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Пекин потребовал от Киева разъяснений по поводу высказывания о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая

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Пекин потребовал от Киева разъяснений по поводу высказывания о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая

На фоне откровенно провального контрнаступления ВСУ и глубокой убежденности в том, что Украине все должны, Киев продолжает «заводить себе врагов». Особенно в этом вопросе преуспел помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


Так, в одном из своих недавних интервью чиновник резко раскритиковал ряд международных организаций, включая МАГАТЭ и ООН, назвав их «фиктивными» и созданными для того, чтобы зарабатывать деньги на старость отдельным политикам. Но и это еще не главный «перл» в исполнении Подоляка.

«Досталось» от сотрудника администрации президента Украины и Китаю с Индией. Данные страны Подоляк обвинил в том, что они активно зарабатывают на украинском конфликте, но при этом не способны анализировать последствия своих действий, так как обладают «слабым интеллектуальным потенциалом». Как выразился чиновник, Индия запустила луноход, но при этом абсолютно не понимает, что такое современный мир.

Стоит отметить, что на высказывания советника главы офиса Зеленского уже отреагировали в Китае. В ходе своего брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что не представляет, на каком основании Подоляк делает подобные заявления. При этом дипломат подчеркнула, что киевские власти должны разъяснить, сделанные помощником главы офиса президента Украины заявления.

Добавим, что резкими высказываниями в последнее время отмечается не только Подоляк, а и сам украинский лидер Владимир Зеленский. Он уже неоднократно обвинил западных партнеров в неудачах ВСУ в ходе текущего контрнаступления. При этом он даже пригрозил ЕС непредсказуемым поведением украинских беженцев в случае прекращения военной и финансовой поддержки Киева.
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5 комментариев
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  1. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 13:58
    +1
    Ну дык у них и в космос летают, и на луне высаживаются и на всех бирках мэйд ин Юкраин написано не то что в китаях да индиях wassat
    1. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Анальгин
      Ну дык у них и в космос летают, и на луне высаживаются

      Летают с чердака в свинарник , ежедневно ...... космонавты
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:00
    0
    Украинство куда ни целуй, везде- ж@опа. В этом и есть их сущность.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:03
    0
    Украина - первое в Мире государство-рэкетир!
    С помощью Штатов придумали себе врага, а теперь "защищают" от него глупых Эуропейцев.
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 14:06
    0
    Добавим, что резкими высказываниями в последнее время отмечается не только Подоляк, а и сам украинский лидер Владимир Зеленский.

    Ну чемпионы по "плевкам против ветра"! И кто кого переплюнет?!