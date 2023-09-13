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Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине

86
Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине

Россия не имеет иных вариантов, кроме как одержать победу над украинскими формированиями. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».


Ведущий спросил главу военного ведомства о том, какие могут быть варианты дальнейшего развития событий на Украине. На это Шойгу ответил, что кроме победы России вариантов нет.

Министр обороны в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что российская армия в настоящее время занята активной обороной в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас наши бойцы уничтожают технику и личный состав украинских формирований. Затронул Шойгу и вопрос организации обороны.

Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно. Надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять

- подчеркнул министр обороны.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские формирования в процессе контрнаступления понесли большие потери. Они потеряли более 71 тысячи человек за три месяца.

Украинский режим совершенно безжалостен по отношению к своим гражданам. В бой бросают принудительно мобилизованных гражданских лиц, не имеющих подготовки и боевого опыта, некоторые из мобилизованных украинцев имеют состояние здоровья, не позволяющее им служить в армии, но на это командование ВСУ не обращает внимания.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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86 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    +3
    Ох как хотелось бы чтобы он озвучил не свое мнение,а твёрдое и неизменное решение Путина по войне против ук-роины,именуемой "сво "!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:53
      -7
      Цитата: Бережливый
      Ох как хотелось бы чтобы он озвучил не свое мнение,а твёрдое и неизменное решение Путина по войне против ук-роины,именуемой "сво "!

      Вопрос же не только в вашем желании, но и в возможностях ваших противников.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 15:05
        +15
        А какие там у хохла суперспособности образовались? Весь вопрос не в талантах противника, а в нашем твердом нежелании полноценно воевать!
        Архангелы спеназа выкладывали на днях видео, где наши ДРГ наглухо валят украинцев и наемников из Польши в Сумской и Черниговской областях. Я вообще не вижу реальных препятствий для атак украинских городов тяжелыми боеприпасами, благо у нас чугуния на три войны хватит. Нет политической воли решить задачу, вот в чем главная причина...
        1. Constantin N
          Constantin N Сегодня, 15:17
          +2
          у нато впк больше и технологичнее нашего
          1. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 15:33
            -3
            Кто это сказал? Факты можно здесь озвучить? НАТО сейчас производит снарядов меньше нас и нарастить выпуск сможет не ранее чем через пять лет. Я уже молчу про гиперзвук, Посейдон и тем более Сармат с его блоками Авангард. Последний если в виде чугуния запустить по условной Варшаве, то в Праге стекла повылетают...
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:18
          +5
          Цитата: Михаил-Иванов
          А какие там у хохла суперспособности образовались? Весь вопрос не в талантах противника, а в нашем твердом нежелании полноценно воевать!
          Архангелы спеназа выкладывали на днях видео, где наши ДРГ наглухо валят украинцев и наемников из Польши в Сумской и Черниговской областях. Я вообще не вижу реальных препятствий для атак украинских городов тяжелыми боеприпасами, благо у нас чугуния на три войны хватит. Нет политической воли решить задачу, вот в чем главная причина...

          При всем уважении к Вашим эмоциям, но на сегодня РФ задействовала на Украине почти все свои возможности кроме ЯО. Возможно через несколько месяцев ваши возможности резко увеличатся, а пока имеем то что имеем.
          1. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 15:27
            +9
            Цитата: Арон Заави
            РФ задействовала на Украине почти все свои возможности кроме ЯО.

            Простые вопросы.
            Почему прошлую зиму ВКС РФ били не по сверхвысоковольтным трансам, не по котлам и турбинным залам, а по второстепенным подстанциям?
            Почему время от времени собирается Рада и не в метро, а под стелянным кумплом?
            Есть ещё 39 вопросов:
            https://telegra.ph/Voprosy-KRP-04-24
            А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 15:36
              +1
              А у меня другой вопрос.Что считает Победой этот тувинец?
              1. Escariot
                Escariot Сегодня, 16:03
                +9
                Цитата: dmi.pris1
                А у меня другой вопрос.Что считает Победой этот тувинец?

