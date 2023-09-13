Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации.

Чехия не будет заниматься экстрадицией на Украину военнообязанных украинцев, оказавшихся на территории страны. Об этом заявил официальный представитель чешского министерства юстиции Владимир Репка, сообщает издание Idnes.По утверждению Минюста Чехии, европейская конвенция запрещает выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу. Правда, представитель ведомства сделал оговорку, что будут рассматриваться конкретные случаи, то есть фактическое поведение лица, обвиняемого в совершении преступления.До этого экстрадировать украинских военнообязанных на Украину отказалась Венгрия, а еще раньше – Германия и Австрия. Все перечисленные страны ссылаются на то, что выдача дезертиров и уклонистов противоречит европейскому законодательству и разделяемым европейскими странами ценностям.Таким образом, фактически киевскому режиму остается рассчитывать лишь на такие страны как Польша и, вероятно, на республики Прибалтики. Учитывая их тесные связи с Киевом и матерую русофобию, они будут выдавать военнообязанных. Следовательно, для украинских мужчин, находящихся в Польше, оптимальный вариант – попытаться оперативно выехать из этой страны в другие европейские государства, например – в ту же Германию или Австрию.Ранее киевский режим заявил, что будет добиваться экстрадиции уклоняющихся от мобилизации в ВСУ граждан страны мужского пола, которые под видом беженцев покинули Украину и обосновались в странах Восточной и Западной Европы. Правда, у многих экспертов сразу возникли сомнения в осуществимости поставленной задачи, поскольку большинство европейских стран гарантированно откажутся выдавать украинских уклонистов. Как мы видим, так и происходит.