Австрия между мировыми войнами

Торжественный митинг правого Отечественного фронта
Поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне и обострившийся на фоне этого поражения давно и остро стоявший национальный вопрос, а также увеличение популярности левых идей среди большей части населения, осенью 1918 года привели к революции и распаду монархии Габсбургов. После четырех лет Первой мировой войны император Австро-Венгрии Карл I отстранился (не отрекся!) от престола и 11 ноября покинул свой дворец Шенбрунн в Вене, а на следующий день было провозглашено новое государство – Республика Германская Австрия (Deutsch-Österreich).
Я не отрекался и никогда не отрекусь... Я рассматриваю свой манифест от 11 ноября как эквивалент чека, который уличный бандит заставил меня выписать под дулом пистолета... Я никоим образом не чувствую себя связанным им.
Вот что он говорил в частном порядке и никогда не оставлял сомнений в том, что считает себя законным императором.
Последний император Австро-Венгрии Карл I
На заметку. Парламент республиканской Австрии решил не только изгнать императорскую семью из страны, но и конфисковать все то, что когда-то принадлежало семейству Габсбургов. В изгнании первой остановкой Карла и его семьи стала соседняя Швейцария, а после двух неудачных попыток вернуть власть над Венгрией, Антанта окончательно сослала его на португальский остров Мадейра, где он и скончался в 1922 году в возрасте 35 лет от воспаления легких. Его старший сын – Отто фон Габсбург отказался от притязаний на австрийский и венгерский престолы, а в 2004 году папой Иоанном Павлом II бывший император Карл I был причислен к лику блаженных.
Блестящие рассказы об этих исторических событиях можно найти у австрийского писателя Стефана Цвейга, когда он описал отъезд императора Карла I и его семьи из замка Эккартсау недалеко от Вены в его книге «Вчерашний мир» (Die Welt von Gestern).
Карл I с семьей во время своей первой остановки в Швейцарии. На руках его сын – Отто
Карл Реннер* (1870–1950), австрийский политический деятель и социал-демократ, стал первым канцлером новой Республики, а его знаменитая цитата отражает шок от потери больших территорий некогда сильной Австро-Венгерской империи после ее крушения:
«Мы за ночь превратились в народ без государства» и...
«мы стали обломком после большого кораблекрушения».
«мы стали обломком после большого кораблекрушения».
А венская газета Arbeiter Zeitung писала, что:
«Все нации радовались приобретенной самостоятельности, но только не австрийцы».
Это было время, когда другие народы, некогда входившие в Австро-Венгерскую империю, с величайшим подъемом встречали свою независимость, австрийцы же, когда-то являвшиеся доминирующей этнической группой, наоборот, воспринимали свою новую государственность далеко не однозначно. По мнению многих, страна не обладала должным экономическим потенциалом, и некоторые современники считали ее без Венгрии и Чехии нежизнеспособной.
Солдаты австро-венгерской армии после расторжения личной унии между Австрией и Венгрией 31 октября 1918 года
Итак, впервые за более чем 650 лет австрийцы стали жить без правления Габсбургов, а день 12 ноября 1918 года стал отмечаться как первый день республиканской Австрии...
Германия и Австрия после окончания Первой мировой войны
Первая республика
В 1918 году Первая мировая война закончилась распадом Австро-Венгерской монархии. После более чем 650 лет существования империи Габсбургов бывший имперский город Вена превратился в столицу крошечного политического образования, а население самой Австрии, подобно шагреневой коже, сократилось примерно до 6,5 млн человек против 50 миллионов от населения бывшей империи, превратившись из мощной державы в небольшую центрально-европейскую страну.
И если взглянуть на хронологическую последовательность, то первой страницей в летописи республиканской Австрии, является сама история ее появления на обломках Австро-Венгерской империи.
Карта послевоенной Европы. Красной линией выделена граница бывшей Австро-Венгрии
С самого первого дня своего существования молодая австрийская республика столкнулась с гибельным наследием войны – четыре года военных действий и распад империи Габсбургов принесли ей экономическое истощение и хаос, а возникшие в связи с этим социальные потрясения и нищета населения вдохновляли на революционную деятельность, сделав ползучий большевизм величайшей опасностью для страны, особенно после того, как в ноябре 1918 года вспыхнула революция в Германии, а в марте 1919 года в Венгрии ненадолго была установлена Советская республика.
После окончания Первой мировой войны бедняки Вены собирают дрова в Венском лесу
Вот как описывал британский генерал Том Бриджес, незадолго до его назначения губернатором Южной Австралии новые государства, возникшие на руинах империи Габсбургов:
«Эти новые республики и подающие надежды демократии, через которые я проезжаю, представляют собой удручающее и неприятное место. В особенности печальна Австрия. Как будто прекрасная и обходительная мать, умершая при рождении монструозного ребенка».
Эта новая республика, ранее игравшая важную роль во всех европейских и международных делах, быстро оказалась на обочине европейской политики и больше не принимала никакого участия в европейских делах. Здесь надо отметить, что роль ведущей европейской державы, влияющей на все мировые дела, была настолько привычна и естественна для австрийцев, что они сразу же столкнулись с трудностями при построении своего небольшого национального государства...
Послевоенная Вена
Кроме того, правительство было перегружено огромным количеством ветеранов войны, среди них было более 100 тысяч раненых солдат и офицеров, вернувшихся с фронта, а несправедливо перекроенные австрийские границы привели к потере немецкой этнической принадлежности и серьезным демографическим сдвигам. Австрийцы, которые уже больше не доминировали в своей некогда огромной империи, не были уверены в своем положении и видели свое будущее весьма и весьма туманно.
Послевоенная Вена
Новое австрийское государство с распадом монархии потеряло богатые сырьевые источники – железную руду в Судетах, морскую продукцию из Адриатики и важные сельскохозяйственные культуры в Венгрии, причем потеря венгерских сельскохозяйственных угодий в Австрии чувствовалась особенно остро, так как на ее территории располагались большие лесные массивы, в то время как под пашни использовался только 21 % всей сельскохозяйственной территории.