                Наверное свою победу на выборах президента. Остальное вторично
              2. фа2998
                фа2998 Сегодня, 16:10
                +4
                Цитата: dmi.pris1
                А у меня другой вопрос.Что считает Победой этот тувинец?

                Победой они могут назвать что угодно!Цели у нас постоянно меняются(сейчас уже мало вспоминают,что говорилось вначале.
                Скажут-Победа,значит победа.Главное засеретить наши данные о потерях в людях и технике . И говорить,что уничтожили несколько млн. противника,всю технику и остались одни развалины recourse recourse hi
          2. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 15:35
            -1
            Коллега, я не эмоционален. Я был очень хорошим военным, служил в спецназе. У меня мать до сих пор не в курсе, где именно я работал и бывал!
            Мы задействовали далеко не все ресурсы, в этом вы точно ошибаетесь. У нас еще столько резервов, что если мы их пустим в дело, то боюсь, Европа повторит судьбу 1944 - 1945 годов...
          3. guest
            guest Сегодня, 15:36
            +2
            Цитата: Арон Заави
            но на сегодня РФ задействовала на Украине почти все свои возможности кроме ЯО

            Мосад ваш видимо плохо осведомлён о наших возможностях, раз такую чушь несёшь.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:14
        -1
        Арон,вопрос как раз именно в наших возможностях!
      3. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 15:25
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Бережливый
        Ох как хотелось бы чтобы он озвучил не свое мнение,а твёрдое и неизменное решение Путина по войне против ук-роины,именуемой "сво "!

        Вопрос же не только в вашем желании, но и в возможностях ваших противников.

        Все ехидничаете в Израиле и т.д. ..? Ваши там в Киеве орудуют и кровью нас заливают ..Как бы все в обратку вам в Израиле все не вернулось ..
        Россия пока сдерживает арабов ,как может .. Но если мы слабину дадим ,вам Арон бежать нужно и таким как вы бегункам из СССР
        Сколько вы нам гадостей то насолили ,бывшие ,сбежавшие 500-е
        И вы тут Арон все по старости уже змеинным ядом прыскаете ..
        Как вам таким предателям ,хочется ,чтобы Россия рухнула ..! От вас же прям предательством и ненавистью пахнет !!!!!!!! Можете стучать тут тук
        P.S. мужики ,я этого бегунка антисоветчика давно знаю ..Он тут смердит...
        От ненависти к СССР в своем Израиле ! И теперь уже к России и Русским ..Сейчас начнется .. wink
        1. guest
          guest Сегодня, 15:40
          0
          Цитата: chemberlen
          P.S. мужики ,я этого бегунка антисоветчика давно знаю ..Он тут смердит...

          Да он ещё минусовать любит.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 16:15
          +2
          Цитата: chemberlen
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Бережливый
          Ох как хотелось бы чтобы он озвучил не свое мнение,а твёрдое и неизменное решение Путина по войне против ук-роины,именуемой "сво "!

          Вопрос же не только в вашем желании, но и в возможностях ваших противников.

          Все ехидничаете в Израиле и т.д. ..? Ваши там в Киеве орудуют и кровью нас заливают ..Как бы все в обратку вам в Израиле все не вернулось ..
          Россия пока сдерживает арабов ,как может .. Но если мы слабину дадим ,вам Арон бежать нужно и таким как вы бегункам из СССР
          Сколько вы нам гадостей то насолили ,бывшие ,сбежавшие 500-е
          И вы тут Арон все по старости уже змеинным ядом прыскаете ..
          Как вам таким предателям ,хочется ,чтобы Россия рухнула ..! От вас же прям предательством и ненавистью пахнет !!!!!!!! Можете стучать тут тук
          P.S. мужики ,я этого бегунка антисоветчика давно знаю ..Он тут смердит...
          От ненависти к СССР в своем Израиле ! И теперь уже к России и Русским ..Сейчас начнется .. wink

          Виталя с возвращением drinks . Ну так кого нибудь из сыновей на фронт отправил?
      4. bayard
        bayard Сегодня, 16:01
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос же не только в вашем желании, но и в возможностях ваших противников.

