Австрия между мировыми войнами



Торжественный митинг правого Отечественного фронта

Я не отрекался и никогда не отрекусь... Я рассматриваю свой манифест от 11 ноября как эквивалент чека, который уличный бандит заставил меня выписать под дулом пистолета... Я никоим образом не чувствую себя связанным им.



Последний император Австро-Венгрии Карл I



Карл I с семьей во время своей первой остановки в Швейцарии. На руках его сын – Отто

«Мы за ночь превратились в народ без государства» и...

«мы стали обломком после большого кораблекрушения».

«Все нации радовались приобретенной самостоятельности, но только не австрийцы».



Солдаты австро-венгерской армии после расторжения личной унии между Австрией и Венгрией 31 октября 1918 года



Германия и Австрия после окончания Первой мировой войны

Первая республика



Карта послевоенной Европы. Красной линией выделена граница бывшей Австро-Венгрии



После окончания Первой мировой войны бедняки Вены собирают дрова в Венском лесу

«Эти новые республики и подающие надежды демократии, через которые я проезжаю, представляют собой удручающее и неприятное место. В особенности печальна Австрия. Как будто прекрасная и обходительная мать, умершая при рождении монструозного ребенка».



Послевоенная Вена



Послевоенная Вена



Американские квакеры помогают нуждающимся в Вене. Кадр из фильма



Послевоенная Вена



Американская детская благотворительная организация раздает еду в Вене



Австрийский федеральный канцлер Игнац Зайпель



Слева направо: Карл Зейтц, Хьюго Брайтнер и Юлиус Тандлер



Детское учреждение, работающее по социальной программе. Фото из венского музея



Строение в районе Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof). После Первой мировой войны Вена была городом, охваченным нищетой и голодом. Прежде всего было слишком мало жилой площади. В пригородах люди жили в поселках, построенных из незаконных лачуг. Через несколько лет рабочие жили в настоящих дворцах пролетариата – с отоплением, садами и большим количеством места

Первые зачатки аншлюса



В феврале 1919 года была создана пограничная служба под командованием полковника Георга Орнауэра. Источник: ÖNB-Bildarchiv



Доктор Карл Реннер, первый канцлер Австрии, покидает дворец после подписания Австрийского мирного договора. Дворец Сен-Жермен-ан-Ле



Провозглашении Немецкой Австрии (Deutsch-Österreich). 1918 год



Отто Бауэр – лидер австрийской Социал-демократической партии и министр иностранных дел Первой республики

«Если мы добьемся того, что австрийцы присоединятся к нам, мы частично компенсируем то, что мы потеряли, с другой стороны, тогда мы получим в сердце Европы большой блок из 70 миллионов немцев, который никто не сможет игнорировать...»



На улицах Вены



Раздача еды нуждающимся. Источник: ÖNB-Bildarchiv



Бесплатная раздача супа нуждающимся в Первой республике. Источник: ÖNB-Bildarchiv



На улицах Вены

Июльское восстание 1927 года



Эскалация насилия, непримиримость между политическими лагерями в Вене. Жестокие беспорядки, столкновения хеймвера и шуцбунда, конная полиция – вот определяющие образы повседневной политической жизни Первой республики. 1920-е годы



Марш боевого крыла социал-демократов – шуцбунд (Schutzbund). Источник: ÖNB-Bildarchiv



Марш хеймвера (Heimwehr) – военизированного формирования правых сил. В центре (салютует) лидер хеймвера Эрнст Рюдигер Стархемберг, 4-й справа Эмиль Фей. Источник: ÖNB-Bildarchiv



Факельное шествие боевого крыла социал-демократов – шуцбунд (Schutzbund)



15 июля 1927 года рабочие подожгли Дворец правосудия в Вене

Прелюдия к гражданской войне



Федеральный канцлер Энгельберт Дольфус



Федеральный канцлер Э. Дольфус с папой Пием XI



Роспуск парламента и спуск флага перед парламентом по указанию полиции. Вена



Вена. 20–30-е годы

Гражданская война



Совместный обыск армии, хеймвера и полиции а отеле Schiff в городе Линц



Армия на улицах Вены. Источник: Bundesarchiv



Полицейские силы перекрыли улицу у дворца Ауэрсперг (Palais Auersperg). Вена. Источник: ÖNB-Bildarchiv



