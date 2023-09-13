Военное обозрение
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Сегодня исполняется сто лет со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

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Сегодня исполняется сто лет со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

В истории России немало людей, подвиги которых, совершенные в тяжелые для страны годы, на века стали образчиками стойкости, мужества и беспредельной любви к своему Отечеству и народу, на защиту которого они встали в свое время. Особое место в этом пантеоне великих россиян, несомненно, занимает Зоя Космодемьянская. Сегодня исполняется сто лет со дня ее рождения, в нашей памяти Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская навсегда останется восемнадцатилетней


Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики продолжали рваться к Москве, шли ожесточенные бои по защите нашей столицы. Не привыкшие к суровым русским морозам, а тогда уже в ноябре в Подмосковье они доходили до 20 градусов, немцы кучно грелись в деревянных домах оккупированных сел. Такой способ дислокации врага было решено использовать для нанесения ему дополнительного урона.

17 ноября 1941 года Сталин подписал приказ № 0428, согласно которому начали создаваться спецкоманды для поджога домов с немцами. Для этого использовались бутылки с зажигательной смесью. В один из таких отрядов после небольшого обучения в разведшколе была зачислена и красноармеец Зоя Космодемьянская.

Диверсионные группы, по сути, шли на верную гибель: мало кто из них после выполнения задания возвращался к своим. Но это не останавливало советских людей, готовых ценой своей жизни уничтожать ненавистных оккупантов. Считается, что Космодемьянская была членом партизанского отряда, но это не так. После обучения она стала красноармейцем секретной диверсионно-разведывательной воинской части.

Группа, в которой состояла Космодемьянская, получила задание провести диверсию в деревне Петрищево, занятой немцами. Пробравшись в населенный пункт, героическая девушка-комсомолка успела поджечь три дома. Но когда она пробиралась к третьему, ее сдали фашистам жители Петрищево, по слухам, староста деревни Свиридов. Местные купились на фашистские обещания всевозможных благ за поимку «партизан», а диверсантов воспринимали как уничтожителей их имущества.

Вместе с Космодемьянской на задание тогда пошли Василий Клубков и командир диверсионной группы Борис Крайнов. Борис сумел устроить пожар и отойти, но Василия схватили немцы. Не выдержав пыток, он пошел на сотрудничество, позже его расстреляет за предательство НКВД.

Космодемьянскую бросили в дом местной жительницы Прасковьи Кулик, где размещалось 25 немецких солдат. Всю ночь они пытали девушку, выгоняли ее раздетой на мороз. А утром 29 ноября изувеченную, но не покорившуюся врагу комсомолку прилюдно повесили. Во время казни она ободряла местных жителей, которые ее и предали, выкрикивая:

Не бойтесь! Бейте немцев, жгите, травите!

Даже после смерти фашисты продолжили глумиться над Зоей. Ее тело провисело на эшафоте до января 1942 года. Немцы водили вокруг хороводы, горланили пьяные песни, упражнялись в стрельбе. Педантичные германские нелюди снимали весь процесс казни, эти трофейные фото впоследствии стали документами для их обвинений. Похоронили Космодемьянскую только после освобождения Петрищево бойцами Красной Армии, в этом же году она была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.



Тогда, в начале 1942 года, в прифронтовую деревню пробрался военкор Петр Лидов. Он узнал о казни отважной комсомолки, зверствах фашистов и даже получил снимки, где немцы позировали рядом с изувеченной Зоей до и после ее казни. На основании полученных сведений Лидов написал заметку под названием «Таня», которая вместе с фотографией была опубликована в газете «Правда».

Заметка вызвала волну ярости у советских людей, особенно среди молодежи, комсомольцы массово шли добровольцами на фронт, чтобы «отомстить за Зою». На момент казни в Петрищево располагался 332-й пехотный полк численностью около 500 военнослужащих. Бытует миф, что Сталин лично издал приказ не брать в плен немцев из этого подразделения вермахта. Впрочем, такое распоряжение и не было необходимо нашим бойцам.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которой посмертно было присвоено звание Героя Советского союза. Одновременно с Зоей была схвачена ее подруга — Вера Волошина, шедшая на задание с другой группой в деревню Головково в 12 км от Петрищево. Вера повторила судьбу Зои: немцы пытали ее и повесили в тот же день, что и Космодемьянскую.

О подвиге Волошиной, которая в момент казни пела «Интернационал», обещая, что «наши товарищи отомстят за меня», стало известно лишь в 1957 году. Звание Героя России она получила уже после распада СССР, в 1994-м.

Как верно сказал президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи с российскими школьниками на открытом уроке «Разговор о важном»:

Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся.
Использованы фотографии:
Виталий Щербак
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14 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:12
    +7
    Попытались в своё время из неё либерасты слепить "шизофреничку-истеричку", вот только, слава богу, у них ничего не получилось... Да, поджигала она наши избы, но с немецко-фашистским содержимым, а сгоревшие избы бы сегодня назвали "сопутствующими потерями"... К сожалению, войн без таких потерь не бывает... Любая диверсионная война сопровождается такими потерями и избежать невозможно... Но наши всегда стараются, чтобы их было как можно меньше... Вечная память Зое Космодемьянской!!!