        Желание отстаивать свои интересы и права всё же первичны . Но именно множественное значение слов "ваших противников" определяет характер , напряженность и продолжительность конфликта . И если до недавнего времени окончательно не было понятно насколько далеко готовы пойти башни в начатой ими СВО , то в последнее время стало понятно , что идти они таки намерены до полной и окончательной Победы .
        А раз это теперь так , а противников (воюющих руками б\У) у нас много , то встаёт вопрос о союзниках . И не абы каких , а готовых и воевать вместе , и способных к этому , и потенциал имеющих .
        Да yes один из таких союзников теперь у нас есть . И это не абы какая-нибудь Германия , Италия или Польша . Это ядерная , ракетная и даже космическая держава . С многочисленной армией , мощным ВПК , огромными запасами вооружения и боеприпасов , который ... весьма заинтересован в наших основных экспортных товарах . yes Зерно , растительное масло , другое продовольствие , нефть и нефтепродукты . И нуждается этот союзник в этих товарах весьма серьёзно , ибо давно находится под санкциями .
        Так одним махом мы получаем союзника , поставщика вооружения и боеприпасов , трудолюбивой рабочей силы и добровольцев ... И в то же время получаем довольно большой рынок сбыта за свои товары ... не за тугрики\рупии которые хReN наскирдовал Мантуров в Индии , а вывести\вывезти\отоварить request невозможно . В этом случае мы получаем взамен сполна именно то , что нам надо . А того , что ему НАДО , у нас МНОГО .
        И вот теперь можно декларировать задачу на полную и безоговорочную Победу .
      5. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос же не только в вашем желании, но и в возможностях ваших противников.

        И это верно. Смотрим на 1941 год, глядим на 2023. Что изменилось? Ну кроме того что Аушвиц освободили американцы и ядерный удар по Японии нанесли русские- практически ни чего. А , Внук Ким Ир Сена сегодня с Путиным что-то, о чём-то, говорили на российском космодроме... Кстати США сначала от КНДР требовали, теперь начали предупреждать КНДР... Кстати вы обратили внимание что Северная Корея это Народная и Демократическая Республика , а Израиль, официально — это Государство Израиль, не республика, не Демократическая..., Кстати и ваши хозяева, тоже не заявляют себя ни демократическими не народными... Но они, не понятно на каких основаниях, "несут демократию" на весь мир в бомболюках своих бомбардировщиков... Поэтому вас не должно волновать наше желание, главное чтобы вас и вам подобных не подвели возможности ваших хозяев... а то не дай бог получится как в 2021 году. Такая стыдоба, может случится...
        1. dump22
          dump22 Сегодня, 17:54
          0
          Северная Корея это Народная и Демократическая Республика


          В этой "республике" уже совершенно официально провозглашено, что править там будет наследственная династия Кимов и никто больше. Так что это теперь "Народная Демократическая монархия".

          Также Ким Ир Сен был объявлен «вечным президентом» КНДР, то есть формально он продолжает возглавлять государство до сих пор. А его сын Ким Чен Ир в 2012 был посмертно объявлен «вечным генеральным секретарем» партии и «вечным председателем» ГКО соответственно.
          Дни рождения Ким Ир Сена (15 апреля), Ким Чен Ира (16 февраля) навечно являются государственными праздниками.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:56
      +7
      Сказал "А" надо говорить "Б" ! Победить не удастся, если не расширить мобилизацию и не перевести экономику на мобилизационное положение!
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 16:02
        +1
        Цитата: Peter1First
        Сказал "А" надо говорить "Б" ! Победить не удастся, если не расширить мобилизацию и не перевести экономику на мобилизационное положение!

