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Начальник станции помех рассказал о боевой работе расчета комплекса РЭБ «Красуха-С4»

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Начальник станции помех рассказал о боевой работе расчета комплекса РЭБ «Красуха-С4»

Начальник станции помех с позывным "Шмель" рассказал о высокой эффективности российского комплекса РЭБ "Красуха-С4", тактико-технические характеристики которого позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущиеся на предельно малых высотах.


Используемое в "Красухе-С4" высокотехнологичное оборудование воздействует на бортовую аппаратуру воздушного объекта, практически ослепляя его и вынуждая набирать высоту, при этом становясь доступными для поражения средствами ПВО. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" показал высокую эффективность в ходе применения в зоне спецоперации на Украине. Впервые кадры применения в зоне проведения СВО российского комплекса РЭБ "Красуха-С4" были продемонстрированы в июне 2022 года.




Кроме того, назначением комплекса "Красуха-С4" является прикрытие от высокоточных средств поражения и разведывательных беспилотников командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных объектов.

Комплекс способен организовывать радиопомехи в широком диапазоне радиочастот, при этом без каких-либо ограничений по азимуту и углу места. Комплекс одинаково эффективно работает по всем видам воздушных целей. На его работу не влияет ни скорость, ни высота воздушной цели противника.

Радиус действия комплекса "Красуха-С4", в который входят две машины, превышает 300 километров. "Красуха" базируется на четырехосной колесной базе вездехода КамАЗ, благодаря чему способен работать в практически любой местности, при температуре воздуха от минус до плюс 50 градусов.

Комплексы РЭБ "Красуха", не имеющие аналогов в мире, представляют собой ключевые элементы перспективной системы РЭБ в борьбе со средствами воздушного нападения.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 15:40
    +7
    Ну ,и их в Севастополе нет потому , что.... ?!
  2. al3x
    al3x Сегодня, 15:42
    +2
    Комплексов много всяких разных, характеристики просто мечта (заявленные), а тем временем не самые совершенные ракеты ШтормШедоу, с вероятностью минимум 30%, способны все эти средства преодолевать. А если не 10 ракет полетит одновременно, а 50-100? Короче, сказок много нам было рассказано в своё время, чтоб спали сладко.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: al3x
      не самые совершенные ракеты ШтормШедоу, с вероятностью минимум 30%, способны все эти средства преодолевать.

      Не бывает абсолютных щитов, впрочем как и мечей. Меч пробьётся сквозь ЛЮБОЙ щит. Вероятность этого зависит от соотношения качества и к-ва щитов и мечей. "Красух" явно маловато-то будет.
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:58
        +2
        Цитата: Румaтa
        Вероятность этого зависит от соотношения качества и к-ва щитов и мечей

        Это понятно, никто не спорит. У нас многие штуки, не имеющие аналогов и широко расхваленные по всем каналам, часто бывают в штучном исполнении. Ну или в количестве парадной партии, максимум. А хотелось бы услышать что-то вроде: "завод изготовитель передал в войска нескольких сотен Красух. В ближайшие дни они заступят на бд"
    2. Умник
      Умник Сегодня, 15:52
      -1
      Чтобы Севастополе случилось? Сильно разбомбили?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:00
        +1
        2 корабля повреждения получили на судоремонтном заводе, не известно насколько серьезно и какие именно корабли, 24 человека пострадали, о погибших не сообщалось
  3. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:45
    +2
    Интересно, а под Севастополем эта Красуха была? Не хочется вспоминать старую советскую поговорку - "В СССР есть ВСЁ!.. правда в одном экземпляре." Если эта штука настолько эффективна, как описывают, то надо их везде наставить.
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:01
    0
    весной 22 как.лы показывали потрепанный войной кунг, говоря, что захватили Красуху, поэтому м.б. и пробились к Севастополю