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Командующий Воздушными силами ВСУ: Ракетный удар по Крыму наносился британскими ракетами с помощью авиации

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Командующий Воздушными силами ВСУ: Ракетный удар по Крыму наносился британскими ракетами с помощью авиации

Командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук косвенно подтвердил, что ракетный удар по Крыму наносился при помощи поставленных Западом ракет Storm Shadow с использованием авиации.


В обычной для представителей киевского режима шутовской манере Олещук написал в Telegram, что Крым "штормит", а также поблагодарил летный состав остатков ВВС Украины и пообещал России некоторое "продолжение".

Украинские источники также сообщают, что для нанесения удара по Севастополю также впервые были применены управляемые ракеты земля-земля, которые запускали с британских M270 MLRS. Удар был комбинированным и координировался британской спецслужбой МI-6.

Минувшей ночью боевики киевского режима нанесли массированный удар крылатыми ракетами по расположенному в Севастополе судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе. Из выпущенных противником десяти крылатых ракет семь были сбиты в воздухе средствами ПВО, однако оставшиеся три нанесли повреждения двум кораблям, находившимся на ремонте.

Кроме того, противником была совершена попытка атаки отряда кораблей Черноморского флота при помощи трех безэкипажных катеров. Все украинские морские дроны были уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что применение западных ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание в вооруженный конфликт Великобритании и США. Только Британия и США уже как бы и не пытаются скрывать, что они давно и активно участвуют в конфликте против России.
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111 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:25
    +12

    Заявление от 20 июня 2023 года
    ну что ждем ответа и не только !
    РФ британию утопит ???????
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:33
      +11
      Он же сказал "повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины". Будут кошмарить очередные бункеры с натовцами как положено.
      Мне другое, неприятно. Прилетело 10 крылатых ракет, сбили вроде как 7 и это по Севастополю, военный объект на минуточку т.е со всем чем надо по части ПВО. А если крылатые ракеты полетят дальше, как сейчас летают их дроны?
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 13:08
        +18
        Что то мне подсказывает, что дальше сведенных бровей, грозного сопения и угроз, на которые все западники забили данным давно, результат будет откровенно ничтожный. Ведь не трогают тот же Кременчугский НПЗ, который армию укров горючим снабжает. Ворон, или по другому капиталист капиталисту глаз не выклюет.
        1. Olive1
          Olive1 Сегодня, 13:21
          +6
          Довольно жалкое зрелище. Они досопятся
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 14:01
            0
            конечно жалкое... вот только "досопятся" ли...
            Ну и что дальше?
            Опять "красные линии" рисовать будем?
            Неужели красные фломастеры закупили?
        2. Серж9901
          Серж9901 Сегодня, 13:59
          0
          Про нпз - в точку , плюсую многократно, И еще : не прикроем мы всю свою территорию , не при - кро - ем , слишком большая ( племяши оба в ПВО , подпол и кэп) . Надо оленей - в стойло , рубанок - на свалку и делом заняться товарищу , ну, или "мухожук" .
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 13:09
        +8
        Цитата: Копчёный
        решений

        Обязательно полетят, к гадалке не ходи.
        Всё потому что у них война, а значит всё позволено, а у нас СВО.
        Решить проблему можно только кардинально- уничтожением нацистско-бандеровского образования под названием- Украина.
        1. linux28
          linux28 Сегодня, 13:16
          +2
          Вы знаете, что с этого года первокурсникам читают предмет "Основы российской государственности"? Полистайте учебник. Там строятся предположения, как будет выглядеть делимитация/демаркация границы "с остатком Украины". Так что заканчивайте с мечтами про уничтожение.
      3. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 13:11
        +1
        бриты и американцы втягиваются войну ) вы забыли это упоминуть )
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:53
          0
          Цитата: opuonmed
          бриты и американцы втягиваются войну ) вы забыли это упоминуть )

          Это было отмечено?
          Удар был комбинированным и координировался британской спецслужбой МI-6.

