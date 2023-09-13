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Украинские паблики пишут о поступлении начальника ГУР Буданова в аспирантуру по политологии

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Украинские паблики пишут о поступлении начальника ГУР Буданова в аспирантуру по политологии

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов направил документы на поступление в аспирантуру. Об этом сообщает ряд украинских пабликов.


Шеф украинской военной разведки собрался стать аспирантом университета «Острожская академия» в Ровенской области, а защитить диссертацию он планирует по политологии. Данная новость может свидетельствовать о наличии у Кирилла Буданова определенных политических амбиций.

Для военной карьеры обучение в аспирантуре по политологии, да еще во время боевых действий, когда у шефа разведки должно быть очень много своих забот, практически бесполезно. Но если Буданов собрался делать не военную, а политическую карьеру, то здесь степень по политологии может и пригодиться.

В последние месяцы генерал-лейтенант Буданов все активнее раздает интервью украинской и западной прессе. Хотя должность начальника военной разведки не предполагает медийности и публичности, Буданов – один из самых узнаваемых персонажей силовых ведомств киевского режима.

Пожалуй, даже более высокопоставленные генералы Валерий Залужный и Александр Сырский реже мелькают в сюжетах западных СМИ, чем шеф военной разведки. Не исключено, что он посматривает на место даже не министра обороны, а куда повыше.

С другой стороны, есть версия, что Буданов просто хочет получить лишнее гражданское образование на случай, если Украину придется покинуть. Тогда он может сбежать на Запад. Тем более, по некоторым сообщениям, он якобы получил не так давно британский паспорт (официально эту информацию, разумеется, никто не подтверждает).
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24 комментария
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  1. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:54
    +1
    Шеф украинской военной разведки собрался стать аспирантом университета «Острожская академия» в Ровенской области, а защитить диссертацию он планирует по политологии.
    Кстати у него есть шанс стать и кандидатом наук, в "Белом лебеде", или "Чёрном дельфине", хотя и в Эльбане- там тоже не плохой "университет"....
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:17
      +1
      -- Папа, кто такой Карл Маркс?
      -- Карл Маркс, Мойша, - это был такой экономист.
      -- Как наша тетя Сара?
      -- Нет, Мойша. Тетя Сара - старший экономист.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:33
        0
        Цитата: knn54
        Карл Маркс, Мойша, - это был такой экономист.

        А почему бы и нет, вот Анатолий Чубайс стал Моше Израилевичем. - Даже этому удивился ВВП...
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 15:56
    +1
    В последние месяцы генерал-лейтенант Буданов все активнее раздает интервью украинской и западной прессе. Хотя должность начальника военной разведки не предполагает медийности и публичности, Буданов – один из самых узнаваемых персонажей силовых ведомств киевского режима.

    Аутентичный экземпляр в "команде клоунов"!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:57
    0
    Лучше бы шел в ветеринарный.............................
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:03
      0
      Uprun hi, Ветеринар у них уже есть), вот никогда не понимал смысла этого ЦИРКА, ага сам Буданов и диссертацию напишет и институт закончит и зачеты в очном режиме сдаст, ага, а если чего ему здачу не засчитают? Эт как сын начальника ГАИ приедет экзамен на водительское сдавать.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:57
    +1
    С другой стороны, есть версия, что Буданов просто хочет получить лишнее гражданское образование на случай, если Украину придется покинуть. Тогда он может сбежать на Запад.
     Если диплом университета «Острожская академия» в Ровенской области,котируется.Его владельцев,просто "с руками рвут". Тогда все может быть.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:57
    +1
    есть версия, что Буданов просто хочет получить лишнее гражданское образование на случай, если Украину придется покинуть. Тогда он может сбежать на Запад. Тем более, по некоторым сообщениям, он якобы получил не так давно британский паспорт

    Как получают высшее образование ,чиновнику на Украине , мы как бы в курсе .Думаю его диплом будет не много стоить .
    Сбежав в Англию и совершив столько преступлений ,надо думать что бы случайно не утонуть в миске супа ,а не пробовать себя в политологии . Он останется целью ,до конца его дней .В любой стране ,в любое время
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:06
      +2
      APASUS hi, так мелькала информация (хочешь верь хочешь неиверь) что и сам Буданов и его семья уже паспорта Британии уже получили.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:14
      +2
      Цитата: APASUS
      Как получают высшее образование ,чиновнику на Украине , мы как бы в курсе .

      "Ветелинар широкого профиля" Данилов Алексей, погоняло "Мяч ик" он же член ОПГ в 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист. Всего за год, а чем хуже Буданов "мамкин пирожок".
  6. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 16:01
    +3
    Разрушьте уже этот универ. Пусть помрёт неучем. laughing
    1. Cap.Nemo58rus
      Cap.Nemo58rus Сегодня, 16:11
      +1
      Двурогого туда запустить, как зачётку принесёт. lol
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:39
      0
      good С другой стороны не будет института всех студентов забреют в солдаты, пускай лучше штаны протирают.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:02
    0
    С другой стороны, есть версия, что Буданов просто хочет получить лишнее гражданское образование на случай, если Украину придется покинуть. Тогда он может сбежать на Запад.

    Лажанулся Буданов. Поступил бы в аспирантуру на Западе, то после аспирантуры стал бы не кандидатом, а сразу дохтуром, прохффэсором.)))
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
  8. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:02
    +2
    политик на западный манер - мразовед, сволочь широкого профиля...а дальше только мат...когда он уже сдохнет подлой и бесславной смертью
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:17
      +2
      Цитата: rosomaha
      политик на западный манер - мразовед, сволочь широкого профиля...а дальше только мат...когда он уже сдохнет подлой и бесславной смертью

      Даже среди того паноптикума мерзавцев, который собрал вокруг себя Зеленский, нет гадости более омерзительной, чем глава СНБО Алексей Данилов.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:05
    +1
    С другой стороны, есть версия, что Буданов просто хочет получить лишнее гражданское образование на случай, если Украину придется покинуть.


    Интересно, а где в мире котируется такой университет «Острожская академия» в Ровенской области.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:12
      0
      В пригородах Ровно, каждый таксист с этим дипломом. )
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:08
    +3
    Шеф украинской военной разведки собрался стать аспирантом университета «Острожская академия» в Ровенской области

    ***
    — Вы кандидат наук?
    — Да.
    — В какой области?
    — В Ровенской ...
    ***
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:12
    0
    Для аспирантуры надо целого кабанчика заколоть.может и двух.)
  12. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:14
    +2
    А вот и смена Зелинского подрастает.
    Ярый русофоб, убийца и - идеальный кандидат на пост президента Украины
  13. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:33
    0
    в аспирантуру по политологии...а чё ни всё сразу и за месяц
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:21
    0
    У нас в универе предмет ласково звали "пол-литра-логией". Ну верную дорогу выбрал
  15. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:32
    0
    А он оптимист))) на хрена покойнику аспирантура?)))