Американские квакеры помогают нуждающимся в Вене. Кадр из фильма
Довольно серьезной экономической проблемой, с которой столкнулась молодая австрийская республика, оказался и ее бюджетный дефицит (превышение расходов бюджета над его доходами), который еще и осложнялся наложенными на страну послевоенными репарациями, однако из-за краха Австрийского банка страна так и не выплатила никаких репараций.
Послевоенная Вена
Главной задачей послевоенного правительства было восстановление финансово-экономической стабильности. До 1921 года население Австрии жило в основном за счет финансовой помощи из США и Великобритании, и хотя народное хозяйство стало понемногу восстанавливаться, бедственное положение граждан усугублялось инфляцией, которая могла привести к финансовому краху.
Американская детская благотворительная организация раздает еду в Вене
В октябре 1922 года федеральный канцлер Игнац Зайпель (1876–1932) через Лигу Наций получил значительный кредит, что позволило стабилизировать австрийские финансы, вследствие чего Австрия должна была взять на себя обязательство оставаться независимой (от Германии) не менее 20 лет. Генеральный инспектор, назначенный Лигой Наций за контролем над использованием выданного кредита, уже в декабре 1925 года сообщил, что австрийский бюджет сбалансирован удовлетворительно, а в марте 1926 года финансовый надзор Лиги Наций с Австрии был снят.
Австрийский федеральный канцлер Игнац Зайпель
Успех Зайпеля на финансовом фронте подарил Австрии несколько лет стабильности и сделал возможным послевоенное восстановление и относительное экономическое процветание. В контролируемой социал-демократами Вене под руководством Карла Зейтца (1869–1950,)*, Хьюго Брайтнера (1873–1946)* и Юлиуса Тандлера (1869–1936)* была реализована амбициозная программа жилья для рабочего класса, а также программа здравоохранения и образования для взрослых.
Слева направо: Карл Зейтц, Хьюго Брайтнер и Юлиус Тандлер
Впервые в мире социал-демократами была заложена основа для массового строительства социального жилья в Вене, а таблички с надписью Erbaut aus den Mitteln der Wohnbausteuer («Построен на средства жилищного налога») можно и в наше время прочитать на некоторых возведенных зданиях того периода. Таким образом, «Красная Вена», как иногда называли столицу Австрии, приобрела уникальную репутацию в Европе.
Детское учреждение, работающее по социальной программе. Фото из венского музея
На заметку. 20 января 1923 года, после первоначального использования кредитных средств и взимания целевого жилищного налога, строительство социального жилья в Вене было поставлено на новую финансовую основу, и в том же году городская управа приняла муниципальную жилищную программу по строительству 25 тысяч квартир, причем выполнила эту программу так быстро, что уже к 1926 году была принята дополнительная программа на строительство еще 5 тысяч квартир. За этой программой в 1927 году последовала следующая программа уже на строительство 30 тысяч квартир, а к началу 1934 года венский магистрат сдал в аренду более 60 000 единиц социального жилья!
Строение в районе Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof). После Первой мировой войны Вена была городом, охваченным нищетой и голодом. Прежде всего было слишком мало жилой площади. В пригородах люди жили в поселках, построенных из незаконных лачуг. Через несколько лет рабочие жили в настоящих дворцах пролетариата – с отоплением, садами и большим количеством места
Первые зачатки аншлюса
После образования Австрийской республики в 1918 году некоторые бывшие немецкие подданные Австро-Венгерской империи предпочитали считать своим родным отечеством не рухнувшую многонациональную и неоднородную империю Габсбургов, а соседнюю Германию, поэтому чувство собственной неполноценности совсем еще молодой республики имело широкое хождение, как среди самих австрийцев, так и среди их соседей – немцев, что приводило к стремлению населения обеих государств к необходимости их объединения.
В феврале 1919 года была создана пограничная служба под командованием полковника Георга Орнауэра. Источник: ÖNB-Bildarchiv
Однако послевоенный Сен-Жерменский договор прямо запрещал аншлюс Австрии с Германией.
Доктор Карл Реннер, первый канцлер Австрии, покидает дворец после подписания Австрийского мирного договора. Дворец Сен-Жермен-ан-Ле
На заметку. Сен-Жерменский договор (1919) – договор, завершивший Первую мировую войну, подписанный в Сен-Жермен-ан-Ле (Saint-Germain-en-Laye), недалеко от Парижа. Этот договор официально зафиксировал распад империи Габсбургов, признав независимость государств, образованных на руинах Австро-Венгрии – Чехословакии, Польши, Венгрии и Королевства сербов, хорватов и словенцев (Югославия), и уступив восточную Галицию Польше, а Южный Тироль и Триест – Италии. Военные статьи договора ограничивали добровольческую армию Австрии до количества не более 30 000 человек, а на саму Австрию возложили выплату репараций, которые на самом деле так ею и не были выплачены.
Одна из статей Сен-Жерменского договора прямо требовала от Австрии воздерживаться от ущерба своей независимости, что на деле означало, полный запрет для Австрии на вступление в политический или экономический союз с Германией без согласия на то совета Лиги Наций.
Другая статья требовала от Австрии, чтобы название республики было изменено с «Немецкой Австрии» (Deutsch-Österreich) на просто «Республика Австрия» (Republik Österreich). Еще надо отметить, что и в Версальском договоре, который устанавливал мир с Германией, также был пункт о запрете на объединение с Австрией.
К тому же здесь надо сказать, что итальянский диктатор Б. Муссолини остерегался, что объединение германских земель не ограничится одним только присоединением Австрии к Германии, а поставит под вопрос принадлежность Италии Южного Тироля, отторгнутого у Австрии после Первой мировой войны.
Провозглашении Немецкой Австрии (Deutsch-Österreich). 1918 год
Уже на следующий после отстранения Карла I день, 12 ноября 1918 года, Национальное собрание (парламент) Австрии приняло решение о провозглашении Немецкой Австрии республикой и одновременно составной частью Германии, а еще на следующий день Отто Бауэр (1881–1938)*, министр иностранных дел, предложил начать переговоры об условиях объединения двух государств, не дожидаясь подписания мирного договора с Антантой.
