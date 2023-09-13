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Румынские власти сообщили об обнаружении фрагментов дрона после ночной атаки ВС РФ объектов в Одесской области

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Румынские власти сообщили об обнаружении фрагментов дрона после ночной атаки ВС РФ объектов в Одесской области

Сегодня ночью российские военные вновь нанесли комбинированные удары высокоточным оружием по военным целям на Украине. В частности, сообщается о взрывах в портовых Измаиле и Рени в устье Дуная Одесской области. Эту информацию подтверждают и украинские власти, как всегда утверждая. что пострадали исключительно «гражданские объекты» портовой инфраструктуры.


По небольшой части дельты Дуная, как раз напротив расположенных на левом берегу Измаила и Рени, проходит участок румынско-украинской границы, здесь соседствуют Одесская область Украины и крупный румынский уезд Тулча.

Сегодня румынский телеканал новостей Digi 24 сообщил, что жители сел уезда Тулча, граничащих с югом Одесской области, ночью получили уведомления об опасности во время атаки российских дронов. Местные власти предупредили о возможном падении обломков от сбитых беспилотников и призвали не покидать укрытия.

Ранее румынские власти уже сообщали о якобы найденных вблизи с украинской границей обломках российских дронов. Однако до сих пор их принадлежность ВС РФ официально не подтверждена.

Сегодня тему с появлением на территории страны, входящей в НАТО, новых обломков дронов, которые были обнаружены после атаки ВС РФ военных целей в Одесской области, вновь подняло Министерство обороны Румынии. В румынском военном ведомстве сообщают, что элементы были разбросаны на площади в несколько десятков метров в уезде Тулча примерно в 14 км от границы с Украиной.

Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы «Михаил Когэлничану», опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча, обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров

— говорится в заявлении Минобороны Румынии.

В министерстве добавили, что уж направили на место обнаружения обломков еще один вертолет с группой экспертов. Специалисты должны будут собрать обломки, предположительно БПЛА, для их дальнейшего изучения и идентификации.
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11 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:02
    +2
    В румынском военном ведомстве сообщают, что элементы были разбросаны на площади в несколько десятков метров в уезде Тулча примерно в 14 км от границы с Украиной.

    И как же могли оказаться обломки за 14 километров ? Или у румынов другие километры.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:17
      +1
      Цитата: tihonmarine
      И как же могли оказаться обломки за 14 километров ?

      в 14 км отобрали у цыган которые волокли обломки в скупку лома
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 16:04
    0
    Вы там поосторожней! А то мы столько румынских дронов нашукаем,что придется "Искандеры" с "Калибрами" отправлять. В виде сатисфакции.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:05
    0
    Ну вот герань упала в Румынии и ничего, надо прощупывать дальше. Что если герань найдут в радаре ПРО?
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:08
    +1
    Ранее румынские власти уже сообщали о якобы найденных вблизи с украинской границей обломках российских дронов.
     Не,ну ты посмотри,у них НЛО,терпят крушения,сенсация понимаш, а они в остатках инопланетных кораблей,пытаются увидеть российские дроны.. smile А правда,что-то давно про НЛО не писали,затихарились?
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:12
    0
    Румынские власти сообщили об обнаружении фрагментов дрона после ночной атаки ВС РФ объектов в Одесской области

    Что мешало эти обломки из укропии доставить? К тому же, кто их тогда сбил, если они оказались в 14 км от границы, если скорость и высота беспилотника слишком малы для преодоления таких расстояний в разоброном виде самостоятельно?
  6. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:16
    0
    Экипаж вертолета ВВС Румынии , опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча, обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров


    они сбитый Миг21 как.лами прошлой весной только на следующий день, типа нашли, а здесь - непонятное количество мелких частей увидеть с вертолета?
    врут, как колеса мажут
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:16
    0
    Румынские власти сообщили об обнаружении фрагментов дрона после ночной атаки ВС РФ объектов в Одесской области
    чего плакать пошли и сдали в прием лома
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:18
    0
    Ранее румынские власти уже сообщали о якобы найденных вблизи с украинской границей обломках российских дронов
    Ну что тут можно порекомендовать, вам надо отодвигать границы НАТО , на запад, от Украинских границ...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:30
    +1
    А меня другое улыбнуло, мы бомбим окраину, а цыгане по подвалам сидят - привычка может быть полезной.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:20
    0
    И что? Поставленные Румынией боеприпасы, которые якобы не для ударов по территории РФ - однаруживались на территории РФ. Вопросы? Задавайте их ПВО Украины, нарушившему нормальную работу дрона.
    И вообще, готовьтесь отдать газовое месторождение у Змеиного, которое принадлежало СССР и которое вы оттяпали у "Незалежной". Правопреемник СССР - РФ, а не Румыния