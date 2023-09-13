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Администрация Эрдогана о продолжении переговоров с президентом РФ по зерновой сделке: тема стоит в повестке, но конкретных дат пока нет

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Администрация Эрдогана о продолжении переговоров с президентом РФ по зерновой сделке: тема стоит в повестке, но конкретных дат пока нет

Турецкая сторона намерена продолжить прилагать все возможные усилия по возобновлению зерновой сделки, из которой наша страна вышла в июле текущего года.


4 сентября в Сочи президенты России и Турции уже обсуждали тему возможности возобновления черноморской инициативы. При этом одним из главных препятствий для возвращения нашей страны в зерновую сделку по-прежнему является отсутствие каких-либо подвижек в плане условий, выполнение которых России гарантировали посредники в лице генсека ООН Антониу Гуттериша и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

В то же время, как пишет РИА Новости, в Анкаре заявляют, что продолжение переговоров Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки стоит на повестке, правда конкретной даты пока нет.

В канцелярии турецкого лидера даже не смогли ответить на вопрос, состоится ли вышеупомянутая беседа до проведения Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября.

К слову, о последней. Эрдоган в своем заявлении после саммита G20 сообщил, что попросит генсека ООН направить России предложение, в котором будут четко прописаны гарантии того, что «Россельхозбанк» подключат к SWIFT, а российские суда с сельхозпродукцией будут застрахованы.

Что характерно, письмо с аналогичными обещаниями, но без прописанных гарантий Антониу Гуттериш ранее направлял главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ заявил, что каких-либо подвижек по зерновой сделке пока нет, добавив, что она по-прежнему находится «на стопе».
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:57
    +1
    Султан,признай для начала официально Крым неотемлемой частью России,как и весь Донбасс,Херсонщину,Хврьковщину,Одесскую область как минимум!Тогда и можно будет подумать о разговоре на тему "зерновой сделки "на условиях России.
    1. Елис_С
      Елис_С Сегодня, 13:21
      0
      Султан,признай для начала официально Крым неотемлемой частью России,как и весь Донбасс,Херсонщину,Хврьковщину,Одесскую область как минимум!


      Пусть это все сначала укрохунта признает, а тогда все остальные "подпоют"....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:01
    0
    Эрдоган за 70 $ с тонны прибыли из воздуха готов землю рыть за украинские интересы.Посмотрим что получится у него.Украина страшно демпенгует судя по их ценам.Болгария уже прогнулась.Желающие могут посмотреть украинские цены на : Зерно Ру.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:20
      -1
      не Эрдоган, а люди с территории Катар, распоряжающимися средствами - готовыми и желающими оплатить деятельность товарища.
      Можно предположить, что граждане с большим чеком на территории РФ (Казань) - желают таким образом крутануть свои выведенные средства в Катар.
  3. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 13:06
    -2
    думаю, нагнут в очередной раз.....у кремлёвских старпёров,кончился тестостерон
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    +1
    Может нам надо с американским цинизмом действовать.Как они к нам ,так и мы к ним.Украина с начала нового сельскохозяйственного года экспортировала 5,39 млн тонн зернобовых и ,отсутствие " черноморской инициативы" большого влияния на сельскохозяйственный экспорт большой роли не играет.Занавес.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 13:50
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Может нам надо с американским цинизмом действовать

      Я тоже это давно предлагал ..Хватит уже России играть роль "доброй и щедрой души" ..Мало нас осталось и нашу щедрость и душевность воспринимают враги ,как слабость .. angry soldier
      Англосаксы ни чем не брезгуют, пора бы и нам их методами сработать ..Есть ведь рычаги давления
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    +1
    Она должна быть под столом в корзине, а на столе карта с черноморскими портами окраины.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    +2
    конкретной даты пока нет
    Так может пока конкретной даты встречи нет, то добить инфраструктуру украинских портов? Тогда и вопрос отпадет сам собою.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: rotmistr60
      конкретной даты пока нет
      Так может пока конкретной даты встречи нет, то добить инфраструктуру украинских портов? Тогда и вопрос отпадет сам собою.

      Полностью отрезать эту территорию от Черного моря ..!!!
      Не зря этот Эрдоган и К так вопят о зерновой сделки ,через порты Одессы ..
      Пусть ж\д отпраляют !!!!
      Не хотят падлы ,видать вывозят и ввозят (вооружение ) ..Слава Богу начали порты их мочить и то очень скромно ..
      Не будет выхода к Черному морю ,не будет украины этой чертовой ..
      Это однозначно !