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Прогресс проекта «Сармат»

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Прогресс проекта «Сармат»
Загрузка ТПК с опытной ракетой "Сармат" в пусковую установку



В интересах ракетных войск стратегического назначения ведется разработка перспективного ракетного комплекса «Сармат» с одноименной межконтинентальной баллистической ракетой. К настоящему времени промышленность завершила проектирование ракеты и прочих средств комплекса, а также начала их производство и развертывание в местах дислокации. Кроме того, недавно сообщили о старте боевого дежурства.

На стадии разработки


По известным данным, комплекс «Сармат» с ракетой 15А28 разрабатывался с двухтысячных годов Государственным ракетным центром им. В.П. Макеева (г. Миасс) из состава госкорпорации «Роскосмос». В середине десятых годов проект дошел до стадии изготовления и испытаний как отдельных агрегатов, так и макетных образцов МБР в целом.

Так, в 2017-18 гг. на полигоне Плесецк провели серию бросковых испытаний макетов ракеты для проверки процессов старта и работы части агрегатов. Вероятно, по результатам этих мероприятий проект скорректировали и усовершенствовали. Кроме того, стартовала подготовка к полноценным летно-конструкторским испытаниям.

Первый полноценный запуск новой МБР в рамках летно-конструкторских испытаний состоялся 20 апреля 2022 г. «Сармат» успешно взлетел с полигона Плесецк и поразил условную цель на камчатском полигоне Кура. В ближайшем будущем ожидалось продолжение летных испытаний для полноценной отработки конструкции перед запуском производства и принятием на вооружение.


Бросковые испытания

Через несколько месяцев после этого, 16 августа, министерство обороны и ГРЦ подписали контракт на производство и поставку МБР нового типа. Количество заказанных «Сарматов», их стоимость и сроки передачи заказчику, по очевидным причинам, не раскрывались.

В конце ноября поступила еще одна любопытная новость. Руководство ГРЦ им. Макеева сообщило о начале серийного производства перспективной ракеты. Согласно более ранней информации, сборку «Сарматов» должен был освоить Красноярский машиностроительный завод (тоже входит в «Роскосмос»). Подготовка к приемке первых серийных изделий велась в соединениях РВСН, несущих службу в Красноярском крае и Оренбургской области.

На боевом дежурстве


С момента появления первой информации о проекте «Сармат» регулярно сообщались возможные сроки постановки нового ракетного комплекса на боевое дежурство. В силу разных причин ожидаемая дата неоднократно смещалась, в основном вправо. Тем не менее, работы по проекту продолжались и позволяли рассчитывать на скорое достижение поставленных целей.

23 февраля 2023 г. актуальные планы по «Сармату» раскрыл лично президент России. По словам Владимира Путина, ракетный комплекс должен будет заступить на боевое дежурство до конца текущего года. Более точные даты на тот момент не назывались.


Первый испытательный запуск, апрель 2022 г.

1 сентября в рамках просветительского марафона от общества «Знание» с докладом выступил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он рассказал о текущих и перспективных разработках, в т.ч. о новой МБР для РВСН. По словам Ю. Борисова, комплекс «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство. При этом глава госкорпорации обошелся без каких-либо технических и организационных подробностей.

Любопытно, что в рамках того же марафона были раскрыты иные данные. Так, согласно официальной презентации от «Роскосмоса», новый комплекс попадет на боевое дежурство только в следующем 2024 г. С чем связано такое расхождение в информации от официальных источников, неясно. Возможно, имела место простая ошибка на том или ином уровне.

Вопросы без ответа


Таким образом, работы по комплексу «Сармат» успешно продвигаются вперед и решают поставленные задачи. В то же время, несмотря на регулярные сообщения того или иного рода, остаются некоторые вопросы. Вероятно, ответы на них появятся позже – когда пройдут соответствующие события, и когда можно будет открыто комментировать эти темы.

В первую очередь, обращает на себя внимание ход летных испытаний. Еще несколько лет назад специально подготовленные изделия «Сармат» прошли бросковые испытания и показали правильную работу систем и агрегатов на старте. В апреле прошлого года начались полноценные летно-конструкторские испытания. Состоялся первый запуск с полетом на межконтинентальную дальность.


