Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно. Надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять

Россия не имеет иных вариантов, кроме как одержать победу над украинскими формированиями. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».Ведущий спросил главу военного ведомства о том, какие могут быть варианты дальнейшего развития событий на Украине. На это Шойгу ответил, что кроме победы России вариантов нет.Министр обороны в эфире телеканала « Россия-1 » рассказал, что российская армия в настоящее время занята активной обороной в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас наши бойцы уничтожают технику и личный состав украинских формирований. Затронул Шойгу и вопрос организации обороны.- подчеркнул министр обороны.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские формирования в процессе контрнаступления понесли большие потери. Они потеряли более 71 тысячи человек за три месяца.Украинский режим совершенно безжалостен по отношению к своим гражданам. В бой бросают принудительно мобилизованных гражданских лиц, не имеющих подготовки и боевого опыта, некоторые из мобилизованных украинцев имеют состояние здоровья, не позволяющее им служить в армии, но на это командование ВСУ не обращает внимания.