          Только стоит добавить: "ни один сотрудник MI-6 не пострадал."
      4. alystan
        alystan Сегодня, 13:37
        +1
        Он же сказал "повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины". Будут кошмарить очередные бункеры с натовцами как положено.

        Боюсь, что придется долго ждать всего заявленного.
        Как выразился генерал Пуликовский (привожу по памяти) - "Половинчатых решений не должно быть! Врага надо знать в лицо, его надо уничтожить, соглашаться на переговоры с ними нельзя! Все позже сработает против нас!"
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:33
      +13
      А Лампас не хочет показать нам ответный удар по английским военным объектам российскими ракетами с помощью стратегической авиации???
      Как же стыдно за этих горе-правителей...
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 12:42
        +4
        В очередной раз "грозно" заявят
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 12:45
        -10
        Цитата: Михаил-Иванов
        А Лампас не хочет показать нам ответный удар по английским военным объектам российскими ракетами с помощью стратегической авиации???
        Как же стыдно за этих горе-правителей...

        Иванов кто ты такой? Цепсошники или провокатор разжигающий ядерную войну?
        Да и Ломпас - это кто, озвучь фамилию не кричи из кустов.
      3. гильза
        гильза Сегодня, 12:52
        -1
        Хороший вариант. Мы будем точно знать хотя бы псевдоним человека,по чьему желанию началась глобальная ядерная война: " Михаил-Иванов"
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:36
      +30
      Глупо ждать удара по Британии, ну да поставляют ракеты, ну да поставляют разведданные, и что ? Если КНДР или Иран нам поставляют что-то никто же не наносит по ним удар. Запрет со стороны ООН на поставки оружия и вмешательство в военный конфликт начинают действовать только в случае объявления сторонами войны, тогда и цели по участникам будут считаться законными, а пока только сотрясание воздуха. Реальным в отместку вижу удары по базам Германии и Британии в той же Африке силами повстанцев российским вооружением, пока только так можем ответить.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:40
        0
        Повстанцев нужно долго растить и поддерживать, это программы на годы и работает это в нормальной стране со своими интересами, если в ней система устроена так, что не важно какая говорящая голова находится в главном кресле страны. Программы долгосрочные, работают вне зависимости. У нас же новый "царь" в кресло сел и пошло поехало на свой лад менять.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:41
          +4
          Подождите, а как же ЧВК, приглашаются законными правительствами и вперед.
          1. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 12:45
            +2
            ЧВК это поддержка штанов для некой группы власти, а повстанцы с идеями и свой борьбой долгой как самоподдерживающийся организм, несколько иное.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:41
      +2
      К сожалению ничего не будет в ответ ч нашей стороны в отношении к той же нАгликосии!"Кремлепартнеры "неприкосаемы!
    5. barclay
      barclay Сегодня, 12:53
      +3
      Очередное грозное балабольство наших военных начальников обусловлено тем, что мы не можем развязать мировую войну из нашей СВО. Ибо всем понятно где находятся эти пресловутые центры принятия решений.
  2. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 12:26
    +13
    ну у нас ведь резиновые красные линии((( так что утрёмся опять
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:33
      +4
      Почему?Полетят Х-59МК2 и Х-50 по Одессе.Зеркальный ответ.Правда у них там и кораблей нет. whatИли эконом вариант с применением усовершенствованного УМПК ФАБ-1500 по Одессе.Точность авиабомб ФАБ-1500 М54 с УМПК заявлена на уровне 5 метров. Зона поражения превышает 2 квадратных километра, с диаметром воронки от взрыва в 15 метров.И Великобритании тоже следует ответить зеркально.Интересно Аргентину заинтересуют ПКР Х-35УЭ или Х-59МК2?
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 12:50
        +6
        Парадный, он и есть парадный. Один поток слов сменяется очередным потоком, а вот когда до прямого ответа этот поток словоблудия дойдет, пока не просматривается.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:16
        +3
        экий Вы любитель тех. наименований-почти в каждом комменте.. вопрос то не в том, есть ли у нас чему лететь? а в том когда, куда и с каким результатом?
  3. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 12:26
    +19
    Предлагаю испытать "Кинжал" в каком-нибудь Скапа Флоу.