Пушки нацелены на Карл-Маркс-Хоф в Вене. 19-й район



Армия на улицах Вены. Источник: Bundesarchiv



Противники в гражданской войне

Австрофашизм



Митинг Отечественного фронта



Карл Шушниг среди лидеров Отечественного фронта

«Каждый товарищ чувствует и осознает себя носителем нового немецкого государственного сознания, он готов отдать свое имущество и кровь, он признает лишь три силы: веру в Бога, свою собственную твердую волю и слово своего Вождя!»



Федеральный канцлер Э. Дольфус на митинге Отечественного фронта

«Если с национал-социализмом связан девиз «Одно государство, один народ, один фюрер», то Дольфусу принадлежит фраза «Я сам фюрер».

Прелюдия к Июльскому путчу

«Мы хотим социальную, христианскую, немецкую Австрию с сильным и независимым руководством».

«Я обращаюсь ко всем национально настроенным группам граждан и задаю им вопрос: хотите ли вы иметь что-нибудь общее с этой преступной организацией – NSDAP? Я призываю вас открыто и полностью отмежеваться от их практики и от мировоззрения, которое рождает эту практику».



«Национал-социализм/Наше спасение»: грузовики с предвыборной агитацией Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которая также действует в Австрии с 1923 года

«Весь мир должен понять, что мы сознаем себя как самостоятельное немецкое государство, тесная связь и дружба которого с Германией обязана и обусловлена кровью, историей и географическим положением нашей родины...

Многовековое сосуществования австрийских немцев с другими нациями сделало их более мягкими и терпеливыми по отношению к другим культурам, но у австрийцев сохранилось стремление к сохранению собственной культуры и вида».

Июльский путч и убийство Дольфуса



Демонстрация Отечественного фронта против нацистов в Вене



Полиция и армия ведет бой с национал-социалистическими путчистами у государственной радиостанции RAVAG, Вена, Йоханнесгассе, 25 июля 1934 г.



Прощание с Энгельбертом Дольфусом



Панихида по убитому Дольфусу. Речь произносит его политический соперник Эрнст Рюдигер Штархемберг

Курт фон Шушниг



Федеральный канцлер Курт фон Шушниг, сменивний на этом посту убитого Энгельберта Дольфуса



Эрнст Рюдигер Штархемберг выступает на открытии памятника Дольфусу в Санкт-Пёльтене (Нижняя Австрия). Источник: ÖNB-Bildarchiv



Курт фон Шушниг с женой и дочерью Сисси в США



Отто фон Габсбург Лотарингский (Otto Habsburg-Lothringen). Претендент на австрийский престол



Отто фон Габсбург. Послевоенная фотография

«В основе идеологии социализма и коммунизма – предвестников большевизма – лежит дегенерирующий иудаизм. Преодолевать это вредное влияние не только право, но и долг совести каждого христианина».

«Мы не намерены противопоставлять великой общности судьбы и культуры германского народа отечественную разновидность некого австрийского человека. Мы считаем немецко-австрийское племя такой же частью германской нации, как баварцы и швабы, как саксонцы и франки. Мы чувствуем себя неразрывно связанным с великим немецким рабочим классом. Поэтому и в дни наихудшего унижения немецкого народа нашей целью остается аншлюс к свободной Германии завтрашнего дня».



Ввод немецких войск в Австрию

Информация

Литература:

1. И. Г. Жиряков «Австрийское государство в 1918–1938 гг.».

2. И. Г. Жиряков «Из истории аншлюса».

3. Курт Вальдхайм «Австрийский путь».

4. Kurt von Schuschnigg «Austrian requiem».

5. Kluge U. «Der österreichische Ständestaat 1934–1938».

6. Talos E. «Das austrofaschistische Herrschaftssystem 1933–1938».