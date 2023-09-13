Захарова прокомментировала утверждения о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении

В ряде СМИ муссируется вброс из разряда очередной мифологии. Сложно понять, на чем он основан.
Так официальный представитель МИД России во время брифинга прокомментировала утверждения о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении.
Я могу квалифицировать это как вброс
- заявила дипломат.
Она отреагировала на заявление ряда представителей СМИ, что на армянской территории находится около трех тысяч «вагнеровцев», готовящих в Ереване при поддержке местных граждан свержение правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Есть фотографии? А может быть видео?
- потребовала Захарова хоть каких-то доказательств, на которых основаны фейковые утверждения.
Она заявила, что не понимает, почему названо именно трехтысячное «войско». Ведь с таким же успехом в нем могло быть на несколько порядков больше или меньше «участников». Она отметила, что не называются ни источники информации, ни хоть малейшее указание на местоположение «вагнеровцев».
Также Захарова дала интервью журналистам РИА Новости на полях Восточного экономического форума. В ходе беседы она заявила, что Россия никогда не была врагом Армении и никогда им не станет.
Не надо в России искать врага
- сказала представитель МИД РФ.
Ранее власти Армении предприняли ряд недружественных шагов в отношении к России, в связи с чем в наше министерство иностранных дел был вызван армянский посол Вагаршак Арутюнян. Речь идет о проведении Арменией совместных военных учений с США, участии жены армянского премьер-министра Анны Акопян в саммите супругов мировых лидеров, прошедшем в Киеве, а также о ратификации Ереваном Римского статута, согласно которому Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента России Владимира Путина.