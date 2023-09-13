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Экс-аналитик ЦРУ: Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО

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Экс-аналитик ЦРУ: Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО

Передача украинским вооруженным силам истребителей F-16 американского производства не приведет к желаемым последствиям. Все эти самолеты будут сбиты, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон, который дал интервью Youtube-каналу Стивена Гарднера.


Джонсон утверждает, что Россия обладает самой развитой системой противовоздушной обороны в мире. У США нет ничего подобного, и сравнивать возможности российской и американской ПВО невозможно.

Это означает, что если наши самолеты попадут в такие условия, то их просто собьют. И неважно, сколько мы их пошлем. Они будут попросту уничтожены

- заявил экс-аналитик ЦРУ США.

Эксперт призвал Запад перестать фантазировать. По мнению Джонсона, любые попытки Запада и Украины обеспечить продолжение захлебнувшегося контрнаступления ВСУ бессмысленны. Осенью «контрнаступ» украинских сил будет попросту невозможен. Российская армия обладает возможностями для ведения боевых действий в осенне-зимней обстановке, а украинская их не имеет, считает аналитик.

Джонсон подчеркнул, что у ВСУ наблюдаются явный недостаток вооружений и военной техники, отсутствие боевой авиации и дефицит личного состава. Но еще и погода скоро перестанет благоволить украинскому контрнаступлению. Отметим, что все больше западных экспертов скептически оценивают перспективы и контрнаступления украинской армии, и передачи Киеву дополнительных вооружений, включая и самолеты-истребители американского производства.
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18 комментариев
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  1. Escariot
    Escariot Сегодня, 16:41
    +6
    Верно. Все Су-24 уже по 2 раза уничтожили, а Ф-16 и подавно будут пачками уничтожать
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:08
      0
      Су-24 и Миг-29 у них уже изношенные сверх меры, поэтому и хотят Ф-16 получить. А использовать их будут так же и для того-же -для запуска крылатых ракет, противорадиолокационных и т.п.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:20
      +1
      Собьем то собьём,но сколько они урона нам успеют нанести...так что рано кричать"гоп"!
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:42
    -1
    Экс-аналитик ЦРУ: Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО —

    ***
    — Как догадался? ...
    ***
  3. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 16:45
    -2
    ВСЕ и все будут уничтожены
    По другому никак ..Скоро вам англосаксы будет сюрприз .
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 16:56
      +2
      Да да да. Вон звено су-24 спокойно обстреляли базу, поразили цели и спакойно ушли насвояси. Чего их пво не сбило?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:50
    +1
    А я не думаю,что они будут входить в зону ПВО.Сегодняшний удар по Севастополю показывает,что нам приходится перехватывать ракеты,а не тех ,с кого запущено
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:51
    +3
    F-16 будут использовать как самолёты ПВО и для нанесения ударов теми же ракетами JASSM. Никто их не пошлёт над линией боевого соприкосновения летать.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 16:59
      +2
      Ещу пару лет назад, за токие коменты сдешняя публика ставила метку предателя и идиота, и то что наше пво посбивает все и вся. Да же думать не хочется, что f-35 натворить смогут, когда старые сушки дают п*****
  6. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 16:55
    -1
    Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО, а не отправленные не будут уничтожены российской ПВО.
    Вот и подумайте.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 16:57
    0
    Как этот товарищ с таким мировоззрением вообще в ЦРУ попал?Он думал что на войне потерь нет?) Конечно будут,вот только какой ценой их уничтожение дастся.Амертканцы в этот раз в кабине умирать не будут(ну рядовые) а локхид и Боинг ещё самолёты за деньги налогоплательщиков построят.Для ЦРУ и ВПК это просто праздник, а он недовольный.Не зря из ЦРУ выперли
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 17:00
    +4
    Джонсон утверждает, что Россия обладает самой развитой системой противовоздушной обороны в мире.


    Я очень люблю слушать новости от Джонсона.
    Читаешь сводки с фронта и мрачнеешь. Читаешь аналитику и предсказания Джонсона и сразу веселеешь.
    Джонсон гораздо лучше Конашенкова, тот занудный и скучный.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:04
      0
      Джонсон гораздо лучше Конашенкова, тот занудный и скучный.

      у них есть нечто общее, на букву Л
  9. al3x
    al3x Сегодня, 17:02
    +1
    При условии, что эти самолёты зайдут в зону нашей ПВО. А так будут подлетать на расстояние пуска ракеты и обратно в глубокий тыл, в самые западные области. В общем, грош цена таким экспертам, как этот идиот вообще в ЦРУ попал?
  10. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 17:16
    0
    Блин, опять "екс-аналитик", ну а что действующие аналитики говорят?
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:26
    0
    Цитата: Шмель_3
    Блин, опять "екс-аналитик", ну а что действующие аналитики говорят?

    а у действующих и так зарплата есть, им не надо "дичь" нести с экранов ютуб-каналов....
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:31
    0
    Экс-аналитик ЦРУ: Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО
    . Прогнозы, прогнозы... где там что то объективная, где полная чушь, поди разберись.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:39
    +1
    Ой, да ладно, мы вон их Су-24, Су-25 и МиГ-29 ещё не добили....