Прогресс проекта «Сармат»

Загрузка ТПК с опытной ракетой "Сармат" в пусковую установку
В интересах ракетных войск стратегического назначения ведется разработка перспективного ракетного комплекса «Сармат» с одноименной межконтинентальной баллистической ракетой. К настоящему времени промышленность завершила проектирование ракеты и прочих средств комплекса, а также начала их производство и развертывание в местах дислокации. Кроме того, недавно сообщили о старте боевого дежурства.
На стадии разработки
По известным данным, комплекс «Сармат» с ракетой 15А28 разрабатывался с двухтысячных годов Государственным ракетным центром им. В.П. Макеева (г. Миасс) из состава госкорпорации «Роскосмос». В середине десятых годов проект дошел до стадии изготовления и испытаний как отдельных агрегатов, так и макетных образцов МБР в целом.
Так, в 2017-18 гг. на полигоне Плесецк провели серию бросковых испытаний макетов ракеты для проверки процессов старта и работы части агрегатов. Вероятно, по результатам этих мероприятий проект скорректировали и усовершенствовали. Кроме того, стартовала подготовка к полноценным летно-конструкторским испытаниям.
Первый полноценный запуск новой МБР в рамках летно-конструкторских испытаний состоялся 20 апреля 2022 г. «Сармат» успешно взлетел с полигона Плесецк и поразил условную цель на камчатском полигоне Кура. В ближайшем будущем ожидалось продолжение летных испытаний для полноценной отработки конструкции перед запуском производства и принятием на вооружение.
Бросковые испытания
Через несколько месяцев после этого, 16 августа, министерство обороны и ГРЦ подписали контракт на производство и поставку МБР нового типа. Количество заказанных «Сарматов», их стоимость и сроки передачи заказчику, по очевидным причинам, не раскрывались.
В конце ноября поступила еще одна любопытная новость. Руководство ГРЦ им. Макеева сообщило о начале серийного производства перспективной ракеты. Согласно более ранней информации, сборку «Сарматов» должен был освоить Красноярский машиностроительный завод (тоже входит в «Роскосмос»). Подготовка к приемке первых серийных изделий велась в соединениях РВСН, несущих службу в Красноярском крае и Оренбургской области.
На боевом дежурстве
С момента появления первой информации о проекте «Сармат» регулярно сообщались возможные сроки постановки нового ракетного комплекса на боевое дежурство. В силу разных причин ожидаемая дата неоднократно смещалась, в основном вправо. Тем не менее, работы по проекту продолжались и позволяли рассчитывать на скорое достижение поставленных целей.
23 февраля 2023 г. актуальные планы по «Сармату» раскрыл лично президент России. По словам Владимира Путина, ракетный комплекс должен будет заступить на боевое дежурство до конца текущего года. Более точные даты на тот момент не назывались.
Первый испытательный запуск, апрель 2022 г.
1 сентября в рамках просветительского марафона от общества «Знание» с докладом выступил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он рассказал о текущих и перспективных разработках, в т.ч. о новой МБР для РВСН. По словам Ю. Борисова, комплекс «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство. При этом глава госкорпорации обошелся без каких-либо технических и организационных подробностей.
Любопытно, что в рамках того же марафона были раскрыты иные данные. Так, согласно официальной презентации от «Роскосмоса», новый комплекс попадет на боевое дежурство только в следующем 2024 г. С чем связано такое расхождение в информации от официальных источников, неясно. Возможно, имела место простая ошибка на том или ином уровне.
Вопросы без ответа
Таким образом, работы по комплексу «Сармат» успешно продвигаются вперед и решают поставленные задачи. В то же время, несмотря на регулярные сообщения того или иного рода, остаются некоторые вопросы. Вероятно, ответы на них появятся позже – когда пройдут соответствующие события, и когда можно будет открыто комментировать эти темы.
В первую очередь, обращает на себя внимание ход летных испытаний. Еще несколько лет назад специально подготовленные изделия «Сармат» прошли бросковые испытания и показали правильную работу систем и агрегатов на старте. В апреле прошлого года начались полноценные летно-конструкторские испытания. Состоялся первый запуск с полетом на межконтинентальную дальность.
