КСИР Ирана начал переброску войск и бронетехники к границе с Ираком

В связи с приближением завершения срока разоружения действующих в Иракском Курдистане радикальных формирований, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал переброску войск к иракской границе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Ранее Иран договорился с Ираком, что иракские власти должны разоружить курдские группировки, которые представляют угрозу национальной безопасности иранского государства. Багдад взял на себя соответствующие обязательства. Эти группировки размещаются на территории Иракского Курдистана.
Тегеран уже предъявил ультиматум Багдаду, так как недоволен отсутствием реальных мер по разоружению курдских формирований. Сейчас личный состав и бронетехника КСИР отправляются к ирано-иракской границе. Тем самым, иранские власти хотят продемонстрировать соседнему государству свою решимость действовать и крайними методами в том числе.
К границе с Ираком движутся танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и другие виды военной техники. Пока неизвестно, пойдет ли Иран на ввод своих войск на иракскую территорию. С другой стороны, Турция куда менее осторожна в вопросах взаимоотношений с соседними странами, когда дело касается борьбы с курдскими формированиями. Анкара наносит удары по базам курдских отрядов и на территории Сирии, и на территории Ирака.
Как известно, курды проживают на территории целого ряда стран Ближнего Востока. Территории, образующие т.н. «Курдистан», находятся в Турции, Сирии, Ираке и Иране. Учитывая военно-политическую обстановку в Сирии и Ираке, курды имеют на их территориях внушительные вооруженные формирования.