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Ценность денег: Сравнение покупательной способности советского и современного российского рублей

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Ценность денег: Сравнение покупательной способности советского и современного российского рублей

Сегодня одной из волнующих россиян тем является снижение курса национальной валюты. Ведь данная тенденция напрямую влияет на рост уровня инфляции и, как результат, на повышение цен в магазинах. Мало кто сегодня не обратил внимание на то, что покупательная способность рубля довольно серьезно снизилась даже по сравнению с предыдущим годом.


Впрочем, ЦБ РФ и правительство уже принимают меры по стабилизации курса национальной валюты. Поэтому, вероятно, уже в обозримом будущем падение рубля прекратится и уровень инфляции вернется в допустимый коридор.

В то же время некоторые наши соотечественники вспоминают времена СССР, заявляя, что тогда на один рубль можно было купить больше, чем сейчас на 100. И сними трудно не согласиться.

Автор канала «Правда Жизни» Сергей Шумаков провел интересное исследование, которое наглядно характеризует, насколько покупательная способность советского рубля в разные годы была выше, чем у современного российского.

В частности, если сравнивать цены на товары, которые в СССР можно было купить за один рубль в 1980 году, с современными, то выходит, что один советский рубль обладал покупательной способностью 424 российских рублей по состоянию на август текущего года.

Но и это еще не предел. Так, если сравнивать современный рубль по состоянию на август текущего года с советской денежной единицей 1975-го, то выходит, что тогда на 1 рубль можно было купить столько товаров, сколько сегодня на 566 рублей. В то же время в 1970 году данное соотношение составляло 1/612, а в 1961 году - 1/775.

В свою очередь, автор исследования отмечает, что столь слабым современный рубль по сравнению с советским был не всегда. Например, в 1990 году покупательная способность советской валюты соответствовала таковой у 154 современных рублей.

Справедливости ради, к вышеупомянутому исследованию стоит добавить данные о размере средних заработных плат в СССР и РФ. Например, в Советском Союзе данный показатель в Москве в 1980 году составлял 155 рублей. Следовательно, исходя из приведенной выше покупательной способности денег, средняя з/п в России сегодня должна равняться 65 720 рублей. Согласно официальным данным, средняя заработная плата в столице сегодня достигает 111 090 рублей, что значительно выше средней по стране в целом.

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27 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:03
    +2
    Вон губер Подмосковья заявил что в Моск. обл. средняя зарплата 70 тыс.
    У нас горько посмеялись.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:41
      0
      а что тут сравнивать, главным мерилом в СССР сколько я на зарплату мог купить хлеба и сколько сейчас, СССР производил не только галоши, и фундаментальная наука развивалась, чего говорить мы сегодня еще пользуемся наработками ранних времен. Выход вижу во введении в оборот золотого рубля, ликвидировать доллар в ближайшее время не реально, реально развивать свою экономику и реально бороться с ворами и нуворишами, а то выпустили Чубчика а теперь сетуем почему он там остался, да не он один умыкнул денежки, а ведь вся либеральная экономическая политика России на его мировозрении строилась.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:56
        0
        Цитата: Silver99
        а что тут сравнивать, главным мерилом в СССР сколько я на зарплату мог купить хлеба и сколько сейчас,

        Автобус 5 копеек, бутылка водки 2 р. 87 коп. кварталата за "двушку" 8 руб. Штраф за вытрезвитель 25 руб.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:48
      0
      Во время СССР рубль был предназначен для ВЗАИМОРАСЧЕТА между людьми и государством.С учетом улучшения жизни населения.Тарифы на коммуналку,про не менялись почти четверть века.Дорожали лишь предметы роскоши-автомобили,меха,.ювелирные изделия.спиртное,особенно водка..
      Рубль .при этом стоил почти грамм золота,а сегодня?
      В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ России назначение рубля -ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ..
      Можно сказать ОДНО-доллар должен стоить не дороже 35 рублей.

      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:51
        0
        Вы не упомянули, что уровень жизни в СССР поддерживался за счет перераспределения доходов от полезных ископаемых и углеводородов всему народу, отсюда бесплатное жилье, образование и медицина.
  2. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 13:09
    +4
    Пром товары в СССР были достаточно дорогими. Зато ЖКХ, всякие путевки в санатории/пионерлагеря, детсад, бассейн стоили символических денег. Спортивные секции, инвентарь вообще бесплатно.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 13:15
      +2
      Пром товары в СССР были достаточно дорогими. Зато ЖКХ, всякие путевки в санатории/пионерлагеря, детсад, бассейн стоили символических денег. Спортивные секции, инвентарь вообще бесплатно.


