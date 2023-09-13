СБУ обвинила руководство районной военно-лечебной комиссии в оформлении фальшивых медсправок

За деньги чиновники «помогали» военнообязанным «откосить» от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья

С учетом необходимости восполнения массовых потерь ВСУ, которые украинская армия несёт в ходе так называемого контрнаступления, в стране развернулась широкомасштабная кампания по борьбе с уклонистами.Вначале личным распоряжением президента Зеленского были уволены все областные военкомы. Управление центрами комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты) глава киевского режима предложил поручить военнослужащим, прошедшим боевые действия и комиссованным по причине ранений.Это решение уже вызвало усмешку у знающих людей. Уж очень хлебное это место — быть военкомом, с учетом того, что большинство украинских мужчин готовы буквально на все, лишь бы не оказаться в рядах ВСУ. Так что даже побывавшие на фронте вновь назначенные главы центров комплектования рано или поздно могут не устоять перед искушением слегка поправить свое материальное положение.Теперь киевские власти, похоже, намерены прикрыть и другую лазейку, которой, понятно не бесплатно, активно пользуются уклонисты. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем телеграм-канале о разоблачении коррупционной схемы, в которой участвовало все руководство одной из районных военно-лечебных комиссий (ВЛК) в Одесской области.— говорится в заявлении СБУ.За сутки организаторы схемы могли наштамповать более двадцати фиктивных медицинских справок. В зависимости от срочности изготовления фальшивых документов, их стоимость колебалась от семи до десяти тысяч долларов. После получения справки, якобы не пригодные к службе украинцы старались перебраться за границу.Помимо руководства ВЛК, обвинения предъявлены и самим уклонистам, которые воспользовались данным способом избежания призыва. Таковых на момент публикации заявления СБУ выявлено пятеро. Ничтожно малое количество с учетом конвейерного производства фиктивных справок, и это только в одной районной ВЛК.Интересно, кем будет заменять Зеленский сотрудников военно-лечебных комиссий? Ведь на эту работу, требующую медицинского образования, в отличие от должности военкома, точно не подойдут комиссованные бойцы ВСУ. Хотя, решение, конечно, есть: вообще отменить необходимость медосвидетельствования перед призывом в армию. Что на Украине, по сути, уже и происходит, когда в ряды ВСУ забирают инвалидов с отсутствующими конечностями и психически больных людей.