    Предварительно "Кинжал" сдать в аренду героическим повстанцам, борющимися с британскими империалистами.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:36
      +3
      Я полагаю, что запуск был осуществлен с территории Западной Украины и,скорее всего, самолеты вылетели с территории Румынии или Польши. И, как вариант, это были не МИГи, а Ф-16...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:49
        -2
        Таа это же хлам амерзский... belay yes Хотя это только в умах турбопатриотов...Ну,да ладно..Ведь по Конашенкову мы там все ВВС вынесли?Как то не клеится am
        1. NotPetya
          NotPetya Сегодня, 13:20
          +5
          Цитата: dmi.pris1
          Ведь по Конашенкову мы там все ВВС вынесли?


          По Конашенкову, мы уничтожили 54 Су-24М/МР из 23 возможных и 176 (прописью - сто семьдесят шесть) Су-25 из 33 возможных.
          т.е., все уничтожены выходит и очень давно.
          Кстати по остальным самолетам - тоже все уничтожены, но Су-27 только по одному разу, а МИГ-29 - по 2 раза.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 12:53
        +4
        скорее всего, самолеты вылетели с территории Румынии или Польши

        Ну это как раз легко может подтвердить или же опровергнуть МО РФ, десять ракет это как минимум 4 бомбера и их не могли не засечь наши ПВО откуда они пришли.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:26
    +11
    Ну так и снесите половину львова, раз куев нельзя.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:37
      +6
      Почему только половину??? Я стакой постановкой вопроса не согласен!
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:13
      +2
      Цитата: Uprun
      Ну так и снесите половину львова, раз куев нельзя.

      Давно об этом говорю-пусть полякам достанутся развалины. Нам Галичина не нужна, от неё только проблемы.
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:52
      +1
      Цитата: Uprun
      Ну так и снесите половину львова, раз куев нельзя.

      Вспомнился советский анекдот. Колхоз. Тракторист утопил трактор, идёт собрание - решают как наказать. Берёт слово кузнец: "А давайте я его ударю?!" Председатель: "Нельзя, ты же его убьёшь, а тракторист у нас один". Кузнец: " Тогда давайте я плотника ударю их же, у нас, двое!"
      Удары пора наносить по офису президента кокаинии, МО, МВД, СБУ, Верховной Раде и т.д. По нацистским персоналиям во власти, чтобы они не чувствовали себя неприкосновенными, причём где бы ни были.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +3
    Есть только один ответ,в море находится 17 кораблей ЧФ из них три имеющих по 8 калибров на борту,надо разрядить их по Украине.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:36
      +6
      А цели "хорошие" есть? Или вы считаете у нас ракеты делают по хрущевски как сосиски.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:58
      +2
      по 8 калибров на борту,надо разрядить их по Украине.

      А как скоро эти корабли смогут пополнить б/к ? Может кое кто только этого и ждёт когда корабли отстрелявшись пойдут на пополнение б/к.
  6. bbss
    bbss Сегодня, 12:27
    -1
    Пора проверить на гибкость их красные линии. Пару верфей на Клайде.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:28
    +6
    Да, слова Шойгу с очередной красной линией сейчас многие вспоминают. Ну и вспоминают так же, что регулярные удары по новым территориям РФ не являются какой то особой причиной.
    Если быть точным он сказал 20.06.2023:
    «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», - подчеркнул Сергей Шойгу.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:41
      +6
      ключевая фраза на территории украины, по ней и так каждую ночь прилетает
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:49
        +1
        Я в курсе, заявление его ни о чём, сразу и явно понятное.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:19
          +2
          Каждую ночь прилетает?Хорошо.Тогда ПОЧЕМУ после еженощных ударов они продолжают бить по ЧФ и не только?Это вопрос не к Вам,а тем,от кого зависит качество тех ударов
  8. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:28
    +7
    Вот не понимаю, неужели за время СВО так и не смогли уничтожить авиацию всук и места откуда она взлетает? Военная авиация это не дрон который можно запустить с коленки. Что мешает создать группировку спутников которые будут мониторить территорию украины в реальном времени?
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 12:37
      +4
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Вот не понимаю, неужели за время СВО так и не смогли уничтожить авиацию всук и места откуда она взлетает? Военная авиация это не дрон который можно запустить с коленки. Что мешает создать группировку спутников которые будут мониторить территорию украины в реальном времени?

