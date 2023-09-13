Заместитель руководителя главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский предположил, что Запад намерен максимально долго стараться поддерживать жизнедеятельность умирающего организма, который представляет собой украинская государственность.
Ходаковский напомнил, что Запад пообещал поставить украинской армии пятьдесят самолётов F -16, которые, якобы, должны будут радикально повлиять на ход ведения боевых действий. Ранее подобные прогнозы, касающиеся "коренного перелома" вследствие поставок Украине западных вооружений, озвучивались по поводу поставок немецких танков Leopard. Затягивание вооруженного конфликта напрямую обусловлено именно западными поставками.
Предполагается, что первые украинские летчики для американских самолетов закончат обучение к февралю следующего года. График поставок этих самолетов сильно растянут во времени. Однако, по мнению Ходаковского, боевые действия вряд ли способны подстроиться под намеченный Западом график поставок боевикам киевского режима самолетов.
Ходаковский подчеркнул, что Запад стремится затянуть процесс на максимально длительный срок, и он будет стараться поддерживать функционирование украинского государства, представляющего собой умирающий организм. Однако Украина не обладает способностью подстраиваться под пожелания запада. Несмотря на все попытки украинской правящей верхушки следовать приказам своих западных кураторов, законы жизни никто не отменял.