        Вряд-ли большинство граждан образуются перспективе снижения качества жизни
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:01
      +5
      Я вот тоже думаю, что пора бы переименовать СВО в войну и начать воевать по-серьезному, а не озвучивать перспективы!
      Лампасу вообще не верю, причем не только из-за Вагнера...
      Да и Вова тот еще прожектер, давно мог бы кулаком по столу треснуть вместо болтовни и рассуждений.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:15
        +7
        Говорят то они правильные аювещи.Вот только с реальностью это не вяжетс
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 15:27
        +3
        Вы понимаете в чем разница между СВО и войной?
        Воевать "по-серьезному" объявление войны не мешает. А вот международные обстоятельства будут абсолютно другими.
        Для России было бы идеально, если бы украина объявила бы войну РФ.
        Вот тогда можно не глядя ни на кого отбомбиться по Крещатику.
        А что ещё более важно - есть законное право удалять объекты на территории Польши и прочих стран.
        При всей моей любви к Польше и ЕС.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 15:31
          +4
          Цитата: Denis812
          Вы понимаете в чем разница между СВО и войной?
          Воевать "по-серьезному" объявление войны не мешает. А вот международные обстоятельства будут абсолютно другими.
          Для России было бы идеально, если бы украина объявила бы войну РФ.
          Вот тогда можно не глядя ни на кого отбомбиться по Крещатику.
          А что ещё более важно - есть законное право удалять объекты на территории Польши и прочих стран.
          При всей моей любви к Польше и ЕС.

          По Киеву и так регулярно бомбят и при статусе СВО, а про об'екты на территории Польши - так они на территории Польши. Хотите с Польшей и всем НАТО повоевать?
        2. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 15:39
          +1
          Я в Польше прожил три года с 1990 по 1993, свободно владею языком. При всей моей любви к нормальным поляцам, я бы незадумываясь разбомбил бы Варшаву, если бы такая задача стояла на повестке дня! И тоже самое касается хохла, разговоры о его братских отношениях с русскими давно пора забыть. украинец сам выбрал свою судьбу, его никто не заставлял идти такой дорогой... Пришло время вынести приговор, но сиськоразминатели пока не готовы отпустить вымя...
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 16:05
            +5
            Цитата: Михаил-Иванов
            Я в Польше прожил три года с 1990 по 1993, свободно владею языком. При всей моей любви к нормальным поляцам, я бы незадумываясь разбомбил бы Варшаву, если бы такая задача стояла на повестке дня! И тоже самое касается хохла, разговоры о его братских отношениях с русскими давно пора забыть. украинец сам выбрал свою судьбу, его никто не заставлял идти такой дорогой... Пришло время вынести приговор, но сиськоразминатели пока не готовы отпустить вымя...

            Тогда поляки могут разбомбить Калининград. Кому от этого станет легче?
            1. Denis812
              Denis812 Сегодня, 16:18
              0
              Очевидно тому, кто разбомбит больше.
              То, что по Киеву не прилетает в гражданские объекты будет абсолютно по другому в Варшаве, Гданьске и прочих населённых пунктах.
              Россия не имеет никаких нравстенных нормативов, которые сдерживают от нанесения ударов по гражданским объектам в Польше.
              1. Escariot
                Escariot Сегодня, 16:23
                +2
                Цитата: Denis812
                Очевидно тому, кто разбомбит больше.
                То, что по Киеву не прилетает в гражданские объекты будет абсолютно по другому в Варшаве, Гданьске и прочих населённых пунктах.
                Россия не имеет никаких нравстенных нормативов, которые сдерживают от нанесения ударов по гражданским объектам в Польше.

