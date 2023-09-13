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Болгарский парламент рекомендует правительству страны снять запрет на импорт украинского зерна

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Болгарский парламент рекомендует правительству страны снять запрет на импорт украинского зерна

Профильный комитет болгарского парламента рекомендовал правительству страны после 15 сентября снять действующий в настоящее время запрет на импорт украинской сельхозпродукции.


Как сообщает американское издание Forbes, теперь принятие этого решения полностью зависит от Кабмина Болгарии. Подобную позицию парламента раскритиковали представители Национальной ассоциации производителей зерна, заявившие, что допуск на болгарский рынок украинской сельхозпродукции неизбежно вызовет негативные экономические последствия.

В свою очередь, власти Польши с Румынии выступили против позиции Еврокомиссии в вопросах импорта украинского зерна. Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии. Румынские фермеры направили главе государства открытое письмо, в котором пригрозили, что с 1 октября намерены заблокировать порты и таможенные пункты в случае, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время намерен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить вопрос эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции. Сообщается, что Дуда в настоящее время полностью поддерживает позицию правительства страны, касающуюся запрета на импорт зерна с Украины.

Ранее сообщалось, что украинские власти угрожают подать против Польши иск во Всемирную торговую организацию в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе.
Использованы фотографии:
Pixabay
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:14
    +3
    И что, мнение "братушечек" кому то интересно? "Братушечки" уже во всей красе всё показали нам, и уже далее больше совсем не стесняются.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:19
      +5
      Цитата: Nexcom
      "Братушечки"

      Одни из самых заядлых врагов России, забывшие кто их спасал на Шипке.
      Первая и Вторая мировые против России, посылают оружие укронацистам с весны 2022.
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:31
        +1
        Цитата: Румaтa
        Одни из самых заядлых врагов России, забывшие кто их спасал на Шипке.

        За Шипку, он нам сполна "отплатили", долго будем помнить.
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 14:01
        0
        Можно сказать ОДНО-Болгария не член ЕС,а его колония.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:35
      +1
      Кому то интересно что сегодня за день?Извиняюсь что не по теме.
      13 сентября — День образования Краснодарского края и Ростовской области.

      Сегодня в России свой праздник отмечают сразу два региона страны. 13 сентября — это День образования Краснодарского края и Ростовской области. Вот несколько фактов:

      Краснодарский край и Ростовская область были образованы 13 сентября 1937 года;
      появились благодаря разделению Азово-Черноморского края;
      решение об этом принял Центральный исполнительный комитет СССР;
      в этот день в регионах проходят посвящённые празднику концерты, спортивные мероприятия.
      У этих двух российских регионов сложный путь становления. Исторически территория Кубани сложилась из части территорий, занимаемых до Октябрьской революции 1917 года Кубанской областью и Черноморской губернией. В мае 1918 года там была основана Кубано-Черноморская Советская Республика, которая через два года стала областью. В 1934 году был образован Азово-Черноморский край с центром в Ростове-на-Дону. В 1937 году этот край был разделён на два региона, которые существуют до сих пор.Краснодарский край благодаря средиземноморскому климату и протяжённой береговой линии Чёрного моря стал Меккой для туристов. Ещё одна его особенность, которая роднит этот регион с Ростовской областью, — обширные поля, обеспечивающие продовольственную безопасность нашей страны. Также Ростовская область и Краснодарский край известны традициями казачества, с которым связаны значимые события в истории страны. Сегодня, в День образования этих двух регионов, там запланированы праздничные мероприятия. Главные из них традиционно проходят в Краснодаре и Ростове-на-Дону.



  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:17
    +3
    Болгары готовы уничтожить остатки сельхозпроизводства в своей стране по указке ЕС.Совсем безхребетные.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:19
      +5
      Пусть. Вот вообще побоку и параллельно чего они там у себя уничтожат. Хоть пусть самосожгутся - огнетушитель не дам !
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: Nexcom
        Пусть. Вот вообще побоку и параллельно чего они там у себя уничтожат. Хоть пусть самосожгутся - огнетушитель не дам !

        stop Это не наш метод! Огнетушитель выдать! Только перезарядить, бензином...
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:23
      +3
      Там все ясно было после того, как они сами необходимую им край как АЭС себе же и зарезали. Нравится быть рабами и жить в хлеву - вперед))) У России сейчас другой вектор - настырно помогать мы теперь не лезем, хотят провалиться в дупу - вперед. Вместе вон - с Триболтиками, Армениями и пры)
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:38
        +1
        Цитата: Bingo
        У России сейчас другой вектор - настырно помогать мы теперь не лезем, хотят провалиться в дупу - вперед.

