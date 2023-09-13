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Telegram-каналы: Новый министр обороны Украины призвал задуматься над снижением призывного возраста до 16 лет

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Telegram-каналы: Новый министр обороны Украины призвал задуматься над снижением призывного возраста до 16 лет

Украинский режим уже рассматривает вероятность пополнения ВСУ юношами, которым еще нет и 18 лет. Только так можно истолковать заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова, обращенное к депутатам Верховной Рады.


О впечатляющем заявлении Умерова сообщает сразу несколько Telegram-каналов. Рустем Умеров поставил под вопрос целесообразность призыва молодых людей в ряды ВСУ с 18 лет.

Верховной Раде нужно задуматься: почему парни могут делать детей с 16 лет у нас, а служить — только с 18

- подчеркнул Умеров.

Эти слова нового министра обороны свидетельствуют о том, что дефицит личного состава ВСУ заставляет киевский режим задумываться о призыве в армию подростков 16-17 лет. Примечательно, что ранее украинские власти подняли вопрос о мобилизации военнообязанных-женщин, экстрадиции мужчин-беженцев из других государств и призыве на службу ограниченно годных людей, в том числе больных бессимптомным ВИЧ и вирусным гепатитом.

С другой стороны, такие заявления приведут к тому, что украинские женщины с детьми-подростками, покинувшие Украину после начала специальной военной операции, больше никогда не вернутся на родину. Сейчас матери мальчиков, даже не достигших 14 лет, будут стремиться всеми силами выехать за пределы страны, чтобы их дети в перспективе не были призваны на военную службу еще до достижения совершеннолетнего возраста.

Сам Рустем Умеров, разумеется, в армии не служил и не собирается. Не проходят военную службу и достигшие совершеннолетнего возраста дети большинства украинских руководителей высокого ранга, включая, к примеру, такого «ястреба» украинской политики как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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49 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:57
    +3
    Походу, в 14 лет стояком не маялся, позднее зажигание......................
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:17
      0
      Похоже что всё идёт к тому как я писал-максимум после 8 класса на войну тотально всех!А сейчас выгребать тех мужчин которым не исполнилось ещё 90 лет...
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 17:24
        +1
        Цитата: Бережливый
        Похоже что всё идёт к тому как я писал-максимум после 8 класса на войну тотально всех!А сейчас выгребать тех мужчин которым не исполнилось ещё 90 лет...

        По ходу, они совсем кукухой тронулись.
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 17:39
          0
          А Нас Рать-это и самое страшное,что там у власти мерзавцы и сумасшедшие находятся!
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:20
      +1
      Новый министр обороны Украины призвал задуматься над снижением призывного возраста до 16 лет

      Все понятно. Такой же, без.мозглый - бандеровец.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:34
        +1
        Лпди hi
        Все понятно. Такой же, без.мозглый - бандеровец.
        убивать пора
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 17:20
      0
      Продолжает традиции своих предков-уничтожить славянский генофонд.
      Заодно и выпуск "фаустпатронов" наладить -дешево и валюту сохранит.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 16:58
    +7
    Браво! Всё в лучших традициях 3-го рейха : Тероборона /Фольксштурм/ -из пожилых, инвалидов, больных, женщин! ЗеленЮгенд /Гитлерюгенд/ -из подростков!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:07
      +1
      Ну,есть еще один вариант законотворчества.Запретить с 16 лет делать детей.Что можно ожидать от персонажа,до этого оперировавшем имуществом
  3. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 16:58
    -12
    Интересно кто нибудь встанет с дивана посмотреть первоисточник и сравнить с тем что написано тут?
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 17:12
      +4
      mad-max78, встань с дивана и выложи первоисточник. Сделай сам если призываешь.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:12
      +1
      Зачем?Заголовок прочесть вполне достаточно yes
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: mad-max78
      Интересно кто нибудь встанет с дивана посмотреть первоисточник и сравнить с тем что написано тут?

      https://mriya.news/214698-novyi-ministr-oborony-ukrainy-zayavil-cto-verxovnoi-rade-nuzno-zadumatsya-pocemu-parni

      https://t.me/sheyhtamir1974/55127

    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:29
      +2
      Цитата: mad-max78
      Интересно кто нибудь встанет с дивана посмотреть первоисточник и сравнить с тем что написано тут?

