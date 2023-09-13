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Российский историк: Колонизация Африки европейцами началась еще в седьмом веке до нашей эры

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Российский историк: Колонизация Африки европейцами началась еще в седьмом веке до нашей эры

В последние месяцы этого года в Африке значительно активизировалась антиколониальная борьба, в основном в бывших французских колониях. После военного переворота в Нигере выяснилось, что Париж даже после формального обретения независимости еще в 60-е годы прошлого века продолжал разграблять ресурсы этой одной из самых беднейших стран в мире.


Российский ученый-историк, кандидат исторических наук и директор НП «Евразийский коммуникационный центр» Алексей Пилько в подкасте на своем канале делает исторический ракурс на тему того, как страны Африканского континента оказались колониями европейских государств.

Строго говоря, первые европейские колонии в Африке появились еще в седьмом веке до нашей эры и были напрямую связаны с греческими поселенцами, освоившими территории современного Египта и Ливии. Жившие в Средиземноморье финикийцы добрались аж до Туниса на севере континента, где построили город и основали одноименное государство Карфаген.

Позже Африку колонизировал Рим, разгромивший в трех Пунических войнах (246-146 годы до н. э.) финикийский Карфаген. Римляне создали на территории полностью разрушенного города-государства свою провинцию, названную Африка. Затем римская армия дошла до Египта.

В седьмом веке, после разгрома Византии и Персии, началась экспансия теократического исламского государства Арабский халифат в Северную Африку. Так началась история арабской Африки, которая привела к коренным изменениям в этнической структуре населения этой территории и приходу на континент ислама.

Конец господству арабов на севере Африки положили не Крестовые походы европейских рыцарей-христиан, а турки-османы, которые в 1453 году окончательно сокрушили Восточную Римскую империю, взяв Константинополь. После этого турки постепенно взяли под контроль и северные территории Африканского континента.

И лишь в XV веке активный интерес к Африке начинают проявлять государства Западной Европы, которые к тому времени прекрасно освоили технологии мореплавания. Началась эпоха великих географических открытий.

К концу XV века Португалия уже контролирует ряд территорий на западе Африки. За португальцами подтягиваются голландцы, которые в тот период основали свою колонию на юге континента, где сейчас расположен второй по численности населения город ЮАР Кейптаун.

Далее освоение Африканского континента европейцами пошло ускоренными темпами. В 1778 году была образована колония Испанская Гвинея, созданная испанцами в районе одноименного залива на юго-западном побережьи Африки. С XVI века арабские монархи начали активно развивать работорговлю на Черном континенте, постепенно колонизировав восточные территории и Занзибар.

Основные колонии на побережье Африки были организованы Испанией, Португалией и Голландией, к которым позднее присоединилась Великобритания, в 1815 году окончательно вытеснив голландцев с юга континента. При этом первые европейские экспедиции не ставили целью глубокое освоение материка, сосредоточившись на контроле морских путей.

Европейцы не отставали от арабов и наладили трансатлантическую модель работорговли, которая ведет свой отсчет с XV века. Пионерами в этом грязном ремесле были Португальцы. С XVI века главным пунктом назначения для отправки рабов стала Америка, где находилась огромная португальская колония — Бразилия. Всего с XVI по XIX века из Африки в Америку, по разным оценкам, было перевезено от 15 до 18 миллионов человек, не считая погибших в пути.

Вскоре для рабства настали непростые времена. Причины были как экономические, политические, так и демографические. Резкий рост количества рабов создавал угрозу господству белого населения в обеих Америках, где стали регулярно происходить восстания рабов. В Европе под воздействием идей просвещения росло недовольство самим фактом торговли людьми.

Впрочем, XIX век не только фактически поставил крест на работорговле, но и породил такое явление, как «гонка за Африку». Делили континент в основном англичане и французы, но затем в конце столетия к ним присоединились немцы и даже бельгийцы с итальянцами. Ускорение темпов колонизации создавало появление пароходов, железных дорог и новых более совершенных видов оружия. Кроме того, в 1861 году был открыт Суэцкий канал.

В конченом итоге, почти весь Африканский континент в первой половине XX века представлял собой множество колоний, замкнутых на метрополиях, в основном Великобритании и Франции, которые постепенно отбирали территории, ранее колонизированные другими европейскими государствами. Безжалостное разграбление континента стало в тот период основой построения экономического благополучия Европы.



Императорская Россия не проявляла большого интереса к освоению Африканского континента, дипломатические отношения были выстроены только с Эфиопией. Именно русско-эфиопские отношения заложили крепкий фундамент для советско-эфиопских и российско-эфиопских. После окончания Второй мировой войны началась эпоха антиколониального движения стран Черного континента, в которой активное участие принимали СССР и США.

Москва и Вашингтон отрицательно относились к колониальному присутствию европейцев в Африке, хотя и по разным причинам. Советский Союз хотел распространить свой строй на континенте, а Штаты искали новые рынки сбыта. Таким образом, даже в эпоху холодной войны две сверхдержавы поддержали антиколониальное движение в Африке.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансатлантическая_работорговля#/media
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:41
    +2
    Колонизация Африки европейцами ...
    Финикийцы добрались аж до Туниса на севере континента,
    где построили город —

    ***
    — Эти тоже европейцы? ...
    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:45
      0
      Кто сейчас помнит историю ? В тех же США мало кто назовет причину по которой север с югом воевали.
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:55
    0
    В конченом итоге, почти весь Африканский континент в первой половине XX века представлял собой множество колоний

    Опечатка прямо в точку. lol
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 12:07
    +2
    Что-то автор хватил. Если рассматривать термин колонизация именно как грабёж аборигинов то все таки правильно начать с 15 века, когда европейские государства начали обустройство колоний не для обустройства и проживания а с целью получить выгоду при минимуме вложений.
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:08
    +1
    В тех же США мало кто назовет причину по которой север с югом воевали.

    Долой расовую дискриминацию и негров laughing
  5. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 12:11
    +1
    Можно ли называть людей, проживавших на территории тогдашней Европы "европейцами"? laughing Кем были тогда далёкие предки страхолюдины Урсулы фон дер Ляйен?
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 12:15
      +1
      предки страхолюдины Урсулы фон дер Ляйен?

      Пока не пришла инквизиция с "охотой на ведьм" были наверное и вполне симпатичные
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: 1 z1
        Пока не пришла инквизиция с "охотой на ведьм" были наверное и вполне симпатичные

        В каком там городке, один ретивый инквизитор умудрился объявить всех особ женского пола с 14 до 25 лет ведьмами с соответствующими последствиями? Так что "толерантность" у них сложилась исторически, когда женщин нет, а размножаться хочется- что делать? Пришёл к падре, в костёл, или кирху заплатил за индульгенцию, и здравствуй любимая Жан на тебе вот документ , что грехи мы уже окупили... laughing laughing laughing
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: Reklastik
      Можно ли называть людей, проживавших на территории тогдашней Европы "европейцами"

      а кем их по вашему назвать?!!
      австралийцами?
      жили в европе значит европейцы
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:26
    +1
    статья какая то сумбурная при чем здесь греки рим карфаген ?!!!
    сы либо о западной цивилизации говорим либо о средиземноморской античного периода и ранее
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:25
    0
    Началась эпоха великих географических открытий.
    Звучит красиво, а по смыслу началась оккупация и колонизация открытых территорий.