      Так хенерал Конашенков в первые месяцы СВО "уничтожил" всю авиацию и всё ПВО ВСУ.
      Так что они не могут стрелять....
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:38
      +2
      Что мешает создать группировку спутников которые будут мониторить территорию украины в реальном времени?

      Время и деньги. Изготовление одного спутника это больше года т.к. штучное производство.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 12:51
        +2
        Цитата: АндрейKam_Z
        Изготовление одного спутника это больше года

        Уже полтора прошло.
        1. al3x
          al3x Сегодня, 12:59
          +3
          Цитата: Stas157
          Уже полтора прошло

          Полтора и построили lol
        2. linux28
          linux28 Сегодня, 13:04
          0
          И все эти полтора года мы, кстати, без приличных хотя бы относительно своих микросхем для космоса. Потому что свои они были очень относительно.
        3. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 13:06
          +1
          Цитата: АндрейKam_Z
          Изготовление одного спутника это больше года
          Уже полтора прошло.

          Запуск одного спутника ни чего не даст надо запускать группировку чтобы они как можно чаще "висели" над территорией Украины. Соответственно время и деньги на несколько спутников , ракета носитель это очень долгая песня. Работы похоже идут, месяц назад вроде был военный запуск. Пока обходимся услугами КНР.
          Спутник, спутнику рознь. Если делать КУБОСАТ, то хватит и недели.

          А что даст ваш КУБОСАТ?
      2. Traktoris
        Traktoris Сегодня, 12:51
        +1
        Спутник, спутнику рознь. Если делать КУБОСАТ, то хватит и недели.
        1. linux28
          linux28 Сегодня, 13:05
          +2
          Недели не хватит. Ну и его еще и запустить надо. И не факт, что в эту коробку от обуви влезет все, что нужно.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:42
      +2
      вот так взять и создать?))))), на это надо десятилетия
    4. kpd
      kpd Сегодня, 12:50
      +3
      Мешает исключительно физика - чтобы постоянно мониторить всю территорию Украины понадобится вывести на низкую орбиту несколько сотен спутников.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 13:10
        0
        Мешает исключительно физика - чтобы постоянно мониторить всю территорию Украины понадобится вывести на низкую орбиту несколько сотен спутников.

        Вы немного ошиблись, для более-менее постоянного мониторинга порядка десяти, для непрерывного несколько десятков.
        Но соглашусь все равно очень много.
    5. Stalingrad2010
      Stalingrad2010 Сегодня, 13:33
      0
      Авиацию амеры по всему миру скупают для бандеровцев. Вся африка, восточная Европа, Греция, Кипр, даже с два десятка вертолётов которые мы построили для Афганистана, всё это сейчас против нас. Лично я вижу следующую картину: - Румынские польские, словацкие аэродромы используются для базирования этой авиации. Для нанесения ударов они краткосрочно перебазируются на украинские, пока мы не успели среагировать. В этом случае уничтожение авиации противника возможно только у линии фронта. ПВО противника не даëт нам пресекать полëты вражеской авиации в глубоком тылу врага. Допускаю, что крылатые ракеты также навешиваются на аэродромах этих стран.
  9. ALARI
    ALARI Сегодня, 12:30
    +5
    А что скажет наш Верховный Главнокомандующий? Он хоть знает?
    1. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 12:42
      +3
      Не командующий ничего не скажет, ему некогда, да и чего вы в самом деле, он самоустранился.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:03
        +4
        Цитата: Кетцалькоатль
        Не командующий

        Вот именно, некомандующий. Уже давно помалкивает, кстати, касательно дальнейшего развития ситуации и к чему вся эта заворуха приведет.
  10. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:30
    +11
    "Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что применение западных ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание в вооруженный конфликт Великобритании и США".
    Наконец Шойгу проявит себя как настоящий военноначальник!
    Запад в лице MI6, дает ему отличный шанс, подтвердить свои громкие слова делом!

