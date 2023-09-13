Военные власти Нигера прекратили сотрудничество с соседним Бенином из-за поддержки им военной интервенции

Бенин санкционировал развертывание войск и военной техники в рамках подготовки к интервенции. Вместо того чтобы поддержать Нигер, Бенин рассматривает возможность нападения на нас, военную интервенцию

С того времени, как в Нигере произошел военный переворот в конце июля этого года ситуация в стране и вокруг нее продолжает накаляться. Крайне негативно к новым властям Нигера настроена Франция и ЭКОВАС – организации, представляющей страны Западной Африки.Такое положение дел приводит к обострению отношений между Нигером и некоторыми соседними странами. Как сообщает агентство Bloomberg, новые власти Нигера прекратили военное сотрудничество с соседним Бенином после того, как правительство этой страны поддержало планы западноафриканских сил вмешаться в дела Нигера.- заявил представитель военных властей Амаду Абдраман вчера вечером в эфире местного телевидения.Издание напоминает, что в прошлом месяце власти Нигера аннулировали множество военных соглашений с Францией и потребовали, чтобы 1500 французских военнослужащих, дислоцированных в Нигере, покинуть страну. Президент Франции Эммануэль Макрон отказывается признавать новые власти Нигера и выражает поддержку усилиям ЭКОВАС по восстановлению свергнутого президента Мохаммеда Базума, включая применение силы. Новые власти Нигера тем временем требуют от Парижа предоставления чёткого плана с конкретными датами вывода французской армии из страны.