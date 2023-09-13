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Нидерландский правозащитник заявил о стремлении властей США «заморозить» конфликт на Украине

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Нидерландский правозащитник заявил о стремлении властей США «заморозить» конфликт на Украине

Власти США рассматривают возможность «заморозки» конфликта на Украине. Об этом заявил РИА Новости нидерландский правозащитник, основатель организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.


По мнению общественного деятеля, американская администрация попытается реализовать на Украине «корейский сценарий». Это связано с тем, что к Вашингтону пришло осознание невозможности победить российскую армию силами киевского режима. Поэтому теперь США хотят оставить все так, как есть.

Но, считает де Йонге, для России такой вариант развития событий может быть неприемлемым. Ведь в этом случае Украина и далее будет представлять для России угрозу ее национальной безопасности. Поэтому Россия вероятно не пойдет на реализацию такого сценария.

Как сказал в беседе с РИА Новости нидерландский правозащитник, реальное достижение мира на Украине возможно только тогда, когда США сами будут согласны на переговоры с Россией. Территорию Украины общественный деятель считает просто полем для противостояния двух великих держав, и на месте Украины могла быть любая другая страна, например – Сирия, Нигер или Тайвань.

В перспективе, убежден де Йонге, США должны понять, что они более не являются единственной сверхдержавой и не могут диктовать условия всему остальному миру. Без этого осознания и согласия США на переговоры с Россией, мир на Украине невозможен, дает довольно пессимистичный прогноз правозащитник.
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9 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 16:24
    0
    В перспективе, убежден де Йонге, США должны понять, что они более не являются единственной сверхдержавой и не могут диктовать условия всему остальному миру. Без этого осознания и согласия США на переговоры с Россией, мир на Украине невозможен

    Когда Украину помножат на ноль, конечно уже и говорить будет не о чем.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:26
      +2
      Так вроде у Путина есть понимание, что ничего нельзя морозить, он вчера об этом прямо сказал, отъедятся-переворужатся и опять полезут.
      1. arthh
        arthh Сегодня, 17:50
        0
        Ну что неприемлим он прям не сказал, как только западники предложат все оставить как есть, могут так и потянутся подпись ставить под чьим то давлением
  2. ASM
    ASM Сегодня, 16:33
    +2
    Заморозить в ближайшей перспективе совершенно невозможно. Путин же сказал, что пока фофлы не уберут декрет о запрете переговоров и сами не бросятся в ноги со словами типа "ой, Царь Батюшка, прости неразумных, давай договоримся", никаких движений со стороны РФ не будет. И тем более не будет прекращения огня с нашей стороны, чтобы дать врагу собраться с силами. "Минские соглашения" мы хорошо запомнили.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:33
    +1
    Не, как есть уже не получится, под сапогом укрофашистов наша земля, но территория там вторична, других плюшек для пересуд хватает.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:05
    +1
    Надеюсь, в третий раз на грабли не наступят верхи наши, ибо народ наш и не поймёт, и не простит.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:07
    0
    Военный конфликт между Россией и Украиной набирает обороты.
    Поэтому ,"заморозить" его не получится (и не получается) , но ,25 год все перевернёт.
  6. Седов
    Седов Сегодня, 17:11
    0
    А там какой переговорный процесс быть может? Абсурдную формулу Зеленского обсуждать чтоли? Больше Киев ничего предложить не может. Они же до последнего украинца воевать собрались.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:40
    0
    Содержать хе хочется, бросить жалко... готовы спихнуть это чУмадан без ручки на... гейропейских союзников, например.