                Так и поляков вряд-ли это будет удерживать от ударов по гражданским об'ектам на территории России. А ежели за Польшей ещё и остальное НАТО подтянется - то хоть всех святых выноси.
        3. СтарыйДон
          СтарыйДон Сегодня, 15:46
          +1
          Какие другие международные обстоятельства? О чем Вы? Сейчас они какие!? Уже фактически идет третья мировая. И только наше руководство еще лелеет надежду о чем то договориться. Слишком много голубой крови у наших лпр..
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 16:26
            +2
            Цитата: СтарыйДон
            Какие другие международные обстоятельства? О чем Вы? Сейчас они какие!? Уже фактически идет третья мировая. И только наше руководство еще лелеет надежду о чем то договориться. Слишком много голубой крови у наших лпр..

            Да какая там третья мировая. Есть СВО супротив Украины коей Запад поставил немного вооружении со своих складов. 4 миллиона солдат, 10000 самолётов и 15 авианосцев НАТО спокойно находятся по своим базам и даже не думают воевать.
            1. JonnyT
              JonnyT Сегодня, 16:55
              0
              ну тут вы не правы, НАТО понесло потери вна украине, техники потеряли достаточно
              1. багатур
                багатур Сегодня, 17:33
                +1
                Потери? США с ВВП 23 трилиона долара, отдал на Украйна техника и оружие за какие,дряхлие 50 милиарда, ЕС еще 50 милиарда... Ето по сути, ничего особено имея в виду потенциал еконимики. Если ленд -лийз запустят на полная катушка,вот тогда оцените по достойнство то,что сделали США для СССР,80 лет назад...
              2. Escariot
                Escariot Сегодня, 17:44
                0
                Цитата: JonnyT
                ну тут вы не правы, НАТО понесло потери вна украине, техники потеряли достаточно

                Достаточно для чего? Посмотрите сколько военной техники у НАТО и сколько поставлено (даже поставлено а не потерянно) на Украину. У НАТО в совокупности 15000 танков, а поставлено 500 или 600. Целых 3% от парка. Или поставили пару дюжин самолётов это сколько процентов от их парка?
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: Бережливый
      Ох как хотелось бы чтобы он озвучил не свое мнение,а твёрдое и неизменное решение Путина

      А такое бывает?
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:54
    +22
    Фанерный как собрался выигрывать? В обороне? Что то не вижу я потугов к победе у него , слова есть а вот с делами полный швах. Полтора года войны с армией Украины и топтание на месте , ну если не считать купянчких краснолиманских херсонских забегов. А если бы война с нато , новые абрамсы лео и леклерки, ф16 , 22 и 35 , авианосцы и кпм? Их связь и орбитальеая группировка ? Тогда что ? Имхо пока такие как он и ему подобные стоят у руля НИКАКОЙ победы не будет. Будет 1917 год
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 15:06
      +11
      Вот хороший комментарий - я хотел тоже в подобном смысле высказаться, но не знаю, как это сделать по существу без матов, чтоб не забанили.
    2. V.B.
      V.B. Сегодня, 15:16
      +6
      Верно, только Гражданской не будет. ЭТИХ защищать и за них воевать никто не пойдёт.
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 15:31
        0
        А за них никто и не будет. Их сметут просто на свалку истории
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: V.B.
        только Гражданской не будет. ЭТИХ защищать и за них воевать никто не пойдёт

        Ну это вы слишком уж безапеляционно утверждаете. Сто лет назад (после отречения ампиратора) народ в подавляющем большинстве состоял из малограмотных/безграмотных нищих сельчан, так и то почти семь! лет воевали...
        А сейчас сотни тысяч за бугор летают отдыхать, выкидывая по сто-пятьсот тысяч за неделю. Им то как раз есть что терять. Они за своё теплое креслице/бизнес/особнячок/крузер будут биться жестоко. Так что гражданской войны, к сожалению (не хотелось бы) избежать не выйдет при схожих с вековой давностью обстоятельствах, и похоже, что будет она ещё более ожесточеннее...
      3. Escariot
        Escariot Сегодня, 15:33
        -3
        Цитата: V.B.
        Верно, только Гражданской не будет. ЭТИХ защищать и за них воевать никто не пойдёт.