    Надеемся, что увидим, как покажет себя в военном деле, искусный резчик по дереву, маститый писатель, а по совместительству и мегастратег.

    Жаль, что Шойгу, не сказал эти громкие слова, когда западное оружие, убивало мирных жителей Новороссии.
    Наверное там живут , по мнению кремлинов-сурковцев, какие-то неправильные русские люди.

    P.S. коллеги из спецслужб, подсказывают, что пора бы Шойгу задействовать наших агентов в Англии, чтобы кошмарить её изнутри!
    Сын Пескова, Петр Авен, Фридман, и дурнашлюх Брилев являясь гражданами этой страны, могут легко, нанюхавшись кокса, атаковать парламент или обрыгать подворотни Ист-Энда на худой конец.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:19
      +1
      Круто! Поддерживаю и одобряю........laughing good
  11. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 12:32
    -4
    Это и не удивительно... Россию пытаются призвать к переговорам !
    Ну ну, наши условия всем известны .
    Как будет не знаю ,но это война нервов и у России они крепче .
    1. cmax
      cmax Сегодня, 12:45
      -2
      Цитата: chemberlen
      Это и не удивительно... Россию пытаются призвать к переговорам !
      Ну ну, наши условия всем известны .
      Как будет не знаю ,но это война нервов и у России они крепче .

      Да, осталось только наказать в фуражку, а так да нервы у нас крепкие. Крепче только коньяк
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:34
    +2
    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что применение западных ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание в вооруженный конфликт Великобритании и США.
    проснулся родненький?!!!
    а убийство русских из американского или английского оружия не втягивание, а наведение ракет и беспилотников с помощью американской орбитальной группировки не втягивание, а ....?!!!!!
    уж лучше молчите, а то как брякнете что-то так и не знаешь, что думать
  13. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 12:40
    +1
    Пока оленеводы командуют войсками!? Многое может произойти!
  14. жарофф
    жарофф Сегодня, 12:41
    +7
    Какие боевики? Надо называть вещи своими именами: ВСУ или украинская армия
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 12:53
      -1
      Лучше гоблинами их называть. Они нас орками называют никого не стесняясь.
    2. Stalingrad2010
      Stalingrad2010 Сегодня, 13:39
      0
      Бандеровцы. Ну или бандеровская армия.
  15. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 12:44
    -6
    Опять ПВО спало? На сегодня я знаю что защитники ПВО скажут низко летящую цель трудно засечь, особенно дроны. Я как эту ситуацию вижу, если хорошенько конструкторов пнуть, и напомнить им что такое устройство как эхолот было придумано в 1940 году. У них появятся новые совершенно идеи. А пока можно устанавливать посты на подлетах той или иной точке. ЗРК типа Тунгуска вполне справятся с такой задачей. Время если посты будут существовать у зенитчиков тоже будет достаточно.
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 12:56
      +1
      Проблема всех комплексов российского ПВО, кроме С350 - канальность. 7 из 10 это еще раз предельно ясно показало. Стрелять очередями как из Пэтриотов не получится.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:16
      0
      100% результативного ПВО не было, нет и не будет никогда.
      Так же как и единственный 100% вариант борьбы с вражескими самолётами - это свои танки на аэродромах противника.

      А в данном конкретном случае ПВО отработало. Но да, сбило не всё.
      Если сбили 7 из 10 ракет - это 70% прикрытие. Кстати, вполне себе неплохой результат.
      Понятно, что хотелось бы 100% прикрытия, но это малореально. Вы на карту РФ посмотрите и прикиньте сколько надо ПВО, чтобы ВСЁ прикрыть. Тут вся страна должна только ПВО и строить. :)
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: Denis812
        Если сбили 7 из 10 ракет - это 70% прикрытие. Кстати, вполне себе неплохой результат.

