Начальник станции помех рассказал о боевой работе расчета комплекса РЭБ «Красуха-С4»

Начальник станции помех с позывным "Шмель" рассказал о высокой эффективности российского комплекса РЭБ "Красуха-С4", тактико-технические характеристики которого позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущиеся на предельно малых высотах.
Используемое в "Красухе-С4" высокотехнологичное оборудование воздействует на бортовую аппаратуру воздушного объекта, практически ослепляя его и вынуждая набирать высоту, при этом становясь доступными для поражения средствами ПВО. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" показал высокую эффективность в ходе применения в зоне спецоперации на Украине. Впервые кадры применения в зоне проведения СВО российского комплекса РЭБ "Красуха-С4" были продемонстрированы в июне 2022 года.
Кроме того, назначением комплекса "Красуха-С4" является прикрытие от высокоточных средств поражения и разведывательных беспилотников командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных объектов.
Комплекс способен организовывать радиопомехи в широком диапазоне радиочастот, при этом без каких-либо ограничений по азимуту и углу места. Комплекс одинаково эффективно работает по всем видам воздушных целей. На его работу не влияет ни скорость, ни высота воздушной цели противника.
Радиус действия комплекса "Красуха-С4", в который входят две машины, превышает 300 километров. "Красуха" базируется на четырехосной колесной базе вездехода КамАЗ, благодаря чему способен работать в практически любой местности, при температуре воздуха от минус до плюс 50 градусов.
Комплексы РЭБ "Красуха", не имеющие аналогов в мире, представляют собой ключевые элементы перспективной системы РЭБ в борьбе со средствами воздушного нападения.