    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:16
      0
      Ну, недавно ильинисты выпустили художественный фильм. У них тоже через задницу попытка вышла. Спасибо Жене Баженову.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:16
    -10
    Страшная история... Со всех сторон страшная...
    Во-первых, то что едлала эта комсомольская ДРГ, мягко говоря, чистой воды терроризм. Потому как они жгли избы, где жили простые крестьяне, а не немцы. Во-вторых, ее сдал свой же коллега, которого немцы поймали. И, наконец, последним аккордом в ее жизни стал тот факт, что ее сдала немцам местная бабка, которая считала ее извергом, сжигающим хаты сельчан в мороз...
    Страшная смерть, такой молодой девченки. И что это дало в прикладном плане? Ничего она не смогла по факту сделать, просто погибла, выполняя приказ...
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:24
      +2
      До населения довели приказ -покинуть дома прилегающих к определенным дорогам деревень. Это была военная необходимость. Нам же не говорят, что эта бабка после войны сказала на суде в своё оправдание! А вот если бы сейчас нам дюжины три таких Зой в тылу ВСУ -я думаю им бы пришлось не сладко!
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:36
      +7
      Цитата: Михаил-Иванов
      Во-первых, то что едлала эта комсомольская ДРГ, мягко говоря, чистой воды терроризм.

      Над этой картиной есть фраза, в ней-предложение которое начинается на букву И. ВОТ это как раз про вас, про вашу сущность, хотя если честно, то очень "нежно" сказано.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:44
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Во-первых, то что едлала эта комсомольская ДРГ, мягко говоря, чистой воды терроризм.

      Навальный тоже как Вы говорил. Извините.
  3. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 15:19
    +3
    Тяжело читать даже, ужасно представить как это было.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:29
    +3
    Между прочим, ее не только в день рожденья вспоминают
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:44
    +2
    Это для нас она такая... А для Русской Православной Церкви- святой страстотерпец, это человек который бросил свою страну в тяжёлую годину, который отказался от своей клятвы перед богом и людьми хранить и защищать Россию. Я про царя Николая II Романова. Но ни одного защитника нашего Отечества, которого замучили и убили его, немецкие Романовские родственники в своих нацистских застенках, к святым не причислили, да даже в молитвах не вспоминают... Если что то-
    Гольштейн-Готторп-Романовы с 1762 года — Романовы — одна из линий Ольденбургской династии (известна с XI века), отделившаяся от её Гольштейн-Готторпской ветви.
    Благодаря наследованию по женской линии династия приняла имя Романовых и в 1762 году в лице императора Петра III встала во главе Российской империи. В европейской генеалогии также принято называть династию русских правителей начиная с Петра III «Гольштейн-Готторп-Романовы», в то время как сами её представители с 1762 года называли себя «Романовы».
    Николай Романов- русский?
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:53
      0
      А ни одного защитника Отечества, которого замучили его немецкие родственники в своих нацистских застенках, к святым не причислили, да даже в молитвах не вспоминают...

      Согласно канонам христианства, к мученикам причисляются лица, которые приняли смерть за веру в Христа, а гитлеровцы приговоры христианам выносились немного по другой статье.
      Николай Романов- русский?

      Церковь не смотрит на национальность а только на дела его.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 16:27
        +1
        Цитата: АндрейKam_Z
        Церковь не смотрит на национальность а только на дела его.

        Да прекрасные дела. Дважды вверг страну в пучину войны, в первую войну потерял её часть, во второй войне отрёкся от страны, которую перед богом обещал хранить, чем ввергнул её в более страшную войну Гражданскую- и после этого за дела его "праведные" он стал страстотерпцем? Миллионы людей по его вине погибли, и он святой страстотерпец? А те ли люди управляют нашей русской православной церковью?. Может пусть вернуться, в русскую церковь те люди, кто в 1943 году был на приёме у Сталина- человека который закончил семинарию...
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 16:46
          0
          Вы не поняли я поправил вас за национальность, к Николаю II отношение взаимное, но не дело нам лезть в дела церковные.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 18:02
            0
            Цитата: АндрейKam_Z
            но не дело нам лезть в дела церковные.

            Только когда церковь перестанет лезть в дела мирские. Например отжимать земли под храмы. И вообще им пора реорганизацию провести. Прихожан мало? Сокращаем за нерентабельностью, остальные пусть выходят на самоокупаемость и налоги платят - у нас государство светское
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:35
    +1
    Героям ВОВ вечная слава!!! Печалит только последняя пропагандиская картина про подвиг Зои. Оказывается это всё ради булочки и трамвайчика было. Ну уж нет, я по советским учебникам историю учил и этот трамвайчик мне неприемлем.