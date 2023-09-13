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Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации

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Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации

Чехия не будет заниматься экстрадицией на Украину военнообязанных украинцев, оказавшихся на территории страны. Об этом заявил официальный представитель чешского министерства юстиции Владимир Репка, сообщает издание Idnes.


По утверждению Минюста Чехии, европейская конвенция запрещает выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу. Правда, представитель ведомства сделал оговорку, что будут рассматриваться конкретные случаи, то есть фактическое поведение лица, обвиняемого в совершении преступления.

До этого экстрадировать украинских военнообязанных на Украину отказалась Венгрия, а еще раньше – Германия и Австрия. Все перечисленные страны ссылаются на то, что выдача дезертиров и уклонистов противоречит европейскому законодательству и разделяемым европейскими странами ценностям.

Таким образом, фактически киевскому режиму остается рассчитывать лишь на такие страны как Польша и, вероятно, на республики Прибалтики. Учитывая их тесные связи с Киевом и матерую русофобию, они будут выдавать военнообязанных. Следовательно, для украинских мужчин, находящихся в Польше, оптимальный вариант – попытаться оперативно выехать из этой страны в другие европейские государства, например – в ту же Германию или Австрию.

Ранее киевский режим заявил, что будет добиваться экстрадиции уклоняющихся от мобилизации в ВСУ граждан страны мужского пола, которые под видом беженцев покинули Украину и обосновались в странах Восточной и Западной Европы. Правда, у многих экспертов сразу возникли сомнения в осуществимости поставленной задачи, поскольку большинство европейских стран гарантированно откажутся выдавать украинских уклонистов. Как мы видим, так и происходит.
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25 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 11:34
    0
    Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации

    Печалька. Рушится у Зели все.. И как теперь перед полосатыми отчитываться, когда союзнички гадят?
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 11:38
      +3
      Цитата: Седов
      Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации

      Печалька. Рушится у Зели все.. И как теперь перед полосатыми отчитываться, когда союзнички гадят?

      А как же европейское единство, или они только в вопросах ЛГБТ едины???
      1. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 11:53
        +1
        Цитата: Добрый
        А как же европейское единство, или они только в вопросах ЛГБТ едины???

        Тут последнее слово за англосаксами ,как скажут ,так и будет ..Эти шавки европейские просто так завыли ,нарушение прав человеков и т.д.
        По ходу дела грести начали уже этих бегунков скачущих с желто-блакитными флагами по всем городам европы И рожи отъевшиеся наглые .. .
        Устали они от них ..И эти все завления тупое прикрытие своего бессилия ..
        Донбасс именно этих ждет на передовой ,много к ним вопросов ..
        Работайте мужики !
        .
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:11
          +1
          Цитата: chemberlen
          Тут последнее слово за англосаксами ,как скажут ,так и будет

          Ну официально, украинские беженцы в Британии могут жить до сентября 2025 года. И если их попытаются выдворить, то они подадут прошение на убежище в Британии и им не откажут. Да кто побежит от такой жизни, когда у них социальный пакет на 70 000 фунтов в год (бесплатная аренда жилья, детские пособия, бесплатный детсад и школа, налоговые вычеты).
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 12:49
            0
            Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации.

            Цитата: Добрый
            А как же европейское единство, или они только в вопросах ЛГБТ едины???

            А в этом плане в каждом национальном государстве своя рубашка тем не меннее ближе к телу. А именно.

            По этому поводу эксперты уже утверждают, что на Западе в Европе - в той же Германии - уже так устали от огромного числа неработающих ЧЕРНОКОЖИХ и ЦВЕТНЫХ "экономических" беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, что готовы поменять их на БЕЛКОЖИХ украинцев, которые:
            - в РАСОВОМ отношении немцам ближе: и по КУЛЬТУРЕ, и по УРОВНЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, и по РЕЛИГИИ, устанавливающие в стране прибывания свои национально-культурные порядки.
            - да и детей в украинских семьях гораздо меньше, чем у мусульман, и что поэтому в большинстве своём украинцы не будут так уклоняться от работы и сидеть на шее у государства так многочисленно и так экономически накладно для госбюджета, как беженцы-мусульмане из Африки и БВ.

            И эту тенденцию с украинскими беженцами на Западе тоже приходится и нужно в политике принимать во внимание.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 13:13
              0
              Цитата: Седов
              Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации
              Печалька. Рушится у Зели все.. И как теперь перед полосатыми отчитываться, когда союзнички гадят?

              У еврея Зеленского в Украине перед союзничками США за плечами такая "КРЫША" от Вашингтона и американских транснациональных компаний, которая ни одному еврею в мире и не снилась!

              Еврею Зеленскому досталась большая и богатая страна, которую он распродал и распродаёт за рубеж своим иностранным паханам оптом и в розницу с откатами себе и своим клевретам! Зеленский - давно уже 3-х долларовый миллиардер!

              Только майдануто-кастрюлеголовым украинцам это невдомёк! Никак не хотят признать, что еврей Зеленский и дельцы на Западе их просто КРОВАВО надули! А именно.