Новые пуски пока не осуществлялись, но уже сообщается о постановке комплекса на боевое дежурство. Вряд ли программа летно-конструкторских испытаний могла быть сведена к нескольким бросковым пускам и одному полету по полной программе. Следует ожидать новые старты. При этом непонятно, почему комплекс, как сообщается, уже был принят на дежурство.

Можно предполагать, что в недавних сообщениях «Роскосмоса» была какая-то путаница. Впрочем, нельзя исключать внедрение новых методов разработки и испытаний, которые позволяют резко сократить их продолжительность и количество требуемых практических мероприятий. Также нужно помнить о таких понятиях, как опытно-боевое дежурство опытная войсковая эксплуатация и т.д.

С большим потенциалом


Все подробности текущих работ и мероприятий по комплексу «Сармат», по очевидным причинам, неизвестны. Однако понятен их результат и значение как для РВСН, так и для национальной безопасности в целом. Уже на стадии разработки перспективный комплекс и его ракета начали получать высокие оценки. По мере продолжения работ, ситуация проясняется и оглашаются новые подробности, которые позволяют более полно оценить новый ракетный комплекс.

По известным данным, целью проекта «Сармат» является создание нового ракетного комплекса стратегического назначения с тяжелой МБР. В перспективе он должен будет заменить наличные изделия Р-36М2 «Воевода», у которых подходят к концу сроки эксплуатации. С целью упрощения развертывания и эксплуатации, новые «Сарматы» поступят в соединения, которые сейчас используют «Воеводу».


Основным компонентом комплекса «Сармат» является тяжелая МБР 15А28. Это изделие длиной не менее 35 м со стартовой массой более 200 т. Забрасываемый вес – до 8-10 т или более. Как и предыдущие отечественные тяжелые МБР, новый «Сармат» оснащается жидкостными ракетными двигателями на всех ступенях. Сообщалось о значительном росте характеристик двигательных установок, за счет которого повышаются летные данные.

Предусматривается использование разных вариантов боевого оснащения. МБР сможет нести как боевые блоки индивидуального наведения традиционной конструкции, так и маневрирующие боезаряды либо гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард». Дальность доставки боевых блоков была заявлена как глобальная. Вероятно, точные значения этого параметра зависят от класса и типа применяемого боевого блока.

Тяжелая МБР 15А28 может эксплуатироваться только с шахтными пусковыми установками. С завода изделие уходит в транспортно-пусковом контейнере, и в нем же помещается в шахту. По известным данным, для работы в составе комплекса «Сармат» пусковая установка проходит доработку, но ее характер и технические подробности не сообщались.

Новый ракетный комплекс «Сармат» по ряду причин выгодно отличается от имеющегося «Воеводы». В первую очередь, имеет значение его новизна – ракеты и прочие средства нового производства можно будет эксплуатировать и обслуживать в течение нескольких следующих десятилетий. Кроме того, современные технологии и компоненты позволили создать ракету с более высокими тактико-техническими характеристиками и принципиально новыми боевыми возможностями.


На днях ГРЦ им. В.П. Макеева опубликовал любопытный отзыв о своем проекте. Как пишет ТАСС, «Сармат» назвали уникальной разработкой Центра и его смежников, превосходящей все аналогичные изделия мира. В отношении новой МБР применены эпитеты «инженерное чудо» и «венец ракетной техники». По сути, речь идет о формировании нового направления ракетных вооружений, значительно превосходящего образцы прошлых десятилетий.

В ожидании итогов


Таким образом, российская оборонная промышленность продолжает работы по новому ракетному комплексу «Сармат» и приближается к их успешному завершению. Проект ракеты и комплекса в целом уже готов, начато производство и развертывание всех этих изделий, а теперь сообщается о постановке на боевое дежурство. Начало полноценной службы «Сарматов» все ближе.

