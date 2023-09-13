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Американская пресса: Российская армия меняет стратегию спецоперации с учетом имеющегося превосходства в воздухе

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Американская пресса: Российская армия меняет стратегию спецоперации с учетом имеющегося превосходства в воздухе

Российская армия меняет используемую в зоне проведения спецоперации на Украине стратегию, учитывая то, что боевики киевского режима ограничены в количестве и возможности использования систем противовоздушной обороны (ПВО), а также располагают значительно меньшим количеством истребителей.


Как сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на слова военных аналитиков и украинских военнослужащих, российская армия буквально терзает соединения ВСУ при помощи ударных дронов и управляемых авиабомб, применение которых входит в развивающуюся стратегию, одним из элементов которой является использование имеющихся у Украины слабостей и недостатков.

Один из украинских военных экспертов в комментарии американскому изданию пожаловался, что благодаря тяжелой конструкции российских авиабомб затрудняется их перехват в воздухе, поскольку имеющиеся у Украины средства ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Это стало одним из факторов, осложнивших "контрнаступление" украинской армии на запорожском направлении.

Ранее спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат сообщил, что Киев не располагает вооружениями, способными противостоять российским авиабомбам ФАБ-500. По его словам, несмотря на то, что теоретически возможно оказывать противодействие этим боеприпасам, сбить их крайне сложно, практически невозможно.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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21 комментарий
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:19
    +3
    Что ж, нам придется воспользоваться этим обстоятельством, прежде чем противник сможет ему противодействовать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:23
      +4
      ФАБов еще со времен СССР несметное количество на складах и хорошо, что дали им вторую жизнь в применении, еще бы баллистические ракеты с истекающим сроком обсуживания так утилизировать, оповестить "партнеров" с океана о том, что Украина с ее координатами это полигон аналог Куре и просим не волноваться.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:32
        +2
        Это журналист или сей вояка недалекого ума про более тонкие цели и сложность перехвата целей "тяжелых"? bully
        1. DKuznecov
          DKuznecov Сегодня, 16:45
          0
          Думаю, просто неудачный перевод.
          К тому же - нет ссылки на первоисточник,
          и подписи автора тоже нет.
        2. УАТ
          УАТ Сегодня, 18:00
          0
          Похоже, что это переводчик, как это сейчас принято, переводит, ничего не понимая в тексте.
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: Silver99
        ФАБов еще со времен СССР несметное количество на складах

        Думаю в половину меньше, чем Вы предполагаете. В Сирии их активно применяли, плюс бомбы с закончившимся сроком годности.
      3. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:48
        +2
        ФАБов еще со времен СССР несметное количество на складах
        Как снарядов? Или как комплекты формы?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:43
      0
      Интересно бы почитать заключительную(вывод) часть этих публикаций.
      What are you doing?
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:29
      +3
      Насчёт преимуществ в воздухе это такая шутка?Поэтому нурсами шмаляют в белый свет как в копеечку чтобы из пзрк не сбили?В чем именно выражается преимущество нашей военной авиации на поле боя-в её там отсутствии в нужный момент???
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:24
    +3
    Может причина нашего беспредела над ЛБС ,отсутствие внятного ПВО у ВСУ.ЛБС надо чем-то прикрывать,подтягивать ближе ЗРК ВСУ ,чтобы держать под прицелом более дальные зоны в нашем тылу.Ах ,да забыл у нас есть Ланцет на 40 км в глубину ВСУ.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:28
      +3
      Потеря каждого ТУ-22 и Ту-95 критична для нас (ПВО у Украины очень даже существует), один уже не производят другой крайне дорог и ограничен в производстве, пулять с СУшек это вариант и риски потерь минимальны.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:33
        +3
        Цитата: Silver99
        Потеря каждого ТУ-22 и Ту-95 критична для нас

        УПАБ-9000 без захода в зону ПВО ВФУ разве что Медведь потянет. Может быть Ил-76 можно модифицировать.
        А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:00
        0
        Цитата: Silver99
        Потеря каждого ТУ-22 и Ту-95 критична для нас (ПВО у Украины очень даже существует), один уже не производят другой крайне дорог и ограничен в производстве, пулять с СУшек это вариант и риски потерь минимальны.

        Так тяжелые бомбардировщики и не должны летать над территорией врага или в зоне действия ПВО, их задача с тыла запускать ракеты.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 16:26
    +1
    Это хорошие новости. Значит пошел промышленный выпуск Бпла и комплектов крыльев для авиабомб. Еще недавно все жаловались на нехватку таких вооружений, а сейчас пошло постепенное насыщение. И это признают даже враги.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:35
      +1
      Цитата: ASM
      Значит пошел промышленный выпуск ...комплектов крыльев для авиабомб.

      Проблема не в оперении, а к-ве имеющихся головок наведения.
      А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 17:07
        +2
        А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.

        проснись
        Карфаген уже разрушили
        предками тех людей что пытаются сейчас управлять миром am
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:27
    0
    Если это было правдой, то пришло время. И массово и эффективно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:35
      +3
      belay Успокойтесь,это галимая пропаганда и чушь.Авиацию применяют отнюдь не "массово"(с ковровыми бомбардировками и прочее)а точечно.На поле боя сейчас главенствует БПЛА
  5. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:09
    +1
    " поскольку имеющиеся у Украины средства ПВО предназначены для поражения более тонких целей."

    Надо дирижаблями атаковать))
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:30
    0
    Осталось только беспилотники создать, которые эти фабы досылать будут. ПВО украинское до сих пор не подавлено. В общем борьба с Украиной это как Иван Царевич бился с Горынычем, он ему голову отрубит у него еще одна вырастет.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:36
    0
    Американская пресса: Российская армия меняет стратегию спецоперации с учетом имеющегося превосходства в воздухе
    . Так и надо, пользоваться любыми преимуществами которые имеется.