              "Компромат на Зеленского: 7 грязных тайн — Засекреченные списки". Опубликовано 27 мая 2023 года.
        2. Комментарий был удален.
      2. flSergius
        flSergius Сегодня, 12:38
        0
        Думаю, тут дело просто в нежелании этим заниматься. Это ж сколько чиновников и полицейских нужно оторвать от обычных занятий, чтобы они по всем хостелам и полулегальным стройкам ловили тарасиков, которые ещё повыкидывают паспорта и будут делать вид, что языка не понимают?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:44
      -2
      Человек сбежавший от войны, никогда не станет хорошим мотивированным солдатом, России может следует заявить дипломатический протест этим странам не выдающим уклонистов smile , они бы ВСУ разлагали не хуже сводок о потерях.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: Silver99
        России может следует заявить дипломатический протест этим странам не выдающим уклонистов

        А как их можно считать уклонистам, если они не получали повесток из военкоматов, ( или как там их по ихнему) и они не дезертиры, а скорее интернированные.
      2. bayard
        bayard Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: Silver99
        они бы ВСУ разлагали не хуже сводок о потерях.

        В ВСУ очень хорошо умеют работать с такими уклонистами + психотропы + заградотряды . Из любого "киборга" делают .
        А то , что не выдают - молодцы . Только большая часть в Германии , Франции , Италии , Польше , а эти выдадут , причём под конвоем .
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:59
      0
      А так же у панов -поленьев.Раб.сила с Польши уедет в другие страны
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:03
        0
        Какелы ленивы и борзы, поляки не любят працовников с украины. Разве что уборщиков клубники.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:35
    -1
    европейская конвенция запрещает выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.

    киевскому режиму остается рассчитывать лишь на такие страны как Польша и, вероятно, на республики Прибалтики.

    Т.е. Польша и Трибалты нарушат конвенцию? Они не в ЕС?
    За нарушение конвенции даже Паниковскому досталось.
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:50
      0
      В статье не совсем верный посыл, ни Россия ни Украина не объявляли войны, а вышеуказанная конвенция ООН запрещает поставку вооружений и гуманное обращение с населением только при условии объявления войны.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:07
      0
      Ну, с "нарушат", это пока ещё вопрос "темный"...

      Ведь, пока нет документального факта официального "обвинения" киевскими бандеро - нациками беглых за еврохалявой. Т.е., скажем, нет возбужденного уголовного дела или решения суда. А значит есть широкой простор для т.н. "трактовок" в контексте гипотетической депортации на территорию, котролируемую пока киевскими бандеро - нациками...

      Но вот здесь:"Следовательно, для украинских мужчин, находящихся в Польше, оптимальный вариант – попытаться оперативно выехать из этой страны в другие европейские государства, например – в ту же Германию или Австрию.", а также беглых, находящихся у ляхов и лимитрофов, есть "нехилые" правовые (причем, реальные...) "варианты"...

      И один из них, обращение с просьбой о предоставлении политического убежища. Скажем (для примера...), по "религиозно - пацифистским" соображениям. И вот эти обращения, действительно могут стать МАССОВЫМИ (дестяки тысяч...). И "плановые" сроки их рассмотрения миграционными органами, до 6 месяцев и более (в случае оспаривания отказа...).

      И "европейцам" в данном случае, будет трудно беглым "отказать". Сомневаетесь?... Зря...

      Ведь в том же самом Фатерланде, укрываются беглые из России (их даже по телику и в Сети показывают). Немногочисленные, скулящие особи мужского пола, призывного возраста, со своими семейками...

      С готовностью "обосновывающие" своё бегство от мобилизации в ВС России, и тн. "путинского режима", вдруг у них вылупившимися, "религиозно - пацифистскими" убеждениями... И ведь "прокатывает" на "ура"...

      Дык как же "европейцам", даже ляхам и лимитрофам, будет можно, беглых уклонистов из России принимать "с объятиями", а беглых с территории бывшей Украины "выдавать" клоунам с Банковой?..
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: Румaтa
      Т.е. Польша и Трибалты нарушат конвенцию?

      А мы ребята из Прибалтики, всегда бежим впереди кобылы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:40
    0
    Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации
    . Это какой то "заговор" против зелебобиков...
    Кто там остался, не столь щепетильный?
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:49
    +1
    Потенциальные мобики на Украине выдохнули облегченно и приготовились идти на прорыв.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:04
      +1
      Кудай то они? Безвиз проламывают?
      ---------------------------------------------------
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: АндрейKam_Z
      Потенциальные мобики на Украине выдохнули облегченно и приготовились идти на прорыв.

      Это так из Украины"мобики" бегут, а в ЕС они по безвизу, спокойно на автобусе из Польши и Прибалтику доедут и никто не остановит.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    0
    Чехия и Венгрия вслед за Австрией и ФРГ отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации
    Для нас хорошо тем, что несколько сот тысяч беглых украинцев годных к службе не попадет на фронт. А у Киева возникает большая головная боль где брать новое "пушечное мясо" и это тоже хорошо. Остается подавать в какой-нибудь международный суд на эти европейские страны, что в Киеве научились хорошо делать.
  6. 933454818
    933454818 Сегодня, 12:12
    0
    Еще немножко и ЕС будет украинцев куда-нибудь в Африку переселять,лишь бы от них избавится.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:16
    0
    Больше всех уехало украинцев в Польшу и этого хватит . Собрать пару полноценных дивизий хватит и на месте обучить ,сформировать и вооружить
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:47
      0
      поди поймай их, они в германию на время переедут
  8. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:10
    0
    и то верно.
    зачем разбазаривать рабочие руки, девушек репродуктивного возраста.