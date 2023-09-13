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New York Times: Моди хочет сделать Индию сверхдержавой по производству чипов

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New York Times: Моди хочет сделать Индию сверхдержавой по производству чипов

С быстрым развитием высоких технологий в мире все большее значение имеют всевозможные микропроцессоры, торговля которыми приносит огромные прибыли.


Как пишет газета New York Times, по данным правительства Индии, микропроцессорные чипы, которые обеспечивают все цифровые устройства, скоро будут полностью производиться в Индии. Это смелое заявление говорит о том, что премьер-министр страны Нарендра Моди верит, что он может вывести Индию на высший уровень производства передовых технологий, отмечаете издание.

Для реализации этих планов индийское правительство готово потратить как минимум 10 миллиардов долларов субсидий, готовых покрыть 50 или даже 70 процентов расходов любой компании, касающихся разработки и производства чипов. В планы Моди входит создание что-то вроде «Силиконовой долины» под названием «Полукон-сити» в его родном штате Гуджарат. По словам обозревателя New York Times Алекса Тревелли, Моди делает ставку на то, что ему удастся заманить сюда частные компании не только со всей Индии, но и со всего мира.

Традиционные технологические кластеры Индии вокруг Бангалора позволили стране занять место в глобальной полупроводниковой сети благодаря своей работе по разработке микросхем, но не по их производству. И за последние два года правительство выделило значительные субсидии на превращение страны в производителя электроники. С 2020 года правительство Индии использует стимулы, связанные с производством чипов - чем больше вы производите, тем больше ваша государственная поддержка.

Однако пока почти все передовые чипы производятся на Тайване, отмечает издание. По мере того как опасения по поводу Китая и Тайваня усиливаются, а чипы становятся неотъемлемой частью всех видов технологий, это кажется все более рискованным как покупателям, так и продавцам. Поэтому в мире идет распределение производственной нагрузки. Так, Тайваньская компания по производству полупроводников изо всех сил пытается помочь США создать собственные заводы по производству микросхем в Аризоне с помощью Закона президента Байдена о субсидировании чипов, говорит Тревелли.

Индия не имеет истории производства чипов и практически не имеет сверхспециализированных инженеров и оборудования, необходимых для начала производства

- отметил обозреватель New York Times.

Несмотря на это, в Нью-Дели все же делают смелые заявления относительно того, что значительная часть мировых чипов в ближайшем будущем будут производиться в Индии. По словам Тревелли, TSMC и другим тайваньским компаниям потребовались «десятилетия и бесчисленные миллиарды капиталовложений», чтобы достичь того, чего они достигли.
Использованы фотографии:
Википедия/Prime Minister's office
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17 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:37
    +2
    Во, а может давайте в России такое забабахаем?
    Кто три лярда бакинских на Украину в своё время зарядил?
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: 75Сергей
      Кто три лярда бакинских на Украину в своё время зарядил?

      Тот же, что и в Роснано миллиарды зарядил и своего дружка устроил. А там финансовая дыра и руководитель сбежал в Израиль. Вчера президент сокрушался, дескать, чего это Чубайс смылся и даже имя сменил? И действительно на неприкосаемого Чубайса ведь даже дела уголовного не заведено!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:39
    +3
    Ну если брахаты (индусы)в своих намерениях тверды то лет 15 и как минимум 40миллиардов баксов,и свое промпроизводство микропроцессоров у них будет.
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 16:34
      0
      Китай, уже имеющий производство чипов, в 2020 г. планировал инвестировать $1,4 трлн за 5 лет до 2025 года. За $40 млрд. брахаты (индусы) освоят выпуск Pentium III на импортном оборудовании. Лет за 15.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:41
    +2
    50 или даже 70 миллиардов долларов не столь великая поддержка.
    И допустят ли Штаты реализацию подобных планов Индией? Сомнительно.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    0
    Как Моди будет бороться с высокой влажностью и температурой,на конечную цену чипов это не повлияет?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:53
      0
      Как Моди будет бороться с высокой влажностью и температурой,на конечную цену чипов это не повлияет?
      Кондиционер?
  5. MainJet88
    MainJet88 Сегодня, 14:46
    +3
    Дело не в желании, и не в деньгах.
    Кто ж им литографы продаст-то?
    Как и нам, как и Китаю.
    А разрабатывать их с нуля - все равно не догонишь.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: MainJet88
      Кто ж им литографы продаст-то?

      Как раз им то продадут, и под чутким контролем демократоров будут бхаратцы клепать чипы, чтобы от китайской техники отмахнуться, как от мухи назойливой
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:47
    +3
    В отличие от России, в Индии государственный подход к подготовке кадров! Они отрпавляют студентов учиться в лучшие ВУЗы мира... Нам есть чему поучиться у индусов. А то мы все смеемся, а сами тем временем потихоньку катимся вниз в сфере образования. Наши лучшие программисты уезжают, потому что Запад дает им больше возможностей для самореализации и закрывает бытовые вопросы. А у нас кругом чиновники и баснописцы, что в МО, что на уровне любой деревни... Что творится в ВУЗах страшно даже озвучить, уровень коррупции в этой сфере один из самых высоких в стране...
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 17:49
      0
      Наши лучшие программисты уезжают, потому что Запад дает им больше возможностей для самореализации и закрывает бытовые вопросы.

      Дело в рынках сбыта.
      Для этого надо большие рынки сбыта.
      Чтобы продавать свою продукцию.
      А у РФ рынок сбыта +-140 млн. Максимум 200.
      У Запада рынок сбыта весь мир. 8 млрд .
      Чтобы вы не создали, сначала надо подумать куда вы это продадите.
      А если продать не можете то и прибыль низкая, и зарплата.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:50
    +2
    New York Times: Моди хочет сделать Индию сверхдержавой по производству чипов
    . Хотеть можно, реализовать сложнее!
    Производство современных чипов это... культура производства на самом высоком уровне, а уж технологии нужны, супер новые, что б удержаться на плаву.
  8. Юра
    Юра Сегодня, 15:00
    +3
    Кстати а почему бы и нет, деньги и время лечат любые технологические проблемы. К примеру в Китае успешно развёрнуто производство своих 7нм процессоров, они уже не менее успешно начинают использоваться местными производителями, да так быстро, что американская компания Qualcomm накрывается тем местом которое умеет, но не хочет лечить Урсула фон дер Ляйнен.
  9. MaikCG
    MaikCG Сегодня, 15:20
    0
    Но так и останутся сверхдержавой по танцам.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:24
    +1
    Да, все получиться у них! Вот, луноход бегает их. Лет 20 назад , кто о лунной программе Индии слышал? А, наша лунная программа где?
    ( в рифму ответить хочеться).Так и с чипами будет. Индусам- успехов!
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:27
    +1
    New York Times: Моди хочет сделать Индию сверхдержавой по производству чипов

    А почему разные Мордашовы и Потанины не хотят сделать это в России? Где эти прорывные технологии, с которыми в России напряг?
    Где строительство приливной ГЭС?
    Всё дело в том, что Индии достался Моди, а России - mudi...
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:49
    0
    Моди хочет. Много кто хочет, не многим сша разрешение дали на эти хотелки. А вообще сша неплохо в большую игру играют, украиной вывозят к себе немецкий нефтехим и машиностроение со специалистами и технологиями, под их же вой что тайваню трында, вывозят хайтек со спецами из тайваня к себе, Что там исклюзивное у индии есть,чего штатам надо? Стоит ожидать такой же шквал об угрозах индийцам от когонибудь с посылом меж строк-тикайте в уамеригу.