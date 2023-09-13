Российский историк: Колонизация Африки европейцами началась еще в седьмом веке до нашей эры

В последние месяцы этого года в Африке значительно активизировалась антиколониальная борьба, в основном в бывших французских колониях. После военного переворота в Нигере выяснилось, что Париж даже после формального обретения независимости еще в 60-е годы прошлого века продолжал разграблять ресурсы этой одной из самых беднейших стран в мире.
Российский ученый-историк, кандидат исторических наук и директор НП «Евразийский коммуникационный центр» Алексей Пилько в подкасте на своем канале делает исторический ракурс на тему того, как страны Африканского континента оказались колониями европейских государств.
Строго говоря, первые европейские колонии в Африке появились еще в седьмом веке до нашей эры и были напрямую связаны с греческими поселенцами, освоившими территории современного Египта и Ливии. Жившие в Средиземноморье финикийцы добрались аж до Туниса на севере континента, где построили город и основали одноименное государство Карфаген.
Позже Африку колонизировал Рим, разгромивший в трех Пунических войнах (246-146 годы до н. э.) финикийский Карфаген. Римляне создали на территории полностью разрушенного города-государства свою провинцию, названную Африка. Затем римская армия дошла до Египта.
В седьмом веке, после разгрома Византии и Персии, началась экспансия теократического исламского государства Арабский халифат в Северную Африку. Так началась история арабской Африки, которая привела к коренным изменениям в этнической структуре населения этой территории и приходу на континент ислама.
Конец господству арабов на севере Африки положили не Крестовые походы европейских рыцарей-христиан, а турки-османы, которые в 1453 году окончательно сокрушили Восточную Римскую империю, взяв Константинополь. После этого турки постепенно взяли под контроль и северные территории Африканского континента.
И лишь в XV веке активный интерес к Африке начинают проявлять государства Западной Европы, которые к тому времени прекрасно освоили технологии мореплавания. Началась эпоха великих географических открытий.
К концу XV века Португалия уже контролирует ряд территорий на западе Африки. За португальцами подтягиваются голландцы, которые в тот период основали свою колонию на юге континента, где сейчас расположен второй по численности населения город ЮАР Кейптаун.
Далее освоение Африканского континента европейцами пошло ускоренными темпами. В 1778 году была образована колония Испанская Гвинея, созданная испанцами в районе одноименного залива на юго-западном побережьи Африки. С XVI века арабские монархи начали активно развивать работорговлю на Черном континенте, постепенно колонизировав восточные территории и Занзибар.
Основные колонии на побережье Африки были организованы Испанией, Португалией и Голландией, к которым позднее присоединилась Великобритания, в 1815 году окончательно вытеснив голландцев с юга континента. При этом первые европейские экспедиции не ставили целью глубокое освоение материка, сосредоточившись на контроле морских путей.
Европейцы не отставали от арабов и наладили трансатлантическую модель работорговли, которая ведет свой отсчет с XV века. Пионерами в этом грязном ремесле были Португальцы. С XVI века главным пунктом назначения для отправки рабов стала Америка, где находилась огромная португальская колония — Бразилия. Всего с XVI по XIX века из Африки в Америку, по разным оценкам, было перевезено от 15 до 18 миллионов человек, не считая погибших в пути.
Вскоре для рабства настали непростые времена. Причины были как экономические, политические, так и демографические. Резкий рост количества рабов создавал угрозу господству белого населения в обеих Америках, где стали регулярно происходить восстания рабов. В Европе под воздействием идей просвещения росло недовольство самим фактом торговли людьми.
Впрочем, XIX век не только фактически поставил крест на работорговле, но и породил такое явление, как «гонка за Африку». Делили континент в основном англичане и французы, но затем в конце столетия к ним присоединились немцы и даже бельгийцы с итальянцами. Ускорение темпов колонизации создавало появление пароходов, железных дорог и новых более совершенных видов оружия. Кроме того, в 1861 году был открыт Суэцкий канал.
В конченом итоге, почти весь Африканский континент в первой половине XX века представлял собой множество колоний, замкнутых на метрополиях, в основном Великобритании и Франции, которые постепенно отбирали территории, ранее колонизированные другими европейскими государствами. Безжалостное разграбление континента стало в тот период основой построения экономического благополучия Европы.
Императорская Россия не проявляла большого интереса к освоению Африканского континента, дипломатические отношения были выстроены только с Эфиопией. Именно русско-эфиопские отношения заложили крепкий фундамент для советско-эфиопских и российско-эфиопских. После окончания Второй мировой войны началась эпоха антиколониального движения стран Черного континента, в которой активное участие принимали СССР и США.
Москва и Вашингтон отрицательно относились к колониальному присутствию европейцев в Африке, хотя и по разным причинам. Советский Союз хотел распространить свой строй на континенте, а Штаты искали новые рынки сбыта. Таким образом, даже в эпоху холодной войны две сверхдержавы поддержали антиколониальное движение в Африке.