Отто Бауэр – лидер австрийской Социал-демократической партии и министр иностранных дел Первой республики
Для выработки определенного плана аншлюса австрийский министр иностранных дел Отто Бауэр проводил в Берлине с февраля по март месяц 1919 года тайные переговоры с влиятельным политиком германского рейхстага Густавом Штреземаном (1878–1929)*, в ходе которых выявились непреодолимые противоречия при обсуждении политических и экономических проблем. Будучи сторонником аншлюса, Штреземан заявлял:
«Если мы добьемся того, что австрийцы присоединятся к нам, мы частично компенсируем то, что мы потеряли, с другой стороны, тогда мы получим в сердце Европы большой блок из 70 миллионов немцев, который никто не сможет игнорировать...»
Но дальнейшее развитие деятельности за объединение с Германией натолкнулось на серьезное сопротивление держав-победительниц. Тем не менее, даже несмотря на запрет, продиктованный Антантой Версальским и Сен-Жерменским договорами, возможность объединения оставалась актуальной. И эта возможность являлась явным следствием существовавшей на тот момент идеи объединения всех германских земель.
Страны-победительницы не желали нарушать установившееся равновесие в Европе, которое они при помощи Версальского и Сен-Жерменского договоров установили после войны, кроме того, Антанта испытывала страх перед побежденной Германией, которая могла за счет аншлюса восстановить свою былую мощь. Поэтому державы-победительницы наложили вето на аншлюс...
На улицах Вены
После поражения в войне вопрос объединения двух государств был главным в программах социал-демократических партий Германии и Австрии, но в области же практического применения социал-демократы обеих стран в силу разных причин, начали постепенно отходить от этой идеи.
Раздача еды нуждающимся. Источник: ÖNB-Bildarchiv
Уже к середине 20-х годов идея аншлюса постепенно начинает терять привлекательность среди населения, которое опасалось того, что австрийское производство не сможет конкурировать с германскими крупными корпорациями, к тому же австрийцы, в большинстве своем исповедующие католицизм, не совсем восторженно относились к допустимой перспективе проживания в одном государстве с протестантами.
Бесплатная раздача супа нуждающимся в Первой республике. Источник: ÖNB-Bildarchiv
Но уже ближе к 30-м годам, идея аншлюса стала доминирующей в правонационалистических и национал-социалистских партиях и организациях Германии и Австрии.
Итак, первая попытка аншлюса не удалась...
На улицах Вены
Июльское восстание 1927 года
После распада монархии Габсбургов и установления в Австрии республики ее политическая жизнь превратилась в жесткое противостояние между двумя непримиримыми политическими силами – социал-демократами и блоком правых партий (христиане-социалисты, ставшие впоследствии Отечественным фронтом).
Эскалация насилия, непримиримость между политическими лагерями в Вене. Жестокие беспорядки, столкновения хеймвера и шуцбунда, конная полиция – вот определяющие образы повседневной политической жизни Первой республики. 1920-е годы
Кроме мест в Национальном совете (парламенте), эти политические движения имели и свои боевые организации, состоявшие в основном из нескольких тысяч бывших фронтовиков Первой мировой войны, между которыми постоянно происходили столкновения.
Марш боевого крыла социал-демократов – шуцбунд (Schutzbund). Источник: ÖNB-Bildarchiv
С самого первого дня своего основания Австрийская республика была полем битвы между социал-демократами и объединением правых христианских и националистических партий. Эти два непримиримых политических лагеря охватывали только что созданную Австрийскую республику своей идеологической борьбой за влияние на народные массы путем использования социальных беспорядков, антисемитизма и классовых конфликтов.
Марш хеймвера (Heimwehr) – военизированного формирования правых сил. В центре (салютует) лидер хеймвера Эрнст Рюдигер Стархемберг, 4-й справа Эмиль Фей. Источник: ÖNB-Bildarchiv
В результате это противостояние двух противоборствующих сил 30 января 1927 года привело к гибели в городе Шаттендорф от рук националиста ветерана Первой мировой войны и восьмилетнего подростка. Судом этот националист был оправдан, что привело к всеобщей забастовке, целью которой было свержение правительства, возглавляемого канцлером Игнацем Зайпелем.
Факельное шествие боевого крыла социал-демократов – шуцбунд (Schutzbund)
Боевое крыло социал-демократов – шуцбунда (Schutzbund) – потребовало немедленной раздачи оружия с военных складов, а возмущенная несправедливым решением суда толпа подожгла венский Дворец правосудия (Justizpalast), полицейский участок и здание газеты Христианско-социальной партии Reichspost. Начальник федеральной полиции Иоганн Шобер (1874–1932)* попытался силой подавить протесты, в результате чего его действия привели к гибели чуть менее ста человек, принимавших участие в уличных беспорядках в Вене, и пяти полицейских.
15 июля 1927 года рабочие подожгли Дворец правосудия в Вене
Для Первой республики это восстание станет судьбоносным днем, прелюдией того, что в конце концов приведет к гражданской войне в феврале 1934 года, которая в конечном итоге и положит конец Первой республике и станет ее фатальным последствием для австрийской демократии...
Прелюдия к гражданской войне
Начало гражданской войне (иногда ее называют Февральским восстанием) положил парламентский кризис, разразившийся в феврале месяце 1933 года, когда ведущие политические партии в австрийском парламенте не смогли договориться о законе, регулирующем минимальную оплату труда. 4 марта 1933 года после того, как слушания зашли в тупик, канцлер от Христианско-социальной партии Энгельберт Дольфус приостанавливает работу австрийского парламента и блокирует все попытки его повторного созыва.
Федеральный канцлер Энгельберт Дольфус
Конечно же, был запрещен и шуцбунд (военизированная организация Социал-демократической партии), а многие его члены оказались в тюрьме. Продолжая наступать на гражданские права и свободы, правительством были отменены все выборы, как муниципальные, так и федеральные, запрещены Компартия, НСДАП, при этом социал-демократы все еще оставались довольно влиятельной силой.
После того, как был распущен парламент, правительство Энгельберта Дольфуса приступило к полной очистке всех органов исполнительной власти от представителей левых взглядов и т. н. неблагонадежных элементов, и во всех ветвях действующей власти начинали значительно преобладать правые консерваторы, которые полностью разделяли позицию правящей партии.
