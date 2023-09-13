Ценность денег: Сравнение покупательной способности советского и современного российского рублей

Сегодня одной из волнующих россиян тем является снижение курса национальной валюты. Ведь данная тенденция напрямую влияет на рост уровня инфляции и, как результат, на повышение цен в магазинах. Мало кто сегодня не обратил внимание на то, что покупательная способность рубля довольно серьезно снизилась даже по сравнению с предыдущим годом.Впрочем, ЦБ РФ и правительство уже принимают меры по стабилизации курса национальной валюты. Поэтому, вероятно, уже в обозримом будущем падение рубля прекратится и уровень инфляции вернется в допустимый коридор.В то же время некоторые наши соотечественники вспоминают времена СССР, заявляя, что тогда на один рубль можно было купить больше, чем сейчас на 100. И сними трудно не согласиться.Автор канала «Правда Жизни» Сергей Шумаков провел интересное исследование, которое наглядно характеризует, насколько покупательная способность советского рубля в разные годы была выше, чем у современного российского.В частности, если сравнивать цены на товары, которые в СССР можно было купить за один рубль в 1980 году, с современными, то выходит, что один советский рубль обладал покупательной способностью 424 российских рублей по состоянию на август текущего года.Но и это еще не предел. Так, если сравнивать современный рубль по состоянию на август текущего года с советской денежной единицей 1975-го, то выходит, что тогда на 1 рубль можно было купить столько товаров, сколько сегодня на 566 рублей. В то же время в 1970 году данное соотношение составляло 1/612, а в 1961 году - 1/775.В свою очередь, автор исследования отмечает, что столь слабым современный рубль по сравнению с советским был не всегда. Например, в 1990 году покупательная способность советской валюты соответствовала таковой у 154 современных рублей.Справедливости ради, к вышеупомянутому исследованию стоит добавить данные о размере средних заработных плат в СССР и РФ. Например, в Советском Союзе данный показатель в Москве в 1980 году составлял 155 рублей. Следовательно, исходя из приведенной выше покупательной способности денег, средняя з/п в России сегодня должна равняться 65 720 рублей. Согласно официальным данным, средняя заработная плата в столице сегодня достигает 111 090 рублей, что значительно выше средней по стране в целом.