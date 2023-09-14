Решение руководства США об отправке на Украину снарядов с обеднённым ураном – бесчеловечно и опасно. Подобного мнения придерживается правозащитник из Нидерландов, являющийся также основателем правозащитной организации Hague Peace Projects Якоб де Йонге. В этой связи, голландский правозащитник напомнил и про ситуацию с войной в Ираке, где впоследствии рождались люди с отсутствием у них тех или иных конечностей, что в конечном счёте стало результатом и ярким примером жутких последствий использования подобных боеприпасов против мирного населения.
Более того, считает де Йонге, подобные действия, в конечном счёте, приведут лишь к разрушению планеты.
«Идея такова, что даже если и не удастся заполучить Украину, то пускай хоть у России останется отравленная земля, будучи уже непригодной ни к чему. Вот и вся логика. Это неэтично. Это бесчеловечно.
– рассказал создатель этой неправительственной организации в беседе с РИА Новости.
Более того, добавил активист, даже несмотря на то, что западные страны обладают крупным промышленным потенциалом, речь здесь скорее идёт о деньгах, нежели планов по разработке и возобновлению производства оружия в условиях реальной войны.
В то же время, выразил недоумение он и в связи с недавним получением Киева кассетных боеприпасов от стран Запада, что явно указывает на то, что Запад уже практически исчерпал весь свой арсенал обычного вооружения, которое без труда можно поставить той же Украине.