      Товары длительного пользования были относительно дорогими, но и служили дольше чем сейчас. А вот к упомянутому вами ещё и питание было относительно недорогим, что часто порождало некий дефицит на отдельные товары.
      Но такая политика позволяла гражданам делать накопления.
      1. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 13:49
        0
        Чево?! Примеры приведёте? Что дольше служило? Телевизоры? Аудиотехника? Автомобили? Бытовая техника? Ну, может только холодильники. И еще часы. Бинокли вот до сих пор продают. А остальное? Да, не смешите.
        Иначе не гонялись бы за ЛЮБЫМ импортом.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:58
          0
          Цитата: mmaxx
          А остальное? Да, не смешите.

          Сыт обут и на выпивку хватало.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:16
      +4
      Пром товары в СССР были достаточно дорогими. Зато ЖКХ, всякие путевки в санатории/пионерлагеря, детсад, бассейн стоили символических денег. Спортивные секции, инвентарь вообще бесплатно.

      Согласен, добавлю только что при СССР ещё была проблема купить особенно хорошую вещь. Существовали очереди (на годы), розыгрыши, выдавали талоны на покупку передовикам.
    3. linux28
      linux28 Сегодня, 13:22
      0
      Далеко не все секции и инвентарь были бесплатными. И далеко не везде. Но в целом с этим да, было сильно легче.
  3. bk316
    bk316 Сегодня, 13:13
    -1
    Например, в Советском Союзе данный показатель в Москве в 1980 году составлял 155 рублей. Следовательно, исходя из приведенной выше покупательной способности денег, средняя з/п в России сегодня должна равняться 65 720 рублей.


    АЯЯЙ - такая неплохая статья, но в конце ответили реверанс борцунам передернули.

    Не в России сегодня а в Москве сегодня. А в Москве он сегодня 111000.
    А что бы узнать какая зарплата должна быть в РФ сегодня надо взять зарплату в 1080 году не в Москве а в СССР в целом. Уверен она СИЛЬНО меньше чем 150 руб.
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 13:13
    0
    Продукты питания, шмотки и все то, что продается в магазинах сильно подешевело (упала себестоимость) с тех пор благодаря современным технологиям. А вы сравните сколько стоили поездки на поезде или полеты на самолёте в советское время, услуги ЖКХ, лекарства в аптеках, путевки в санаторий... Советский человек мог позволить себе это намного больше.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    0
    Жалеть о том, что было, занятие так себе... делать, что б прям завтра стало жить нормально, занятие то, что надо.
    Как и что надо делать, тема отдельного разговора... впрочем, обсуждали это не раз, повторятся смысла нет.
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:13
    +1
    Небольшое сравнение.
    1. В СССР на 1 руб. можно было очень хорошо пообедать. А что сейчас?
    2. Батон булки - 0,14 руб. А что сейчас?
    3. Помывка в бане с парилкой - 0,30 руб. А что сейчас?
    4. Буханка хлеба - 0,13 руб. А что сейчас.
    5. Бутылка водки - 3,62 руб. А что сейчас.
    6. Проезд в транспорте - 0,03 руб. А что сейчас?
    7. Газета "Труд" - 0,03 руб. А что сейчас?
    8. Говядина за один килограмм - 2,30 руб. А что сейчас?
    9. Колбаса вареная высшего сорта за один килограмм - 2,60 руб. А что сейчас?
    10 Рыба замороженная неразделанная за один килограмм - 0,52 руб. А что сейчас - рыба стала дороже мяса.
    11. Сырок плавленый «Дружба» - 0,13 руб. А что сейчас?
    Каждый может сам вспомнить и дополнить этот список.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:24
      +1
      Небольшое сравнение.

