Премьер-министр Армении заявил, что не может более рассчитывать на Россию в вопросах безопасности из-за украинского конфликта

Армения более не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico.Как утверждает глава армянского правительства, главная причина невозможности «рассчитывать на Россию» коренится в украинском конфликте. По словам Пашиняна, сейчас Россия старается избежать ухудшения отношений с Азербайджаном и Турцией. Поэтому защитить Армению она, по мнению политика, не сможет.Пашинян признал, что в Армении растут опасения относительно вероятности открытого столкновения с Азербайджаном. Но и в этом случае надеяться на Россию, считает премьер-министр Армении, не следует.Глава правительства Армении заявил, что хочет, чтобы Армения была суверенной и независимой страной, но при этом не хочет оказаться в центре столкновения между Западом и Востоком, Севером и Югом. Пашинян утверждает, что не может быть такой ситуации, в которой Армения превратится в «прокси».В то же время, Никол Пашинян утверждает, что пока не видит в Западе гаранта безопасности страны. Западным странам, по его словам, еще далеко до того, чтобы в Армении могли счесть их источником необходимой стране поддержки.