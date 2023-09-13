Военное обозрение
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Утром ВСУ обстреляли детский сад и дом престарелых в посёлке Уразово Белгородской области

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Утром ВСУ обстреляли детский сад и дом престарелых в посёлке Уразово Белгородской области

Чем хуже идут дела у ВСУ на фронте, тем чаще и наглее киевский режим применяет методы террора, направленные против гражданских объектов и мирных населенных пунктов на территории России. Более всего страдают жители приграничных с Украиной регионов РФ, по территории которых украинские националисты наносят удары различными средствами поражения практически каждый день.


Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ обстреляли окраину поселка Уразово в Валуйском городском округе. По данным специальных служб, никто не пострадал. Глава региона пишет, что в данный момент закончен подворовый обход, в двух социальных объектах выбиты стекла.

На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба

— сообщил Гладков.

Некоторые подробности нового обстрела с территории Украины рассказал телеграм-канал Mash. Авторы канала сообщают, что сегодня в 9:30 по местному времени ВСУ ударили из РСЗО по детскому саду № 2 и дому престарелых в поселке Уразово. На момент обстрела в доме престарелых находились 44 пенсионера и примерно сорок сотрудников. В здании повреждены не только окна, но и металлические ворота.

По данным Mash, на момент прилета в детском садике, к счастью, никого не было, учреждение переведено на дистанционный режим работы. В самом здании повреждена крыша и выбиты стекла в нескольких окнах.

В предыдущий раз поселок Уразово попал под обстрел ВСУ 6 сентября. Тогда небольшие разрушения были зафиксированы в одном частном доме, пострадавших нет. Ранее, 2 сентября, в результате попадания украинского снаряда в жилой дом погиб житель поселка, еще двое получили ранения.

Судя по сводкам, которые регулярно публикует губернатор Белгородской области, приграничные населенные пункты Белгородчины подвергаются многочисленным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины ежедневно. Причем вчера, помимо всего прочего, в Волоконовском районе под обстрел из гранатомета попал хутор Старый, что говорит о нанесении ударов с достаточно близкого расстояния. Зафиксировано 20 гранатометных выстрелов, никто не пострадал.

Помимо этого, из минометов и гранатометов вчера были обстреляны села Сподарюшино и Дроновка в Грайворонском городском округе. В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. В этом же округе по хутору Марьино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов, по МАПП «Шебекино» – 7 гранатометных выстрелов. К счастью, во всех случаях никто не пострадал.

И вновь эти обстрелы показывают, что украинские националисты, в отличие от использования дальнобойной артиллерии и БПЛА, били по гражданским объектам практически прямой наводкой. Возможно даже, с территории самой Белгородской области.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал губернатора Белгородской области
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:54
    +15
    Владимир Владимирович или наберитесь мужества и отдайте команду действовать против "братского народа "максимально жёстко,или переезжайте на ПМЖ в Белгородскую область и желательно со всем правительством страны!!!
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 13:00
      +6
      Цитата: Бережливый
      или переезжайте на ПМЖ в Белгородскую область и желательно со всем правительством страны!!

      Да щас, он погранвойска не для того уничтожил, что бы жить в приграничных районах, а что бы кто надо свои делишки делал.
    2. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 13:25
      +2
      Сам все заварил, но не прошла многоходовочка (не удивительно, учитывая все процессы происходящие в стране, включая ВС и спецслужбы). По детским садам бьют на нашей территории! Ответа, какой все ждут не будет. Это днище и позор!
  2. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 13:08
    +2
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я - обычный запутинец, но даже я после этих событий: "Помимо этого, из минометов и гранатометов вчера были обстреляны села Сподарюшино и Дроновка в Грайворонском городском округе..." очень очень недоволен request
  3. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:13
    +3
    И это не ново . С нашими леопольдами количество таких обстрелов будет расти по нарастающей . Ничего не делается для предотвращения или сокращения , ни-че-го. ( а , да, ждем атакмсов, тут от меня в 300 м бпла упал в июне , ска , страшновато...)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +4
    ВСУ ударили из РСЗО по детскому саду № 2 и дому престарелых в поселке Уразово.
    Ну, что на это скажешь? Сразу вспомнился В.С.Черномырдин: "Никогда такого не было, и вот опять!" Они творят, что хотят, а мы уперлись в лозунг - мы не такие. Я не призываю наносить удары по детским садам, больницам..., но может административный центр Киева и др. городов пора действительно "подравнять"?
  5. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 13:29
    +5
    Сегодня смотрел что Дочь министра юстиции РФ Анна Чуйченко отдыхает в Лондоне,ЭТО НОРМАЛЬНО?а вот «Хогвартс» для дочери вице-премьера: Дмитрий Козак потратил 100 тысяч фунтов на обучение наследницы в Англии,еще
    Сын губернатора Кировской области Никиты Белых учится в Великобритании,,можно продолжать еще продолжать долго,их дети не прикасаемы,они ездили и будут ездить ,а тут у простых Россиян машины е Гейропе стали отжимать,что вы думаете МИД ,да не фига не че,что касается школы да то же фигвам,умылись раз умоемся еще 100 раз,Ким который встречался сегодня с ВВП давно бы уже точку поставил бы раз и навсегда имея то,что есть у нас.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:37
      +2
      Ну так это для простых людей "война с НАТО", а для элиты просто бизнес.
  6. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 13:37
    +3
    В сложившейся ситуации, в том числе обстрелах приграничных областей, если смотреть в корень, заслуга ОДНОГО человека. Это если этот человек действительно имеет волю и власть, о чем постоянно говорит его медийный образ.
    Выстроенная этим "образом" система не в состоянии решать действительно серьёзные задачи, как показывает наша жизнь.
    СССР во главе с ВКП(б) с мая 1929 года проводил политику индустриализации и добился в этом вопросе за 10 лет колоссального прогресса. Россия под управлением "образа" и ЕР почти за 10 лет "импортозамещения"...
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:41
    +3
    И вновь эти обстрелы показывают, что украинские националисты, в отличие от использования дальнобойной артиллерии и БПЛА, били по гражданским объектам практически прямой наводкой. Возможно даже, с территории самой Белгородской области.

    Это показывает что на данном участке приграничья, российские силовые структуры не контролируют эту территорию и она является проходным двором.
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 13:52
      -1
      Это показывает что на данном участке приграничья, российские силовые структуры не контролируют эту территорию и она является проходным двором.

      Все контролируется. Но там граница в 10 километрах. Долетает, естественно.

  8. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 13:59
    +1
    Чем хуже идут дела у ВСУ на фронте, тем чаще и наглее киевский режим применяет методы террора, направленные против гражданских объектов и мирных населенных пунктов на территории России. Б
    Неужели? По-моему, дела идут хуже как раз у тех, кто уже полтора года сидит в глухой обороне, и чьи детские сады с домами престарелых обстреливают.