        Это хреновый результат, учитывая что эти ракеты совсем не выдающиеся по ттх. И ничего сложного в их перехвате нет и единственная причина пропуска тут будет - перегрузка. Которая решается либо комплексами с ракетами с АГСН, либо увеличением количества комлексов ПВО. 10 ракет это не такое уж и большое количество.
  16. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 12:45
    -3
    Отвечать надо, а не заявлять гражданин шойгу
  17. avia12005
    avia12005 Сегодня, 12:46
    0
    Ну и дальше что? А ничего. Список красных линий, озабоченностей и возмущений может пополняться бесконечно.
  18. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 12:48
    +2
    Помнится мне "минусили" за версию, что самолеты и "воздух-земля" по Крыму и флоту - это единственный вариант у Зеленского, получить восторг от Запада. Предлагал еще провести географическую оценку использования фалконов с точки зрения из ТТХ и аэродромов НАТО. Да и без этой оценки - очевидно: на северо-западе Черного моря с появлением фалконов будет еще жарче. Не для сухопутной части фалконы нужны, там наших Буки и проч ЗРК, условно каждый взвод прикрывают. А вот Крым и флот в условиях отвлечения сил на ерунду типа катеров и мелких БПЛА - становятся привлекательной мишенью для врага. Фалконы - это не для войны, это чуть ли единственный политико-экономический инструмент Зеленского для продолжения войны. А сейчас - рекогносцировка с использованием последних Сушек..
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:50
    -2
    Мы можем, должны в
    уничтожить ЦПР нацистской Украины: даже, если применим при этом ТЯО не одна кошка в НАТО не посмеет вступиться.
    1. linux28
      linux28 Сегодня, 13:10
      -1
      ЯО не единственное ОМП. И, применив его, мы автоматически разрешим противнику тоже применять ОМП. Уже не попенять будет и не воззвать ко всем людям доброй воли.

      Фосген, например, в мире в промышленных объемах производится в мирных целях. Но это вполне настоящий фосген, как ОВ можно использовать. Полетят дроны с баллонами. Или агентура разбросает в городах-миллионниках. Как раз и похолодает скоро, для применения фосгена самое то. Надо оно вам?
    2. Stalingrad2010
      Stalingrad2010 Сегодня, 13:49
      -1
      Ну супротив Сармата, Авангарда, Буревестника кто полезет? Там дураков нет. Это у нас с одной проблемой справились, а со второй пока не очень, раз допустили затяжную войну, не уничтожив в начале СВО военную и политическую верхушку Украины и не дезорганизовав её армию. По-этому Армия воюет как ей разрешают.
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:51
    +1
    Сильно врядли. Разве что с использованием - это 1 ракета из 10 могла быть с самолета, а скорей всего - авиацию использовали так - Байрактар летал у Одессы в виде ретранслятора для морских беспилотников
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:08
      0
      Зачем, там хавка давно отирался, с августа месяца - расписание изучал и прочее
  21. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:54
    0
    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что применение западных ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание в вооруженный конфликт Великобритании и США.
    recourse С начало слово "печали и добра", но потом то дело! А то "ливерной колбасой" за счастье покажется. request
  22. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 12:57
    +1
    Они прямо выпрашивают применения по ним ТЯО. Полное ощущение, что хотят Россию спровоцировать на что-то в таком духе.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 13:03
      +1
      Не смешно.Вы и впрямь думаете что это возможно при нынешних сиделтцах в кремле?На западе это уже давно поняли
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 13:34
        0
        Тем не менее, это как раз те "сидельцы в Кремле" начали СВО. Была бы кишка тонка, то не начинали бы. Я уверен, что если бы были возможности соразмерно ответить, то ответили бы. Видимо пока что то мешает. Возможно не готовность наших РВСН. А если бы на западе, как Вы утверждаете, давно поняли бы что у наших кишка тонка на что-нибудь серьезное, то в что им мешало бы ЯО применить? Мы же, типа, всё равно проглотим.
    2. linux28
      linux28 Сегодня, 13:11
      +2
      Они хотят, чтобы тут задницы подгорели у народа. И у них выходит.
    3. Stalingrad2010
      Stalingrad2010 Сегодня, 13:52
      +1
      Так мы всё равно к этому придём. Или дождёмся когда его бандеровцам доставят если уже не поставили?
  23. spirit
    spirit Сегодня, 12:59
    +3
    Это удар не просто оплеуха, он подтолкнет к передаче США ATACMS.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: spirit
      Это удар не просто оплеуха, он подтолкнет к передаче США ATACMS.

