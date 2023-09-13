Командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук косвенно подтвердил, что ракетный удар по Крыму наносился при помощи поставленных Западом ракет Storm Shadow с использованием авиации.
В обычной для представителей киевского режима шутовской манере Олещук написал в Telegram, что Крым "штормит", а также поблагодарил летный состав остатков ВВС Украины и пообещал России некоторое "продолжение".
Украинские источники также сообщают, что для нанесения удара по Севастополю также впервые были применены управляемые ракеты земля-земля, которые запускали с британских M270 MLRS. Удар был комбинированным и координировался британской спецслужбой МI-6.
Минувшей ночью боевики киевского режима нанесли массированный удар крылатыми ракетами по расположенному в Севастополе судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе. Из выпущенных противником десяти крылатых ракет семь были сбиты в воздухе средствами ПВО, однако оставшиеся три нанесли повреждения двум кораблям, находившимся на ремонте.
Кроме того, противником была совершена попытка атаки отряда кораблей Черноморского флота при помощи трех безэкипажных катеров. Все украинские морские дроны были уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что применение западных ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание в вооруженный конфликт Великобритании и США. Только Британия и США уже как бы и не пытаются скрывать, что они давно и активно участвуют в конфликте против России.