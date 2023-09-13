В мексиканском парламенте продемонстрировано нечто, названное «телами инопланетян»

Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции

Это не существа, найденные после катастрофы НЛО

Перед законодателями Мексики выступил уфолог и журналист Хайме Мауссан. В мексиканском парламенте им было продемонстрировано нечто, названное «телами инопланетян».Об этом сообщила американская газета Infobae.Выступающий представил парламентариям две мумии. По его словам, это были тела пришельцев. Исследователь заявил, что обнаружил данные артефакты в Перу.Найденные существа обладали небольшим ростом, крупной головой и конечностями, на которых располагалось по три пальца.В материале утверждается, что у существ даже сохранились отпечатки пальцев. Они состояли из прямых линий, а не изогнутых, как у представителей человечества нашей планеты.Кости у «инопланетян были легкие и прочные, а зубы отсутствовали.- утверждает уфолог.Он сообщил, что сотрудники Национального автономного университета Мексики провели радиоуглеродный анализ останков. Как оказалось, их возраст составил несколько тысяч лет. При этом 30 процентов их ДНК отличается по структуре от человеческой.- заявил исследователь.Ряд экспертов из разных стран считают эти и другие подобные находки искусными подделками.Ранее бывший американский разведчик Дэвид Граш выступил перед конгрессменами. Он утверждал, что правительство США на протяжении десятков лет скрывает от граждан информацию об изучении НЛО. По него словам, эта исследовательская программа существует с 30-х годов прошлого столетия.