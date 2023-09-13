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МИД РФ: Информация о возможном включении Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией

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МИД РФ: Информация о возможном включении Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники опубликовало информацию о якобы готовящемся обмене Алексея Навального (включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) в рамках обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами.


В российском МИД опровергли распространенную американским изданием информацию. В частности, эту тему затронула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга Восточного экономического форума. По словам российского дипломата, это нельзя назвать ничем иным, как спекуляцией, так как подобные вопросы не обсуждаются через американские газеты.

Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального

- заявила Захарова.

Напомним, что Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года в Москве по прибытии из Германии, где он проходил лечение. 4 августа 2023 года Навальный был приговорен Московским городским судом к 19 годам лишения свободы по статьям, касающимся экстремистской деятельности. На Западе же считают Навального политическим диссидентом.

В ранее опубликованной статье The Wall Street Journal указывалось, что якобы кроме Навального обменять могут также журналиста этого издания Эвана Гершковича и бывшего американского морпеха Пола Уилана.
Использованы фотографии:
Википедия/Никита Баталов
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13 комментариев
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  1. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 12:22
    +1
    Да кому он нужен этот Лешик ..Слили его запад ,а ходели в презики ,ну ну
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:43
      -1
      Я бы его янки отдал даром,но с условием чтобы вывозили его сделав нам официальный запрос из Крыма!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:24
    -1
    Правильного новичка в трусы насыпать, пущай едет.......
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:24
    -1
    Почему бы лёшу не отдать за кого нибудь стоящего - он уже приговоры от суда получил,а Гершкович может быть пойдёт на обмен только после приговора суда.
    1. g1v2
      g1v2 Сегодня, 13:17
      0
      Потому что Навальным им нужен не из гуманизма, а для того чтобы создать вокруг него структуру . Для новой РОА нужен Власов, который бвл бы узнаваем как минимум всеми предателями. Потом они создадут какое-нибудь правительство в изгнании и тд. В общем потом придется серьезно постараться, чтобы такую структуру уничтожить. И терять людей в борьбе с ней.
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:33
    -4
    А можно Насрального и Медведчука сдать на тот свет в обмен на Пригожина и Уткина?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    0
    Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального
    Но для чего-то это делается. В американских СМИ частенько информация появляется не просто так, а по "просьбе" спецслужб. С другой стороны почему бы не обменять этот потерявший актуальность материал (Навального) на пару-тройку российских граждан находящихся в тюрьмах Сша?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:43
    0
    Понятно, что оно там никому не нужно, НО, принцып, своих не бросаем, тем более, когда это, фактически, им ничего не стоит... могут поиграться и в эти игры.
    Всё кто в теме, это понимают, знают... игра на публику, сляпают "сенсацию" и закинут в медио пространство. Пипл схавает... и не такое скармливали, не раз.
  7. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 12:47
    0
    Ну ведь несложно всё , дайте ему лет 20 и все успокоятся . Посадите чубайсов-пугалкиноурганто-собчаков вместе с екатскими губерами (всеми) и , да , костю ёпрста и его шоблу - и будет всем успокоение .
  8. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 12:52
    0
    Нельзя его отдавать no , поставят его во главе какого -нибудь "Комитета освобождения народов России" - потом головняк будет... no
    1. Комментарий был удален.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:52
    0
    Пусть он гниёт и дальше на зоне, желательно в Чёрном дельфине.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:57
    0
    Я бы легко обменял офицера спецслужб Германии Лешу на Ассанжа .Хоть доброе дело сделал бы
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:04
    +1
    А причем здесь полит-заключенные? Есть граждане США, есть РФ....Есть наши политзаключённые, есть их политзаключенные.....Ассанж, к примеру. и пара еще. На них можно.
  12. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:23
    +2
    Ну а сам он хочет?
    Хоть минусуйте но смотреть обьективно ведь нада он мог остаться в Германий когда ему все говорили не лети посадят,но нет полетел а мог жить припиваючи кушая баварские сосиски и получить политическое убежище.Хотя я не согласен с его позиций но человек воли и принципов.