Военное обозрение
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Военные власти Нигера прекратили сотрудничество с соседним Бенином из-за поддержки им военной интервенции

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Военные власти Нигера прекратили сотрудничество с соседним Бенином из-за поддержки им военной интервенции

С того времени, как в Нигере произошел военный переворот в конце июля этого года ситуация в стране и вокруг нее продолжает накаляться. Крайне негативно к новым властям Нигера настроена Франция и ЭКОВАС – организации, представляющей страны Западной Африки.


Такое положение дел приводит к обострению отношений между Нигером и некоторыми соседними странами. Как сообщает агентство Bloomberg, новые власти Нигера прекратили военное сотрудничество с соседним Бенином после того, как правительство этой страны поддержало планы западноафриканских сил вмешаться в дела Нигера.

Бенин санкционировал развертывание войск и военной техники в рамках подготовки к интервенции. Вместо того чтобы поддержать Нигер, Бенин рассматривает возможность нападения на нас, военную интервенцию

- заявил представитель военных властей Амаду Абдраман вчера вечером в эфире местного телевидения.

Издание напоминает, что в прошлом месяце власти Нигера аннулировали множество военных соглашений с Францией и потребовали, чтобы 1500 французских военнослужащих, дислоцированных в Нигере, покинуть страну. Президент Франции Эммануэль Макрон отказывается признавать новые власти Нигера и выражает поддержку усилиям ЭКОВАС по восстановлению свергнутого президента Мохаммеда Базума, включая применение силы. Новые власти Нигера тем временем требуют от Парижа предоставления чёткого плана с конкретными датами вывода французской армии из страны.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:01
    +4
    Н-да, нигерцы похоже совсем не балуются, полумерами не обходятся, серьезно взялись за дело.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:14
    +3
    Так плюнуть французам в лицо , давно не удавалось .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:16
      0
      Это не только в лицо, это ещё и смачный пендаль сапогом под седалище. С размаху.
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:18
    0
    Niger si zaslouží uznání.., budou se být o DEMOKRACII. Přeji Nigeru, aby to pro ně dobře skončilo a už nikdy se nestali kolonií Francie a USA!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:18
      +1
      Нигер заслуживает признания.., они будут о ДЕМОКРАТИИ. Я желаю Нигеру хорошего конца для них, и они никогда больше не станут колонией Франции и США!!
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:19
    0
    Еще во времена рабства, отловом живого товара занимались созданные белыми отряды из местных... А ещё говорят параллели не пересекаются... Всё опять пересеклось и бенинские негры готовы "отлавливать" негров из Нигера на благо белого человека.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:26
      0
      Интересно, что рабовладельцами в Англии в 17-18 веках были простые граждане страны, ни разу не покидавшие не только остров, но и своего города. Это были мелкие торговцы, булочники, портные и парикмахеры. Достаточно было купить "акцию" и получать прибыль с любой плантации или выбрать персонального раба на Карибах и получать доход от его труда.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    Военные власти Нигера прекратили сотрудничество с соседним Бенином
    Что закономерно, Как можно сотрудничать с тем кто планирует на тебя напасть в коалиции с другими прозападниками. Вот еще бы выдавить французов из страны, но это пока не возможно - недостаточно сил.