Текущие работы имеют большое значение для развития наших РВСН и совершенствования всей системы стратегического ядерного сдерживания. «Сармат» станет одним из главных их вооружений на следующие несколько десятилетий. По этой причине от нынешних работ требуется качество, а не скорость. Впрочем, и в таком режиме ГРЦ и смежники почти завершили свой новый проект, и уже обсуждаются вопросы постановки комплекса на дежурство.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:01
    0
    Сармат – это мужское имя с греческими корнями. В переводе с греческого языка данное имя означает «сын скифа». Кроме того, есть и другие значения у имени, например, в переводе с персидского это означает «бессмертный» или «безграничный».
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 05:15
    0
    Путаница в данных вполне должна иметь место для введения противника в забоуждение. Хотя...при современных возможностях разведки реальное положение дел так или иначе становится известно противнику.
    Сдвигание сроков "вправо" вполне объяснимо.
    Освоение производства такого сложного изделия, абсолютно сравнимого с космической техникой, представляло довольно сложную научно-техническую задачу, решаемую в "новых экономических условиях", когда средства ограничены контрактами и нет той советской бездонной бочки, из которой можно черпать денежки, не считаясь ни с чем.
    Но период освоения подошел к успешному концу, что радует.
    Теперь промышленности предстоит хорошенько поработать для производства серии.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:30
    0
    Таким образом, российская оборонная промышленность продолжает работы по новому ракетному комплексу «Сармат» и приближается к их успешному завершению.

    Впрочем, и в таком режиме ГРЦ и смежники почти завершили свой новый проект, и уже обсуждаются вопросы постановки комплекса на дежурство.

    What's it?
    Политика , 01 сен, 13:30
    Комплексы «Сармат» встали на боевое дежурство
    Юрий Борисов: стратегические комплексы «Сармат» поставили на боевое дежурство
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/01/09/2023/64f1bc4e9a79474dafc0a44a
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 05:32
    -1
    десяток сарматов никого не напугают, потому что их и применять бессмысленно - урон не будет катастрофическим, а повод для полного уничтожения создадут весомый. нужна новая концепция ядерного оружия, а не текущая середины прошлого века. на крайний случай нужна супербомба,которая океаны в ядерное болото превратит, а иначе можем судьбу индейцев разделить.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 05:58
      0
      При полезной нагрузке от 8 тонн и заявленной глобальной
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 06:21
        0
        При полезной нагрузке от 8 тонн и заявленной глобальной
        - дурацкая система редактирования... и даже не удалишь неудачный комментарий. no
        При заявленной дальности и полезной нагрузке, даже 10 ракет - очень весомый аргумент. А когда заменят все более 50 Воевод и подавно.
    2. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 06:12
      0
      нужна новая концепция ядерного оружия, а не текущая середины прошлого века.
      - согласен! Нужно использовать, например, торсионные поля и психокинетическую энергию противника! Не забываем и о хафниевых бонбах!
    3. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 06:29
      +1
      Как сказать. Вспомните Хиросиму и Нагасаки, был эффект или нет? Мир до сих пор напуган. А если нанести удар моно головкой с не самым мощным зарядом по штаб-квартире НАТО в Брюсселе, будет эффект или нет?
      А "Сарматом" по США 10-12 головками?
      В СССР было 300 "Воевод", сейчас осталось 50. Нужно сделать "Сарматов" штук 200, что бы спать спокойно.
      А ещё можно из каждой ступени "Сармата" сделать другие ракеты с различной дальностью и грузоподъёмностью. soldier
      1. U-58
        U-58 Сегодня, 07:25
        0
        Эффект был и весьма значимый. Американцы хотели заявить этой бомбардировкой, что СССР УЖЕ не самая могучая держава мира (каковой по факту он был).
        Тем самым наши работы по ЯО получили новый импульс к развитию, что и привело к созданию нашей бомбы в рекордно короткие сроки.
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:17
    0
    Нам бы возрадить БЖРК Баргузин на новой базе, новыми ракетами, вроде было что то но отказались, затихло. Пора вернуть
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 07:31
      0
      Нам бы- это да. Но работы остановлены на ранней стадии проектирования.
      Причин, по моему мнению, две.
      1. Неподъемные для экономики размеры требуемого финансирования- вопрос решен в пользу Ярс- Сармат.
      2. Изменение концепции видения необходимости в БЖРК в современных условиях. Типа, они не так теперь скрытны и, соответсвенно, защищены. При высоких затратах на эксплуатацию
      Со вторым я не согласен, но кто такой я?..