поэтому Запад от такого шанса отказываться не будет.
        Я думаю, "тягомотина" будет идти еще около года - далее мобресурс укров начнет заканчиваться, а также ухудшится его качество (упадет мотивация)
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 12:07
        +1
        Не будет ни какого удара его банально некем наносить это нужно 300 тысяч минимум.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:46
      0
      Ситуация в районе Работино закончится тем, что наши парни вернут все территории обратно
      Чем кончилась предпринятая атака позиций ВСУ к юго-западу от села Работино, автор умалчивает...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:22
    +2
    вчера вечером в течение двадцати минут по позициям ВСУ были нанесены удары восьмью авиабомбами ФАБ-500.

    Зачем мне эти подробности?
    Не хохочите меня. Если бы 8 000 бомб, то можно было бы и написать.
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:37
      +3
      Зачем мне эти подробности?
      Верно подметил К. Шахназаров у Соловьева, что сводки с фронтов СВО стали похожи на прогноз погоды и практически не несут никакой пользы в информационной войне и поддержания тонуса у граждан России. Что тут сказать, значит, нет у нас возможности сбросить 8000 бомб, как вы предлагаете. Воюем, как можем... request
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:54
      0
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен

      зачем это в каждом посте вставлять?