      Этими по ходу и вдарили ..Это называется принуждение России к переговорам ,так как укронацики заканчиваются после "контрнаступа " ..Будем посмотреть !
      Нельзя России ,опять на "минские соглашения" подписаться ..Мочить нужно ,чтобы сам запросили переговоры на все согласные ..И без Зеленского !
  24. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:03
    +1
    Вот насчёт спецслужбы МИ-6. Может Лаврову вызвать посла Великобритании, Захарова в танце всё выскажет грозно послу, и потом вышлют из страны разбираться с МИ-6.
    В такой ситуации англичанам делать нечего в России. В Румынии нанести удар подобным оружием по ВВС Англии. soldier
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 13:53
      0
      Хочу добавить. Теперь когда Украина подтвердила полное участие Англии в войне Украины с Россией мы имеем полное право сбивать все разведывательные самолёты и БПЛА Англии и НАТО вокруг России и странах НАТО близких к театру военных действий. soldier
  25. СержиК
    СержиК Сегодня, 13:05
    +1
    Сколько же визгу всяких нытиков и опять одно и то же, от Путин устранился, то Шойгу не в теме, то это им не нра, то другое. Сначала все были вирусологами, теперь стали полководцами. И вот скулят и вот ноют. Да нет, не существует ни какой стопроцентной ПВО. Достали нытики.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:18
      +2
      Цитата: СержиК
      Сколько же визгу всяких нытиков и опять одно и то же, от Путин устранился, то Шойгу не в теме, то это им не нра, то другое. Сначала все были вирусологами, теперь стали полководцами. И вот скулят и вот ноют. Да нет, не существует ни какой стопроцентной ПВО. Достали нытики.

      Как же так?
      Я десяток лет, читаю на этом сайте "не нытиков, грозных урякалок"-шапкощакидателей, о том, как мощная в РФ многоуровневая, эшелонированная ПВО.
      Которая всю авиацию НАТО уничтожит разом, и все ракеты понимает.
      Но все не так.
      "Нытик" были правы, оказывается.
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 13:36
        0
        А что, война уже кончилась победой Украины?
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:24
      +1
      Жаль что только один плюс могу поставить
    3. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 13:36
      0
      Это всё потому, что каждый суслик в поле - агроном.
  26. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:06
    +3
    А наши ПВО не видят, что их самолёты поднялись в воздух, МиГ-31 из стратосферы приземлить их не может?
    Сдаётся мне, что нихрена мы не можем приземлить авиацию чубатых
    1. tank_killer156
      tank_killer156 Сегодня, 13:15
      0
      ВО ВО,наши РЛС просто обязаны их видеть а ПВО сбивать.
  27. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:11
    +1
    "Голуби мира " ждут наверное когда прибудут ф-16 и атакмс . Тогда вот точно победим с меньшими потерями? А ну да... ях ты ж.