        Зря вы так. Вы же помните как спецподразделения готовились дать бой Вагнеру в районе Серпухова. А ведь окромя них есть ещё росгвардия, чеченцы, полки ЛДНР и прочие добровольцы.
        1. flSergius
          flSergius Сегодня, 15:56
          +1
          Военные при встрече с вагнерами стояли руки-в -боки или махали им. Только лётчики стали выполнять преступный приказ и то видать потому, что им наврали что это де колонны чубатых прорвалась, как под Грайвороном. А с высоты в километр не видно, что там за люди с оружием. Думаю, и спецназ бы не стал вступать в бой.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:00
    +2
    назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине

    как бы хотелось, чтобы слова не расходились с делами... а пока "что есть - то есть"
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:00
    -2
    Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине
    . А "баба Яга" против.
  5. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 15:02
    0
    Está hablando bien Shoigú, siempre he pensado que la victoria total, aplastante sobre el ejército ucronazi es la opción más correcta para Rusia. Todas las demás opciones tendrían consecuencias futuras funestas para Rusia, perduraría el mal.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:02
    +3
    Надеюсь Стамбульских договорняков больше не будет.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:03
    +1
    Арон, посыл не верный дело не в возможностях Украины вести боевые действия (их просто нет), а от возможностей Запада вооружать Украину зависит исход м сроки окончания этой военной операции. Хотя я неоднократно задавался вопросом, почему за 1.5 года СВО не уничтожили экономику Украины и ее инфраструктуру, просто не желаем или руки коротки ?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 15:18
      -1
      потому это мало что изменит, просто запад больше поставок организует
  8. spirit
    spirit Сегодня, 15:03
    +8
    командиры действуют уверенно

    Попов действовал уверенно и эффективно на своем участке,а в итоге уехал в "ссылку" в Сирию, озвучив проблемы и не став целовать "Паркетный сапог" дабы сберечь больше людей пытаясь решить проблемы.Это явно придает всем командирам уверенности.Уверенности в понимании какой "интеллектуал" ими управляет hi
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:03
    +1
    А зятёк его заукраинец Столяров и дочка в Дубаях тоже за победу над "украиной"?
    1. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 15:39
      +1
      Не зятек он ему боле, не зятек! А вообще, не он же на нем женился.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 15:58
        +1
        А, ну ладно, ладно! Раз не зятёк, то можно успокоиться и не выходить из зоны комфорта. А то это ж так сложно - осознавать, что есть внутренние проблемы и не всё как показывают по телевизору.
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:04
    +3
    Ни от кого нигде я не слышал каким образом эту победу планируется достичь . Почему ?? - как я понимаю никто этого не знает, либо хитро хитрый план.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 15:16
      -2
      А Вы хотели, что бы все планы как достичь победы над Украиной, вывалили в прессу, я так понимаю?))
      1. Igor1915
        Igor1915 Сегодня, 17:02
        0
        Зачем все - хотя бы стратегические - так планируем начинать, так города брать, так оборонять . Последний штурм был Артёмовск с населением несколько 10-ков тысяч, а как брать более крупные города и чем брать, как я понимаю собранных войск только на оборону хватает
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 17:20
          0
          Зачем? Какой в этом смысл? Чем меньше вражина знает, тем лучше. А нам нужно просто верить нашему командованию. Ведь я уверен, многие же верят в нашу победу. Но верить в победу и не верить командирам, это утопия. Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Войны без просчетов не бывает. Выигрывает тот, кто их допустил меньше.
  11. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 15:04
    +1
    Что-то много его стало в информпространстве. К чему бы это... ИМХО, если что
  12. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:05
    +9
    Россия не имеет иных вариантов, кроме как одержать победу над украинскими формированиями.
    "- В общем, так: мне теперь из этого дома два пути - или я её веду в ЗАГС, либо она меня ведёт к прокурору."(с)
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:08
    +2
    Что там с обещаниями ответа по фше и мелкой на удар по Крыму, клоун убогий?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:43
      0
      Он это не обещал, цпр на украине он говорил
  14. Million
    Million Сегодня, 15:11
    +3
    Находясь в обороне,Победы не достигают.От Киева то зачем отошли в самом начале СВО,когда до Победы оставалось 3 дня?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:16
      +2
      Миллион-наверное потому что путин не ищет лёгких путей.... lol
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 15:29
      +1
      Победы иногда даже после отступлений достигают, как уже не раз бывало. Уж про оборону не говоря. Не кончилось еще ничего.
      А то, что в самом начале откатились, то я думаю, может там еще и переворот какой государственный планировался в руководстве Украины, к нашему заходу, да не вышло нифига. Вот и отойти пришлось. Чем черт не шутит...
    3. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:31
      -4
      До какой победы ? Киев что ли брали или просто под ним стояли с трудом удерживая от атак противника тонкую кишку ?
    4. dump22
      dump22 Сегодня, 17:28
      0
      Находясь в обороне,Победы не достигают.