        Мир жесток, как дети, пусть каждый выживает в нем как хочет. НО помогать никому не нужно.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Болгары готовы уничтожить остатки сельхозпроизводства в своей стране по указке ЕС.Совсем безхребетные.

      Это не уничтожение ,а установка прямой зависимости.
      Это система жесткая привязка,что бы даже думать не могли о какой то самостоятельности или выходе . Так болгарский перец ,теперь выращивает на весь ЕС Испания .Оливковое масло делает для всего ЕС Италия ,даже в Греции местного масла нет . И т д и т п
  3. Седов
    Седов Сегодня, 11:25
    0
    Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время намерен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить вопрос эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции

    Самому не надо ездить - "кулебу" направь. Он объяснит пшекам, что они неправы..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:40
      +1
      Цитата: Седов
      Самому не надо ездить - "кулебу" направь. Он объяснит пшекам, что они неправы..

      Это, Кулеба может Шольцу и Шарлотке Бербок указывать, а поляки быстро покажут где дверь.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26
    +1
    А табачек то врозь!
    Что тут непонятного? Национальный производитель резко против конкурента, вот и все.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:30
      +1
      "Родопи" были хороши....... 50 коп. за пачку..... Сейчас не курю, бросил после 20 лет дымления.....

      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:50
        0
        Цитата: Nexcom
        "Родопи" были хороши....... 50 коп. за пачку...

        Сейчас наверное таких нет, по крайней мере после развала союза не видел, как болгарского кетчупа.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:57
          0
          а-ля Родопи есть. внешне похожи. те кто курит и покупал - грят поленья в картоне завернуты. ужос. belay
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:50
        0
        Курить здоровью вредить... но, дурное дело не хитрое, потому так много людей ему подвержены.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:28
    +1
    Украинские власти угрожают подать против Польши иск во Всемирную торговую организацию в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции

    ***
    "Вот жовто-блакитна птица-синица,
    Которая хочет продать пшеницу,
    Которая в порте Одессе хранится
    Сама же останется без паляниці" ...


    ***
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Сама же останется без паляниці" ...

      Но с голою дупой останется точно.
  6. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:38
    0
    В рамках экономики, готов рассматривать этот шаг (снятия запрета на импорт с Украины - зерно и х.з. знает что еще), как желание навариваться на складской логистике и транзите.
    Турция желает, то почему - Болгария не может проявить интерес?
    Опять же, практика показала, что реализация внутри товарных групп из Украины - ведет к проблемам со своим производителем.
    Так что, вполне могут постараться заработать и не уронить своих в цене.

    Опять же, это мои размышления.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: A17ttt
      Так что, вполне могут постараться заработать и не уронить своих в цене.

      При излишках чужого товара на своем рынке, свой товар обесценивается, так как не выдержит конкуренции.
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 12:41
        -1
        не пробовали читать внимательно текст, прежде чем его комментировать?
      2. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: carpenter
        При излишках чужого товара на своем рынке, свой товар обесценивается

        если бы два товара были еще и равноценны, но свой сделан по европейским стандартам (а это не дешево, убытки фермеров так же подрастают), а вот чужой... уже ловили на пестицидах и т.д... так что те же румыны - Фермеры требуют, в частности, продления после 15 сентября запрета на импорт украинских пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника, кукурузы и подсолнечного масла на весь период конфликта, а также ужесточения мер контроля по проверке качества украинской продукции - https://tass.ru/ekonomika/18732291
        тут еще вопрос как она до болгаров доедет если румыны -
        Румынские фермеры направили главе государства открытое письмо, в котором пригрозили, что с 1 октября намерены заблокировать порты и таможенные пункты
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    0
    Что же правительство Болгарии так рвет свою пятую точку желая услужить Киеву (вернее его спонсорам)? Своих проблем по горло, но все глубже втягиваются в украинский конфликт.
    украинские власти угрожают подать против Польши иск в ВТО
    Дуда в очередной раз съездит в Киев, пообнимается с Зеленским поклянется в дружбе на век и подумает, что вопрос решен. Но не на тех напал - украинец не только халявщик, но и сутяга, готовый ради выгоды подать в суд на самого себя (образно).