      Сомневаться в фашистском нутре бандеровцев я не буду.
      Я хорошо помню сюжет, как 10 лет назад укаинцы смеялись когда молодые и сопливые бандерлоги им кричали, что ского тех, кто говорит на русском языке будем уничтожать.
      Выпонили обещание? Да.
      Через год, 16-летние хлопчики-чубчики на фронте никого не удивят no и будут отличаться особой жестокостью.
    5. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:55
      0
      Ну поделись первоисточником.Мать твою
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:01
    -7
    слова нового министра обороны свидетельствуют о том, что дефицит личного состава ВСУ заставляет киевский режим задумываться о призыве в армию подростков 16-17 лет

    и чего? на фронте много 18 летних? не надо представлять хох.лов полными иди.отами, они хитрые, а советы им дают еще более хитрые црушники....
    если смотреть на пленных всу-шников - большинству за 40 лет и не из богатых городов
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 17:15
      +2
      В плен попадают более умные получается. А молодежь просто погибает в силу своего юношеского максимализма - упоротости. Такая мысль не посещает?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:23
        0
        А молодежь просто погибает в силу своего юношеского максимализма - упоротости. Такая мысль не посещает?

        если я ничего не путаю, у них аналогичная нашей система: мобилизуют на фронт отслуживших, если ошибаюсь - поправьте (желательно с сылкой на источник информации)
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:25
          0
          Цитата: Владимир80
          мобилизуют на фронт отслуживших, если ошибаюсь - поправьте

          судя по указам ошибаетесь
          В Украине снова продлили военное положение - до 15 ноября 2023 года. Это значит, что военнообязанные украинцы и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации.
          https://www.unian.net/society/mobilizaciya-v-ukraine-kogo-prizovut-v-sentyabre-2023-12373887.html
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:02
    +6
    чего мелочиться, начальную школу закончили и вперед под танки
  6. Тима
    Тима Сегодня, 17:02
    0
    Детей не жалко (они ведь дети просты украинцев), а дети Укрорейха на бугром.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 17:02
    +2
    Этого уже давно ожидали + грести студентов. Негодных по состоянию здоровья уже хомутают. Рагулье разбушевалось ненашутку, но это было предсказано.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:08
      -3
      Этого уже давно ожидали + грести студентов. Негодных по состоянию здоровья уже хомутают. Рагулье разбушевалось ненашутку, но это было предсказано

      кончно-конечно, мы все видели фото из киева со дня незалежности...
  8. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:03
    -5
    Несовершеннолетних, которые только школу окончили, в армию набирать? Да там гражданская война вспыхнет моментально. Кто детей своих отдаст? Кривой перевод с мовы, что ли?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: Уарабей
      Кто детей своих отдаст?

      а кого спрашивать будут?!!!!!
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 17:21
      +2
      И кто же будет в первых рядах бунта ? Мужиков спокойно забирают под крики и ничего.Кладбища на видео бескрайние с прапорами и ничего. Перемога же вот вот рядом , весь мир с нами...и вон как по Севастополю вдарили , скоро до Москвы дойдут.Другой вопрос дойдет ли до подростков. Но я лично не удивлюсь .
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 17:29
        +1
        Одно дело мужиков военнообязанных забирать, а другое сделать детей военнообязанными и их забирать. А бунт можно организовать на фоне такого беспредела. Желающие сто пудов найдутся.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:35
          +1
          Цитата: Уарабей
          Желающие сто пудов найдутся.

          если бы были буйные в этом дурдоме то уже давно бы проявились
          1. Уарабей
            Уарабей Сегодня, 17:51
            0
            Буйных туда можно тайно завезти)) Ну а если серьезно, если всё это правда, то это хорошо что они такие идиоты. С идиотами проще воевать. Детей, правда, всё равно жалко, если это всё правда.
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 18:07
              0
              Это не идиотия. Что то другое. Имхо искусственно вызванный психоз. Но я не психиатр. Правда то что западные манипуляторы мозголомы стараются , сомнений нет .
        2. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 17:51
          0
          Кто там найдется то ? Нет там сил на бунты .
  9. kromer
    kromer Сегодня, 17:05
    +1
    Верховной Раде нужно задуматься: почему парни могут делать детей с 16 лет у нас, а служить — только с 18


    - подчеркнул Умеров.


