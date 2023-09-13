МИД РФ: Информация о возможном включении Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией

Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники опубликовало информацию о якобы готовящемся обмене Алексея Навального (включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) в рамках обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами.В российском МИД опровергли распространенную американским изданием информацию. В частности, эту тему затронула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга Восточного экономического форума. По словам российского дипломата, это нельзя назвать ничем иным, как спекуляцией, так как подобные вопросы не обсуждаются через американские газеты.- заявила Захарова.Напомним, что Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года в Москве по прибытии из Германии, где он проходил лечение. 4 августа 2023 года Навальный был приговорен Московским городским судом к 19 годам лишения свободы по статьям, касающимся экстремистской деятельности. На Западе же считают Навального политическим диссидентом.В ранее опубликованной статье The Wall Street Journal указывалось, что якобы кроме Навального обменять могут также журналиста этого издания Эвана Гершковича и бывшего американского морпеха Пола Уилана.