Федеральный канцлер Э. Дольфус с папой Пием XI
На заметку. Энгельберт Дольфус (Engelbert Dollfuss/1892–1934). Австрийский политический деятель, лидер Христианско-социальной партии, создавший из правых партий «Отечественный фронт» (Vaterländische Front), занимавший пост канцлера Австрии в 1932–1934 гг. После начала Первой мировой войны Дольфус хотел записаться добровольцем на фронт, но ему было отказано по причине низкого роста (148 см), за что получил прозвище «Миллиметерних», т. е. сочетание миллиметра и Клеменса фон Меттерниха – министра иностранных дел Австрии в 1809–1848 гг. Установил в Австрии авторитарный режим, известный как австрофашизм, приостановив действие конституции.
Роспуск парламента и спуск флага перед парламентом по указанию полиции. Вена
Получилась такая ситуация, когда Социал-демократическая партия потеряла свою основную платформу для политических действий, а действующий канцлер начал управлять страной на основании статей военно-экономического закона 1917 года, предоставляющих правительству чрезвычайные полномочия без ограничений своей власти.
Теперь после полного разрушения парламентской системы и остатков демократии сторонники Дольфуса полностью контролировали положение в стране. Деятельность левых функционеров была сведена к минимуму, и они были вынуждены уйти в подполье. Но даже несмотря на все действия установившегося режима, социал-демократия все еще продолжала занимать высокие позиции в австрийской политике и имела значительный вес.
Вена. 20–30-е годы
Гражданская война
Отправной точкой гражданской войны стал день 12 февраля 1934 года, когда отряд хеймвера во главе с его командиром Эмилем Феем в поисках спрятанного шуцбундом оружия обыскал отель Schiff в городе Линц в Верхней Австрии, принадлежащий Социал-демократической партии.
Совместный обыск армии, хеймвера и полиции а отеле Schiff в городе Линц
Командир шуцбундовского отряда Рихард Бернашек стал первым, кто оказал вооруженный отпор, инициировав конфликт между боевиками хеймвера* и полицией против запрещенного, но все еще тайно существующего социалистического шуцбунда. Столкновения между этими двумя непримиримыми лагерями перекинулись на другие населенные пункты Австрии, причем особый накал боев происходил в Вене, где члены шуцбунда забаррикадировались в жилых кварталах, в частности, в Карл-Маркс-Хофе, где преобладало муниципальное жилье.
Армия на улицах Вены. Источник: Bundesarchiv
В этот же день 12 февраля в 11 часов 46 минут в ответ на обыски в Линце венские социал-демократы объявили всеобщую забастовку – трамваи в Вене остановились, что ознаменовало начало восстания активных членов шуцбунда – военизированного крыла Социал-демократической партии, против авторитарного корпоративного режима Энгельберта Дольфуса, но рабочие, деморализованные годами безработицы и крайней нищеты, не смогли долго поддерживать ее, и забастовка была прекращена всего через несколько часов...
Полицейские силы перекрыли улицу у дворца Ауэрсперг (Palais Auersperg). Вена. Источник: ÖNB-Bildarchiv
Переломная точка в этом противостоянии наступила со вступлением в конфликт австрийских военных – канцлер Дольфус отдал приказ армии нанести удар по району Карл-Маркс-Хоф, где укрылись бойцы шуцбунда, из легкой артиллерии, что поставило под серьезную угрозу безопасность тысяч мирных граждан и разрушило множество домостроений. После капитуляции членов шуцбунда в Карл-Маркс-Хофе, боевые действия понемногу стали затухать, и к 16 февраля 1934 года вооруженное противостояние в Австрии полностью завершилось.
Пушки нацелены на Карл-Маркс-Хоф в Вене. 19-й район
На заметку. Причин поражения Февральского восстания было много: бойцы шуцбунда были в меньшинстве, а их военачальник Александр Эйфлер и несколько других активных командующих округами были арестованы несколькими неделями ранее. Но самым тяжелым было то, что пролетариат не смог выступить в значительном количестве – наступившая Великая депрессия 1929 года и последовавшая за ней массовая безработица ослабили социальную и политическую власть рабочих и стоящих за ними политических организаций.
Часть политики федерального правительства по разрешению экономического кризиса заключалась в том, чтобы уменьшить политическую власть левых организаций и получить влияние на профсоюзы, в сочетании с огромным сокращением социальных расходов, установленных социал-демократами.
Армия на улицах Вены. Источник: Bundesarchiv
После февральских боев шуцбунд был подавлен, а 21 лидер, выступающий за демократию, был приговорен к смертной казни. Тысячи арестованных членов шуцбунда и социал-демократической партии были интернированы в концентрационные лагеря, а тем, кого не успели арестовать, пришлось срочно покинуть страну.
Противники в гражданской войне
После того, как 21 февраля 1934 года волна скорых военных трибуналов стихла и еще 140 членов шуцбунда были осуждены, полностью находящиеся под политическим контролем суды сосредоточили все свои усилия на проведении большого показательного процесса против лидеров австрийских социал-демократов. Социал-демократы должны были быть публично осуждены как идеологические руководители, непосредственно стоящие за Февральским восстанием.
Австрофашизм
Предпосылками для установления правого диктаторского режима в Австрии стали очень быстро распространившиеся взгляды правящей Христианско-социальной партии, которые подразумевали создание однопартийного государства под знаменами католической церкви, поэтому сразу же после роспуска Дольфусом парламента был организован «Отечественный фронт» (Vaterlandische Front), объединивший граждан страны на национальной и религиозной платформе. Идеологическими основами этого строящегося корпоративного государства были, как и в других фашистских странах того времени, полный отказ от классовой борьбы и стремление к «классовой гармонии» в одном авторитарном государстве.
Митинг Отечественного фронта
В экономике австрийские фашисты взяли курс на «всесословное примирение», а вместо профсоюзов, которые контролировали социал-демократы, были созданы новые и «независимые» профсоюзы.
На заметку. Интересно отметить, что небольшие мастерские были перестроены по средневековому образцу, где главный работник был ремесленник-мастер, и он же являлся и хозяином мастерской со всем ее оборудованием и инструментами. К наемным работникам применялось средневековое правило: «Если подмастерье придет к мастеру и запросит плату выше обычной, его не должен брать в мастерскую ни один хозяин.
Само название корпоративного режима Дольфуса – «австрофашизм» – показывает его близость к уже существующим фашистским режимам в соседних Италии и Германии. Австрофашизм был политическим движением в Первой республике между 1933 и 1938 годами и по своему содержанию основан был на итальянском фашизме.
С Корнойбургской клятвой в 1930 году была принята программа, в которой особо подчеркивался принцип лидерства и предусматривалась диктаторская форма правления. Кроме того, государство должно было быть структурировано по сословиям, и демократическая система Первой республики, существовавшая в Австрии с 1919 года, была полностью заменена системой авторитарной.
На заметку. Корнойбургская программа (клятва). На митинге в Корнойбурге лидер хеймвера Ричард Штейдле зачитал присягу, в которой военизированные формирования хеймвера отвергли демократический парламентаризм и выступили за патриотизм, сильное правительство, корпоративизм и захват власти с целью политического и экономического обновления. Корнойбургская программа была разработана в ответ на Линцскую программу Социал-демократической партии.
Карл Шушниг среди лидеров Отечественного фронта
Корнойбургская программа заканчивалась такими словами:
«Каждый товарищ чувствует и осознает себя носителем нового немецкого государственного сознания, он готов отдать свое имущество и кровь, он признает лишь три силы: веру в Бога, свою собственную твердую волю и слово своего Вождя!»
На заметку. Здесь надо отметить, что обозначение корпоративного режима Дольфуса как «австрофашизм» (Austrofaschismus) практикуют, как правило, историки, писатели и политические деятели левого толка, тогда как представители партий противоположного крыла называют сложившуюся к тому времени систему «государством сословий» (Standestaat). Под этим понимается авторитарная форма управления государством, при которой политические партии исключаются из политической жизни страны, а ее население позиционируется как некая единая гражданская общность, объединенная рядом общих взглядов (католицизм и национализм).
Федеральный канцлер Э. Дольфус на митинге Отечественного фронта
Сложившаяся система управления, именуемая «австрофашизмом» – название системы правления, установленной в Австрии в 1933/34 годах, которая в значительной степени развивалась и всецело поддерживалась кругами хеймвера* и некоторыми христианско-социальными политиками. Под влиянием итальянского фашизма Муссолини, подкрепленного политическим католицизмом и теориями Отмара Шпанна* (1878–1950) австрофашизм заменил собой демократическую конституцию и парламентаризм авторитарной корпоративной государственной системой. Идеология австрофашизма была впервые сформулирована в так называемой «Корнойбургской программе» от 18 мая 1930 года.
Вот какое интересное сравнение двух режимов дает историк Тамбовского государственного университета О. В. Головашина в одной из своих статей:
«Если с национал-социализмом связан девиз «Одно государство, один народ, один фюрер», то Дольфусу принадлежит фраза «Я сам фюрер».
В отличие от фашистских режимов, которые носят революционный характер и отказываются от существующей системы, корпоративное государство имело консервативную природу – оно опиралось на религию и стремилось возвратить человека к христианским корням.
Прелюдия к Июльскому путчу
Если отмотать время на два года назад, в мае 1932 года Энгельберту Дольфусу, президенту Федеральных железных дорог, был предложен пост федерального канцлера и министра иностранных дел. Возглавив правительство на фоне нарастающего политического кризиса, он столкнулся с серьезными проблемами, вызванными мировым экономическим кризисом, повлекшим за собой массовую безработицу и неуверенность населения в завтрашнем дне, что повлекло за собой быструю милитаризацию и радикализацию всего австрийского общества.
В своей инаугурационной речи Дольфус говорил:
«Мы хотим социальную, христианскую, немецкую Австрию с сильным и независимым руководством».
Новоиспеченный канцлер ненавидел социал-демократов и с восхищением смотрел на итальянский фашизм – во время пребывания на посту федерального канцлера он ориентировался не на нацистскую Германию, а на фашистскую Италию, из-за чего его система организации государства получила название «австрофашизм». С момента прихода к власти Дольфуса под запретом в Австрии находились не только левые партии, такие как социал-демократы с коммунистами, но также и национал-социалисты, а с приходом в соседней Германии к власти Гитлера высказывания Дольфуса начинают приобретать еще более антинацистский характер:
«Я обращаюсь ко всем национально настроенным группам граждан и задаю им вопрос: хотите ли вы иметь что-нибудь общее с этой преступной организацией – NSDAP? Я призываю вас открыто и полностью отмежеваться от их практики и от мировоззрения, которое рождает эту практику».
«Национал-социализм/Наше спасение»: грузовики с предвыборной агитацией Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которая также действует в Австрии с 1923 года
Энгельберт Дольфус во всех своих речах всегда подчеркивал как независимый характер австрийской республики, так и тесную связь двух братских народов – германского и австрийского.
«Весь мир должен понять, что мы сознаем себя как самостоятельное немецкое государство, тесная связь и дружба которого с Германией обязана и обусловлена кровью, историей и географическим положением нашей родины...
Многовековое сосуществования австрийских немцев с другими нациями сделало их более мягкими и терпеливыми по отношению к другим культурам, но у австрийцев сохранилось стремление к сохранению собственной культуры и вида».
Многовековое сосуществования австрийских немцев с другими нациями сделало их более мягкими и терпеливыми по отношению к другим культурам, но у австрийцев сохранилось стремление к сохранению собственной культуры и вида».
И Энгельберт Дольфус, категорический противник присоединения к нацистской Германии, до самой своей смерти остался верен этим своим убеждениям...
Июльский путч и убийство Дольфуса
25 июля 1934 года 154 эсэсовца-австрийца, переодетые в форму солдат австрийской армии и полицейских, ворвались в Канцелярию и захватили находившегося там канцлера Дольфуса, потребовав от него подать в отставку в пользу Антона Ринтелена, который должен был возглавить пронацистское правительство. Но даже получив серьезные ранения от двух пуль, выпущенными в него нацистом Отто Планеттой, Дольфус сделать это категорически отказался. Его, раненого и истекающего кровью, нацисты бросили умирать и, не имея медицинской помощи, через несколько часов он скончался, так и не нарушив присяги.
Июльский путч был окончательно подавлен полицией и армией, лояльными правительству.
Демонстрация Отечественного фронта против нацистов в Вене
Убийство Дольфуса разозлило Муссолини, и он отдал приказ о переброске итальянских войск к австрийской границе, которые немедленно двинулись через Бреннерский перевал. При этом он заявил Гитлеру, что не потерпит присоединения Австрии к Германии.
Полиция и армия ведет бой с национал-социалистическими путчистами у государственной радиостанции RAVAG, Вена, Йоханнесгассе, 25 июля 1934 г.
После окончания путча правительством были организованы военные трибуналы, где было вынесено двадцать четыре смертных приговора, из которых 13 были приведены в исполнение.
Прощание с Энгельбертом Дольфусом
Среди казненных были полицейские и военнослужащие, активно сотрудничавшие с путчистами. Большинство нацистов, участвовавших в путче, бежали в Югославию и Германию, а министр юстиции Курт фон Шушниг стал новым австрийским канцлером.
Панихида по убитому Дольфусу. Речь произносит его политический соперник Эрнст Рюдигер Штархемберг
Курт фон Шушниг
Федеральный канцлер Курт фон Шушниг, сменивний на этом посту убитого Энгельберта Дольфуса
Энгельберт Дольфус, став канцлером Австрии, назначил Шушнига министром юстиции, из-за чего правительство в целом и Шушниг в частности подвергались резкой критике за смертные приговоры, вынесенные левым противникам режима, которые сражались с
правительственными войсками на улицах во время гражданской войны в феврале 1934 года. Даже тяжелораненого Карла Мюнхенрайтера (активный член шуцбунда и одного из девяти человек, приговоренных к смерти) несли на носилках к виселице, что считалось особенно шокирующим. Шушниг отказался принять мольбы о помиловании осужденных, которые были казнены сразу же после суда.
Когда Дольфус был убит нацистами в результате попытки государственного переворота в июле 1934 года, Шушниг, который был вторым председателем Отечественного фронта, сменил его на посту канцлера (не забыв прихватить себе посты министра обороны и образования), как якобы приказал сам умирающий Дольфус на смертном одре.
В 36 лет Шушниг был и остается в истории Австрии самым молодым политиком, занимавшим этот пост. Пытаясь реализовать видение своего наставника корпоративного государства, он столкнулся с противодействием не только со стороны левых групп и австрийских нацистов, но и со стороны соперников внутри его же собственной партии.
Эрнст Рюдигер фон Штархемберг*, глава военизированного хеймвера, многими рассматривался как угроза Шушнигу, который распустил все военизированные формирования в октябре 1936 года.
Эрнст Рюдигер Штархемберг выступает на открытии памятника Дольфусу в Санкт-Пёльтене (Нижняя Австрия). Источник: ÖNB-Bildarchiv
В 1936 году, отстранив от должности фон Штархемберга и распустив хеймвер, Шушниг устранил угрозы своему правительству, исходящие от национальных военизированных сил обороны, возглавляемых его вице-канцлером Эрнстом Рюдигером Фюрстом фон Штархембергом, в октябре этого же года Курт фон Шушниг стал лидером Отечественного фронта – коалиции правых партий.
На заметку. Курт фон Шушниг родился в 1897 году в городе Тренто (сейчас это Италия). Его отец Артур фон Шушниг был кадровым военным, дослужившимся до звания генерала. Утверждается, что семья имела словенское происхождение, первоначально звали Сусник, но Шушниг опроверг это сообщение, объясняя это тем, что его семья имеет свои корни в Клагенфурте (Австрия), а его прадед был владельцем мельницы, а дед – офицером, который стал комендантом провинциальной жандармерии в Тироле в 1901 году. Хотя Шушниг и носил наследственный титул баронета, после падения монархии Габсбургов новая Австрийская Республика в 1919 году полностью отменила использование титулов, после чего Курт фон Шушниг стал просто Куртом Шушнигом, убрав благородную приставку «фон» из своей фамилии, однако во время его политической карьеры в качестве члена правящей консервативной партии он часто использовал и старый стиль.
Курт фон Шушниг с женой и дочерью Сисси в США
Он укрепил связи с фашистским режимом в Италии и решительно пропагандировал идею Австрии как второго немецкого государства, но все последующие уступки Шушнига Гитлеру в отношении статуса австрийских нацистов, начиная с подписания соглашения в июле 1936 года, представляли собой начало конца независимости Австрии.
После аншлюса Шушниг был вынужден уйти в отставку, и вскоре после этого был заключен в тюрьму нацистами. Он был освобожден только после окончания Второй мировой войны. В послевоенное время он жил и преподавал в Соединенных Штатах (1948–1967), после чего вернулся в Австрию, где написал книгу «В борьбе с Гитлером» (Im Kampf Gegen Hitler). Шушниг умер 18 ноября 1977 года в тирольском местечке Муттерс, недалеко от Инсбрука...
Недавно ставший канцлером Курт фон Шушниг, произнося речь в память погибшего на своем посту канцлера Энгельберта Дольфуса, одобрительно отзывался о Габсбургской монархии, как о гарантии независимости Австрии, а одним из его указов даже был отменен существовавший с первых дней падения монархии закон, запрещавший Габсбургам появляться на территории Австрии, и этим же его указом бывшей императорской фамилии было возвращено все их имущество.
На заметку. В 1930-е годы вопрос о возвращении Габсбургов в Австрию вновь вернулся на политическую арену и на этой арене приобрел очень активную роль. Некоторые моменты в биографии Отто фон Габсбурга Лотарингского (Otto Habsburg Lothringen/1912–2011), претендента на австрийский трон, до сих пор вызывают споры – это его выдающаяся связь с австрофашизмом. Молодой Отто позиционировал себя как ведущую фигуру независимой католической Австрии, которая считала себя противоположностью национал-социалистической идеологии соседней Германии. Курт Шушниг, занимавший пост федерального канцлера в Австрии, не был противником монархической формы правления, однако он не решался принять предложение молодого наследника империи, так как возвращение Габсбургов на австрийский трон могло быть истолковано как враждебный акт со стороны государств Малой Антанты и дало бы Гитлеру удобный повод для вторжения.
Отто фон Габсбург Лотарингский (Otto Habsburg-Lothringen). Претендент на австрийский престол
Набирая все больше и больше популярности, он дал понять, что готов вернуться в Австрию из изгнания и взять на себя управление государством. Отто фон Габсбург не был сторонником присоединения Австрии к Германии и ненавидел нацистов и поэтому все время находился в постоянном контакте с Шушнигом, тщетно пытаясь добиться примирения с социалистами, которых он считал самыми надежными союзниками в борьбе против национал-социализма. Он предостерег канцлера от сближения с нацистской Германией и считал корпоративное государство меньшим злом перед лицом угрозы со стороны национал-социалистов, поэтому пытался пробовать себя в роли некоего общего знаменателя враждебных сил – социалистов и консерваторов.
После того, как запрет на въезд в страну Габсбургов был отменен, началась реституция конфискованного имущества семьи, и Отто было разрешено въехать в страну. Забегая вперед, надо отметить, что после того, как Гитлер вынудил Шушнига подписать унизительный договор с Германией в Берхтесгадене, означающий отмену независимости Австрии как страны, Отто фон Габсбург посоветовал ему уйти в отставку и выдвинуть себя в качестве федерального канцлера в открытом письме. Но после насильственного аншлюса Австрии он вынужден был бежать из Австрии, став номинальным главой австрийского сопротивления в изгнании на Западе. Гитлер тут же объявил его предателем и объявил в розыск.
В мае 1940 года перед лицом немецкого вторжения в Бельгию и Францию он получил убежище в США, и при поддержке своих многочисленных августейших родственников он стал лоббистом послевоенного восстановления Австрии, но все его попытки сформировать австрийское правительство в изгнании провалились из-за возражений социал-демократов, которые отказались сотрудничать под руководством сына бывшего императора.
Сразу же после окончания войны Отто все же как-то попытался закрепиться в Австрии. В Инсбруке, где его встретили восторженно, он начал агитировать против правительства Карла Реннера* в Вене, которое считал марионеткой Сталина. Однако вся его политическая деятельность в Австрии была заблокирована усилиями Советского Союза, вынудившего его покинуть страну в 1946 году. Тем временем, не без давления СССР, были восстановлены законы, запрещающие въезд Габсбургов в Австрию.
Отто фон Габсбург. Послевоенная фотография
Вновь находясь в изгнании, Отто фон Габсбург продолжил свою политическую деятельность в Западной Европе, где он выступал за свободную Европу, основанную на западных и христианских ценностях, протестуя против исчезновения Центральной и Восточной Европы за «железным занавесом».
Монархические настроения в Австрии как дрожжи вовлекали в процесс брожения все больше и больше представителей правых политических партий. Так, например, упомянутый выше вице-канцлер Эрнст Рюдигер Фюрст фон Штархемберг* в одном из интервью, которое он дал журналистам, утверждал, что 95 % австрийцев выступают за восстановление монархии и возвращение Габсбургов, выступающих как воплощение сильной и независимой страны, на престол!
Австрофашизм в лице канцлера Дольфуса, а затем и сменившего его на этом посту Шушнига значительно усилил в стране авторитет католической церкви, тем самым акцентировав католическую составляющую своей политической идеологии как важный фактор сохранения независимости Австрии от соседней национал-социалистической Германии. Служителям церкви вернули их некогда былое положение наставников в молодежных организациях и гимназиях, что серьезно способствовало росту влияния католичества в национальном сознании австрийцев. Священнослужители, наряду с лидерами Отечественного фронта, почувствовали себя причастными к управлению государством.
Как бы подтверждая возросшее влияние церкви на австрийское общество, Йоханес Мария Гфеллнер (1867–1941), католический епископ из Линца, на одном из своих выступлений говорил:
«В основе идеологии социализма и коммунизма – предвестников большевизма – лежит дегенерирующий иудаизм. Преодолевать это вредное влияние не только право, но и долг совести каждого христианина».
По мнению Шушнига, педалирование идей католицизма и имперского сознания, должно было способствовать формированию самобытной австрийской нации, он считал, что Австрия – это более совершенная форма Германии, а австрийцы – это самые лучшие немцы, представляющие собой самобытную нацию!
Совершенно иную точку зрения на самобытность австрийцев, отличную от Шушнига, имели социал-демократы. Вот что писала газета Arbeiter-Zeitung:
«Мы не намерены противопоставлять великой общности судьбы и культуры германского народа отечественную разновидность некого австрийского человека. Мы считаем немецко-австрийское племя такой же частью германской нации, как баварцы и швабы, как саксонцы и франки. Мы чувствуем себя неразрывно связанным с великим немецким рабочим классом. Поэтому и в дни наихудшего унижения немецкого народа нашей целью остается аншлюс к свободной Германии завтрашнего дня».
Окончательно бразды правления австрофашистов в Австрии начали закрепляться в 1936 году, когда было заключено так называемое «июньское соглашение», в соответствии с которым Германия гарантировала независимость Австрии и объявляла австрийский
национал-социализм внутренним делом Австрии, но все же потребовала освободить нацистских заключенных. К тому же на территории Австрии должна была разрешаться беспрепятственная пропаганда идей национал-социализма, в итоге чего все эти уступки Шушнига в недалеком будущем обернулись поражением...
Но тем не менее за этот период в Австрии особую популярность начинают приобретать нацисты – правое правительство Отечественного фронта стало терять популярность, на фоне чего доля австрийцев, поддерживающих аншлюс, росла. Экономические успехи Германии поражали австрийцев и казались им неоспоримыми, и уже в феврале 1938 года состоялась известная встреча Адольфа Гитлера и Курта Шушнига в баварском Берхтесгадене, во время которой имели место быть угрозы со стороны Гитлера о скором военном вторжении в Австрию.
