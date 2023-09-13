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Захарова прокомментировала утверждения о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении

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Захарова прокомментировала утверждения о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении

В ряде СМИ муссируется вброс из разряда очередной мифологии. Сложно понять, на чем он основан.

Так официальный представитель МИД России во время брифинга прокомментировала утверждения о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении.

Я могу квалифицировать это как вброс

- заявила дипломат.

Она отреагировала на заявление ряда представителей СМИ, что на армянской территории находится около трех тысяч «вагнеровцев», готовящих в Ереване при поддержке местных граждан свержение правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Есть фотографии? А может быть видео?

- потребовала Захарова хоть каких-то доказательств, на которых основаны фейковые утверждения.

Она заявила, что не понимает, почему названо именно трехтысячное «войско». Ведь с таким же успехом в нем могло быть на несколько порядков больше или меньше «участников». Она отметила, что не называются ни источники информации, ни хоть малейшее указание на местоположение «вагнеровцев».

Также Захарова дала интервью журналистам РИА Новости на полях Восточного экономического форума. В ходе беседы она заявила, что Россия никогда не была врагом Армении и никогда им не станет.

Не надо в России искать врага

- сказала представитель МИД РФ.

Ранее власти Армении предприняли ряд недружественных шагов в отношении к России, в связи с чем в наше министерство иностранных дел был вызван армянский посол Вагаршак Арутюнян. Речь идет о проведении Арменией совместных военных учений с США, участии жены армянского премьер-министра Анны Акопян в саммите супругов мировых лидеров, прошедшем в Киеве, а также о ратификации Ереваном Римского статута, согласно которому Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента России Владимира Путина.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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18 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:08
    0
    на армянской территории находится около трех тысяч «вагнеровцев», готовящих в Ереване при поддержке местных граждан свержение правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном
    В обще Пашинян довольно популярный в Армении политик среди местных граждан.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:12
      +8
      Цитата: Trapp1st
      В обще Пашинян довольно популярный в Армении политик среди местных граждан.

      Это не говорит что его курс правильный для страны . Популярность Горбачева , Ельцина помните ? А потом оказалось что один предатель ,а второй алкаш ........
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:22
      -2
      Подтверждаю, при разговорах с армянской диаспорой живущей в России, почти все поддерживают Пашиняна, несмотря на поражение во 2-й карабахской войне, для меня это загадка.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:27
        -1
        Подтверждаю, при разговорах с армянской диаспорой живущей в России, почти все поддерживают Пашиняна, несмотря на поражение во 2-й карабахской войне, для меня это загадка.
        В этом году, в том числе, был на всем Кавказе и конечно картинка по ТВ РФ не отражает реальности, он методично работает над улучшением положения дел в Армении для армянского народа, на деле борется с коррупцией, тут нет загадки.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:44
          0
          Не знал, что агрессивная политика и провокации на границе (2-ю войну он спровоцировал) это для блага армянского народа, опять же расскажите за счет чего он экономику поднимает ? Типичный популист, западник. Армяне еще долго икать будут после его правления. По поводу борьбы с коррупцией сильно рассмешили, это не совместимые понятия, попробуйте занять там любую госслужбу, потом обсудим как вы это сделали.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 12:55
            0
            Я почем купил, потом и продаю. Что бы в сломанный телефон не играть, съездите, посмотрите глазками, поговорите с людьми...
        2. APASUS
          APASUS Сегодня, 13:08
          +1
          Цитата: Trapp1st
          он методично работает над улучшением положения дел в Армении для армянского народа,

          Сколько Ельцинский Козырев сделал уступок Европе и США в целом ,это как то отразилось на состоянии русского народа ( да не только русского ) ДА,стало только хуже !
          А борьба с коррупцией ,это как в Грузии .Все полицейские участки из стекла ,а внутри один клан просто заменил другой ?
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 13:12
            0
            А борьба с коррупцией ,это как в Грузии .Все полицейские участки из стекла ,а внутри один клан просто заменил другой ?
            Может и заменил, не суть, Вы пробовали с ними договориться?)) Рекомендую laughing
            1. APASUS
              APASUS Сегодня, 13:38
              0
              Цитата: Trapp1st
              Может и заменил, не суть, Вы пробовали с ними договориться?)) Рекомендую

              С кем договорится с Пашиняном ? Так он всем показал кто виновен ,это русские обдирали весь армянский нород долгие века.
              Песенка как по учебнику ,Украина шла по нему тоже
        3. bayard
          bayard Сегодня, 13:11
          0
          Цитата: Trapp1st
          он методично работает над улучшением положения дел в Армении для армянского народа, на деле борется с коррупцией, тут нет загадки.

