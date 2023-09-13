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Американский журналист назвал проблемы с работой разведки США потенциальной причиной возможного конфликта с Россией

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Американский журналист назвал проблемы с работой разведки США потенциальной причиной возможного конфликта с Россией

Разведывательное сообщество США имеет явные проблемы с качеством своей работы, что в перспективе может послужить причиной прямой конфронтации Соединенных Штатов с Россией. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, получивший широкую известность своим расследованием диверсии на «Северных потоках».


Херш опубликовал материал на платформе Substack. В нем он утверждает, что качество работы американской разведки можно увидеть и оценить на примере событий на Украине. Белый дом получает «безумно оптимистичные» доклады от руководителей Разведывательного управления Минобороны США.

Фактически высшие должностные лица США не получают объективной информации от разведчиков. Неудобные в политическом плане данные «наверх» просто не отправляют. Поэтому у президента и его ближайшего окружения – слишком наивные представления о положении в зоне украинского конфликта.

Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет

- подчеркнул Херш.

Отметим, что о проблемах с предстоящим украинским контрнаступлением предупреждали ранее многие западные военные аналитики и эксперты, но администрация США упорно толкала украинский режим к началу контрнаступления. Теперь, когда ВСУ несут колоссальные потери в технике и личном составе, Киев и страны Запада пытаются выставить друг друга главными виновниками провала контрнаступления.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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11 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:34
    +2
    Что-то не верится, любой в США кто отдаст приказ о начале ядерной войны с Россией сделает это только при условии 101 % гарантии не получить в ответ. Так было в Корее, та война показала, что их Б-28 несущие ядерные заряды будут уничтожены МиГ-15. Так и на Украине, как бы странно не звучало, эта СВО отодвигает начало большой бойни, заметьте не отвергает, а отодвигает.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 17:41
      0
      Или наша нерешительность только приближает, т.к. вселяет во врага уверенность?!
  2. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 16:36
    -4
    По ходу с англосаксами нам придется сталкнутся ..И мы этого ищем ! го го давайте покажите себя падлы ..
    А то привыкли чужими руками с нами
    Давайте схлестнемся на окраине один на один черти англосакские ? Без ЯО ..Слабо ?
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 16:48
      +2
      История форума знала еще и не такие образцы клинического кретинизма.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:24
      -1
      Чемберлен-Михан,это снова ты в сотой ипостаси? wassat "Потреот" с иностранным ником am
  3. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 16:54
    -1
    Что-то я сильно сомневаюсь, что ЦРУ сильно преуспевает в спообности "дуть в уши", относительно ведомства Нарышкина.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:02
    0
    Сармат + Посейдон = Пролив им Сталина. Надеюсь, саксы не прогуливали школу.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:25
    +1
    Те отчёты что разведка даёт выгодны впк сша,для него это манна небесная!
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:26
    0
    Сомневаюсь в некомпетентности спецслужб США. Все они знают и все передают. Цель чтобы Украина победила у них и в страшных снах не приснится. Это будет означать ядерный армагедон для штатов. Они понимают куда отправит ракеты проигрывающая ядерная держава. Так что у них все под контролем. Наступление нужно, чтобы активизировать конфликт. Если 404 сидеть на пятой точке ровно, то урон России будет наноситься минимальным. А так они активно действуют и увеличивают ущерб противнику. Окраина - это страна камикадзе, которую временному хозяину не жалко, поскольку он понимает, что она ему она не будет принадлежать в скором времени.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:34
    0
    Разведывательное сообщество США имеет явные проблемы с качеством своей работы, что в перспективе может послужить причиной прямой конфронтации Соединенных Штатов с Россией.
    . Так бывало, бывает и может случится потом. Ситуация не редкая, если тщательнее в истории покопаться.
  8. Sanych81
    Sanych81 Сегодня, 18:00
    0
    Смешно , огромный промышленный регион бывшего СССР достаточно быстро превращается в ничто , людской , русскоязычный , потенциал выбивается самой же Россией , идет гражданская война . Все последствия этой войны , при любом исходе , лягут на плечи России - западные разведки работают не просто эффективно , это буквально верх искусства плаща и кинжала. Пы.Сы. Хотя все славословия , скорее всего , надо изливать на китайских шпиенов.