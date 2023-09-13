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КСИР Ирана начал переброску войск и бронетехники к границе с Ираком

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КСИР Ирана начал переброску войск и бронетехники к границе с Ираком

В связи с приближением завершения срока разоружения действующих в Иракском Курдистане радикальных формирований, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал переброску войск к иракской границе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.


Ранее Иран договорился с Ираком, что иракские власти должны разоружить курдские группировки, которые представляют угрозу национальной безопасности иранского государства. Багдад взял на себя соответствующие обязательства. Эти группировки размещаются на территории Иракского Курдистана.

Тегеран уже предъявил ультиматум Багдаду, так как недоволен отсутствием реальных мер по разоружению курдских формирований. Сейчас личный состав и бронетехника КСИР отправляются к ирано-иракской границе. Тем самым, иранские власти хотят продемонстрировать соседнему государству свою решимость действовать и крайними методами в том числе.

К границе с Ираком движутся танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и другие виды военной техники. Пока неизвестно, пойдет ли Иран на ввод своих войск на иракскую территорию. С другой стороны, Турция куда менее осторожна в вопросах взаимоотношений с соседними странами, когда дело касается борьбы с курдскими формированиями. Анкара наносит удары по базам курдских отрядов и на территории Сирии, и на территории Ирака.

Как известно, курды проживают на территории целого ряда стран Ближнего Востока. Территории, образующие т.н. «Курдистан», находятся в Турции, Сирии, Ираке и Иране. Учитывая военно-политическую обстановку в Сирии и Ираке, курды имеют на их территориях внушительные вооруженные формирования.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mohammad Sadegh Heydari - http://www.ypa.ir
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22 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:19
    0
    Жаль что нельзя объединить в одно государство Иран и Ирак,и даже Сирию.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 15:35
      +4
      Жаль что нельзя объединить
       Вера,не позволяет, да и в Иране,арабов кот наплакал...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 15:39
      0
      Верхушка местных курдов (у них между собой межплеменные "терки",правда сами выдают за межпартийные) легла под Израиль и США.Что автоматически исключает диалог с центральными правительствами указанных государств.
      Правда янкесам на протяжении всей истории НИКОГДА не был нужен НЕЗАВИСИМЫЙ Курдистан.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:41
      0
      Цитата: Бережливый
      Жаль что нельзя объединить в одно государство Иран и Ирак,и даже Сирию.

      Это мелочи жизни. А вот жаль что нельзя объединить в одно государство Китай и Индию.
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:52
      +1
      Цитата: Бережливый
      Жаль что нельзя объединить в одно государство Иран и Ирак,и даже Сирию.

      Было-бы у курдов свое государство, точно вопросы решались-бы по другому. Многочисленный разобщенный народ.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:24
    0

    Ммм, Ирак, Иран, танки. Для тех кто ещё помнит :)
    Песня кстати очень старая про иранского условного Навального, если что.
  3. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:25
    +2
    в целом, прогнозируемое решение с апреля 2023.
    вопросы только где вперед.

    вот Нигер - выскочил как нежданчик.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:43
      -4
      Цитата: A17ttt
      вот Нигер - выскочил как нежданчик.

      Габон чей?
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:28
    +1
    Хмм. Почему этих курдов нигде не любят? what request
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 15:37
      +3
      Почему этих курдов нигде не любят?
       Потому что живут на своей территории,которая входит в состав различных государств.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 16:21
        +2
        Хмм. Почему этих курдов нигде не любят?
        Почему этих курдов нигде не любят?
        Потому что живут на своей территории,которая входит в состав различных государств.

        Мало того что живут они хотят создать государство поверх существующих, а кому надо откалывать от своих государств земли.
        Вообще вся история курдов это вечный поиск крепкого плеча на которое они могли бы опереться и создать свой Курдистан, вот их и имеют все Бриты, Германцы, Арабы, Турки сейчас США.
        Но упертость у них достойна уважения.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 16:38
          +1
          Цитата: АндрейKam_Z
          Хмм. Почему этих курдов нигде не любят?
          Почему этих курдов нигде не любят?
          Потому что живут на своей территории,которая входит в состав различных государств.