Новые пуски пока не осуществлялись, но уже сообщается о постановке комплекса на боевое дежурство. Вряд ли программа летно-конструкторских испытаний могла быть сведена к нескольким бросковым пускам и одному полету по полной программе. Следует ожидать новые старты. При этом непонятно, почему комплекс, как сообщается, уже был принят на дежурство.
Можно предполагать, что в недавних сообщениях «Роскосмоса» была какая-то путаница. Впрочем, нельзя исключать внедрение новых методов разработки и испытаний, которые позволяют резко сократить их продолжительность и количество требуемых практических мероприятий. Также нужно помнить о таких понятиях, как опытно-боевое дежурство опытная войсковая эксплуатация и т.д.
С большим потенциалом
Все подробности текущих работ и мероприятий по комплексу «Сармат», по очевидным причинам, неизвестны. Однако понятен их результат и значение как для РВСН, так и для национальной безопасности в целом. Уже на стадии разработки перспективный комплекс и его ракета начали получать высокие оценки. По мере продолжения работ, ситуация проясняется и оглашаются новые подробности, которые позволяют более полно оценить новый ракетный комплекс.
По известным данным, целью проекта «Сармат» является создание нового ракетного комплекса стратегического назначения с тяжелой МБР. В перспективе он должен будет заменить наличные изделия Р-36М2 «Воевода», у которых подходят к концу сроки эксплуатации. С целью упрощения развертывания и эксплуатации, новые «Сарматы» поступят в соединения, которые сейчас используют «Воеводу».
Основным компонентом комплекса «Сармат» является тяжелая МБР 15А28. Это изделие длиной не менее 35 м со стартовой массой более 200 т. Забрасываемый вес – до 8-10 т или более. Как и предыдущие отечественные тяжелые МБР, новый «Сармат» оснащается жидкостными ракетными двигателями на всех ступенях. Сообщалось о значительном росте характеристик двигательных установок, за счет которого повышаются летные данные.
Предусматривается использование разных вариантов боевого оснащения. МБР сможет нести как боевые блоки индивидуального наведения традиционной конструкции, так и маневрирующие боезаряды либо гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард». Дальность доставки боевых блоков была заявлена как глобальная. Вероятно, точные значения этого параметра зависят от класса и типа применяемого боевого блока.
Тяжелая МБР 15А28 может эксплуатироваться только с шахтными пусковыми установками. С завода изделие уходит в транспортно-пусковом контейнере, и в нем же помещается в шахту. По известным данным, для работы в составе комплекса «Сармат» пусковая установка проходит доработку, но ее характер и технические подробности не сообщались.
Новый ракетный комплекс «Сармат» по ряду причин выгодно отличается от имеющегося «Воеводы». В первую очередь, имеет значение его новизна – ракеты и прочие средства нового производства можно будет эксплуатировать и обслуживать в течение нескольких следующих десятилетий. Кроме того, современные технологии и компоненты позволили создать ракету с более высокими тактико-техническими характеристиками и принципиально новыми боевыми возможностями.
На днях ГРЦ им. В.П. Макеева опубликовал любопытный отзыв о своем проекте. Как пишет ТАСС, «Сармат» назвали уникальной разработкой Центра и его смежников, превосходящей все аналогичные изделия мира. В отношении новой МБР применены эпитеты «инженерное чудо» и «венец ракетной техники». По сути, речь идет о формировании нового направления ракетных вооружений, значительно превосходящего образцы прошлых десятилетий.
В ожидании итогов
Таким образом, российская оборонная промышленность продолжает работы по новому ракетному комплексу «Сармат» и приближается к их успешному завершению. Проект ракеты и комплекса в целом уже готов, начато производство и развертывание всех этих изделий, а теперь сообщается о постановке на боевое дежурство. Начало полноценной службы «Сарматов» все ближе.
Текущие работы имеют большое значение для развития наших РВСН и совершенствования всей системы стратегического ядерного сдерживания. «Сармат» станет одним из главных их вооружений на следующие несколько десятилетий. По этой причине от нынешних работ требуется качество, а не скорость. Впрочем, и в таком режиме ГРЦ и смежники почти завершили свой новый проект, и уже обсуждаются вопросы постановки комплекса на дежурство.