      Как сказать.
      Вот величайший русский полководец Суворов получил звание генералиссимуса - за героическое отступление в Альпах.

      Может и Шойгу мечтает о звании генералиссимуса?
  15. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:20
    +9
    Что для него Победа и что он делает, для достижения оной? Или просто в одну из пятниц объявят Победу, а там как хотите?
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 15:41
      +4
      в одну из пятниц объявят Победу, а там как хотите?
       Когда захотят,тогда и объявят.. smile
  16. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:22
    -3
    если это единственный вариант, то ему придется стараться больше.
    Особенно в стратегии и тактике, Более эффективное использование различных вооруженных сил: ВВС, ВМФ и армии. И чтобы ваши собственные человеческие потери были минимальными.
    537 ударных вертолетов
    773 истребителя(Fighter Aircraft)
    12 400 танков
    бесчисленные дроны, разделить на важные фронтовые зоны и нанести удар. и это 24/7.
    два дня первые линии врага, третий день вторая линия врага, Четвертый день, вражеские объекты в тылу противника. И снова то же самое с самого начала.
  17. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:24
    +1
    "Надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять"

    Вот ключевые слова. Видимо пока нужно только удерживать оборону на заданных участках и не больше. Далее, или пока не вывезем, или если вывезем, то с бОльшими сложностями и потерями, чем позднее.
  18. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 15:24
    +2
    Про красные линии ничего не сказал? Про ставшие уже постоянные прилеты на территорию России? Про участившиеся жертвы на территории России? Нет?
  19. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:31
    +2
    Фанерный должен за базар ответить.
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
  20. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:33
    +3
    к чему эта бессмысленная популистика??? Пусть конкретно скажет, как он собирается побеждать украину......
  21. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 15:34
    0
    Пока кагал в Киеве засел ..Победа будет очень трудная !!!
    Бандеровщину они загнали в окопы ,для уничтожение ..
    Мобилизации кровавые объявляют и Просят деннег из еврейского Конгресса США ..
    На Россию давят ,типо хооолы закончились ,дайте время новых наббрать ..
    Вооот падлы циничные ! Война мать родна ..Твари
    P.S. я опять на эмоциях ,уж простите ..Просто надоело !
  22. Krilion
    Krilion Сегодня, 15:36
    +2
    Я на эту харю больше смотреть не могу... тупоголовое...
  23. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 15:37
    0
    Какие высокие слова, сколько это уже можно?! Надо было гниду давить изначально и готовиться к этому с подтягиванием обеспечения , а не е.башки разводить. Как говорят история повторяется. Как в ..41 вату жевали и верили до последнего.
  24. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:38
    +3
    украинцы уже в открытую говорят что удар по Крыму наносились англо-французскими ракетами, это и так понятно, а официальные новости говорят про переделанных ракет С-200, это чтобы Шойгу обелить, не хотят признать, ведь он очередной раз угрожал что будут нанесены удары по ВПР Украины если задействуют эти ракеты вне СВО, так что никакой ответной реакции ожидать не стоит. С этими терпилами ни о какой победы речи не может быть
  25. arthh
    arthh Сегодня, 15:41
    +2
    Почти три месяца назад Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на пресс-конференции заявил, что в случае нанесения ракетных ударов ракетами HIMARS или Storm Shadow по территории России, последует незамедлительный ответ в виде ударов по центрам принятия решений.

