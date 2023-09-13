Российскими артиллеристами в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки были уничтожены гаубицы американского производства на Запорожском и Купянском направлениях. На первом удалось уничтожить по одной артиллерийской системе М777 и М119, а на втором – гаубицы М777 и М109 Paladin.
Об этом сообщили на брифинге министерства обороны России.
Он также рассказал, что наши артиллеристы успешно поразили орудия Д-20, Д-30 и «Мста-Б» на Запорожском направлении. Здесь у Вербового дважды пытались атаковать наши позиции украинские десантники из 82-й бригады ВСУ. При помощи авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем эти атаки были отражены.
На Купянском участке фронта артиллерийским подразделениям россиян удалось уничтожить, помимо «американцев», украинскую САУ «Гвоздика». Помимо этого, авиация и артиллерия РФ уничтожали технику и личный состав противника у населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Котляровка на Харьковщине. А у села Глубокое в Харьковской области был ликвидирован склад с беприпасами, принадлежавший 114-й бригады теробороны ВСУ.
В Херсонской области был нанесен удар по острову Алексеевский на Днепре, где располагались военнослужащие украинской 124-й бригады территориальной обороны. При этом наши военные задействовали артиллерию и тяжелые огнеметные системы.
Авиация, артиллерия и ТОС были также задействованы для отражения атак украинских морпехов в районе Новомайорского на Южно-Донецком направлении.