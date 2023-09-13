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Польские власти оценивают «ущерб», якобы причиненный стране Советским Союзом в годы Второй мировой войны

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Польские власти оценивают «ущерб», якобы причиненный стране Советским Союзом в годы Второй мировой войны

Правительство Польши создало специальную рабочую группу, в задачи которой войдет оценка ущерба, якобы нанесенного этой стране в результате действий СССР в годы Второй мировой войны.


Как сообщает заместитель главы МИД республики, уполномоченный по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, на девятнадцатое и двадцатое сентября запланировано проведение конференции, в ходе которой будет официально объявлено о начале работы группы, изучающей масштабы потерь, якобы полученных Польшей в результате действий СССР в 1939-1945 годах. По итогам работы группы будет представлен доклад.

В работе этой группы будут принимать участие "десятки ученых из Польши, а также из других стран, в том числе из Украины". Муларчик, однако, посетовал, что работа группы будет затруднена из-за того, что по итогам Второй мировой войны Польша вошла в сферу влияния СССР и была от него зависима.

Ранее чиновник заявлял, что власти Польши намерены представить отчет о репарациях, которые эта страна планирует потребовать от России. До этого польские власти заявляли о планах добиться получения репараций от Германии, сумму которых в Варшаве оценили в 1,3 триллиона долларов, после чего поляки рассчитывают, что смогут предъявить подобные претензии к России.

В Кремле назвали возможные требования польским правительством репараций от России нездравым политическим экстремизмом и оголтелой русофобией.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Tadeusz Rudzki
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:32
    +2
    Власти Польши намерены представить отчет о репарациях, которые эта страна планирует потребовать от России. До этого польские власти заявляли о планах добиться получения репараций от Германии

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    _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...



    ***
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:43
      0
      "Сходят с ума только те, у кого он есть"(Станислав Ежи Лец) .
      А в СССР давно все посчитали.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:32
    +1
    А репарации за Смутное время? Думаю как раз самое время посчитать.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    0
    Вопрос... а вопросов нет, послать лесом и всех делов.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:45
      +2
      И снести их Катынь, пора уже, одозначно
      Витя hi
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 18:07
        0
        Цитата: роман66
        И снести их Катынь, пора уже, одозначно
        Витя hi
        Давно пора. Тем белее, были доказательства, что это постановочная провокация, типа Бучи.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:36
    0
    Жёсткий руководитель России "помог"бы поляхии в десоветизации методом отбора тех земель которые мы им пл окончанию войны подарили,как и город Перемышль!За каждого нашего погибшего солдата эти выродки нам своими жизнями на тысячу лет вперёд должны,и этот долг им никогда не выплатить!А будут вя-ка-ть,по Варшаве можно применить ядерное оружие,чтобы боялись и уважали нас как японцы уважают, янки после бомбёжек Хиросимы и Нагасаки.
  5. Msi
    Msi Сегодня, 17:37
    +2
    десятки ученых из Польши, а также из других стран, в том числе из Украины"

    Учёные с украины, смешно...
  6. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 17:41
    0
    У них это ежегодная забава, давно пора не обращать внимание.
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:43
    0
    Мир сошел с ума.... Их от фашистов освободили, а они теперь счета какие-то нам выкатывают. fool Всё больше убеждаюсь, что фашистов надо было тогда только до границ СССР гнать.
  8. ASM
    ASM Сегодня, 17:45
    0
    Тут пора чехословакам подсуетиться с иском к полякам и румынам! Именно поляки и румыны не пустили советские войска на помощь чехословакам в 1938. Да не просто, а еще поляки с венграми наехали на чехословаков с территориальными претензиями. Введите в поисковике "мюнхенский сговор" - много интересного откроется.
  9. maiman61
    maiman61 Сегодня, 17:45
    0
    Так в чем проблема? Первым траншем отправить Воеводы своим ходом в счет репараций! Сэкономят на доставке!
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 17:45
    0
    С ума сойти.Моя тёща(царствие ей небесное) была в 14 летнем возрасте вместе с матерью при отступлении немцев из Одессы угнана в Германию.Проходя через Польшу, в Варшаве она не заметила ни одного целого здания. Сентябрь 44 года..Так кто разрушил Варшаву?
  11. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 17:54
    0
    Паны те ещё фантазёры... Особенно за последние 20 лет неустанно фантазируют.