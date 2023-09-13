СК РФ намерен начать расследование в связи с осквернением вандалами в Молдавии одного из исторических памятников

Следственный комитет (СК) РФ сообщил о намерении начать расследование, связанное с осквернением одного из исторических памятников в Молдавии. Речь идёт о танке-памятнике Т-34, расположенном в городе Корнешты, Унгенского района республики. Вандалы облили постамент краской, также нанеся на него надписи оскорбительного характера.
Вот что следует из заявления ведомства:
В ходе расследования нами будут предприняты меры по выявлению лиц, причастных к совершению данного преступления. Их деяниям будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка
Кстати говоря, это уже далеко не первый случай подобного рода, когда мемориалы, воздвигнутые в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) оскверняются вандалами. Не так давно на севере страны был совершён акт вандализма в отношении памятника советским воинам. Злоумышленники нанесли на постамент этого исторического объекта символы профашистской румынской политической партии «Железная гвардия» (запрещена в РФ) . Несмотря на то, что за последнее десятилетие этот монумент 5 раз становился объектом нападения вандалов (был облит краской, а также у него была разрушена гранитная плита), правоохранительным органам Молдовы так и не удалось найти лиц, причастных к содеянному. Всё это вполне обоснованно наводит на мысль о нежелании и незаинтересованности соответствующих ведомств расследовать преступления, относящиеся, как привык заявлять Кишинёв, к «пережиткам советского прошлого», что делается, разумеется по указке действующей правящей партии.
А то, какой ценой далась Красной Армии победа над фашизмом и, в частности, её усилия по освобождению территории тогдашней МССР в результате Ясско-Кишинёвской операции в августе 1944-го, нынешняя власть, видимо, позабыла или же даже не считает нужным вспоминать. Или хотя бы отдать дань уважения своим же соотечественникам, проявившими себя героическими подвигами в ходе проведения соответствующей операции.