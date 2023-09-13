Западное издание выделило несколько ключевых проблем ВСУ, повлиявших на темпы контрнаступления

Чрезвычайно медленное и сопровождающееся большими потерями контрнаступление украинских войск является следствием наличия ряда системных проблем и ошибок в действиях ВСУ. Об этом пишет издание The Economist, анализируя украинскую тактику.
Одна из существенных причин ослабления ВСУ кроется в зимней «битве за Бахмут (Артемовск)». Украинское командование пыталось любой ценой удержать этот небольшой город, что привело к уничтожению огромного количества запасов снарядов и масштабным человеческим потерям ВСУ. Российская армия в это время укрепляла свои позиции на Запорожском направлении.
Следующая ошибка украинского командования – стремление атаковать позиции российской армии сразу на нескольких направлениях. В Киеве хотели рассредоточить и растянуть российские войска, но в итоге рассредоточили собственные силы, не прислушавшись к советам западных военных ударить единым кулаком на южном направлении.
Называет издание и еще одну ошибку – после начала контрнаступления на Запорожском направлении украинское командование перебросило туда неопытных военнослужащих из новых бригад с западной бронетехникой. Опытные военнослужащие остались на Артемовском направлении, которое сегодня не является основным.
До сих пор подразделения ВСУ под Артемовском получают много дефицитных боеприпасов, которые так нужны на Запорожском направлении. Отказываться от попыток наступать на Артемовском направлении Киев не хочет из политических, а не военных соображений, считают западные аналитики.
Но были ошибки и у западных советников. Они планировали контрнаступление ВСУ, основываясь на реалиях ХХ века, без учета потенциала беспилотной авиации. Кроме того, Запад ошибся в оценке мощности российской линии обороны. У ВСУ отсутствовал и запасной план действий на случай неудач на фронте. В итоге это привело к замедлению темпов контрнаступления.
Есть проблемы и с качеством личного состава.
Во-первых, краткосрочного обучения украинских военных в Европе оказалось недостаточно для того, чтобы сделать из них хороших солдат.
Во-вторых, сами западные военные инструкторы не имеют достаточного опыта участия в боевых действиях против сильного противника.
В-третьих, ВСУ испытывают явную нехватку младшего командного состава с опытом участия в наступательных операциях.
Эти проблемы не будут решены, пишет издание, и это заставит Киев вновь перейти к тактике наступления крупными силами с бронетехникой, что приведет к новым большим потерям.