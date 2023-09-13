Польские власти оценивают «ущерб», якобы причиненный стране Советским Союзом в годы Второй мировой войны

Правительство Польши создало специальную рабочую группу, в задачи которой войдет оценка ущерба, якобы нанесенного этой стране в результате действий СССР в годы Второй мировой войны.Как сообщает заместитель главы МИД республики, уполномоченный по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, на девятнадцатое и двадцатое сентября запланировано проведение конференции, в ходе которой будет официально объявлено о начале работы группы, изучающей масштабы потерь, якобы полученных Польшей в результате действий СССР в 1939-1945 годах. По итогам работы группы будет представлен доклад.В работе этой группы будут принимать участие "десятки ученых из Польши, а также из других стран, в том числе из Украины". Муларчик, однако, посетовал, что работа группы будет затруднена из-за того, что по итогам Второй мировой войны Польша вошла в сферу влияния СССР и была от него зависима.Ранее чиновник заявлял, что власти Польши намерены представить отчет о репарациях, которые эта страна планирует потребовать от России. До этого польские власти заявляли о планах добиться получения репараций от Германии, сумму которых в Варшаве оценили в 1,3 триллиона долларов, после чего поляки рассчитывают, что смогут предъявить подобные претензии к России.В Кремле назвали возможные требования польским правительством репараций от России нездравым политическим экстремизмом и оголтелой русофобией.