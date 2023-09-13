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Премьер-министр Армении заявил, что не может более рассчитывать на Россию в вопросах безопасности из-за украинского конфликта

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Премьер-министр Армении заявил, что не может более рассчитывать на Россию в вопросах безопасности из-за украинского конфликта

Армения более не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico.


Как утверждает глава армянского правительства, главная причина невозможности «рассчитывать на Россию» коренится в украинском конфликте. По словам Пашиняна, сейчас Россия старается избежать ухудшения отношений с Азербайджаном и Турцией. Поэтому защитить Армению она, по мнению политика, не сможет.

Пашинян признал, что в Армении растут опасения относительно вероятности открытого столкновения с Азербайджаном. Но и в этом случае надеяться на Россию, считает премьер-министр Армении, не следует.

Глава правительства Армении заявил, что хочет, чтобы Армения была суверенной и независимой страной, но при этом не хочет оказаться в центре столкновения между Западом и Востоком, Севером и Югом. Пашинян утверждает, что не может быть такой ситуации, в которой Армения превратится в «прокси».

В то же время, Никол Пашинян утверждает, что пока не видит в Западе гаранта безопасности страны. Западным странам, по его словам, еще далеко до того, чтобы в Армении могли счесть их источником необходимой стране поддержки.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:42
    +6
    А насколько Армения может
    о своей безопасности сама побеспокоиться?Или мы им там и карабах и Ереван должны своими солдатами защищать,пока они тут вовсю торгуют,чтобы не сказать,спекулируют???
    1. Msi
      Msi Сегодня, 17:45
      +4
      Но и в этом случае надеяться на Россию, считает премьер-министр Армении, не следует.

      Какая Россия. Есть армянский народ. Проживает по всему миру. Пусть приезжают и защищают.
      Была информация, что диаспора при войне в Карабахе не сильно активно действовала.
      Какие вопросы к России?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 17:48
        +3
        Премьер-министр Армении заявил, что не может более рассчитывать на Россию в вопросах безопасности из-за украинского конфликта

        Баба с возу, кобыле легче.
        Если уж совсем деликатно, то: Пашинян, пошёл прочь, прокси-г.нида!
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:53
      0
      Пашиняна привели к власти,что бы он "слил" Карабах.Что мы сегодня и видим.
      P.S
      "Пашинян слил Карабах,-
      Сами выбрали придурка.
      Ведь обидно- свой дурах
      хуже долбаного турка".
      "
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:44
    0
    Армения не хочет оказаться в центре столкновения между Западом и Востоком, Севером и Югом.

    ***
    — Так определись ...


    ***
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:51
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Армения не хочет оказаться в центре столкновения между Западом и Востоком, Севером и Югом.

      ***
      — Так определись ...


      ***

      Определяются самостоятельные, независимые, сувереннные... но, это к пашинянам отношения не имеет. no
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:45
    +2
    Армения может иметь гарантии безопасности только в составе России.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Армения может иметь гарантии безопасности только в составе России.

      Сейчас точно то, что все армяне на территории России имеют и пользуются 100%-ми гарантиями безопасности.
      Кстати, видела представителей этих национальностей на стороне ВСУ, а вот на стороне России не видела.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:48
    0
    Если пряников объелся и крутишь пятой точкой, значит, скоро майдан, а дальше там, - Карабах раем покажется
  5. ASM
    ASM Сегодня, 17:53
    0
    А что с соросенка Пашиняна взять? Пытался за счет РФ вынимать каштаны из огня. Был прямо послан, поскольку взамен давать ничего не хотел. Получил от азеров с турками. Разнылся, как дитя малое. Все просто, гнать соросят в частности и п-сов в принципе и обеспечить лояльность РФ. Никто не требует "ложиться под РФ", учитесь у Лукашенко, который своего не упустит.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:59
    0
    Новая стратегия России подразумевает то, что мы занимаемся СВОЕЙ страной. А всякие Армении, Молдавии, Украину, и прочие Болгарии, независимые - строем идут "на юг". И ваши проблемы нас не чешут абсолютно! Ты не признал НКР, а потом, год назад, подписал документ, что он принадлежит Азербайджану? А нас это не волнует! САМ РАЗГРЕБАЙСЯ.
    Вон, у тебя учения с США - пусть помогут, как уже помогли НКР разок потерять
  7. mann
    mann Сегодня, 18:00
    0
    надеяться на Россию, считает премьер-министр Армении, не следует.

    Пашинян утверждает, что пока не видит в Западе гаранта безопасности страны. Западным странам, по его словам, еще далеко до того, чтобы в Армении могли счесть их источником необходимой стране поддержки.
    Короче,ни Россия,ни Запад недостаточно хороши для Пашиняна.Необходимо искать более достойных защитников. Надо обращаться к инопланетянам!
  8. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 18:00
    +1
    Ну так то, Россия может помочь обеим сторонам конфликта. Армении - Армянами, Азербайджану - Азербайджанцами.
  9. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 18:01
    0
    Последние 200 лет как-то очень уж и расчитывали. А Армянскую ССР им тоже НАТО создала, или может на западе их государственностью обделили?