Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет

Разведывательное сообщество США имеет явные проблемы с качеством своей работы, что в перспективе может послужить причиной прямой конфронтации Соединенных Штатов с Россией. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, получивший широкую известность своим расследованием диверсии на «Северных потоках».Херш опубликовал материал на платформе Substack. В нем он утверждает, что качество работы американской разведки можно увидеть и оценить на примере событий на Украине. Белый дом получает «безумно оптимистичные» доклады от руководителей Разведывательного управления Минобороны США.Фактически высшие должностные лица США не получают объективной информации от разведчиков. Неудобные в политическом плане данные «наверх» просто не отправляют. Поэтому у президента и его ближайшего окружения – слишком наивные представления о положении в зоне украинского конфликта.- подчеркнул Херш.Отметим, что о проблемах с предстоящим украинским контрнаступлением предупреждали ранее многие западные военные аналитики и эксперты, но администрация США упорно толкала украинский режим к началу контрнаступления. Теперь, когда ВСУ несут колоссальные потери в технике и личном составе, Киев и страны Запада пытаются выставить друг друга главными виновниками провала контрнаступления.