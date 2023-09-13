Румынские власти сообщили об обнаружении фрагментов дрона после ночной атаки ВС РФ объектов в Одесской области

Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы «Михаил Когэлничану», опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча, обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров

Сегодня ночью российские военные вновь нанесли комбинированные удары высокоточным оружием по военным целям на Украине. В частности, сообщается о взрывах в портовых Измаиле и Рени в устье Дуная Одесской области. Эту информацию подтверждают и украинские власти, как всегда утверждая. что пострадали исключительно «гражданские объекты» портовой инфраструктуры.По небольшой части дельты Дуная, как раз напротив расположенных на левом берегу Измаила и Рени, проходит участок румынско-украинской границы, здесь соседствуют Одесская область Украины и крупный румынский уезд Тулча.Сегодня румынский телеканал новостей Digi 24 сообщил, что жители сел уезда Тулча, граничащих с югом Одесской области, ночью получили уведомления об опасности во время атаки российских дронов . Местные власти предупредили о возможном падении обломков от сбитых беспилотников и призвали не покидать укрытия.Ранее румынские власти уже сообщали о якобы найденных вблизи с украинской границей обломках российских дронов. Однако до сих пор их принадлежность ВС РФ официально не подтверждена.Сегодня тему с появлением на территории страны, входящей в НАТО, новых обломков дронов, которые были обнаружены после атаки ВС РФ военных целей в Одесской области, вновь подняло Министерство обороны Румынии. В румынском военном ведомстве сообщают, что элементы были разбросаны на площади в несколько десятков метров в уезде Тулча примерно в 14 км от границы с Украиной.— говорится в заявлении Минобороны Румынии.В министерстве добавили, что уж направили на место обнаружения обломков еще один вертолет с группой экспертов. Специалисты должны будут собрать обломки, предположительно БПЛА, для их дальнейшего изучения и идентификации.