В истории России немало людей, подвиги которых, совершенные в тяжелые для страны годы, на века стали образчиками стойкости, мужества и беспредельной любви к своему Отечеству и народу, на защиту которого они встали в свое время. Особое место в этом пантеоне великих россиян, несомненно, занимает Зоя Космодемьянская. Сегодня исполняется сто лет со дня ее рождения, в нашей памяти Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская навсегда останется восемнадцатилетней
Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики продолжали рваться к Москве, шли ожесточенные бои по защите нашей столицы. Не привыкшие к суровым русским морозам, а тогда уже в ноябре в Подмосковье они доходили до 20 градусов, немцы кучно грелись в деревянных домах оккупированных сел. Такой способ дислокации врага было решено использовать для нанесения ему дополнительного урона.
17 ноября 1941 года Сталин подписал приказ № 0428, согласно которому начали создаваться спецкоманды для поджога домов с немцами. Для этого использовались бутылки с зажигательной смесью. В один из таких отрядов после небольшого обучения в разведшколе была зачислена и красноармеец Зоя Космодемьянская.
Диверсионные группы, по сути, шли на верную гибель: мало кто из них после выполнения задания возвращался к своим. Но это не останавливало советских людей, готовых ценой своей жизни уничтожать ненавистных оккупантов. Считается, что Космодемьянская была членом партизанского отряда, но это не так. После обучения она стала красноармейцем секретной диверсионно-разведывательной воинской части.
Группа, в которой состояла Космодемьянская, получила задание провести диверсию в деревне Петрищево, занятой немцами. Пробравшись в населенный пункт, героическая девушка-комсомолка успела поджечь три дома. Но когда она пробиралась к третьему, ее сдали фашистам жители Петрищево, по слухам, староста деревни Свиридов. Местные купились на фашистские обещания всевозможных благ за поимку «партизан», а диверсантов воспринимали как уничтожителей их имущества.
Вместе с Космодемьянской на задание тогда пошли Василий Клубков и командир диверсионной группы Борис Крайнов. Борис сумел устроить пожар и отойти, но Василия схватили немцы. Не выдержав пыток, он пошел на сотрудничество, позже его расстреляет за предательство НКВД.
Космодемьянскую бросили в дом местной жительницы Прасковьи Кулик, где размещалось 25 немецких солдат. Всю ночь они пытали девушку, выгоняли ее раздетой на мороз. А утром 29 ноября изувеченную, но не покорившуюся врагу комсомолку прилюдно повесили. Во время казни она ободряла местных жителей, которые ее и предали, выкрикивая:
Не бойтесь! Бейте немцев, жгите, травите!
Даже после смерти фашисты продолжили глумиться над Зоей. Ее тело провисело на эшафоте до января 1942 года. Немцы водили вокруг хороводы, горланили пьяные песни, упражнялись в стрельбе. Педантичные германские нелюди снимали весь процесс казни, эти трофейные фото впоследствии стали документами для их обвинений. Похоронили Космодемьянскую только после освобождения Петрищево бойцами Красной Армии, в этом же году она была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
Тогда, в начале 1942 года, в прифронтовую деревню пробрался военкор Петр Лидов. Он узнал о казни отважной комсомолки, зверствах фашистов и даже получил снимки, где немцы позировали рядом с изувеченной Зоей до и после ее казни. На основании полученных сведений Лидов написал заметку под названием «Таня», которая вместе с фотографией была опубликована в газете «Правда».
Заметка вызвала волну ярости у советских людей, особенно среди молодежи, комсомольцы массово шли добровольцами на фронт, чтобы «отомстить за Зою». На момент казни в Петрищево располагался 332-й пехотный полк численностью около 500 военнослужащих. Бытует миф, что Сталин лично издал приказ не брать в плен немцев из этого подразделения вермахта. Впрочем, такое распоряжение и не было необходимо нашим бойцам.
Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которой посмертно было присвоено звание Героя Советского союза. Одновременно с Зоей была схвачена ее подруга — Вера Волошина, шедшая на задание с другой группой в деревню Головково в 12 км от Петрищево. Вера повторила судьбу Зои: немцы пытали ее и повесили в тот же день, что и Космодемьянскую.
О подвиге Волошиной, которая в момент казни пела «Интернационал», обещая, что «наши товарищи отомстят за меня», стало известно лишь в 1957 году. Звание Героя России она получила уже после распада СССР, в 1994-м.
Как верно сказал президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи с российскими школьниками на открытом уроке «Разговор о важном»:
Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся.