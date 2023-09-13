Верховной Раде нужно задуматься: почему парни могут делать детей с 16 лет у нас, а служить — только с 18

Украинский режим уже рассматривает вероятность пополнения ВСУ юношами, которым еще нет и 18 лет. Только так можно истолковать заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова, обращенное к депутатам Верховной Рады.О впечатляющем заявлении Умерова сообщает сразу несколько Telegram-каналов. Рустем Умеров поставил под вопрос целесообразность призыва молодых людей в ряды ВСУ с 18 лет.- подчеркнул Умеров.Эти слова нового министра обороны свидетельствуют о том, что дефицит личного состава ВСУ заставляет киевский режим задумываться о призыве в армию подростков 16-17 лет. Примечательно, что ранее украинские власти подняли вопрос о мобилизации военнообязанных-женщин, экстрадиции мужчин-беженцев из других государств и призыве на службу ограниченно годных людей, в том числе больных бессимптомным ВИЧ и вирусным гепатитом.С другой стороны, такие заявления приведут к тому, что украинские женщины с детьми-подростками, покинувшие Украину после начала специальной военной операции, больше никогда не вернутся на родину. Сейчас матери мальчиков, даже не достигших 14 лет, будут стремиться всеми силами выехать за пределы страны, чтобы их дети в перспективе не были призваны на военную службу еще до достижения совершеннолетнего возраста.Сам Рустем Умеров, разумеется, в армии не служил и не собирается. Не проходят военную службу и достигшие совершеннолетнего возраста дети большинства украинских руководителей высокого ранга, включая, к примеру, такого «ястреба» украинской политики как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.