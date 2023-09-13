Нидерландский правозащитник заявил о стремлении властей США «заморозить» конфликт на Украине

Власти США рассматривают возможность «заморозки» конфликта на Украине. Об этом заявил РИА Новости нидерландский правозащитник, основатель организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
По мнению общественного деятеля, американская администрация попытается реализовать на Украине «корейский сценарий». Это связано с тем, что к Вашингтону пришло осознание невозможности победить российскую армию силами киевского режима. Поэтому теперь США хотят оставить все так, как есть.
Но, считает де Йонге, для России такой вариант развития событий может быть неприемлемым. Ведь в этом случае Украина и далее будет представлять для России угрозу ее национальной безопасности. Поэтому Россия вероятно не пойдет на реализацию такого сценария.
Как сказал в беседе с РИА Новости нидерландский правозащитник, реальное достижение мира на Украине возможно только тогда, когда США сами будут согласны на переговоры с Россией. Территорию Украины общественный деятель считает просто полем для противостояния двух великих держав, и на месте Украины могла быть любая другая страна, например – Сирия, Нигер или Тайвань.
В перспективе, убежден де Йонге, США должны понять, что они более не являются единственной сверхдержавой и не могут диктовать условия всему остальному миру. Без этого осознания и согласия США на переговоры с Россией, мир на Украине невозможен, дает довольно пессимистичный прогноз правозащитник.