          Мало того что живут они хотят создать государство поверх существующих, а кому надо откалывать от своих государств земли.
          Вообще вся история курдов это вечный поиск крепкого плеча на которое они могли бы опереться и создать свой Курдистан, вот их и имеют все Бриты, Германцы, Арабы, Турки сейчас США.
          Но упертость у них достойна уважения.

          Эта упертость ни как не мешает им работать (или быть в союзе) с оккупантами. Иракские курды в свое время получали тонны оружия из Ирака, Иранские же курды воевали против Ирана. Турецкие курды резали армян в Турции. Ну а сирийские курды вообще беженцы и работают на тех, кто больше заплатит. При этом вторая (опосля независимости) по значимости национальная идея - это резать друг друга из-за политических, национальных, клановых и экономических различий.
          1. АндрейKam_Z
            АндрейKam_Z Сегодня, 16:51
            +1
            Так я же и пишу за эту их маниакальное желание создать свое государство их и используют все кому не лень.
            А уважение вызывает что за тысячелетия не растворились среди других народов, а сохранили себя как народ.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:18
        0
        А ведь курды живут и в Афганистане, и в Туркмении, и в Гималаях где-то...
        Как цыгане. Только цыгане понятно откуда пошли. А этих кто по белу свету разогнал? request
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:44
      -4
      Цитата: igorbrsv
      Хмм. Почему этих курдов нигде не любят? what request

      Х.З. А почему евреев, русских, цыган нигде не любят?
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:54
        +1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: igorbrsv
        Хмм. Почему этих курдов нигде не любят? what request

        Х.З. А почему евреев, русских, цыган нигде не любят?
        А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.

        Откуда такие глубокие сведения?
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 16:06
          -1
          Цитата: Теренин
          Цитата: Румaтa
          Цитата: igorbrsv
          Хмм. Почему этих курдов нигде не любят? what request

          Х.З. А почему евреев, русских, цыган нигде не любят?
          А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.

          Откуда такие глубокие сведения?

          Из жисти.
          А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:31
    0
    Все эти движения на Ближнем Востоке ничем хорошим не закончатся! Надо понимать, что после Украины у Запада два варианта войны - Польша (Румыния) и Иран. И вариант я Ираном для нас самый плохой. Мы там только начали строить южный коридор, который позволит России серьезно поменять логистику перевозок, минуя порты Нидерландов...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      и Иран. И вариант я Ираном для нас самый плохой. Мы там только начали строить южный коридор, который позволит России серьезно поменять логистику перевозок, минуя порты Нидерландов...

      Все будет зависеть от исхода похода.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:15
      0
      Россию с Ираном никак не столкнуть. Они прекрасно знают кто их враг. Также как и Северная Корея. Вот поляков с румынами - этих да, легко запад положит на заклание. Они для них рабы, обслуживающий персонал. Современные негры в общем. Ну и трибалтов - этих первыми после окраины положат. Этих даже за негров несчитает никто
  6. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 15:32
    +1
    Америкосы перестанут курдов поддерживать и все, капец. Надо от этого и плясать.
  7. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:42
    +1
    К границе с Ираком движутся танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и другие виды военной техники. Пока неизвестно, пойдет ли Иран на ввод своих войск на иракскую территорию.

    Так это не войска, а КСИР. А эти ребята ещё под командованием Сулеймани воевали на стороне Ирака (а точнее - вместо разбежавшейся новой армии демократического Ирака) против наступавших на Багдад террористов из известной группировки. Самое забавное было, когда КСИР совместно с Силами народной мобилизации (шиитско-езидско-христианским ополчением Ирака) освобождал Тикрит - родной город Саддама Хусейна.
    Кто бы мог подумать про такое в конце 80-х... smile