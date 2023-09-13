Администрация Эрдогана о продолжении переговоров с президентом РФ по зерновой сделке: тема стоит в повестке, но конкретных дат пока нет

Турецкая сторона намерена продолжить прилагать все возможные усилия по возобновлению зерновой сделки, из которой наша страна вышла в июле текущего года.
4 сентября в Сочи президенты России и Турции уже обсуждали тему возможности возобновления черноморской инициативы. При этом одним из главных препятствий для возвращения нашей страны в зерновую сделку по-прежнему является отсутствие каких-либо подвижек в плане условий, выполнение которых России гарантировали посредники в лице генсека ООН Антониу Гуттериша и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
В то же время, как пишет РИА Новости, в Анкаре заявляют, что продолжение переговоров Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки стоит на повестке, правда конкретной даты пока нет.
В канцелярии турецкого лидера даже не смогли ответить на вопрос, состоится ли вышеупомянутая беседа до проведения Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября.
К слову, о последней. Эрдоган в своем заявлении после саммита G20 сообщил, что попросит генсека ООН направить России предложение, в котором будут четко прописаны гарантии того, что «Россельхозбанк» подключат к SWIFT, а российские суда с сельхозпродукцией будут застрахованы.
Что характерно, письмо с аналогичными обещаниями, но без прописанных гарантий Антониу Гуттериш ранее направлял главе МИД РФ Сергею Лаврову.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ заявил, что каких-либо подвижек по зерновой сделке пока нет, добавив, что она по-прежнему находится «на стопе».