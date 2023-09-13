Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине*

Россия не имеет иных вариантов, кроме как одержать победу над украинскими формированиями. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».
Ведущий спросил главу военного ведомства о том, какие могут быть варианты дальнейшего развития событий на Украине. На это Шойгу ответил, что кроме победы России вариантов нет.
Министр обороны в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что российская армия в настоящее время занята активной обороной в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас наши бойцы уничтожают технику и личный состав украинских формирований. Затронул Шойгу и вопрос организации обороны.
Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно. Надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять
- подчеркнул министр обороны.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинские формирования в процессе контрнаступления понесли большие потери. Они потеряли более 71 тысячи человек за три месяца.
Украинский режим совершенно безжалостен по отношению к своим гражданам. В бой бросают принудительно мобилизованных гражданских лиц, не имеющих подготовки и боевого опыта, некоторые из мобилизованных украинцев имеют состояние здоровья, не позволяющее им служить в армии, но на это командование ВСУ не обращает внимания.