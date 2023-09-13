Военное обозрение
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Западное издание выделило несколько ключевых проблем ВСУ, повлиявших на темпы контрнаступления

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Западное издание выделило несколько ключевых проблем ВСУ, повлиявших на темпы контрнаступления

Чрезвычайно медленное и сопровождающееся большими потерями контрнаступление украинских войск является следствием наличия ряда системных проблем и ошибок в действиях ВСУ. Об этом пишет издание The Economist, анализируя украинскую тактику.


Одна из существенных причин ослабления ВСУ кроется в зимней «битве за Бахмут (Артемовск)». Украинское командование пыталось любой ценой удержать этот небольшой город, что привело к уничтожению огромного количества запасов снарядов и масштабным человеческим потерям ВСУ. Российская армия в это время укрепляла свои позиции на Запорожском направлении.

Следующая ошибка украинского командования – стремление атаковать позиции российской армии сразу на нескольких направлениях. В Киеве хотели рассредоточить и растянуть российские войска, но в итоге рассредоточили собственные силы, не прислушавшись к советам западных военных ударить единым кулаком на южном направлении.

Называет издание и еще одну ошибку – после начала контрнаступления на Запорожском направлении украинское командование перебросило туда неопытных военнослужащих из новых бригад с западной бронетехникой. Опытные военнослужащие остались на Артемовском направлении, которое сегодня не является основным.

До сих пор подразделения ВСУ под Артемовском получают много дефицитных боеприпасов, которые так нужны на Запорожском направлении. Отказываться от попыток наступать на Артемовском направлении Киев не хочет из политических, а не военных соображений, считают западные аналитики.

Но были ошибки и у западных советников. Они планировали контрнаступление ВСУ, основываясь на реалиях ХХ века, без учета потенциала беспилотной авиации. Кроме того, Запад ошибся в оценке мощности российской линии обороны. У ВСУ отсутствовал и запасной план действий на случай неудач на фронте. В итоге это привело к замедлению темпов контрнаступления.

Есть проблемы и с качеством личного состава.

Во-первых, краткосрочного обучения украинских военных в Европе оказалось недостаточно для того, чтобы сделать из них хороших солдат.

Во-вторых, сами западные военные инструкторы не имеют достаточного опыта участия в боевых действиях против сильного противника.

В-третьих, ВСУ испытывают явную нехватку младшего командного состава с опытом участия в наступательных операциях.

Эти проблемы не будут решены, пишет издание, и это заставит Киев вновь перейти к тактике наступления крупными силами с бронетехникой, что приведет к новым большим потерям.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:40
    +6
    Виноваты все кругом.Только о стойкости солдата русского стараются не напоминать
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:09
      0
      Еще один момент-тактика ВСУ заключается в нанесении ударов тактическими взводными/ротными группами для определения слабых мест в российской обороне,что бы в этих местах захватить какие то участки с целью дальнейшего расширения. плацдарма.
      НО при этом .проводить СЛАЖЕННЫЕ маневренные операции на уровне батальона и выше не получается.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    0
    Чрезвычайно медленное и сопровождающееся большими потерями контрнаступление украинских войск является следствием наличия ряда системных проблем и ошибок в действиях ВСУ.
    . Ну да, во всем виноват... а кто виноват у них?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:42
    +2
    Наверно можно добавить политическую ошибку.
    1 Президент обещавший мир ,стал самым кровавым в истории Украины .Сильного доверием у населения не пользуется .
    2 Вся политика войны все равно замешана на ненависти к русским .Они не освобождают свою землю,они борются с москалями . В стране ,где половина себя может назвать москалем
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:48
      +3
      Вы неправильнр видите то,что сейчас творится в том обществе.Не знаю насчет доверия к Зеле,но они считают,что именно освобожлают "свою"землю.Да и полвина там никогда себя "москалями"не считала
  4. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 15:50
    0
    главная ошибка вассала в том, что он вассал со всеми вытекающими
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:52
    +2
    Как и у нас,косяков полно,виновных днем с огнем найти не могут.С их стороны косяки и ошибки,а виноватых нет..
    "- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
    Выходит сто человек. Я говорю:
    - Ребята, кто сшил костюм?
    Они говорят:
    - Мы!
    Я говорю:
    - Кто это "мы"?
    Они говорят:
    - У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?
    - Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?
    Они говорят:
    - Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили"(с).
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:57
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      К пуговицам претензии есть?
      - Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!

      good good good good good Классика!!! drinks
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 16:02
        +1
        Классика!!!
        Классика, она таки бессмертна..Одно,плохо реализуется..уже к гульфику рукава не пришивают smile А виноватых нет.Мы."Пойди найди, здесь ножичек"(с)
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:56
    +2
    Следующая ошибка украинского командования – стремление атаковать позиции российской армии
    Так это не следующая ошибка, это главная... laughing laughing laughing
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:01
    0
    не прислушавшись к советам западных военных ударить единым кулаком на южном направлении.

    Умники, ядрёныть.. Кто ж им даст такой кулак собрать в одном месте, а главное - потом снабжать-то?
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:10
    0
    на Запорожском направлении украинское командование перебросило туда неопытных военнослужащих из новых бригад с западной бронетехникой.
    ХАХАХА, жалкие отмазки, 42 бригада у чубатых лучшее из лучших подразделений ... было! laughing
    Кроме того, Запад ошибся в оценке мощности российской линии обороны.
    Блогеры эти линии обороны на картах Гугла давно понаходили и пообводили у себя на картах, а профессионалы из западных разведок не смогли оценить?
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:23
    0
    Все сказанное здесь о медлительности украинского наступления и его больших потерях - правда. Но Зеленского это не волнует, его не волнуют потери и не волнует приближение зимы. Россия должна продвигаться на север и свести на нет скудные территориальные завоевания Украины, иначе у нее возникнут серьезные проблемы.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 16:58
    0
    Приятно это читать.. ....................