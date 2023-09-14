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Голландский правозащитник: решение по поставкам Украине снарядов с обеднённым ураном является бесчеловечным

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Голландский правозащитник: решение по поставкам Украине снарядов с обеднённым ураном является бесчеловечным

Решение руководства США об отправке на Украину снарядов с обеднённым ураном – бесчеловечно и опасно. Подобного мнения придерживается правозащитник из Нидерландов, являющийся также основателем правозащитной организации Hague Peace Projects Якоб де Йонге. В этой связи, голландский правозащитник напомнил и про ситуацию с войной в Ираке, где впоследствии рождались люди с отсутствием у них тех или иных конечностей, что в конечном счёте стало результатом и ярким примером жутких последствий использования подобных боеприпасов против мирного населения.


Более того, считает де Йонге, подобные действия, в конечном счёте, приведут лишь к разрушению планеты.

«Идея такова, что даже если и не удастся заполучить Украину, то пускай хоть у России останется отравленная земля, будучи уже непригодной ни к чему. Вот и вся логика. Это неэтично. Это бесчеловечно.
– рассказал создатель этой неправительственной организации в беседе с РИА Новости.

Более того, добавил активист, даже несмотря на то, что западные страны обладают крупным промышленным потенциалом, речь здесь скорее идёт о деньгах, нежели планов по разработке и возобновлению производства оружия в условиях реальной войны.

В то же время, выразил недоумение он и в связи с недавним получением Киева кассетных боеприпасов от стран Запада, что явно указывает на то, что Запад уже практически исчерпал весь свой арсенал обычного вооружения, которое без труда можно поставить той же Украине.
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8 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 11:04
    +1
    Да никто этого правозащитника на Западе не услышит...
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 11:05
    +2
    Смысл двух последних статей -голландские правозащитники и датские пацифисты с нами !
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:10
      +1
      Они не с нами. Смысл статьи , что на Западе есть не мало людей осознающих все последствия .
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 11:16
        0
        Но мы же тоже осознаем, значит осознаем вместе, значит с нами, и теперь мы (читатели) это осознали!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:08
    +1
    Решение руководства США об отправке на Украину снарядов с обеднённым ураном – бесчеловечно и опасно. Подобного мнения придерживается правозащитник

    Правозащитник или защитник интересов международных агрохолдингов, выкупивших украинские чернозёмы?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Румaтa
      Правозащитник или защитник интересов международных агрохолдингов, выкупивших украинские чернозёмы?

      В этом случае одно другому не мешает.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    решение по поставкам Украине снарядов с обеднённым ураном является бесчеловечным
    И к кому он обращается? К американцам и англичанам, которые человечными никогда и не были. Даже шестерка Гросси, который должен был трубить во все трубы намедни заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут ни какой опасности. Поэтому это все, как крикнуть в колодец - звук вроде есть, а отдачи ни какой.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: rotmistr60
      Даже шестерка Гросси, который должен был трубить во все трубы

      Гросси - это не тот ,что увидел прострелянный склад с ядерным топливом и не заметил угрозы ?