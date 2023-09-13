Украинские паблики пишут о поступлении начальника ГУР Буданова в аспирантуру по политологии

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов направил документы на поступление в аспирантуру. Об этом сообщает ряд украинских пабликов.
Шеф украинской военной разведки собрался стать аспирантом университета «Острожская академия» в Ровенской области, а защитить диссертацию он планирует по политологии. Данная новость может свидетельствовать о наличии у Кирилла Буданова определенных политических амбиций.
Для военной карьеры обучение в аспирантуре по политологии, да еще во время боевых действий, когда у шефа разведки должно быть очень много своих забот, практически бесполезно. Но если Буданов собрался делать не военную, а политическую карьеру, то здесь степень по политологии может и пригодиться.
В последние месяцы генерал-лейтенант Буданов все активнее раздает интервью украинской и западной прессе. Хотя должность начальника военной разведки не предполагает медийности и публичности, Буданов – один из самых узнаваемых персонажей силовых ведомств киевского режима.
Пожалуй, даже более высокопоставленные генералы Валерий Залужный и Александр Сырский реже мелькают в сюжетах западных СМИ, чем шеф военной разведки. Не исключено, что он посматривает на место даже не министра обороны, а куда повыше.
С другой стороны, есть версия, что Буданов просто хочет получить лишнее гражданское образование на случай, если Украину придется покинуть. Тогда он может сбежать на Запад. Тем более, по некоторым сообщениям, он якобы получил не так давно британский паспорт (официально эту информацию, разумеется, никто не подтверждает).