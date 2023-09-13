Утром ВСУ обстреляли детский сад и дом престарелых в посёлке Уразово Белгородской области

Чем хуже идут дела у ВСУ на фронте, тем чаще и наглее киевский режим применяет методы террора, направленные против гражданских объектов и мирных населенных пунктов на территории России. Более всего страдают жители приграничных с Украиной регионов РФ, по территории которых украинские националисты наносят удары различными средствами поражения практически каждый день.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ обстреляли окраину поселка Уразово в Валуйском городском округе. По данным специальных служб, никто не пострадал. Глава региона пишет, что в данный момент закончен подворовый обход, в двух социальных объектах выбиты стекла.
На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба
— сообщил Гладков.
Некоторые подробности нового обстрела с территории Украины рассказал телеграм-канал Mash. Авторы канала сообщают, что сегодня в 9:30 по местному времени ВСУ ударили из РСЗО по детскому саду № 2 и дому престарелых в поселке Уразово. На момент обстрела в доме престарелых находились 44 пенсионера и примерно сорок сотрудников. В здании повреждены не только окна, но и металлические ворота.
По данным Mash, на момент прилета в детском садике, к счастью, никого не было, учреждение переведено на дистанционный режим работы. В самом здании повреждена крыша и выбиты стекла в нескольких окнах.
В предыдущий раз поселок Уразово попал под обстрел ВСУ 6 сентября. Тогда небольшие разрушения были зафиксированы в одном частном доме, пострадавших нет. Ранее, 2 сентября, в результате попадания украинского снаряда в жилой дом погиб житель поселка, еще двое получили ранения.
Судя по сводкам, которые регулярно публикует губернатор Белгородской области, приграничные населенные пункты Белгородчины подвергаются многочисленным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины ежедневно. Причем вчера, помимо всего прочего, в Волоконовском районе под обстрел из гранатомета попал хутор Старый, что говорит о нанесении ударов с достаточно близкого расстояния. Зафиксировано 20 гранатометных выстрелов, никто не пострадал.
Помимо этого, из минометов и гранатометов вчера были обстреляны села Сподарюшино и Дроновка в Грайворонском городском округе. В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. В этом же округе по хутору Марьино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов, по МАПП «Шебекино» – 7 гранатометных выстрелов. К счастью, во всех случаях никто не пострадал.
И вновь эти обстрелы показывают, что украинские националисты, в отличие от использования дальнобойной артиллерии и БПЛА, били по гражданским объектам практически прямой наводкой. Возможно даже, с территории самой Белгородской области.