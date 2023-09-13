Профильный комитет болгарского парламента рекомендовал правительству страны после 15 сентября снять действующий в настоящее время запрет на импорт украинской сельхозпродукции.Как сообщает американское издание Forbes, теперь принятие этого решения полностью зависит от Кабмина Болгарии. Подобную позицию парламента раскритиковали представители Национальной ассоциации производителей зерна, заявившие, что допуск на болгарский рынок украинской сельхозпродукции неизбежно вызовет негативные экономические последствия.В свою очередь, власти Польши с Румынии выступили против позиции Еврокомиссии в вопросах импорта украинского зерна. Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии. Румынские фермеры направили главе государства открытое письмо, в котором пригрозили, что с 1 октября намерены заблокировать порты и таможенные пункты в случае, если не будет продлен запрет на ввоз украинского зерна.Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время намерен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить вопрос эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции. Сообщается, что Дуда в настоящее время полностью поддерживает позицию правительства страны, касающуюся запрета на импорт зерна с Украины.Ранее сообщалось, что украинские власти угрожают подать против Польши иск во Всемирную торговую организацию в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе.