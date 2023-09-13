Экс-аналитик ЦРУ: Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО

Это означает, что если наши самолеты попадут в такие условия, то их просто собьют. И неважно, сколько мы их пошлем. Они будут попросту уничтожены

Передача украинским вооруженным силам истребителей F-16 американского производства не приведет к желаемым последствиям. Все эти самолеты будут сбиты, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон, который дал интервью Youtube-каналу Стивена Гарднера.Джонсон утверждает, что Россия обладает самой развитой системой противовоздушной обороны в мире. У США нет ничего подобного, и сравнивать возможности российской и американской ПВО невозможно.- заявил экс-аналитик ЦРУ США.Эксперт призвал Запад перестать фантазировать. По мнению Джонсона, любые попытки Запада и Украины обеспечить продолжение захлебнувшегося контрнаступления ВСУ бессмысленны. Осенью «контрнаступ» украинских сил будет попросту невозможен. Российская армия обладает возможностями для ведения боевых действий в осенне-зимней обстановке, а украинская их не имеет, считает аналитик.Джонсон подчеркнул, что у ВСУ наблюдаются явный недостаток вооружений и военной техники, отсутствие боевой авиации и дефицит личного состава. Но еще и погода скоро перестанет благоволить украинскому контрнаступлению. Отметим, что все больше западных экспертов скептически оценивают перспективы и контрнаступления украинской армии, и передачи Киеву дополнительных вооружений, включая и самолеты-истребители американского производства.