И в итоге Курт Шушниг, не имея альтернативы, был вынужден уступить Гитлеру и ввести в свое правительство на должность министра внутренних дел австрийского национал-социалиста Артура Зейсс-Инкварта. Австрийский канцлер подписал это соглашение с Гитлером без какой-либо дискуссии, причем в своих мемуарах он пытался оправдаться, заявляя, что стал жертвой массированного шантажа со стороны Гитлера.
Впереди был аншлюс...
Ввод немецких войск в Австрию
Информация
*Карл Реннер (Karl Renner/1870–1950). Социал-демократ, первый канцлер Австрии после крушения империи Габсбургов. Лидер II Интернационала и один из теоретиков австромарксизма. Первый президент Австрии после Второй мировой войны. Сторонник аншлюса.
*Карл Зейц (Karl Seitz/1869–1950). Первый федеральный президент Австрии (1919–1920), бургомистр Вены (1923–1934) и глава Социал-демократической партии Австрии (1919–1934). В Первую мировую войну был пацифистом. В ходе правления социал-демократов и из-за проводимых ими социальных реформ Вену иногда называли «Красной Веной». Во время нацистского режима был заключен в концентрационный лагерь, где и пробыл до окончания войны.
*Хуго Брайтнер (Hugo Breitner/1873–1946). Австрийский политический деятель, городской финансовый советник, сын еврейского торговца. Заложил основу для масштабного строительства социального жилья в Вене, ввел налоги на предметы роскоши, развлечения и найм прислуги. Эмигрировал в Италию, а затем в США.
*Юлиус Тандлер (Julius Tandler/1869–1936). Австрийский социал-демократ, профессор и врач, создавший систему общественного здравоохранения и социальных услуг в муниципалитете Вены в межвоенные годы. В 1934 году во время подъема австрофашизма был вынужден эмигрировать в Китай, а в 1936 году прибыл в Москву, где стал советником в реформировании больниц СССР. Скончался в Москве в том же году.
*Отто Бауэр (Otto Bauer/1881–1938). Выходец из семьи богатого еврейского фабриканта и один из основателей австромарксизма. Генеральный секретарь австрийской Социал-демократической партии. С 21 ноября 1918 по 26 июля 1919 – министр иностранных дел и сторонник аншлюса с Германией. В 1938 году после аншлюса нацистской Германией Бауэр эмигрировал в Бельгию. В 1938 году Отто Бауэр скончался от сердечного приступа в Париже, а в 1950 году перезахоронен в почетной могиле на Венском центральном кладбище рядом с могилой Карла Зайца.
*Густав Штреземан (Gustav Stresemann/1878–1929). Рейхсканцлер и министр иностранных дел времен Веймарской республики. Политическое наследие Штреземана стало одной из основ, на которой строилась и строится внешняя политика сегодняшней Германии. Возглавляя правительство, он отказался от политики пассивного сопротивления во франко-бельгийской оккупации Рура и ввел новую марку в попытке справиться с гиперинфляцией в стране. Был активным сторонником сближения с Советским Союзом. Лауреат Нобелевской премии мира в 1926 году.
*Республиканский шуцбунд (Republikanischer Schutzbund) – военизированная организация Социал-демократической партии Австрии, созданная в 1923 году для обороны от вооруженных отрядов хеймвера. После роспуска парламента федеральный канцлер Энгельберт Дольфус запретил шуцбунд, вынудив его уйти в подполье, а после поражения Февральского восстания многие члены шуцбунда прибыли в Москву, где приняли участие в военном параде на Красной площади.
*Иоганн Шобер (Johann Schober/1874–1932). Служил в австрийской полиции при Габсбургах, продолжил службу во время Первой республики. Трижды назначался на должность Федерального канцлера Австрии (21 июня 1921 – 26 января 1922 года, 27 января 1922 – 31 мая 1922 года и 26 сентября 1929 – 30 сентября 1930 года). Один из основателей Интерпола. Благодаря его усилиям, Вена стала местом расположения штаб-квартиры Интерпола.
*Хеймвер (Heimwehr) – «Союз защиты родины» – военизированное формирование, которое действовало в Австрии с 1919 по 1938 год. Сформирован из демобилизованных солдат после Первой мировой войны для защиты австрийских границ. Позже превращен в боевую единицу крайне правых сил в Австрии. Активно участвовал в подавлении забастовок и Июльского восстания 1927 года. После его объединения с Отечественным фронтом прекратил свое существование как самостоятельная политическая сила. По методам и своей организационной структуре чем-то напоминает немецкий Фрайкор (Freikorps).
*Отмар Шпанн (Othmar Spann/1878–1950). Австрийский экономист, социолог и идеолог корпоративного государства, чьи идеи оказывали влияние на политическую жизнь Австрии, Германии, Италии, а также на политическую мысль русской эмиграции в Западной Европе. Основной чертой его мировоззрения было неприятие идей марксизма и парламентско-демократической системы. В своих трудах он особо уделяет внимание «национальному духу», «сильному государству» и «мифу общности». Он идеализирует сословное общество средневековой модели, отстаивает преимущества разнообразия перед централизацией и унификацией и мечтает о власти духовной элиты.
*Эрнст Рюдигер фон Штархемберг (Ernst Rüdiger Starhemberg/1899–1956). Австрийский националист и политик, лидер хеймвера, а позже и Отечественного фронта, созданного Дольфусом. Помог внедрить австрофашизм и установить диктатуру в Австрии в межвоенный период. Занимал пост министра внутренних дел в 1930 году и вице-канцлера в 1934 году. Был яростным противником аншлюса. Бежал из Австрии, когда нацисты вторглись в страну. Служил в Свободной Франции и британских войсках во время Второй мировой войны.
Литература:
1. И. Г. Жиряков «Австрийское государство в 1918–1938 гг.».
2. И. Г. Жиряков «Из истории аншлюса».
3. Курт Вальдхайм «Австрийский путь».
4. Kurt von Schuschnigg «Austrian requiem».
5. Kluge U. «Der österreichische Ständestaat 1934–1938».
6. Talos E. «Das austrofaschistische Herrschaftssystem 1933–1938».