      Наверху rocket757 вам хорошо ответил, в прошлом вспоминается только хорошее, а давайте вспомним дефицит, "колбасные" поезда, деньги есть а купить не чего, продажа с нагрузкой. Помните?
      Ностальгия это хорошо, главное чтобы она не закрывала настоящее и будущее. hi
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:55
        0
        а что с колбасой не так ? Докторская на то и была диетической, уберите трансжиры и заменители из современных "продуктов" и получите полки середины 90 гг. Помню магазины в Москве времени, очередь стоят ждут парное мясо, а колбаса вон лежит берите сколько унесете.
    2. linux28
      linux28 Сегодня, 13:24
      +2
      Если, конечно, колбаса и мясо были в магазине. Это случалось не всегда и не везде.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:16
    -1
    Сравнивать надо горючее и хлеб. Две базовых ценности.
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:23
    -1
    В советское время простой командир роты увольняясь в звании капитана и без льготной выслуги получал максимальную пенсию в 250 ре. Это равно нынешним 110 000 ре.
    Вот всё что нужно знать как ценит военных капиталистическая Россия.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:27
    0
    https://t.me/s/nolito_now
    Все цитировать не буду, а то за это банят. Кто не поймет цитату - рекомендую заглянуть туда, там полностью
    Согласно данным Росстата во втором квартале и третьем квартале этого года экономика РФ врубила форсаж и пошла вверх. Это в комбинации с санкциями, ограниченной конвертируемостью рубля и всем остальным вызвало спрос на валюту. Не на духи и помаду как во времена Перестройки, а на все те части и компоненты, которые нужны ускоряющейся экономике. Реалии рынка - многое все еще импортируется. Спроса на валюту дофига. Предложения? Кот наплакал. Ну курс и пошел вверх. Его можно придержать и другими методами, но самый эффективный и простой - спустить закрылки. Что Набиулина впрочем и сделала. И надо быть Олухом Царевским чтобы это не заметить и не понять.
  10. alystan
    alystan Сегодня, 13:28
    +1
    Справедливости ради, к вышеупомянутому исследованию стоит добавить данные о размере средних заработных плат в СССР и РФ. Например, в Советском Союзе данный показатель в Москве в 1980 году составлял 155 рублей. Следовательно, исходя из приведенной выше покупательной способности денег, средняя з/п в России сегодня должна равняться 65 720 рублей. Согласно официальным данным, средняя заработная плата в столице сегодня достигает 111 090 рублей, что значительно выше средней по стране в целом.

    А теперь приведем такие данные:

    В Москве, по данным Henley & Partners, живут 35 200 человек с состоянием от $1 млн, 250 человек - с капиталом + $100 млн и 28 миллиардеров.

    Причем утверждается, что количество живущих в Москве миллионеров сократилось на 44% за десять лет. Ах какая же средняя зарплата по Москве была всего лишь 10 лет назад...

    Остальную шушеру типа культурной элитки и офисного планктона и брать во внимание не будем. Хотя у большинства из них доходы значительно выше приведенных средних 111 090 рублей. А кое-кто еще проживает в Ближнем и не очень Подмосковье...
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:48
      0
      Боюсь что расслоение по уровню доходов нынешняя власть скорее ставит себе в заслугу: как антипод бытовавшей в СССР "уравниловке". Хотя, конечно, такое представление и не является верным.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 13:35
    +1
    Тогда,уважаемый автор,сравните сколько стоит тогда и сейчас собрать ребёнка в школу,сходить в поликлинику...выдернуть зуб....выучиться в институте или техникуме ..... зато буржуины кофе пить летают в Вену...демократия................хотя, и тогда мы были недовольны.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:36
    +1
    Зачем сравнивать несравнимое?! Другая страна, другое время, другие товары и самое главное - другое воспитание и другие ценности.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:54
      0
      С вами во многом можно согласиться,но вот про "другие ценности" поподробней пожалуйста.
  13. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 13:57
    0
    Покупательную способность надо считать от потребления. Если свести потребление к советскому, то нынешних средних тысяч 40ка хватит легко. И останется. В наших краях - 800 гр. собачей колбасы и 300 гр. бутербродного масла в месяц. Ну-ну.
    А про путевки.... Далеко не все имели к ним доступ. А сейчас до СВО только и разговоров было, кто в какой загранице и морях бывал в отпуске. А тогда Сочи пределом мечтаний был. Человек побывавший в социалистической Европе был почти небожителем. Напомнить, что требовали, чтобы туда попасть?
    Смешно. Никогда люди в России не жили так хорошо, как сейчас. В среднем. Выпады есть сейчас, были и тогда. Например, лично я, не так уж и много имел от Советской власти. Я бы сказал пожестче. Мои дети в детстве жили лучше.