    По хорошему сейчас в ответ надо сровнять с землёй какой-то шумерский порт. Просто чтоб был порт ...и нет порта. Не важно мирный он или не очень. С волками жить...
  28. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:12
    0
    Почему не ведётся круглосуточное наблюдение за аэродромами противника?
    Беспилотники то доказали свою эффективность, нужна беспилотный носитель Ланцетов и прочих Кларнетов в стратосфере, что бы долго наблюдать, а при необходимости активизировать беспилотные боеприпасы, желательно, что бы были и такие, которые могут с самолётом потягаться - что бы не сбили.
  29. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 13:13
    +1
    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что применение западных ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание в вооруженный конфликт Великобритании и США. Только Британия и США уже как бы и не пытаются скрывать, что они давно и активно участвуют в конфликте против России.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ну что опять утремся,выразим беспокойство и сожаления,ДА СКОЛЬКО МОЖНО,сколько еще должно погибнуть наших парней,может пора уже сделать вулканический кратер показной где то на месте Львова
  30. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:17
    +1
    Продолжаем рисовать красные линии кровавыми соплями.
    Р. S. Ура- патриоты, что возразите? Все идет по плану?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:24
      -2
      Иди уже сдавайся, не томи свою душу........................................
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 13:56
        0
        Ему если сдаваться то только нам ). Там понятно кто это
  31. Замкадыш
    Замкадыш Сегодня, 13:18
    0
    Есть вариант, но сложный. Сделать так, чтобы StormShadow с украинского самолета запущенный, полетел "немного" не туда. Например, по базе НАТО в Румынии. Или по аэродрому в Жешуве. Да мало ли прекрасных мест. А для начала заявить, "начинается поставка в войска модернизированной Краснухи (например, Желтухи или Золотухи), которая может сбивать ракеты с курса, но она еще слегка не доработана, и, куда они полетят дальше, хрен его знает, - они же ваши." Вот это будет ответ. За идею не благодарите. Лучшей благодарностью будут рожи этих генералов и политиков забугорных, когда это случится. Надо только задницы оторвать, да голову включить некоторым, ну и постараться, конечно.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: Замкадыш
      Есть вариант, но сложный. Сделать так, чтобы StormShadow с украинского самолета запущенный, полетел "немного" не туда. Например, по базе НАТО в Румынии. Или по аэродрому в Жешуве. Да мало ли прекрасных мест. А для начала заявить, "начинается поставка в войска модернизированной Краснухи (например, Желтухи или Золотухи), которая может сбивать ракеты с курса, но она еще слегка не доработана, и, куда они полетят дальше, хрен его знает, - они же ваши." Вот это будет ответ. За идею не благодарите. Лучшей благодарностью будут рожи этих генералов и политиков забугорных, когда это случится. Надо только задницы оторвать, да голову включить некоторым, ну и постараться, конечно.

      Ваши краснухи и золотухи только забивают канал радиосвязи в т.ч. с GPS, но у Штормов есть и инерциальная система, а так очень хитрая система "видеонаведения". Радар и камеры сканирует местность над коей пролетает и сличают ее с ранее загруженной картой местности. Ну и на терминальном участке перед атакой сличают цель с наблюдаемым об'ектом, ну а ежели цель не обнаружена, то ракета уходит в район самоуничтожения. Причем все автономно, без задействования каналов связи на кои в теории и действует красуха
  32. Olive1
    Olive1 Сегодня, 13:25
    +1
    Почитал комменты. Они довели до того, что патриоты их ненавидят больше оппозиционеров
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:58
      0
      Если минус "крымчанок дочерей офицера " то результаты удивят...сколько по факту гневных патриотов останется .
  33. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:25
    +1
    вроде полосы бомбили,какие то самолеты уичтожали,а ракеты все летят так и самолеты у них есть,что дальше?-(
  34. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 13:27
    +1
    Пво отработали как могли.а вот ведущие спецЫалисты мо опять будут что то блеять бесполезное.пока нет нормального ответа так и будет.
  35. Алексей Ламонов
    Алексей Ламонов Сегодня, 13:42
    +1
    Проворонили ребятки. Три штуки пришли. Повредили лодку подводную и ракетный катер. 24 человека пострадали два погибли.
  36. gentium1
    gentium1 Сегодня, 13:52
    0
    Как же ПВО прозевало украинскую авиацию в небе?
  37. Dave36
    Dave36 Сегодня, 13:53
    0
    Почему все уверены -что носитель Су24...а не ф16?