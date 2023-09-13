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Минобороны РФ: в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы американского производства

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Минобороны РФ: в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы американского производства

Российскими артиллеристами в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки были уничтожены гаубицы американского производства на Запорожском и Купянском направлениях. На первом удалось уничтожить по одной артиллерийской системе М777 и М119, а на втором – гаубицы М777 и М109 Paladin.


Об этом сообщили на брифинге министерства обороны России.

Он также рассказал, что наши артиллеристы успешно поразили орудия Д-20, Д-30 и «Мста-Б» на Запорожском направлении. Здесь у Вербового дважды пытались атаковать наши позиции украинские десантники из 82-й бригады ВСУ. При помощи авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем эти атаки были отражены.

На Купянском участке фронта артиллерийским подразделениям россиян удалось уничтожить, помимо «американцев», украинскую САУ «Гвоздика». Помимо этого, авиация и артиллерия РФ уничтожали технику и личный состав противника у населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Котляровка на Харьковщине. А у села Глубокое в Харьковской области был ликвидирован склад с беприпасами, принадлежавший 114-й бригады теробороны ВСУ.

В Херсонской области был нанесен удар по острову Алексеевский на Днепре, где располагались военнослужащие украинской 124-й бригады территориальной обороны. При этом наши военные задействовали артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

Авиация, артиллерия и ТОС были также задействованы для отражения атак украинских морпехов в районе Новомайорского на Южно-Донецком направлении.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:58
    +2
    Их каждый день уничтожают. Давайте цифры. Сколько поставлено/сколько уничтожено.
    В противном случае эта инфа ни о чём.
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:15
      0
      Только их больше виртуально уничтожают безо всяких подтверждений.
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:35
      0
      Глас вопиющего в пустыне.
      Вы это кому? Журналисту или МО РФ?
      Журналисту уже все равно, статья уже опубликована.
      МО РФ периодически публикует общие потери, зайдите на сайт, а вообще есть сайты специализирующиеся на этом можете там посмотреть.
      P.S. Карфаген давно разрушен, на дворе 21 век. wassat
  2. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:04
    0
    Цитата: Румaтa
    Их каждый день уничтожают. Давайте цифры. Сколько посталено/сколько уничтожено.
    В противном случае эта инфа ни о чём.
    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.


    Правильно!
    Пора возвращать сводки Совинформбюро.
    P.S. Мста-Б досталась бендеровцам от Советской империи?
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:21
    0
    Хорошие новости, в ходе контрнаступления они потеряли много техники.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    0
    Походу к ТОСам средство для розжига подвезли, раз так жарят.