    Если идти такой логике, то вскоре встанет вопрос во сколько мальчики драться начинают и весь детсад в штурмовые группы. laughing
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:08
    +1
    странно это, допустим население украины 20 миллионов, половина мужчины, еще половина призывного возраста. т.е. 5 миллионов. и что за 1,5 года эти 5 миллионов кончились,что до детей дошло? ну да же если 2 миллиона. пусть армия миллион. ну не миллион же потерь за полтора года...
    Это больше похоже на политические заявления или желание надавить на нато,что уже некого мобилизовывать,пора нато воевать
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 17:18
      0
      А давилка то выросла ? Тем более у этого персонажа.
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:09
    +5
    Почему парни могут делать детей с 16 лет у нас, а служить — только с 18?

    ***


    ***
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:17
    +2
    Надеется. что ему, как прежнему мино-барану Холопии - Джонсон подарит за это яхту и гражданство)
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:24
      0
      Что то , давно вас на ВО не было, отдыхали, или в "бане парились"?
  13. HAM
    HAM Сегодня, 17:17
    0
    "Мастурбек"(официальное погоняло пана Рустема)разбушевался...мстит малолеткам за то,что сам делает уже с лысиной на башке....
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:22
    +2
    дефицит личного состава ВСУ заставляет киевский режим задумываться о призыве в армию подростков 16-17 лет.
    и кто там смеялся про тотальную мобилизацию, и про пародию на историю? Гитлеру понадобилось 4 года , что-бы объявить тотальную мобилизацию, эти более обучаемые, через полтора года начали...
  15. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:27
    0
    Тогда логичнее Верховой Раде великих укров задуматься о службе с начала репродуктивного возраста, а он еще раньше наступает. Если цинично- созрел, обрюхатил созревшую и вперед на "мясо".
  16. Опториус
    Опториус Сегодня, 17:28
    +1
    Ну вот. Ещё один из моих недавних прогнозов наметил тенденцию к претворению в жизнь.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:29
    0
    Telegram-каналы: Новый министр обороны Украины призвал задуматься над снижением призывного возраста до 16 лет
    . гитлерюгент на подходе...
    В общем, до власти дорволась конченная нелюдь...
  18. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:30
    +2
    Эти слова нового министра обороны свидетельствуют о том, что дефицит личного состава ВСУ заставляет киевский режим задумываться о призыве в армию подростков 16-17 лет.

    А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен.
    1. УАТ
      УАТ Сегодня, 17:50
      0
      Поддерживаю.
      Марк Порций Катон Старший
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:36
    0
    А чего не с 14 ти лет, тем более, что русский солдат в ребёнка стрелять не будет....
    1. К-50
      К-50 Сегодня, 17:54
      0
      Цитата: 75Сергей
      А чего не с 14 ти лет, тем более, что русский солдат в ребёнка стрелять не будет....

      К сожалению, если у ребёнка ( или даже женщины, да хоть беременной) будет в руках оружие направленное на тебя или твоего товарища/командира, то не только в него выстрелишь.
      Такова неприглядность войны. sad
  20. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:38
    0
    Может украинцам пора задуматься, что русские им не враги, а враги чубатые, да ребяты из Вашингтона и ЛондОна?!
  21. Million
    Million Сегодня, 17:46
    0
    Редкое сочетание узбека и хохла.
    Кто он:православный или мусульманин?
  22. К-50
    К-50 Сегодня, 17:52
    0
    Новый министр обороны Украины призвал задуматься над снижением призывного возраста до 16 лет

    Да кто бы сомневался. Фольксшурм был "изобретён" ещё их идейными вдохновителями.
    Война до последнего украинца уже не кажется аллегорией, а самым настоящим кошмаром оборачивается для киевской укрохунты.
    После нас хоть потоп! (с)
    Им главное успеть "спонсорских" денег натырить, а потом "на Багамы", или ещё куда.
    Временщики, они и есть временщики. negative