    Сегодня по Севастополю удары были нанесены ракетами M270 MLRS и Storm Shadow.
  26. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:42
    +1
    Какие реальные потери со стороны РФ вопрос ? Какая цена СВО?
  27. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:43
    -3
    Цитата: chemberlen
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Бережливый
    Ох как хотелось бы чтобы он озвучил не свое мнение,а твёрдое и неизменное решение Путина по войне против ук-роины,именуемой "сво "!

    Вопрос же не только в вашем желании, но и в возможностях ваших противников.

    Все ехидничаете в Израиле и т.д. ..? Ваши там в Киеве орудуют и кровью нас заливают ..Как бы все в обратку вам в Израиле все не вернулось ..
    Россия пока сдерживает арабов ,как может .. Но если мы слабину дадим ,вам Арон бежать нужно и таким как вы бегункам из СССР
    Сколько вы нам гадостей то насолили ,бывшие ,сбежавшие 500-е
    И вы тут Арон все по старости уже змеинным ядом прыскаете ..
    Как вам таким предателям ,хочется ,чтобы Россия рухнула ..! От вас же прям предательством и ненавистью пахнет !!!!!!!! Можете стучать тут тук
    P.S. мужики ,я этого бегунка антисоветчика давно знаю ..Он тут смердит...
    От ненависти к СССР в своем Израиле ! И теперь уже к России и Русским ..Сейчас начнется .. wink

    Скоро как и встарь иудеи застявят православных платить десятину, чтобы они могли стоять Обедню... Вот и полыхнёт вся нацистская Украина.
  28. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:45
    +1
    Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине

    Такие слова, да, БОГУ в уши!!!
    И чтобы мы добили гадов и как можно скорее.
    1. Комментарий был удален.
  29. tatra
    tatra Сегодня, 15:48
    +1
    В последний год на ЛБР установился практически паритет ,и одни пытались наступать зимой -очень мало что получилось ,другие пытаются наступать с июня -и очень мало что получается .
  30. Алексей52
    Алексей52 Сегодня, 16:14
    +1
    Сначала Киев за 3 дня, как говорили пропагандисты, то Польша уже захватывают Украину, то она замёрзнет, а сейчас
    На это Шойгу ответил, что кроме победы России вариантов нет. laughing
  31. seamen2
    seamen2 Сегодня, 16:19
    +4
    *Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине*
    Ему кто-то верит еще?
  32. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:49
    0
    дк тогда давайте строить победу и сносить все и вся в укрр !
  33. dump22
    dump22 Сегодня, 17:05
    0
    кроме победы России вариантов нет


    Шойгу мне неприятен, даже умным я его не считаю, но вот тут совершенно с ним согласен.

    Весь вопрос в том, а что же нам преподнесут как "нашу победу" в конце концов?
  34. Федька
    Федька Сегодня, 17:08
    0
    Раз уж начал-побеждай Сергей Кужугетович. Не слова, а надо подтверждать жесткими действиями. Флаг вам в руки. Да видимо грабли не действуют.