          Тогда готовьтесь к войне . Спасать вас уже никто не станет . За короткое время у власти он спровоцировал несколько пограничных конфликтов , войну , все проиграл , поссорился с партнёрами по ОДКБ ... и теперь хочет в НАТО . Смотрите на Украину , знакомьтесь со своим будущим . Только у вас всё будет быстрей и ещё кровавей .
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 13:20
            0
            Тогда готовьтесь к войне . Спасать вас уже никто не станет
            Так война в разгаре и конца края ей не видно, и кому мы нужны, нас спасать??? И причем здесь Пашинян?)
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:54
        0
        Подтверждаю, при разговорах с армянской диаспорой живущей в России, почти все поддерживают Пашиняна,
        ..ну дыке на родине надо поддерживать а не в российских мегаполисах...чё ...карабах пашинян прпукал...потому что все армяне в российских мегаполисах
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  4. бухач
    бухач Сегодня, 12:13
    +1
    что Россия никогда не была врагом Армении и никогда им не станет.
    Спорное утверждение,когда тебя хочет сделать врагом противоположная сторона вы бессильны что-либо ей противопоставить кроме бесполезного и,прямо скажем,жалкого взывания к здравому смыслу,так что не надо,Маша,ля-ля,будет у армян установка на злобную Россию-будем врагами,ничего не попишешь.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 12:16
      +3
      армян в РФ больше чем в Армении. Можно несколько армий создать. и вперед. Ереван ждет своих беглых сыновей = так любящих свою малую родину и ВЕЛИКУЮ РОССИЮ.
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  8. guest
    guest Сегодня, 12:23
    0
    В ряде СМИ муссируется вброс из разряда очередной мифологии. Сложно понять, на чем он основан.

    Неужто на моём коменте в одной из статей здесь? laughing lol
  9. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 12:29
    -1
    Есть фотографии? А может быть видео?

    - потребовала Захарова хоть каких-то доказательств, на которых основаны фейковые утверждения.

    У меня нет фотографий, видео или аудиозаписей, но имеется факт: почему-то участие "музыкантов" в СВО не отражается в военном билете (ибо нет нормативно-правовой базы и, соответственно, ветеранские удостоверения подвисли), почему-то даже ускоренным процессом не регистрируются браки в ЗАГСе (ибо нет командировочного и аналогов).
    Это очень некрасиво - из рубрики "мы вас туда не посылали". Наплюем и пойдём "денацифицировать" через Минку. Но это очень некрасиво!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:57
      +2
      почему-то участие "музыкантов" в СВО не отражается в военном билете
      ...потому что это Частная Военная Компания...примерно как если ты за пузырь соседу картоху копаешь то в рабочий стаж это априори не входит
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  15. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:58
    0
    Цитата: begemot20091
    армян в РФ больше чем в Армении. Можно несколько армий создать. и вперед. Ереван ждет своих беглых сыновей = так любящих свою малую родину и ВЕЛИКУЮ РОССИЮ.


    Правильно!
    Но нужно смотреть "ширше"!
    Азербайджанцев в России не меньше чем Армян, и таджиков и узбеков, киргизов тоже немало.
    Плохо они любят свою Родину, тоскливо и неуютно им в России.
    Многие даже не пытаются учить русский язык, с тоски и горя по Родине, они убивают, насилуют и засыпают наркотой наши города.

    А власть манкуртов, за все это будет платить им пенсии из бюджета РФ, доет им бесплатное медобслуживание, работу (отнимая её у коренных жителей России), бронь от СВО.

    Но не уходит тоска и печаль, и продолжают они лютовать, насилуя и убивая даже старух (как Сергиевом Посаде).

    Что же делает власть?
    Правильно!
    Завозит их ещё больше, пытаясь вытянуть Россию из демографического ада.

    Бедные, бедные чиновники!
    Никак не могут понять, что с приходом орд мигрантов в Россию, население начало сокращаться ещё быстрее!

    Когда у твоего ребёнка, в классе из 30 учеников, 26 - плохо или почти не говорящие на русском дети мигрантов, никакие маткапиталы не заставят завести второго ребёнка.
    А когда помыкавшись в поисках работы, ты в 15 раз получаешь ответ, (с глазу на глаз) от кадровика, что мигант обойдётся им в два- три раза дешевле, начинаешь подумывать о переезде, причём не в Армению или Таджикистан.

    P.S. когда в Путилково, два армянина (не граждане РФ) зарезали вернувшегося из Сирии, Вагнеровца (заступился за девушку), всем музыкантам стало кристально ясно, если начнётся второй геноцид армян- защищать их никто не поедет.
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